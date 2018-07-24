DHA YURT BÜLTENİ 10

1 - Uzman çavuş başından vurulmuş halde bulundu

ADANA’da Jandarma Uzman Çavuş Akif D. (24), cami yakınında başından tabancayla vurulmuş, ağır yaralı bulundu.

Seyhan ilçesindeki Merkez Park’ta bulunan Sabancı Merkez Camii’nin yakınında yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaralı kişinin Uzman Çavuş Akif D. olduğunu tespit etti. Akif D.'nin vurulduğu silah da yakınında bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akif D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Başından vurulan Jandarma Uzman Çavuş Akif Doruk'un detay görüntüleri

- Polisin olay yerinde inceleme yapması

- Silahtan detay görüntü

- Sağlık ekibinin yaralı şahsa müdahale etmesi

- Olay yerindeki vatandaşların görüntüsü

- Olayı gören bir vatandaş ile röp.

- Ambulansın gidişi

SÜRE: 03'06" BOYUT:99,2 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,()

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2 - Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans Amirliği, morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımına başladı. Sandıklı'nın yanı sıra Hocalar ve Kızılören ilçeleri ve bağlı 75 köyden üreticilerin kapsül getirdiği TMO'da bu yıl toplam 1200 ton alım yapılması planlanıyor.

Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçe merkezi ve köylerinde haşhaş üretimi yapan üreticiler, haşhaş kapsüllerini Sandıklı TMO Amirliği'ne teslim etmeye başladı. 50 gün içerisinde kapsül alımının tamamlanması planlanırken, 3 ilçeden toplam 1200 ton civarında kapsül alımı hedefleniyor. Alınan haşhaş kapsülleri Bolvadin Alkaloid Fabrikası'na işlenmek ve morfin üretilmek üzere gönderilecek.

Çiftçiler haşhaş kapsülünü randevu sistemiyle teslim ederken, kilogramı 4 lira 25 kuruşa alınan kapsülün içindeki yabancı madde, morfin oranı ve rutubet oranına göre fiyatlarda artış veya azalış olabiliyor. Bunun dışında bu yıl 2 bin dekar alanda sözleşmeli ekim yapıldı. Yapılan sözleşmeli ekimde ofis haşhaşı ve kapsülü birlikte kilogramını 8 liraya alımını yapıyor. Sözleşmeli ekimden ise 120 ton alım bekleniyor.

Üretici Hasan Erden, "Fiyatlar iyi ama bu yıl mahsullerde sıkıntımız oldu. Ürünün yetişme döneminde yağışlardaki dengesizlik ürünlerde verimi düşürdü. Ürünleri etkiledi. Gelişme olmadı" dedi.

Üretici Yaşar Çelik, "Kapsülümüzün kilosu şu an 4 lira 25 kuruşa satılıyor. Geçen yıl da aynı fiyattı. Mazot, işçilik ve gübre gibi girdilerin fiyatları ise yükseldi. Bu durum üreticiyi zor durumda bırakıyor. Zaten üretici arpa ve buğday gibi ürünlerden de zarar ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Haşhaş kapsülü teslim etmek için bekleyen traktör görüntü

- Kamyondan kapsül çuvalları depoya indirilirken görüntü

- RÖP1: Hasan Erden (üretici)

- Haşhaş kapsülü alım çalışmaları

- RÖP2: Yaşar Çelik (üretici)

- Haşhaş kapsülü yakından görüntü

290 MB /// 02.37"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

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3 - Buzağıya yanlış iğne yapıldı iddiasıyla kaymakamlığa şikayetçi oldu

MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Yolbilen mahallesinde hayvancılık yapan Mürsel Yüce, rahatsızlandığı için İlçe Tarım Müdürlüğü'ne getirdiği buzağıya, yanlış iğne yapıldığı için buzağının yaklaşık bir aydan beri yerden kalkmadığını ve derisinde yaralar açıldığını iddia ederek, kaymakamlığa şikayette bulundu.

Nusaybin ilçesine bağlı Yolbilen mahallesinde hayvancılık yapan Mürsel Yüce, yaklaşık bir ay önce yeni doğan buzağıya şap iğnesi ve kontrollerin yapılması için İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Müdürlükten gelen görevlilerin buzağıya şap iğnesi yaptıktan sonra buzağının yere yığıldığını ve o tarihten beri yerden kalkmadığını iddia eden Yüce, hayvanın vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar açıldığını ileri sürdü. Bir aydan beri buzağının yerden kalkmadığını belirten Yüce, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinin kendisini özel bir veterinere yönlendiği iddia etti.

O günden beri yaptığı tüm girişimlere rağmen bir sonuç alamadığını anlatan Yüce, Nusaybin Kaymakamlığına dilekçe ile başvurarak şikayetçi olduğunu söyledi. Nusaybin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, konu ile ilgili açıklama yapamayacaklarını belirterek, iddiaları yalandı. Buzağıya şap iğnesi ve kontrollerinin yapıldığını aktaran görevliler, hastalıkla kendilerinin bir ilgisinin olmadığını, buzağının başka bir hastalığa yakalanmış olabileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-Mürsel Yüce'nin konuşması

-Yüce konuşurken, buzağıdaki yaraları göstermesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), ()

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4 - Ceviz büyüklüğündeki dolu, otomobillerin camlarını kırdı

KASTAMONU’da etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, otomobillerin camlarını kırdı.

Merkeze bağlı Kuzyaka Köyü Baylar Mahallesi ve Şeyh Köyünde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren ve ceviz büyüklüğünde olan dolu yağışı tarım arazilerine de zarar verdi. Dolu nedeniyle otomobillerin camları ve bazı evlerin kiremitlerinin kırıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dolu yağışı cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera:Gürkan YILMAZ/KASTAMONU ,()

BOYUT: 12 SANİYE

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