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DHA YURT BÜLTENİ 10

KAYSERİ’de 3 gün önce Saadet Partisi (SP) Hacılar İlçe Başkanlığı'nın camlarını kıran kişinin, telefonda kız arkadaşıyla tartışan alkollü A.K. (19) olduğu ortaya çıktı. Saadet Partisi Hacılar ilçe teşkilatının camları,...

DHA YURT BÜLTENİ 10
KAYSERİ’de 3 gün önce Saadet Partisi (SP) Hacılar İlçe Başkanlığı'nın camlarını kıran kişinin, telefonda kız arkadaşıyla tartışan alkollü A.K. (19) olduğu ortaya çıktı.

Saadet Partisi Hacılar ilçe teşkilatının camları, 19 Temmuz gecesi kırıldı. Olayın ardından Saadet Partisi yönetimi saldırı olduğunu iddia ettiği olayı kınayarak, "Kendini bilmezlerin yaptığı bir taşkınlıkö açıklamasında bulundu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da, "Arkadaşlarımız araştırıyor. Münferit bir saldırı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Polisin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalar, sonuç verdi. Camları kıran kişinin A.K. olduğu belirlendi. Olay sırasında alkollü olduğu iddia edilen A.K.'nin tesadüfen orada olduğu, kız arkadaşıyla telefonda tartıştığı ve bu sırada köpeğinin zinciri ile binanın camlarına vurup, kırdığı ifade edildi.

A.K. hakkında adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Görüntü dökümü:
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-SP Hacılar İlçe teşkilatından görüntüler
-İlçe yöneticisi Bülent Eser’in kırılan camları süpürmesi
-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()

2 dakika 58 saniye / 95 MB


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4 - Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

YAZ tatillerini geçirmek için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden karayoluyla geler gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yoğunluğa neden oldu. Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, 1 Temmuz tarihinden bu yana 75 bin araçla 480 bin gurbetçinin Türkiye'ye giriş yaptığını açıkladı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinda yaşayan ve izinlerini anavatanda geçirmek isteyen gurbetçilerin, karayolu ile ülkeye gelişleri sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu yaşanırken zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Uçak biletlerini pahalı buldukları için aileleri ile birlikte karayolunu tercih ettiklerini söyleyen Avrupalı Türkler, yolcuklarının rahat geçtiğini belirtirken, aşırı sıcaklardan şikayetçi oldular.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kapıkule'den, 1 Temmuz tarihinden itibaren 75 bin araçla 480 bin gurbetçinin Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. Yetkililer, Temmuz ayının sonuna doğru sayının 700 bine ulaşacağını söylüyor.

Yıllık izinlerini memleketi Aksaray'da geçirmek için ailesiyle birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapan Recep Kazan,  yolculuğun iyi geçtiğini sıcak havanın kendilerini etkilediğini söyledi. Fransa'dan yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ailesiyle gelen Ahmet Yaşar ise, "Yollarda bu yıl fazla beklemedik. Rahat yolculuk yaptık. Bir tek Sırbistan'da 3 saat kuyrukta bekledik"dedi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu havadan drone ile görüntülenmesi kalabalığın değişik  açıdan görülmesine  neden oldu. 

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri yola çıkacak  gurbetçilerin, sınır kapılarını canlı yayında gösteren internet sitelerini takip etmelerini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Drone ile yukardan

Drone ile yukardan detay

Kuyrukta bekleyen araçlar

Gurbetçiler ile röp

Araç içinde çocuklardan genel detay

Kuruktan genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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