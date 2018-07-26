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DHA YURT BÜLTENİ 10

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken bagaj kısmı tutuşan otomobil alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Zeynep Bolkısık (47) yönetimindeki 34 DS 3166 plakalı otomobil, Yalova-Orhangazi karayolunda arızalandı....

DHA YURT BÜLTENİ 10
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken bagaj kısmı tutuşan otomobil alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Zeynep Bolkısık (47) yönetimindeki 34 DS 3166 plakalı otomobil, Yalova-Orhangazi karayolunda arızalandı. Bolkısık'ın, durumu fark edip yol kenarında durdurduğu otomobilin bagaj kısmı alev aldı. Sürücünün haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Aracın tamamını saran alevler, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. İtfaiye, büyük hasar oluşan araçta soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle yolda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlandı.

'EL FRENİ İLE DURDUM'
Zeynep Bolkısık, Orhangazi yönüne giderken aracın arızalandığını söyleyerek şöyle konuştu:
"Araçtan bir ses geldi. Otomobili yolun sağına çekip babama haber verecekken frenlerin tutmadığını anladım. El freni ile durdum ve otomobilden hızla indim. İndiğimde bagaj kısmını saran alevleri gördüm. İtfaiye ve polise haber verdim. Durum ortada. Hala şoktayım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanan araç
-İtfaiyenin müdahalesi
-Ambülans
-Havandan görüntüler
-Detaylar

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Komşusunun uyardığı için parke taşıyla dövüldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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