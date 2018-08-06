DHA YURT BÜLTENİ 10

ESKİŞEHİR'de karayolu kenarında yürüyen Ahmet Çolak (54), otomobilin çarpması sonucu tarlaya uçtu. Çolak, yaşamını yitirdi.Kaza, sabah saatlerinde Eskişehir-Bozüyük karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Ahmet Alpcan Eregül yönetimindeki 55 AAE 515 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarında yürüyen Ahmet Çolak'a çarptı. Otomobille birlikte tarlaya uçan Ahmet Çolak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çolak'ın cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırdı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Ahmet Alpcan Eregül, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tarlada üzeri örtülü ceset

-Taradaki otomobil

-Karayolu

-Ahmet Çolak'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR /



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Manisa'da kurbanlık satıcıları zamandan ve padok fiyatlarından dertli

KURBAN Bayramı'na az bir zaman kala Manisa Canlı Hayvan Borsası'nda, kurbanlık büyük ve küçükbaş hayvanlar yerlerini almaya başladı. Hayvan pazarına yeni alındıklarını belirten kurbanlık hayvan satıcıları, bayrama kadar az bir süre kaldığını vurgulayarak, zamanın darlığından yakındı. Ayrıca padok fiyatlarının 3 bin TL olması da fazla bulundu, eleştirildi.

Kurban Bayramı'na kısa süre kala, Doğu ve Güneydoğu'daki illerden Manisa Canlı Hayvan Borsası'na büyük ve küçükbaş hayvanlar getirilmeye başlandı. Geçen seneye göre kurbanlık fiyatlarında, fazla bir değişiklik olmazken; hayvanlarını satmak için getiren üreticiler, borsaya 15 gün öncesinden alındı. Bayrama kadar az süre kaldığını belirten satıcılar, hayvan pazarına daha önceden alınmaları gerektiğini söyledi. Geçen yıl borsadaki 184 padokun tamamı doluyken, bu yıl boş bölümlerin olduğu görüldü.

SÜRE DARLIĞI ELEŞTİRİSİ

Şanlıurfa'dan 22 büyükbaş hayvanını satmak için Manisa Canlı Hayvan Borsası'na gelen Mehmet Toplu, hem padok fiyatlarının yüksek olmasından hem de bayramdan 15 günde borsaya girmelerine izin verilmesinden dolayı tepkisini dile getirdi. Toplu, "Kilometrelerce uzaklıktan hayvanlarımızı buraya getirerek, satmaya çalışıyoruz. Bu süre zarfında hayvanlarımızı nasıl satacağız. Getirdiğimiz hayvanlar, 1 haftada ancak kendi toparlar. Müşteri gelip bakayım dese, hayvan yol yorgunluğundan ayağa kalkamıyor. Geçtiğimiz yıllarda 25 gün öncesinden hayvanlarımızı satmak için getirirken, bu yıl 15 gün öncesinden borsaya aldılar" diye konuştu.

Mehmet Toplu ayrıca, padok fiyatlarının 3 bin TL olmasının bazı üreticilerce çok bulunup kente gelmemesine yol açtığını söyledi.

Ardahan'dan 12 yıldır Manisa Canlı Hayvan Borsası'na hayvanlarını getiren Aytaç Karagülle ise, "Türkiye genelinde hayvan borsalarına satılacak hayvanların girişine, Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce izin verildi. Bu uygulama İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük olan şehirlerde olabilir. Ancak Manisa gibi kentte bu uygulama gerekli değil. Manisa gibi illere eğer hayvanların 25 gün öncesinden giriş izni verilseydi, daha iyi olurdu. Böylece padoklar ilk günden dolmaya başlardı. Ama süreci 15 gün yaparsan hayvan satıcıları İstanbul, Ankara, İzmir gibi illeri tercih ediyor. Böyle olunca da Manisa'ya gelen hayvan sayısında düşüş yaşanıyor. Şu anda padokların bazıları boş. Eğer sabit müşterilerim olmasaydı ben de Manisa'yı tercih etmezdim" dedi.

Karagülle ayrıca bu yıl kurbanlık hayvan fiyatlarında fazla oynamanın olmadığının da altını çizdi. Karagülle, geçen yıl 8 bin TL ila 15 bin TL arasında değişen büyükbaş hayvan fiyatının, bu yıl 9 bin TL ila 16 bin TL arasında olduğunu belirtti. Karagülle ayrıca, küçükbaş kurbanlık fiyatının geçen yıl 500 TL ila 1200 TL arasında değişirken, bu yıl 800 TL ila 1600 TL arasında olduğunu da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Manisa Canlı Hayvan Borsası'ndan görüntü

- Borsaya getirilen büyükbaş ve küçük baş hayvanlardan görüntü

- Hayvan üreticileri Mehmet Toplu ve Aytaç Karagülle'nin açıklamaları

- Satılık hayvanlardan görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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Arızalanan aracı götürmek için otomobil çalmışlar

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 kişi, arızalanan otomobili götürmek için çekici çağırmak yerine park halindeki bir otomobili çaldı. Hırsızlar, Gaziantep'te polis tarafından yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde Menderes Mahallesi'ndeki bir oto galerici de meydana geldi. Galerinin önünde park halindeki 46 HF 670 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızlığın meydana geldiği saatlerde içerisinde 2 kişinin bulunduğu ve Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a giriş yapan bir otomobilden şüphelenildi. Araçtakilerin sabıkalı Adem K. (48) ile Mehmet Ramazan Ş. (50) olduğunu tespit eden polis, şüphelileri Gaziantep'te yakalarken, çalınan otomobil Gaziantep Organize Sanayi girişinde plakalı sökülmüş şekilde park halinde bulundu.

'ÇEKİCİ OLARAK KULLANMAK İÇİN ÇALDIK'

Gözaltına alınarak Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler sorgularını suçlarını itiraf etti. Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a eğlenmek için geldiklerini belirten şüphelilerin ifadelerinde, "Kendi aracımız zaman zaman arıza vermesi nedeniyle yolda çekici olarak kullanmak için park halindeki otomobili çaldık" dediği belirtildi.

Adem K. ile Mehmet Ramazan Ş., emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çalınan otomobilden detay

- Hastane önü

- Şüphelilerin doktor odasına alınmaları

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otosunun gidişi

- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Çalınan otomobilin bulunduğu yer

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-()

194 MB - 57 MB

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