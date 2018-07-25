DHA YURT BÜLTENİ 10

KÜTAHYA'DA KAZA: 5 YARALI

KÜTAHYA'da, kontrolden çıkıp, yaya geçidi demirlerine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında haber yapmak için olay yerinde bulunan muhabirine, kazazedelerin yakınları saldırdı. Kazada yaralanan 5 kişi ile darbedilen muhabiri, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Kütahya- Eskişehir karayolu 1'inci kilometresinde Şeker Fabrikası önünde meydana geldi. Eskişehir'den Kütahya yönüne giden Cames Sadık (60) yönetimindeki 43 H 8963 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, alt geçidin üstündeki yaya geçidi demirlerine çarptı. Kazada, sürücüsü ile araçta bulunan yakınları Rasim İlkılıç, Hadise Çelik, Munise İlkılıç ve Zennure Sadık yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettiği sırada olay yerine haber yapmak için gelen muhabiri Oğuzhan Kılıç'a yaralıların yakınları önce tepki gösterdi, ardından da saldırdı. Çıkan arbede sırasında itilen Kılıç, 4 metrelik eğimli yerden aşağıya yuvarlandı. Gelen polisler, tepkilerini sürdüren saldırganları güçlükle engelledi. Kazada yaralanan 5 kişi ile aldığı darbelerle yaralanan Kılıç, hastanede tedaviye alındı.

Fotoğraf makinesi, kamerası ve cep telefonu zarar gören muhabiri Oğuzhan Kılıç, kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kazazedenin sedyeye alınması

- Muhabiri'ne saldırı anı

- Hastaneden fotoğraflar

Haber-Kamera: KÜTAHYA ()

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ESKİŞEHİR'DE MAHREM İMAM OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'nin firari mahrem imamlarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin firari mahrem imamlarının yakalanmasına yönelik 5 ayrı hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; H.Y., A.G., E.D., A.İ., F.D., S.K., H.C. ve F.A. gözaltına alındı. H.C.'nin evinde yapılan aramada, ilaç kutularına gizlenmiş örgüte ait yüklü miktarda para, diğer şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.Y., A.G., F.D. ve H.C. bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. E.D. İzmir TEM Şubesi, F.A. ise Ankara TEM Şubesi ekiplerine teslim edildi. Şüphliler S.K. ve A.İ.'nin ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(Görüntü dökümü:

-Şüpheliler adliyeye sevk edilirken,

-Polis kamerasından operasyon

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()

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POLİSTEN SURİYELİ ESNAFA, “ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN" UYARISI

KAYSERİ’de Toplum Destekli Polisler, kentte faaliyet gösteren Suriyeli esnaflara yönelik hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı seminer verdi. Seminerde esnaflara özellikle iş yerlerine güvenlik kamerası takmaları tavsiyesinde bulunulurken, ayrıca “Çocuklarınıza da sahip çıkınö uyarısı da yapıldı.

Kayseri’de sayıları artan Suriyeli esnaflara yönelik Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve esnaflara yönelik eğitim semineri düzenlendi. Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen seminerde Suriyeli esnaflar, hırsızlık ve dolandırıcılık olayları konusunda uyarıldı.

“İŞ YERLERİNİZE KAMERA TAKTIRIN"

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis Memuru Mesut Eroğlu, tercüman eşliğinde esnafları bilgilendirdi. Eroğlu, Suriyeli esnaflara iş yerlerine güvenlik kamerası takmaları konusunda tavsiyede bulundu. Eroğlu, “Olası bir hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında kamera sistemi işi kolaylaştırıyor. Hırsızları tespit edip, daha kolay ulaşmamızı sağlıyor. Bu nedenle önemli bir konu. İşyerlerinize mutlaka kamera sistemi taktırın. Bunu önemle tavsiye ediyoruzö dedi. Eroğlu konuşmasında ayrıca Suriyeli esnafa “çocuklarınıza sahip çıkınö uyarısında da bulundu.

“ÇOCUKLARINIZ TANIMADIKLARI İNSANLARDAN HEDİYE ALMASIN"

Eroğlu, “Çocuklarınıza sahip çıkın. Tanımadıkları insanlarla konuşmasınlar. Tanımadıkları insanlardan hediye almasınlar. Bir de evlerinden fazla uzaklarda oyun oynamasınlar, evlerinden uzaklaşmasındalarö ifadelerini kullandı. Seminerde ayrıca katılımcılara hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı yapılması gereken uyarıların yer aldığı broşürler de dağıtıldı.

“TERCÜMAN EŞLİĞİNDE BİLGİ VERDİK, AMAÇ MAĞDURİYETLERİ ÖNLEMEK"

Seminerle ilgili olarak bilgi veren Polis Memuru Mesut Eroğlu, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerini olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “ Bu kez de merkez Melikgazi ilçemize bağlı Küçük Mustafa ve Çorakçılar Mahalleleri’ndeki Suriyeli esnaflara yönelik bilgilendirme toplantısı yaptık. Amacımız hırsızlık ve dolandırıcılık olayları ile ilgili ortaya çıkabilecek mağduriyetleri önlemek. Tercüman eşliğinde bu çerçevede katılımcılara bilgi verdikö diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Seminerden görüntüler

-Polis Memuru Mesut Eroğlu’nun uyarılar

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )

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HASTANE KANALİZASYONUNDA 16 GÜN SONRA 2'NCİ CENİN BULUNDU

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hastane kanalizasyonunda 15 haftalık cenin bulundu. Aynı kanalizasyonda 16 gün öncede cenin bulunmuştu.

Ereğli Devlet Hastanesi'nin kanalizasyonunda sabah saatelerinde temizlik yapan belediye işçileri, içinde cenin olduğunu fark etti. İşçiler, polisi arayarak durumu haber verdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenin kanalizasyondan çıkarılarak el arabasına konuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenin Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AYNI YERDE 16 GÜN SONRA 2'NCİ CENİN

Aynı kanalizasyonda 9 Temmuz'da da 15 haftalık cenin bulunmuştu. Polisin yaptığı çalışmanın ardından cenini D.A.(27) adlı kadının hastane tuvaletinde düşürdüğü ortaya çıkmıştı. D.A. ifadesinde kanaması nedeniyle hastaneye gittiğini, tuvaletteyken düşük yaptığını daha sonra fark ettiğini ve korkusundan kimseye söyleyemediğini anlatmıştı. D.A., ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kanalizasyon görüntü

-Polis inceleme yapması

-Hastane çalışanlarından detaylar

HABER-KAMERA:SİNAN KABATEPE / EREĞLİ (Zonguldak), ()-

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BURDUR GÖLÜ'NÜN SON KONUKLARI FLAMİNGOLAR

BİRÇOK kuş türünün doğal yaşam alanı, bazılarının ise göç yolunda konakladıkları Burdur Gölü'nün son misafirleri flamingolar oldu. Gölde konaklayan yaklaşık 200 flamingo görsel şölen oluşturdu.

Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü, birçok türde kuşa ev sahipliği yapıyor. Son 35 yılda su hacminin büyük bölümünü kaybetmesine rağmen özellikle dikkuyruk ördeklerinin önemli kışlama alanlarından biri olan Burdur Gölü aynı zamanda karabatak, angut, gri balıkçıl, ak balıkçıl, sakar meke, elmabaş gibi kuş türlerinin de yaşam alanlarının başında yer alıyor.

Bölgede yaşamlarını sürdüren kuşlar göle ayrı bir güzellik katarken, bazı kuş türleri de göç yolunda gölde konaklıyor. Bunların başında gelen flamingolar, gölün son misafirleri oldu. Karakent köyü ve Senir beldesi sahillerindeki yaklaşık 200 flamingo fotoğraf tutkunları içinde eşsiz bir manzara oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Flamingolardan görüntü

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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