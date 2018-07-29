DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

ANKARA'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan özel harekat polisi İbrahim Nejat Camgözlü (49) İzmir'in Balçova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Ankara'da 24 yıllık özel harekat polisi İbrahim Nejat Camgözlü, Cuma günü akşam saatlerinde görev sırasında rahatsızlanınca mesai arkadaşları tarafından Yenimahalle ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Camgözlü, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın şehit oldu. Şubede tim amiri olarak görev yapan Camgözlü için görevli olduğu Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ardından naaşı İzmir'e getirildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerince yürütülen barikat ve hendek operasyonları dahil, terörle mücadele kapsamındaki birçok operasyonda da görev aldığı öğrenilen Camgözlü için Balçova Merkez Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi. Törene Camgözlü'nün eşi Serap, 11 yaşındaki kıza Almira, yakınları mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ankara'dan cenazeye gelen özel harekat polisleri, şehit olan arkadaşları için saygı nöbetinde bulundu. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Camgözlü için helallik alındı. Yapılan duanın ardından Camgözlü, arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada arkadaşları ve vatandaşlar hep bir ağızdan tekbir getirdi.

Şehit özel harekat polisi Yukarı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazeden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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2)OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU ŞEHİT OLAN POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ÇANKIRI- Kastamonu karayolunda yol emniyeti aldığı sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan Harun Şahin son yolculuğuna uğurlandı. Çankırı- Kastamonu karayolu Kenbağ mevkiinde yol emniyeti alan polis memuru Harun Şahin (20) ile Mehmet Akif Yıldırım'a (27) 18 KZ 841 plakalı otomobil sürücüsü Satılmış A. (53) çarptı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın Çankırı ziyaretinde görev almak için Kırıkkale'den kente gelen ekipte bulunan polis memuru Harun Şahin kazada şehit olurken, Mehmet Akif Yıldırım ise yaralandı.

Polis memuru Harun Şahin'in memleketi Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camiinde kılınan cenaze namazına Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, milletvekilleri, emniyet müdürleri, şehit polisin mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Şehit polisin kız kardeşi Özlem Şahin, ağabeyinin tabutuna sarılarak ağladı. Namazın kılınmasının ardından Harun Şahin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığına götürüldü.

Öte yandan polislere çarpan sürücü Satılmış A. gözaltına alındığı Çankırı'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Türk bayrağına sarılı tabut

-Şehidin resmi

-Kız kardeşinin ağlaması

-Cenaze namazı

-Detay

Haber-Kamera:Gizem KARADAĞ-Ramazan SARICI / ANKARA ,()

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3)EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

EDİRNE ve Tekirdağ'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. İki kentte de köprülü kavşakları su bastı, araçlar yolda kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılırının ardından Edirne ve Tekirdağ'da öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmur etkili olurken, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Zaman zaman dolu ile şiddetli yağan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığındı. Kenti bazı cadde ve sokakları suyla kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Giriş katlarındaki bazı işyerleri ve evleri de su bastı. Trafik ekipleri, suyla kapalı caddeleri trafiğe kapatırken, belediye ekipleri, cadde, ev ve işyerlerinde su tahliyesi yaptı.

Tekirdağ'da etkili olan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda aksamalar meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmurdan vatandaşlar iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bazı caddeler adeta göle döndü. Araçlar suyun içinde mahsur kalırken, hazırda bekleyen TESKİ ve itfaiye ekipleri su basan bölgelerde suları tahliye ve temizleme çalışması başlattı. Kentteki birçok kavşak ve köprü ise ani su basmasına karşı ekiplerce trafiğe kapatıldı. Pazar günü etkili olan sağanak yağış tatil planları yapan vatandaşların da planlarını ertelemesine neden oldu. Denize girmek için yola çıkan vatandaşlar, sağanak yağış sonrası evlerinden çıkmadı.

Bazı bölgelerde biriken suları ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için TESKİ ve itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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EDİRNE

- Şiddetli yağmur

- Dolu ile yağan yağmur

-Yağmurdan korunmaya çalışanlar

- Kapalı yere sığınanlar

-Suyla kaplı caddeler

-Kapalı caddeler

-Detaylar

TEKİRDAĞ

-Suyla dolan köprü altı

-Yollarda biriken sular

-Araçların ilerlemesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Ruhan YALÇIN/EDİRNE, TEKİRDAĞ,()-

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4)SİVRİHİSAR'DAKİ 'HAVA YARIŞLARI' NEFES KESTİ

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında bulunan Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'de düzenlenen hava yarışları nefes kesti.Sivrihisar Sportif Havacılık Merkezi'nde düzenlenen hava yarışlarına 25 pilot katıldı. Rotax motoru ile güçlendirilmiş Ultra light kategorisi, Gyrocopter kategorisi, 200 beygir gücündeki sabit kanatlı uçaklar ve 400 beygir üzerindeki motor gücüne sahip uçak kategorisi olmak üzere 4 kategoride yapılan yarışlarda pilotlar, bin metrelik parkuru en hızlı bitirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Yarışlar hakkında bilgi veren Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, Bugün yaklaşık 25 pilotumuz etkinlikte yer aldı. Yarışmamız 4 ayrı kategoride yapılıyor. Kategoriler; Rotax motoru ile güçlendirilmiş Ultra light kategorisi, Gyrocopter kategorisi ve 200 beygr gücündeki sabit kanatlı uçaklar ve 200 beygir üzerindeki motor gücüne sahip uçak kategorisi şeklindey yapılıyor. Programımız bu sabah brifing ile başladı. Yarışmacı pilotlarımızın kura çekimi ile sıraları belirlendi. Yarışma parkurumuz bin metreden oluşmakta. Parkurun 2 kilit noktası var ve bu kilit noktaların etrafında pilotlarımız tur atarak uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Toplam 4 tur atılıyor ve en hızlı zamanda bu turları tamamlayan pilotumuz birinci oluyor" dedi.

Yarışmada ayrıca, 'Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nin kurucusu, akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün kızı olan kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk (27) de uçağıyla gösteri yaptı. Öztürk'ün gösterisi, izleyenlerden alkış aldı.

Görüntü dökümü:

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-Yarışlar sırasından,

-Uçakların iniş ve kalkışı,

-Yarışları izlemeye gelen vatandaşların,

-Semin Öztürk'ün gösterisi,

-Işıl Görenoğlu'nun konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-SİVRİHİSAR,(Eskişehir),()



