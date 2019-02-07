DHA YURT BÜLTENİ-10

1)İZMİR'DE DEHŞET ANLARI,KAFEDE KURŞUN YAĞDIRDI

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

İzmir' in Buca ilçesi'nde bir kafede kadın çalışanları taciz ettiği iddiasıyla dışarı atılan bir kişi silahıyla geri dönüp dehşet saçarak 4 kişiyi yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İZMİR'in Buca ilçesinde, bir müşteri iddiaya göre alkollü olarak girdiği kafede iki kadına sözlü tacizde bulundu. İşyeri sahibinin durumdan haberdar olması üzerine şahıs işyeri çalışanları tarafından kafeden uzaklaştırıldı. Dışarı atılmayı hazmedemeyen şahıs birsüre sonra elinde silahıyla kafeye geri döndü. Silahıyla kafede sağa sola ateş eden şahıs patron ve 3 çalışanı çeşitli yerlerinden yaraladı. Alkollü şahıs tehditler savurup olay yerinden uzaklaşırken bir kadın kurşunların hedefi olmaktan kaçarak kurtuldu..O dehşet anları kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerden teşhis edilen şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

Görüntü Dökümü

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-Olayın güvenlik kamerası görüntüleri

İZMİR/

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2)FATİH TERİM'İN BABASI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (2)

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün vefat eden babası Talat Terim (93) son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Terim, babasının cenazesini hastane morgundan teslim alarak toprağa verileceği Asri Mezarlığı kadar cenaze aracıyla gitti. Adana'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 10 gün önce hastaneye yatırılan 3 çocuk babası Talat Terim, dün saat 08.50'de yaşamını yitirdi. Babasının ölüm haberi üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün Adana'ya geldi. Talat Terim'in cenazesi bugün saat 11.30'da hastane morgundan Fatih Terim tarafından teslim alındı. Terim, babasının tabutunun taşındığı cenaze aracına bindi. Cenaze ilk olarak Talat Terim'in daha önce oturduğu Döşeme Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada oturan yakınları ve akrabalarından helallik alındıktan sonra Talat Terim'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanacağı Adana Asri Mezarlığı'na götürüldü. Talat Terim'in cenazesinin getirildiği Asri Mezarlık'ta polis de yoğun güvenlik önlemi aldı. Kalabalık nedeniyle trafik kilitlendi.

TFF BAŞKANI YILDIRIM DEMİRÖREN DE CENAZEYE GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de beraberindeki TFF yöneticileriyle birlikte Talat Terim'in cenaze törenine katıldı. Asri Mezarlık'a gelen Yıldırım Demirören, Teknik Direktör Fatih Terim ile ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Talat Terim'in cenaze törenine ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Galatasaray Futbol Takımı yöneticileri, Galatasaray Takımı oyuncuları, yakınları ve çok sayıda Galatarasaray taraftarı katıldı.

GALATASARAY TAKIMI ADANA'YA GELDİ

Talat Terim'in Adana'daki cenazesine Galatasaray Futbol Takımı da katıldı. Sarı kırmızılı oyuncular babasını kaybeden Teknik Direktör Fatih Terim'i bu zor gününde yalnız bırakmakdı. Sarı kırmızılı oyuncular, teknik heyet ve yöneticiler Galatasaray takım uçağı ile Adana'ya gelerek cenazeye katıldı. Talat Terim'in cenazesine katılmak için iş ve spor dünyasının önemli isimleri de Adana'ya geldi. Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, eski Milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Tolunay Kafkas, Galatasaraylı eski yöneticiler Yurdaşen Karahasan, Celal Gürcan ve çok sayıda futbolcuda cenaze törenine katıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ÇELENK GÖNDERDİ

Terim'in cenazesine çok sayıda kişi de çelenk gönderdi. Çelenk gönderenler arasında, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Milletvekili Umut Oral, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Sanatçı İbrahim Tatlıses, Teknik Direktör Bülent Uygun, Teknik Direktör Mustafa Denizli de bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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- Fatih Terim'in taziyeleri kabul etmesi

- Yıldırım Demirören'in Terim'e taziyede bulunması

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI- Can ÇELİK/ADANA, ()

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3)İRAN PLAKALI ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

TRABZON'da polis ekiplerince İran plakalı araçta yapılan aramada, 2 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ile 682 gram afyon sakızı ele geçirildi. Değerinin 1 milyon 210 bin TL olduğu açıklanan uyuşturucu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen İran plakalı bir araçta arama yaptı. Aracın yakıt deposuna saklanan, 1 milyon 210 bin TL değerinde 2 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ile 682 gram afyon sakızı ele geçirildi. Araçta bulunan İran uyruklu 2 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Uyuşturucu operasyonu polis kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: TRABZON-

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4)BAŞKALE'DE KAR KALINLIĞI, İŞ MAKİNESİNİN BOYUNU AŞTI

VAN'ın Başkale ilçesinde kardan kapanan mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor. Biriken karın yüksekliğinin, çalışma yapan iş makinelerinin boyunu aştığı görüldü.Yoğun kar yağışının ardından bazı bölgelerde kar kalınlığı 4 metreyi bulurken, yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler de zorlu bir mesai yaşıyor. Metrelerce yükseklikte karın bulunduğu Başkale'ye bağlı Aşağı ve Yukarı Darıca mahalleleri ile bağlı Keser mezrasının yollarını açmak için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, boyu 4 metreyi aşan kar kütlelerinin bulunduğu yolu, yoğun bir çalışmanın ardından ulaşıma açtı. Ekipler, yaptıkları zorlu mücadeleyi cep telefonlarıyla da kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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CEP TELEFON KAMERASI

-Ekiplerin karla mücadelesi

-Kar kütleleri içinde kaybolan iş makinesi

-Detaylar

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), ()

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5)MANAVGAT'TA BERBER DÜKKANINDA 'ÖZEL FUHUŞ ODASI'

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde berber dükkanının arka tarafında hazırlanan özel odada, Özbekistan uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen 2 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan berber Ahmet V.'nin özel odada fuhuş yaparken suçüstü yakalanan 2 kişiye, "Siz kimsiniz? Benim dükkanımda ne arıyorsunuz, ne zaman oraya girdiniz" diye tepki göstermesi dikkati çekti.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde Özbekistan uyruklu kadınların çeşitli vaatlerle Türkiye'ye getirilip, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, M.G. ve Ahmet V. ile Özbekistanlı kadınlar Gülnora E. ve F. A.'yı turizm sektörü ve bakıcılık gibi çeşitli işlerde çalıştırma vaadiyle Türkiye'ye getirdiği, borçlandırıp senet imzalattığı, pasaportlarına el koyup zorla fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

BERBER DÜKKANINDA PEMBE IŞIKLI ODA

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararının ardından Ahmet V.'ye ait Aşağıhisar Mahallesi Irmak kenarında bulunan berber dükkanına jandarma tarafından baskın düzenlendi. Baskında girişi oldukça salaş olan ve sadece 2 koltuk bulunan berber dükkanının arka tarafında banyo ve tuvaleti bulunan, pembe ışıklı özel bir oda olduğu belirlendi. Baskın sırasında Özbekistanlı M.T. ile adı açıklanmayan bir kişi fuhuş yaparken suçüstü yakalandı.

'SİZ KİMSİNİZ, ORADA NE ARIYORSUNUZ'

Gözaltına alınan berber Ahmet V., jandarma ekiplerinin "Burada fuhuş mu yapılıyor" sorusuna, "Tövbe haşa, fuhuş haram komutanım" karşılığını verdi. Ahmet V., özel odada fuhuş yaparken suçüstü yakalanan 2 kişiye de "Siz kimsiniz? Benim dükkanımda ne arıyorsunuz, ne zaman oraya girdiniz" diye tepki gösterdi.

Berber Ahmet V.'nin dükkana tıraş olmaya gelen müşterilere şifreli sözcüklerle fuhuş yapmak isteyip istemediğini sorduğu, olumlu yanıt aldığı kişilere, saç ve sakal tıraşı yaptırdıktan sonra arka tarafta hazırladığı odada Özbekistan'dan gelen kadınlarla para karşılığı fuhuş yaptırdığı belirlendi.

MAĞDUR 3 KADIN KURTARILDI

Jandarma ekipleri berber dükkanıyla eş zamanlı olarak Manavgat merkez ve Ilıca Mahallesi'nde çeşitli adreslere yaptığı baskında M.G. ile Özbekistanlı Gülnora E. ve F.A.'yı da şüpheli olarak yakaladı. Operasyonda fuhşa zorlandığı belirtilen Özbekistanlı S.T ve S.S.'yi de kurtardı. Jandarmada ifadeleri alınan mağdur kadınlar M.T., S.T. ve S.S. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan M.G. ve Ahmet V. ile Özbekistanlı Gülnora E. ve F.A., 'insan ticareti' suçundan savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ahmet V. ve Gülnora E. tutuklanırken, M.G. ve F.A. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin adliyeye getirilmesi (En arkada çocuk var yüzü kapatılacak)

00:36 - 98 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/ANTALYA-)



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6)ÖĞRENCİ- ÖĞRETMEN İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KLİP ÇEKTİLER

DİYARBAKIR'daki Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarda öğrenci- öğretmen ilişkisine dikkat çekmek amacıyla, öğretmenleriyle birlikte klip çekti.

Kayapınar ilçesindeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri, özel okullarda yapılan faaliyetlerin devlet okullarında da olduğunu göstermek ve öğrenci- öğretmen ilişkilerine dikkat çekmek amacıyla, çok takipçili Youtube kanalı bulunan 11'inci sınıf öğrencisi Serhat Üngür'ün cihazlarını kullanarak profesyonel klip çekti. Öğrencilerin, öğretmenleriyle birlikte çektikleri ve drone da kullandıkları klip, sosyal medyadan yayınlandı. Klip kısa sürede ilgi görüp çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.

Okulun 11'inci sınıf öğrencisi, Youtuber Serhat Üngür, "Öğretmen- öğrenci ilişkilerini daha da fazla geliştirmek için böyle bir klip için arkadaşlarımızla görüştük. Daha sonra hocalarımıza, müdürlerimize danıştık. Onlar da onay verdikten sonra böyle bir klip çektik. Güzel bir proje oldu. Hocalarımız sağ olsun, destek verdi. En büyük amacımız da öğrenci- öğretmen ilişkilerini arttırdığımıza dair bir video olarak ortaya çıkması. 50 bin liralık ekipman kullandık. Kamera olsun, drone olsun, oldukça profesyonel bir şekilde yaptık. İlgiyle izlendi. Sosyal medya hesabımızda paylaştık. Yorumlar çok güzeldi. Bu tarz şeylerin sadece özel okulda yapılmaması gerektiğini, devlet okulları olsun veya herhangi farklı bir kurum olsun, ciddiyet değil de biraz eğlenceyi katmak gerektiğini düşünüyorum" dedi.

11'inci sınıf öğrencisi Meltem Kızıl ise "Profesyonel bir klip oldu. Devlet okulları çapında bu şekilde yapılan tek klip. Eğlenceli bir iş çıkardık. Çok beğenildi. İlgiyle izlendi. Okulumuz bu konuda çok destek oldu. Diğer etkinlikler konusunda da destek olan bir okul. Hocalarımızla beraber yaptık bu klibi. Bolca eğlendik" diye konuştu.

Öğrencilerden Sultan Şimşek de klibi çekerken çok eğlendiklerini anlatarak, "Çok güzel bir süreçti. Öğrenciler ve öğretmenler arasındaki ilişkiyi birazcık daha yumuşatma amaçlı çok güzel bir klip oldu" diye konuştu.

Adnan Menderes Anadolu Lisesi mezunlarından müzikle ilgilenen Civan Güzel (18) de "Serhat Üngür ile daha önceden de yaptığımız birkaç proje var. Üç aylık bir süre içerisinde bitirdik. Bizim için de güzel oldu. Genel olarak insanlar çok güzel olduğunu söylüyor. Öğrencilerin gözünden bakılarak yapılmış bir klip" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Öğrencilerin çektiği klip

- Serhat Üngür'ün konuşması

- Meltem Kızıl'ın konuşması

- Sultan Şimşek'in konuşması

- Civan Güzel'in konuşması

- Okuldan genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 592



