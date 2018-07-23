DHA YURT BÜLTENİ 10

ALMANYA Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyünde yaşayan hemşehrileri de destek verdi. Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci ise futbolcunun, 'Mesut Özil Caddesi' tabelasında bulunan Alman milli formalı fotoğrafını kaldırarak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı koyacaklarını söyledi.İngiliz kulübü Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Almanya Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının ardından Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyünde yaşayan hemşehrileri, yıldız isme destek mesajları verdi. Özil'in Aralık 2011'de Real Madrid takımında oynadığı sırada ziyaret ettiği köyü Hışıroğlu'nda, Özil'in verdiği karar sevinçle karşılandı. Devrek ilçe merkezinde bulunan Hışıroğlu Köyü kahvesinde de konuşulan tek konu Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması oldu. Muhtar Abdurrahaman Yanaz, Mesut Özil'in köylerinin değerli bir evladı ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Özil'in kararını sevinçle karşıladıklarını belirten Yanaz, şöyle dedi:"Mesut Özil, yurt dışında Türkiye'yi temsil ettiği gibi köyümüzün de adını tüm dünyaya duyuran sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Almanya milli takımında yıllardır oyun oyandı. Takımına çok büyük katıklar sağladı. Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında ziyaret etti ve bu Almanya'da çok kötü değerlendirildi. Mesut Özil'in üzerine çok gelindi. Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmesini Almanya milli takımı hazmedemedi. Basında hakaretler yapıldı. Mesut Özil de çok güzel bir kara verdi ve Almanya milli takımında oynamayacağını bildirdi. Biz de köy halkı olarak Mesut Özil'in çok güzel karar verdiğine inanıyoruz. Onu bu kararından dolayı tebrik ediyoruz. Köy halkı olarak biz onu bağrımıza bastık, onu çok seviyoruz. Oynadığı oyunla takımlarına çok büyük katkıları var. Onun bu kararını destekliyoruz."ÖZİL'İN ALMAN MİLLİ FORMALI FOTOĞRAFI KALDIRILIYORDevrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci de Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin ardından İngiltere ve Almanya medyası tarafından haksız eleştirilere maruz kaldığını söyledi. Almanya'nın Dünya Kupası'nda elde ettiği başarısızlığı Özil'e yüklemeye çalıştığını ifade eden Semerci, "Hemşehrimiz Mesut Özil'e sahip çıkmak adına toplantı yaptık. 17-19 Ağustos tarihinde Devrek Baston ve Kültür Festivalimiz var. Bu festivalimizde ana tema olarak Mesut Özil'e sahip çıkmayı amaçlamıştık. Menajeriyle de görüşmüştük. Neticesinde Özil'in en son açıklamaları bizi rahatlattı. Spor tesislerimizin olduğu alandaki caddeye Mesut Özil Caddesi adını vermiştik. Mesut Özil oraya bir spor tesisi de yapıyor, Devrek Belediyespor için. Orada Özil'in Almanya milli forması ile bir fotoğrafı var. Bu fotoğrafları tablodan kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanımız ile İngiltere'de çektirdiği fotoğrafı onun yerine koyacağız. Biz ırkçılığa, din ayrımcılığına karşıyız. Devrek olarak Özil'e destek çıkıyoruz" diye konuştu.'MESUT ÖZİL İLE GURUR DUYUYORUZ'Köylüsü Serdar Öztürk ise çocukken Mesut Özil ile birlikte köyde futbol oynadıklarını söyledi. Özil'in çok değerli bir insan olduğunu ifade eden Öztürk, "Mesut Özil ile gurur duyuyoruz. O bizim gurur kaynağımız. Kendisi milli takımı bıraktığını açıkladı. Kendi kararı, saygı duyuyoruz. Köyümüze geldiğinde onunla gurur duyduk. Baskılarla ona haksızlık edildi. Almanya'nın aldığı Dünya Kupası'nda onun büyük katkıları vardır. Bir nevi nankörlük gibi bir şey oldu. Mesut'u sonuna kadar destekliyoruz ve arkasındayız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Devrek ilçesinden görüntü

-Belediye Başkanı Mustafa Semerci'nin açıklaması

-Mesut Özil caddesinden detaylar

-Mesut Özil'in köyünden detaylar

-Köydeki evi

-Köylüsü Serdar Öztürk ile röp.

-Muhtar Abdurrahman Yanaz ile röp.

-Köy kahvesinden detay

Süre: (9.19) Boyut: (1 GB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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4 - Bedelli askerlik yapabilmek için motosikletini satışa çıkardı

EDİRNE'de çağrı merkezinde çalışan Umut Kaçar(25), bedelli askerlik yapabilmek için 21 bin liraya satın aldığı motosikletini 15 bin liraya satışa çıkardı. Kaçar, motorunu satamazsa uzun dönem olarak askere gideceğini söyledi.

Edirne'de bir çağrı merkezinde çalışan motosiklet tutkunu Umut Kaçar, bedelli askerlik yasasından faydalanıp askerliğini 15 bin lira ödeyerek bedelli yapmak için 21 bin liraya aldığı çok sevdiği ve 'Toros' adını verdiği motosikletini 15 bin liraya satışa çıkardı. Motosikletini satamazsa bankadan kredi çekip faizleri çok yüksek bulduğu için ödeyemeyeceğinden dolayı uzun dönem askere gideceğini söyleyen Kaçar, "Askerliğimi bedelli yapmak için 'Toros' ismini verdiğim motosikletimi 15 bin liraya satışa çıkardım. Bu motoru ben 21 bin liraya satın almıştım. Motorumu sattığım kişiyle anlaşıp bedelli askerlik ücretini ödedikten sonra para biriktirip geri almayı düşünüyorum. İnşallah bu sürede motorumu satmaz "dedi.

Motosikletini satamazsa bedeli askerlik için diğer arkadaşları gibi kredi çekmeyi düşünmediğini söyleyen Umut Kaçar, "Bedelli askerlik için bankadan kredi çekip geri ödeyemem. Bankadan çekeceğim 15 bin liranın faizi çok yüksek. Çalışarak ödeyemem. Motorumu satamazsam uzun dönem olarak askere gideceğim" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Motosikletten genel detay

Umut Kaçar ile röp.

Umut Kaçar'ın motosiklete binmesi

Motosiklet ile gitmesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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5 - Suriyeli ailelere koyun ve inek desteği

SUUDİ Arabistan Kralı Selman Vakfı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfınca, Suriye’nin Hama, Halep ve Lazkiye kenti kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyelilerin geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla 314 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yapıldı.

Ülke içerisindeki sivillerin geçim kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını belirten İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye içerisinde geçim sıkıntısı yaşayan savaş mağduru ve yetim aileleri desteklemek amacıyla Kral Selman Vakfı ile birlikte 314 aileye sağmal hayvan teslim ettiklerini söyledi. Ailelerin, inek ve koyunların sütünü satarak kendilerine ek bir gelir kapısı oluşturacaklarını ifade eden Tosun, “Bu proje kapsamında 150 aileye birer adet inek, 164 aileye ise üçer adet koyun teslim ettik. Toplamda 150 adet inek ve 492 adet koyun dağıtımı yaptık. Aynı zamanda teslim ettiğimiz hayvanların bir aylık yemlerini de ailelere verdik" dedi.

Suriye halkının benzeri projelerle daha fazla desteklenmesi gerektiğini kaydeden Tosun şunları söyledi:

“Savaşın devam ettiği Suriye’de insanlar hayati ihtiyaçlarını dahi temin etmekte zorlanıyor. Özellikle insani yardım çalışmaları bu kapsamda büyük önem taşıyor. Bu gibi projelerle savaş mağduru ailelere yardım etmenin yanı sıra bir geçim kaynağı elde etmelerine de vesile oluyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Koyunlar kamyonetlere yüklenirken

- Araç hareket ederken

- Büyükbaş hayvanlar araçlardan indirilirken

- Teslim edilirken

- Yem yardımı yapılırken

- Selim Tosun'un açıklaması

(SÜRE: 1’ 53’)(BOYUT:60.2 MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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6 - Köşekbükü Mağarası hayran bırakıyor

MERSİN ve Çevresi Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nin (METAB) katkılarıyla bulunduğu atıl vaziyetten kurtarılan Anamur ilçesindeki Köşekbükü (Astım) Mağarası yeni yüzüyle dikkat çekerken, yeni halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Anamur ilçesi Ovabaşı Mahallesi’nde 6 Ağustos 2012 tarihinde başlayan orman yangını nedeni ile çevresi tamamen yanan ve halk arasında Astım Mağarası olarak bilinen Köşekbükü Mağarası, yıllardır atıl vaziyette kaderine terk edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın birlik başkanlığını METAB kararıyla atıl vaziyette bulunan, tarihi ve turistik değeri ile Anamur’a değer katan mağaranın restore edilmesi için birlikte tarafından 500 bin TL’lik kaynak sağlandı. İlçe belediyesinin de destekleri ile Köşekbükü Mağarası, kilometrelerce yeni yol yapımı, çevre düzenlemesi, tesis içinin restore edilmesi ve aydınlatma çalışmalarının ardından yeni görüntüsü ile kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Verilen destekler ve yürütülen çalışmaların ardından bölge halkının ilgisini yeniden kazanan mağarası, yurt içinden ve dışından gelen misafirlerini karşılamaya başladı.

Mağaranın bulunduğu bölgede yöresel ürün satışı yapan Halil Osman, gerçekleştirilen düzenlemeler ile mağaranın yeni baştan yaratıldığını belirterek, "Burası zamanında burası insanların develerle yaylaya gidip gelirken kullandıkları yerdi. Antik çağa dayanan rivayetler de var ama burayı bir çobanın bulduğu söyleniyor. Çoban kazara bu mağarayı buluyor. Bu mağarada farklı elementler var. Bu elementler mağara içerisinde sarkıtlarla yere süzülüyor, oluşan tepkime ile de ortaya farklı bir gaz çıkıyor. Yine rivayetlere göre bu gazlar da astım gibi hastalıklara iyi geliyor. Buraya gidip gelenler de burasının hastalıklarına iyi geldiğini söylüyor. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi burayı yeni baştan yaptı. Yolları, çevre düzenlemesi, restorasyon yapıldı. Şimdi gelip yeni halini görünce çok beğeniyorlar. Yıllardır gidip gelen turistler de buranın son halini görünce hayretle karşılıyor. Yapılan çalışmayla burası eskisinden çok daha güzel şekilde hizmet veriyor" dedi.

Bu arada, Köşekbükü Mağarası, Roma Kralı Antiochus’un kızı Anna’nın astım hastalığını iyileştirdiği rivayeti ile 'Astım Mağarası' olarak anılmaya başlamış. Düzenli olarak her defasında 4'er saatlik zaman dilimleri içinde mağarada kalmak şartıyla astımlı hastaların şifa bulduğu iddia edilen mağara, 500 metreyi bulan bir derinliği, 18 derece sabit sıcaklık, yüzde 85 nem ve 162 milibar basınçla bölgede eşi bulunmayan bir yapıya sahip. Ayrıca metrelerce büyüklükteki sarkıt ve dikitleri ile dikkat çeken mağara içi, üç ayrı bölümden oluşuyor ve yapılan düzenlemeler ile mağaranın içinde her bölüm merdivenler sayesinde güvenli şekilde gezilebiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mağara girişinden görüntü

-Mağaranın tabelası

-Yapılan çevre düzenlemesinden genel ve detay görüntü

-Mağaranın içinden genel ve detay görüntü

-Röpotaj

(BOYUT:192,04 mb) (SÜRE:2,32 DK)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()



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7 - Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 yaralı

GAZİANTEP'te, yolda aniden karşısına çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan sürücünün park halindeki otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Abdulkadir Aksu Bulvarında meydana geldi. Amatör futbolcu olan Ali İlkay Ateş (22) yönetimindeki 27 AIA 02 plakalı otomobille ilerlerken, yola çıkan yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Ateş'in ani manevrasıyla kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında duran 27 HM 998 plakalı otomobile çarparak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ateş'in yara almadan atlattığı kazada otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, otomobilden çıkarılarak Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

75 MB



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8 - Çalıntı otomobilleri parçalayarak satan çeteye operasyon

GAZİANTEP’te, çalıntı ve hacizli otomobilleri parçalayarak sattığı belirlenen 4 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalıntı ihbarı yapılan otomobilleri bulmak için yaptığı takip sonucunda araçların tamirhanede parçalanarak satıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polisin operasyon düzenlediği tamirhanede Almanya’dan çalınan 2 otomobil plakası, 6 otomobil, 11 otomobil motor bloğu, 2 otomobil plakası ve çok sayıda yedek parça ele geçirdi. Olayla ilgili olarak tamirhanedeki A.H., O.G.H., M.M.A. ve R.A. gözaltına alındı.

Şebeke üyelerinin çalıntı ve hacizli araçları parçalayarak sattığı belirlenirken, tamirhanede ele geçirilen malzemelerle yaklaşık 1 milyon 500 bin lira zararın da engellendiği öğrenildi. Şüpheliler emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobil parçaları

- Parçalanan otomobiller

- Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN GAZİANTEP -

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9 - Aydın Büyükşehir'de işten çıkarılan 9 şoför, işini geri istiyor

AYDIN Büyükşehir Belediyesi şirketi İmar A.Ş.'deki halk otobüslerinde şoförlük yapan 1'i kadın 9 personel iki hafta önce işten çıkarıldı. Belediye İş Sendikası yerine Sosyal-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden ve 15 gündür oturma eylemi yapan işçiler, işlerini geri istiyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş.'de otobüs şoförü olarak çalışan 1'i kadın 9 şoför, bir süre önce işten çıkarıldı. Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası yerine DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden ve İstasyon Meydanı'nda 15 gündür oturma eylemini yapan işçiler, işlerini geri istediklerini, sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. CHP'den İzmir milletvekili seçilen, DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko ve Sosyal- İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk de bugün işçileri ziyaret ederek bir süre görüştü.

Aynı zamanda işten çıkarılan işçilerden biri olan ve bağlı oldukları Sosyal-İş Sendikası İzmir Şubesi'nin Örgütlenme Uzmanı Gökhan Mangal, "İşimize geri dönmek için ve sendikal hakkımızın kabul edilmesi için oturma eylemine başladık. 15 günden beri oturma eylemindeyiz. Gerekirse Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne kadar da gitmeyi düşünüyoruz" dedi.

İşten çıkarılanlardan Okan Aslan ise, amacın, istedikleri sendikaya üyeliklerini engellemek olduğunu öne sürdü.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ise, "Bugüne kadar kurallara uymayan her şoför işten çıkartıldı. Bugün de çıkartıldı. Yarın da uymayan olursa, yine çıkartırım. Hız yapmayacak, cep telefonu ile görüşmeyecek, elektronik aksamlarla oynamayacaklar. Hız kilometresiyle oynuyorlar, biz bunların hepsini kameralardan tespit ediyoruz. Eş ve dostlarını otobüslere bedavaya kimse bindiremez. Bunları görmememiz için ise kameraların yönlerini değiştiriyorlar. Zannediyorlar ki, görüntüleri izlemiyoruz. Otobüsleri halkın hizmetine sunduğumuz günden beri trafik kurallarına çok dikkat ediyoruz. Tüm şoförlerimize bunlar tek tek yazılı olarak tebliğ edildi. Bu kişiler sendikal faaliyetlerden değil, bu saydığım nedenlerden dolayı işten çıkartılmıştır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşten çıkarılan şoförlerin eyleminden görüntü

- CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk ziyareti

- İşten çıkarılan Okan Aslan ve Gökhan Mangal'ın konuşması

(KJ Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()