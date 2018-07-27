DHA YURT BÜLTENİ 10

Binali Yıldırım: Bu millete tehdit sökmez

İZMİR'de bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, ev hapsi şartıyla tahliye edilen rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili olarak ABD'nin, Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditleri konusunda açıklama yaptı. Yıldırım, "Bu millete tehdit sökmez. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devleti, Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmeyi arzu ediyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Mersinli Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'den rahip Brunson konusunda Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidi ile ilgili olarak da açıklama yaptı. Yıldırım, "Bu millete tehdit sökmez. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devleti, Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmeyi arzu ediyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım. Türkiye'yi tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin de faili olan FETO'nun Amerika'da elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan muhafaza edildiğini de unutmamalıdır. Amerika bir hukuk devletiyse Türkiye de bir hukuk devletidir. Dolayısıyla hukukun kararına saygı göstermek durumundadır. Bizim tavsiyemiz artık bu ucuz tehdit lisanını Amerika'nın bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak, 15 Temmuz'dan sonra bunun yollarına bakması gerekir" dedi.

Bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin yapıldığının hatırlatılması üzerine ise Yıldırım, "Seçim öncesi bu konu yoğun bir şekilde kamuoyunda gündeme geldi. O sırada buna biz kayıtsız kalmadık. Seçim sonrası yapacağımız işler arasında olacak dedik. Ve nihayet Meclis tatile girmeden bu konuda bir düzenleme yaptı. Ancak orta ve uzun vadede daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç var. Önümüzdeki zaman diliminde Meclis bunun üzerine kafa yoracak, ilgili kurumlarla koordineli olarak bu konuyu çözecektir. Zira 5.5 milyonun üzerinde askerlik çağına gelmiş genç vatandaşlarımız var. Bunların geleceğine yönelik plan yapmaları lazım, karar vermeleri Bunun için de önlerini görmeleri lazım" diye konuştu.

YUNANİSTAN'A BAŞSAĞLIĞI

Yangın ve sel felaketi yaşanan Yunanistan'a da İzmir'den başsağlığı mesajı gönderen Binali Yıldırım, "Yunanistan son günlerde sıkıntılar içinde. Yangın felaketi, hayatını kaybeden insanlar var, yaralılar var. Dolayısıyla Yunan halkına, komşu Türk halkının üzüntülerini, ölenlere başsağlığı mesajını iletiyoruz. Bu zor günlerde acılarını paylaşıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamalarından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN, Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Bakan Soylu: Eskişehir de trafik okulu oluşturacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Eskişehir'de bir trafik okulu, trafik pisti, sürücü eğitim alanı oluşturacağız. Bir taraftan Türkiye'de en çok kaza yapan, kazaya karışan sürücülerimizi orada eğitime alacağız, bir taraftan da buna meyilli olan sürücülerimizi eğitimlere almış olacağız" dedi.

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni'ni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmasında, özel bir sahada uzmanlaşmak üzere bu kurumda eğitim alan genç polislerden çok önemli hizmetler beklendiğini söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen Celal Uzunkaya'nın ilk mesai günü olduğunu belirten Soylu, Uzunkaya'yı tebrik etti. Soylu, Türkiye'nin dünyada çok özellikli bir konumda bulunduğunu, terörle, uyuşturucuyla mücadele ettiklerini ve bu meselelerin büyük oranda coğrafi konum ve bir takım dış saiklerle ilgili olduğunu ifade etti. Soylu, trafik güvenliği meselesinin ise dış bağlantısı, coğrafyayla, güncel siyasetle, dış politikayla ilgisi bulunmadığını belirtti.

'ÜLKEMİZ ÇOK TEDBİR ALDI'

Bakan Soylu, kimsenin kasten kaza yapmayacağını, sürücülerin önemsemediği ve kendine fazla güvendiği için dikkatsizlik ve başka sebeplerden bu kazaların oluştuğunu söyledi. Bu meseleyi toplumun desteği olmadan sadece polisiye tedbirlerle bitirmenin mümkün olmadığını belirten Bakan Soylu, "Radarla hız kontrolü yapıyorsunuz, aşırı hız yapan araca ceza kesiyorsunuz ama sürücü arabayı sürerken cep telefonu çalıyor, araç kullanırken açıyor ve araç kullanırken bununla konuşuyor. Bir insanın telefonla konuşması 15-20 saniyeyle 1 dakika arası. Bir trafik ekibine denk gelmeye yetecek bir süre değil ama şunu ifade etmem gerekir ki bir kaza yapmak için yeterli ve fazla bir süre. Her şeyi polisin görüp görmemesi üzerine kurgulamamalıyız. Bizlerin kendi vicdanı, bizlerin kendi aklı, kendi muhasebesi, kendi kontrolü idareyi mutlaka ele almak zorundadır. Türkiye geçmişten bugüne trafik kazalarını, can kayıplarını önlemek için gerçekten çok mücadele etti, ülkemiz, hükümetlerimiz birçok tedbir aldı" dedi.

'TUZAK RADAR UYGULAMASINI KALDIRDIK'

Plakaya yazılan ceza oranını azaltıp yüz yüze ceza oranını bununla dengelemeye çalıştıklarını da anlatan Soylu, şöyle konuştu: "Bu tedbiri aldığımızda arkadan yazılan ceza oranı yüzde 75, yüz yüze yazılan ceza oranı yüzde 25'di. Şimdi bunu 50'ye 50 yani yarı yarıya getirme noktasında bir iradeye kadar ilerlemiş durumdayız. Bu noktadan hareketle tuzak radar uygulamasını kaldırdık. Yine algılanan yakalanma riski duygusu için bir adım daha attık. Maket trafik uygulamasını gerçekleştirdik."

Bakan Soylu, bu uygulamayla maket trafik ekipmanlarının bulunduğu bölgede trafik kazalarında önemli derecede azalma olduğunu ifade ederek, "Özellikle otobanlarda belli bir hız limitinin üzerine çıkma konusunu kontrol altına aldık. Uygulamanın başladığı geçen yıl 1 Temmuz ile bu yıl 1 Temmuz arasında elde ettiğimiz sonuçlar, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında yüzde 7 bir iyileşme sağladık, yüzde 6 da ölümlerde eksilme sağladık. Bu, gelişmiş ülkelerde, özellikle Avrupa gibi ülkelerde bir yılda elde edilemeyecek kadar büyük bir rakamdır" şeklinde konuştu.

'ARAÇ SAYISI ARTTI, KAZALAR AZALDI'

Trafikteki en önemli meselelerden birinin emniyet kemeri, diğerinin de sürat ve hızın düşürülmesi olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu: "Biz bu uygulamayı gerçekleştirmeye başlayınca özellikle 'Otoyollarda araç sayısında bir düşme olur mu?' diye endişe duyduk ama tam tersi oldu. 1 Temmuz 2017 ile 1 Temmuz 2018 arasında otoyollarda araç sayısı yüzde 25 arttı. Bu da çok önemli. Bir yılda otoyollardaki araç sayısı yüzde 25 artmasına rağmen kazalar yüzde 7, ölümler de yüzde 6 oranında azalmıştır. Demek ki tedbir bizim açımızdan çok önemli ve vazgeçilmezdir."

'TEDES’İ KALDIRDIK'

Trafik, Elektrik, Elektronik Denetleme Sistemi'ni (TEDES) de kaldırdıklarını anımsatan Soylu, şunları kaydetti: "Şimdiden sonra yavaş yavaş Elektronik Denetleme Sistemi'ni uygulamaya koyacağız. Nedeni şuydu; 200'er, 500'er metre arayla trafik cezalarının kesildiği, vatandaşın evine gittiği zaman da bir kabusla karşılaştığı tablo önümüzdeydi. Şimdi tüm bunları Türk Standartları Enstitüsü dahil, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dahil uluslararası kurallar dahil bir yöntemle bugün bir noktaya getirmiş durumdayız. Yavaş yavaş bizim istediğimiz ölçütlerde bunları açmaya ve bu denetleme sistemine de bir şekilde geçmeye başladık. Buradaki temel mesele ceza yazmak değil, hızı kontrol altına almak ve kuralların iyi uygulanmasını sağlayabilmektir. Gerek bu sistemden önceki uyarı levhaları gerek bunların bulundukları yerlerin aslında tam da bizim işimize yarar, kazaları engelleyebilecek şehir içi trafik güvenliğini kontrol altına alabilecek, şehirler arası trafikte de bir şekilde hızdan ve süratten kaza yapmasını engelleyebilecek bir yol yöntem belirlendi. Bu konuda da önemli adımlar atıldı. Bu uyguladığımız ve uygulamaya çalıştığımız yöntemlerin meyvelerini bu süreç içerisinde sürekli almaya çalışacağız."

'EĞİTİME ALACAĞIZ'

Bakan Süleyman Soylu, trafik konusunda polislerin uzmanlaşması için eğitimler verdiklerini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı: "Sadece eğitimleri burada tutmayacağız, inşallah Eskişehir'de bir trafik okulu, trafik pisti, sürücü eğitim alanı oluşturacağız. Bir taraftan Türkiye'de en çok kaza yapan, kazaya karışan sürücülerimizi orada eğitime alacağız, bir taraftan da buna meyilli olan sürücülerimizi eğitimlere almış olacağız. Aynı zamanda burada cari görevlerini yapan trafik polislerimizin de sürdürülebilir eğitimini mümkün olduğu ölçülerde ortaya koymaya çalışacağız. Halen 6 bin 242 personel ve bin 167 ekiple yürütülen bölge trafik denetlemelerine bin 750 personelle oluşturacağımız 292 ekip ilave ediyoruz"

Konuşmanın ardından Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, dereceye giren polislere sertifikalarını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salondan görüntü

-Bakan Soylu'nun konuşması

-Sertifikaların verilmesi

-Detay

Haber - Kamera: Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE, ()

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Halk otobüsü, TIR ve otomobil çarpıştı : 1 ölü, 21 yaralı (4)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

SAKARYA'da bir özel halk otobüsü, bir TIR ve bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı trafik kazası, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi

Feci kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir Zabıta ekip aracının bir işletmenin önünde caddeye çıkışı ve hızla seyreden TIR'ın zabıta aracını geçmek isterken karşı yönden gelen özel halk otobüsü ile çarpışması yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerasında kaza anı

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Kaybolan minik kız için polis alarma geçti

TRABZON'da evlerinin önünde oynarken kaybolan Afganistan uyruklu 4 yaşındaki Sana Sultani, polis ekipleri tarafından bulundu. İhbar üzerine teyakkuza geçen polis ekiplerince, kaybolduğu alanın 500 metre uzağında bulunan minik kız ailesine teslim edilirken, mahalle sakinleri de özveri gösteren polislere teşekkür etti.

Kentte, 3 Nolu Erdoğdu Mahallesinde, Afganistan uyruklu Sana Sultani (4) sabah saatlerinde arkadaşlarıyla oyun oynamak için evden çıktığı sırada kayboldu. Aile çocuklarını evlerinin önünde olmadığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. İhbar sonrası belirtilen adrese gelen polis ekipleri, tercüman aracılığıyla görüştükleri aileden kayıp kızın eşgal bilgilerini aldı. Yaklaşık 100 polisin sevk edildiği mahalle ve çevresinde arama çalışmalarına başlandı. Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de eşlik ederken, kayıp kızın annesi Jamila Sultani (36) de fenalık geçirdi. Yaşadığı üzüntü sonrası baygınlık geçiren anne Sultani'ye bölgeye gelen 112 Sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bu sırada polis ekipleri, kaybolan minik kızı, evlerinin 500 metre uzağındaki parkta tek başına buldu. Yaklaşık 40 dakikalık aramalar sonucunda bulunan kız çocuğu ambulansta tedavi gören annesine gösterildi. Çocuğunu karşısında gören anne Jamila Sultani, ambulansta yattığı yerden kalkarak kucağına aldığı kızına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Ambulasla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Sultani tedavisinin ardından taburcu edilirlen, minik kız da ailesine teslim edildi.

MAHALLELİ POLİSİ KUTLADI

Mahalle sakinleri ihbar ve ardından kayıp kızın bulunması için özveri gösteren polis ekiplerine teşekkür ederken, mahalle muhtarı Ergün Memiş de bulunan sevimli kızı kucağına alarak, "Size helal olsun emniyet" diyerek bağırdı. Memiş, "Mahallede muhtarlık binamızın yanında ikamet eden Afgan kardeşlerimizin 4 yaşındaki çocukları Sana sabah saatlerinde evden çıkarak kayboldu. Biz mahalleli olarak tüm mahalleyi didik didik aradık. Bu konuda emniyet mensuplarımız büyük bir duyarlılık gösterdi. Tüm il emniyet teşkilatına, asayiş şubesi ekiplerine, mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Dünyanın bin bir türlü hali var. Bu tür vakalarla tekrar karşılaşmamak için çocuklarımıza sahip çıkalım, çocukları tek başına dışarı bırakmayalım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polislerin arama çalışmaları

-Mahalleden görüntüler

-Kayıp kızın bulunması ve annesine gösterilmesi

-Muhtarın konuşması ve detaylar

Boyut: 545 mb

HABER KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON, ()-

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Otomobilin arkasına köpek bağlayıp sürüklediği gerekçesiyle gözaltında

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple köpek bağlayıp sürüklediği öne sürülen çiftçi 55 yaşındaki R.D. (Ramazan Değirmenci), gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Fethiye- Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana gelen olay, bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenince ortaya çıktı. 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanan köpek, sürüklenerek çekildi. Video kaydını yapan arkadaki araçtan ağlama sesleri duyuldu. Görüntüde arkadaki araç sürücüsünün uzun uzun kornaya basarak, köpeği sürükleyen otomobili durdurduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki toplayan görüntüler üzerine, polise çok sayıda ihbar geldi. Olaydan sonra çalışma başlatan polis, zanlı R.D.'yi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen, sahibi olduğu köpeği aracın bagajına koyduğunu, nasıl düştüğünü görmediğini söylediği belirtilen R.D., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği R.D.'yi, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Öte yandan sağlık durumu iyi olan köpek, Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zanlının adliyeye sevk edilmesi



Haber- Kamera: Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), ()

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TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü 21 Yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde özel halk otobüsü, TIR ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı. Kaza sebebiyle can pazarı yaşanırken, Adapazarı-Sapanca yolu ulaşıma kapatıldı.

Kaza, Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Muharrem Türker yönetimindeki 41 FY 583 plakalı TIR ile Sapanca istikametine gitmekte olan Adapazarı-Sapanca arası yolcu taşımacılığı yapan Tufan Yüzücü yönetimindeki 54 J 6511 plakalı Özel Halk Otobüsü çarpıştı. Sapanca istikametine gitmekte olan 34 RK 516 plakalı otomobil ise kaza yapan TIR'a çarparak tarlaya uçtu.

Kazada, özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan henüz ismi öğrenilemeyen 25 yaşındaki genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 21 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle, olay yerine çok sayıda 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle can pazarının yaşandığı kaza yerinde, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmaya çalışırken, 112 ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.Yaralılardan 17'si olay yerinden ambulanslara alınarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre hastanelere kaldırılırken, 4 kişi de özel araçlarla hastaneye götürüldü. Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden genç kızın üzerinden kimlik çıkmazken, kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.Kaza sebebiyle Sapanca-Adapazarı istikametinde yol tek şerit verildi.

Kimliği tespit edilemeyen genç kızın cansız bedeni, cenaze aracıyla hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER:İSA ÇİÇEK-AZİZ GÜVENER-KAMERA:AZİZ GÜVENER-SAPANCA-

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Yaralıların çıkarılması

-Eks yerde yatarken

-İtfaiye ekipleri

-Vatandaşlardan görüntü

-Hastaneden görüntü

İsa ÇİÇEK/Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya), ()

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17 yaşındaki cinayet zanlısı: Kendime hakim olamadım

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dün, ablasını kaçırdığını iddia ettiği gencin ailesinin bulunduğu otomobile ateş açıp 1 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına neden olan E.A., jandarmada ki sorgusunda, "Bana otomobilin camından küfür ettiler, kendime hakim olamadım ateş ettim" dedi.

Olay, dün Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde meydan geldi. İddiaya göre, 20 yaşında olan ve adı öğrenilemeyen kız, Kendir Ailesi'nden bir gençle 3 ay önce kaçarak evlendi. Kız kendi isteğiyle evlendiğini belirtirken, damat da düğünün ardından askere gitti. Olayın ardından kızın ailesiyle Kendir Ailesi arasında husumet oluştu. Ablasının kaçırıldığını öne süren E.A., dün öğle saatlerinde pazara giderek Kendir Ailesi'nin gelmesini bekledi. Bir süre sonra aile, 41 EZ 347 plakalı otomobille pazara girdi. Bu sırada E.A., yanında bulunan tabancayla araca kurşun yağdırdı. Saldırıda, otomobilde bulunan gencin dedesi Halil Kendir olay yerinde yaşamını yitirdi, babası İzzet Kendir yaralandı.

Olaydan sonra kaçan E.A. jandarma tarafından yakalandı. E.A.'nın jandarmada ki sorgusunda, "Geçmişte yaşanan olaylardan dolayı husumet gütmedim. Sürekli tehdit ve hakaret ediyorlardı. Bana otomobilin camından küfür ettiler, kendime hakim olamadım ateş ettim. Ben olayı tasarlayarak veya pusu kurarak yapmadım" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklanarak Kastamonu Kapalı cezaevine konuldu.



Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,()

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Bursa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa-Orhaneli karayolunun Kaplıkaya mevkiinde meydana geldi. Orhaneli'deki termik santrale kömür taşıyan Hakkı Kurt yönetimindeki 23 DG 496 plakalı TIR, virajda karşıdan gelen Orhan Şahin'in kullandığı 16 JJ O11 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Orhan, yanında bulunan İzem Deniz, Melisa, Gizem ve Ervanur Şahin yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yeri

-Yaralılara müdahale

Haber - Kamera: İsmail KAYA, Orhaneli (BURSA), ()

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Keşan’da yağmur etkili oldu

EDİRNE’nin Keşan İlçesi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 26 derece olduğu Keşan'da sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. İspat Cami Mahallesi'nde Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki altgeçit su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nin önünden geçen Kurtuluş Caddesi'nin bir bölümünü su bastı. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, vatandaşları ise ev ve işyerlerine olası su baskınlarına karşı uyardı.

Görüntü Dökümü

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-Şiddetli yağmur yağışı

-Göle dönen cadde ve sokaklar

-Trafikte ilerleyen araçlar

-Saçak altına sığınanlar

-Su basan yol

-Su basan köprü

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne), ()