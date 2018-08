DHA YURT BÜLTENİ 10

Fatsa'da sağanak; OSB su altında (3)

1)ORDU'NUN 5 İLÇESİNİN KIRSALI SELE TESLİM

Ordu'da şiddetli sağanak yağmur, Fatsa, Ünye, Perşembe, İkizce ve Aybastı ilçelerinin kırsal bölgelerinde sele neden oldu. Sel nedeniyle bu bölgelerde heyelan meydana geldi. Yollarda hasar oluştu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar yolları kapattı. Sel suları ile birlikte taşınan taş ve ağaç parçaları araçlara zarar verdi. Fındık bahçelerinde zarar oluştu. Üreticilerin topladıkları ve bahçelerde bulunan fındık çuvalları sel suları ile birlikte derelere süreklendi. Fatsa ilçesinde fındık toplama işinde çalışmak için Güneydoğu bölgesindeki illerden gelen mevsimlik fındık işçilerinin çadırlarının bulunduğu bölge de sel suları altında kaldı. İşçiler çadırlarını bırakıp yüksek kesimlere gitti. Öte yandan İkizce ilçesinde deredeki su seviyesinin yükselmesiyle sel sularına kapılan bir yavru karacada vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

=====================================================

2)SURİYELİLERİ DOLANDIRMAK İSTERKEN YAKALANDI

MERSİN'de kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp, iş bulma vaadiyle kandırdığı kişilerden para talep ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 1 yıl 8 ay 4 gün hapis cezasına çarptırılan Talimdar Kızılkaya (55) yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü önündeki sığınmacılardan, 'Ben devlet büyüklerinin yakınıyım. İşlemlerinizi öne çekebilirim' diyerek para talep eden Talimdar Kızılkaya, görevli memurların ihbarı üzerine olay yerine giden Yandol Büro Amirliği'ne bağlı güven timlerince gözaltına alındı.

GBT sorgusunda devlet büyüklerinin adını kullanarak, şahısları işe alma vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla 7 ayrı dosyadan 1 yıl 8 ay 4 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirlenen Kızılkaya, emniyete götürüldü.

Buradaki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddeden Kızılkaya, kendisini cezaevine götürecek araca bindiren polislere de zor anlar yaşattı. "Hiç kimsenin ismini kullanmadım. Ticaretle uğraşıyorum. Evraklarım vardı. Mahkemeye gitmediğim için gözaltına alındım" diyerek kendisini savunan Kızılkaya, zorla araca bindirilerek Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

3)DAMATTAN İSTENEN TAKI VE PARAYA MUHTARDAN 'MAKUL DÜZEY' AYARI

ŞIRNAK'ın İdil ilçesindeki mahalle muhtarları, altın fiyatları yükselirken, evlenecek çiftleri ekonomik açıdan zorlayan takı takılması ve para verilmesiyle ilgili makul düzeye çekilmesi için ortak karar aldı. Muhtarların ilçe müftülüğüne de bildirdiği karara göre, kız tarafı damat tarafından 2 çift burma bilezik, 1,5 metrelik zincir, 1 çift küpe, 2 yüzük, gelin için 100 liralık 'bel bağlama' parası talep edebilecekken, gelinin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek.

İdil'in merkez Turgut Özal, Yukarı, Yeni, Atakent ve Yeni mahallelerinin muhtarları, yükselen altın fiyatları nedeniyle evlenecek çiftlerin ekonomik yönden zor durumda kalmaması için takılan takıların ve verilen paraların makul düzeyde olmasına yönelik ortak karar aldı. 5 muhtarın imza attığı ortak metinde, altın fiyatlarının yükseldiği ve evlenecek kişilerin borçlandığı belirtilerek, "Gençlerimizin evlenebilmesi için Şırnak genelinde şu altınların istenmesi vicdanen yeterlidir" denildi. Kız tarafının, damat tarafından 2 çift 30 gramlık burma bilezik, 1,5 metrelik 60 gramlık zincir, 1 çift küpe, 2 yüzük, gelin için 100 liralık 'bel bağlama' parası talep edebileceği belirtilen kararda, gelinin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyeceği kaydedildi. Muhtarlar, ilçe müftülüğüne de bildirilen kararın Şırnak genelinde uygulanmasını istedi.

'GENÇLER ARTIK EVLENEMİYOR'

Turgut Özal Mahallesi'nin muhtarı Hidayet Sakçak, altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle gençlerin, evlenirken sıkıntı çektiğini söyledi. Sakçak, "Ayrıca 'süt hakkı', 'kapı arkası' gibi adetler de eklenince gençler, belini doğrultamıyor. Biz de muhtar arkadaşlarla böyle bir tavsiye kararı aldık. Camide de dile getirdik, halka da anlattık" dedi.

Başlık parası olarak 100 bin liraya kadar talepte bulunulduğunu belirten Sakçak, "Beyaz eşya, mobilya da 40- 50 bin lira. Gençler artık evlenemiyor. Gençlerin hem kendi aralarında hem de aileleriyle aralarında sorunlara neden oluyor" diye konuştu.

Muhtar Sakçak, kararı muhtarların yanı sıra ilçe müftüsü ve din görevlilerinin de desteklediğini belirterek, "Geçen cuma bu konuyla ilgili camilerde imamlarımız, hutbe de okudu. Dinimizin bu tür şeylerde kolaylaştırıcı olduğunu ifade ettiler. Bu tavsiye kararımıza halkımızın uymasını temenni ediyoruz. Bölge insanı geleneklere çok bağlı; ama başlık parası ve yüksek miktarda takı istenmesi gençlerimizi ve ailelerini zorluyor. Tavsiye kararımızın etkili olacağını umuyoruz" dedi.

Ferit ASLAN/ŞIRNAK, () -

==================================================

4)İTFAİYECİLER GÜNLÜK SPOR YAPIP TATBİKATLA KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR



OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde itfaiyeciler, her sabah önce spor ardından ise tatbikat yapıyor.

Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye erlerinin günlük spor ve tatbikatlarla kendilerini geliştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan şunları kaydetti;

" İtfaiye Müdürlüğümüze spor aletleri aldık. Her sabah spor yapacaklar. Yangınlara daha hızlı müdahale etmek için kendilerini geliştirecekler. Fiziksel olarak kendilerini güçlendirecek olan itfaiyecilerimiz sporla kendilerini yenileyecek ve yangınlara daha hızlı müdahale edecekler. Sporun insanı zinde tuttuğu düşünüldüğünde itfaiyecilerimiz sporla kondisyonlarını en üst seviyede tutacak ve tatbikatlarla da kendilerini geliştireceklerdir" dedi.

İtfaiyecilerin yangına müdahalelerde daha seri ve güçlü olması için günlük spor yaptıklarını söyleyen İtfaiye Şefi Nevzat Biçer ise, "Her gün koşuyor, basket oynuyor, şınav, barfiks gibi spor yaparak güçleniyoruz. İtfaiyecinin bazen çok güçlü bazen çok çevik olması gerekiyor. Bunun içinde ekip arkadaşlarımızla rutin sporumuzu yaparak kendimizi yeniliyoruz. Arkadaşlarımız spor yaparak kendilerini daha kuvvetli ve çevik oluyorlar. İlçe genelinde tatbikatlar yaparak da kendilerini geliştiriyorlar. İtfaiyemizin daha hızlı ve etkin bir mücadele vermesi için imkanları seferber eden Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

5)'PAT PAT'LA SU KAYAĞI YAPTILAR

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde fındık toplayan iki kardeş sıcaktan bunalınca pat pat adı verilen tarım aletini kullanarak su kayağı yaptı.

Akçakoca'da fındık toplayan Hakkı ve Recep Sarıahmet isimli kardeşler sıcaktan bunalınca pat pat adı verilen tarım aleti ile sahile gitti. İki kardeşin aklına pat pata bir tahta ve ip bağlayarak su kayağı yapmak geldi. Hakkı Sarıahmet pat patı sahil boyunca kullanırken kardeşi Recep Sarıahmet ise su kayağı yaptı. İki kardeş daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve çok sayıda beğeni aldı.

NİĞDE'DE 08.08.2018’DE 14 ÇİFT 'EVET' DEDİ

NİĞDE’de evlilik günlerinin özel olması için 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 tarihinde 14 çifte nikah kıyıldı.

Niğde Belediyesi Meclis salonunda Belediye Başkanı Rıfat Özkan, çiftlerin nikahlarını kıydı.

Başkan Özkan genç çifte mutluluklar dileyerek, Türk Bayrağı ve fincan takımı armağan etti. Başkan Özkan 08.08.2018 tarihli özel gün için 14 çiftin başvuru yaptığını belirterek: “08.08.2018 tarihi tam bir tescilli hatıra yapmak istemişler. Gençlerimiz böyle özel günleri benimseyip, böyle bir günde evlenmek istediler. Bizlere düşen ise onların nikâhlarını kıymaktır. Bizler de nikâhlarını kıydık. Nikâhı bugün kıyılan 14 çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorumö dedi.

