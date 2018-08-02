DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ŞANLIURFA'DA YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

ŞANLIURFA'da kontrolden çıkarak devrilen yolcu minibüsündeki 14 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Siverek- Şanlıurfa arasında yolcu taşımacılığını yapan Engin Karaburç yönetimindeki 63 N 6023 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü ile minibüsteki 13 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, ()-

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CERABLUS'TA PATLAMA OLDU, KARKAMIŞ'TAKİ EVLERİN CAMLARI KIRILDI (EK)

2)VALİLİK: TESPİT EDİLEN MAYIN, KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Gaziantep Valiliği, Karkamış ilçesine komşu Suriye'nin Cerablus kentinde meydana gelen patlamanın, tespit edilen mayının kontrollü şekilde imhasından kaynaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, kontrollü şekilde gerçekleştirilen mayın imhası sırasındaki meydana gelen patlamadan kaynaklı gümrük binası ile bazı işyerlerinin camlarının kırıldığını ve can kaybı yaşanmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bugün saat 13.30 sıralarında Türkiye - Suriye sınırının Cerablus bölgesinde mayın arama tarama ekiplerimizce arazide yapılan çalışmalar sırasında bulunan bir mayın, gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Patlatmanın şiddetiyle Karkamış ilçemizdeki bazı işyerleri ve Gümrük Binası kapı ve pencere camlarının kırılması suretiyle maddi hasar meydana gelmiş olup, yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GAZİANTEP/

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3)İNTİHAR GİRİŞİMİNİ ÇANKIRI EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EŞİ ÖNLEDİ

ÇANKIRI'da intihar etmek isteyen bir kadını Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy ve koruma polis memuru Aydın Aydemir uzun uğraşlar sonucu ikna etti.

Olay, bugün sabah saatlerinde Çankırı Kastamonu karayolu Aşiyan Köprüsü'nde meydana geldi. H.A., köprü korkuluklarına çıkarak aşağıya atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Kastamonu-Çankırı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekipleri, kadının köprüden atlama ihtimaline karşı Tatlıçay içinde havalı çadır kurdu. O esnada yoldan geçmekte olan Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy, koruma polis memuru Aydın Aydemir ile birlikte aracından inerek H.A.'yı, köprüden inmesi konusunda ikna etmeye başladı. Aksoy'un yoğun çabası sonrası H.A. ikna edilerek aşağıya indirildi, sağlık kontrolünün ardından da polis merkezine götürüldü. İntihar girişimi esnasında olay yerindeki birçok vatandaş da cep telefonları ile olayı kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet müdürünün eşinin ve koruma polis memurunun ikna çabası

-Detaylar

Haber-Kamera:Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()

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4)BAŞINA VİNÇTEN KOPAN DEMİR DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

GAZİANTEP'te, inşaata malzeme taşınan vincin ucundaki taşıyıcı demirin yerinden çıkıp, başına düştüğü inşaat işçisi Mehmet Ören (35) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye tarafından dar gelirlilere yönelik yaptırılan konutların inşaatına malzeme indirilen vincin ucundaki taşıyıcı demir, yerinden çıkıp, duvar ustası olarak çalışan Mehmet Ören’in başına düştü. Kanlar içinde yere yığılan Ören’i gören işçi arkadaşları, sağılık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 2 çocuk sahibi Ören’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Ören’in cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, inşaattaki çalışma durdurularak, işçiler evlerine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- İnşaat alanı

- Alandaki işçiler

- İnşaat alanında güvenlik levhaları

- Cenaze aracının alandan çıkması

- Mehmet Ören'nin fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 258 MB, 179 MB

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5)OTELDE YAKALANAN MEKİK KELEBEĞİ DOĞAYA BIRAKILDI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde dünya üzerinde nadir bulunan türlerden mekik kelebeği yakalandı. Otel personeli tarafından yakalanan kelebek sonrasında doğaya bırakıldı.

Manavgat'ın Titreyengöl bölgesindeki Sorgun ormanının kenarında bulunan 5 yıldızlı bir otelde dün gece mekik kelebeği yakalayan personel, hayvanı korumaya aldı. Otelin Kalite Müdürü Dilek Oğul, sabah Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü. Hayvanın doğaya bırakılması tavsiyesi üzerine otel sınırları içinde bulunan ormanlık alana bırakılan mekik kelebeği, önce bir çalışanın elinde bir süre kanat çırptıktan sonra uçarak gözden kayboldu.

Kelebeğin, dün gece yiyecek içecek bölümünde çalışan bir personel tarafından alakart restoranda bulunduğunu söyleyen Dilek Oğul, "Çalışanlarımızdan Kaan Bey, önce çok hızlı kanat çırpmasıyla fark etmiş kelebeği. Sonra kelebek yere düşmüş. Bu arada restoranda bulunan misafirlerimiz de ürkmüş. Çalışanımız kelebeği bir fanus içine almış" dedi.

Kelebeğin nadir bulunan bir tür olduğunu öğrendiklerini anlatan Dilek Oğul, kelebek için sebze kasasının içine yeşil yapraklı bitkiler koyduklarını ve sabaha kadar muhafaza ettiklerini kaydetti. Oğul, "Sabah Milli Parklar yetkililerini aradım. Yetkililer, kelebeğin nadir bir tür olduğunu ve en iyi şekilde korunacak olan yerin doğal ortamı olduğunu söyleyerek, bizim de kelebeği doğaya salmamızı söylediler" diye konuştu.

Mekik kelebeği, dünyada nadir görülen kelebek türlerinden biri olarak askeri kamuflaj kumaşı desenli olan iri boy ve renkli uzun ince kanatları ile dikkati çekiyor. En hızlı kanat çırpan, havada asılı gibi durabilen kelebek olarak da bilinen mekik kelebeği sadece gece uçabiliyor ve geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor. Mekik kelebeği, bölgenin hala nadir özelliklerini ve doğal koşullarını taşıdığının da bir göstergesi olduğu belirtiliyor.

Görüntü Dökümü

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- Mekik kelebeğinin görüntüsü

- RÖP: Dilek Oğul

- Mekik kelebeğinin doğaya bırakılmak üzere götürülmesi

- Mekik kelebeğinin doğaya salınması

233 MB /// 02.05"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()



