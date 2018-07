DHA YURT BÜLTENİ 10

1 - CHP'li Öztunç: Bedelli paraları şehit ailelerine dağıtılsın

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bedelli askerlikten toplanacak paraların büyük bir kısmının şehit ailelerine dağıtılmasını talep etti.

Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta partisinin il teşkilatında gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'nin gündemini oluşturan bedelli askerlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Öztunç, bedelli askerliğe karşı olmadığını ve Türkiye'nin profesyonel orduya geçmesi gerektiğini söyledi. Bedelli askerlik ile ciddi para toplanacağını belirten Ali Öztunç, "Bu para ne yapılacak? Ben bu paranın büyük bir kısmının şehit ailelerine dağıtılmasını, onlara verilmesini talep ediyorum. Şehit ailelerinin çocuklarının eğitimi için, şehit ailelerinin evi yoksa ev alınsın, çocuklarının eğitiminde kullanılsın, mağduriyet varsa mağduriyetleri giderilsin. Kalan kısmının ise erlere dağıtılmasını, erlerin ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Bedelli askerlikte 28 gün temel askerlik eğitiminin de yanlış olduğunu ifade eden Ali Öztunç, şöyle dedi:

"28 gün temel askerlik eğitimi verilecek. Bu da aslında yanlış bana göre, yani hem adamdan parayı alıyorsun hem de diyorsun ki 'Gel 28 gün askerlik yap'. Şimdi bunların çoğu da çalışıyor. Çalışan bir insan parayı yatıracak, 'Bedelli askerlikten faydalanıyorum' diyecek, 28 gün işinden ayrılacak. Ya izin alamayacak, izin alabilse bile tatilini kaybetmiş olacak, izin alamazsa işinden olmuş olacak. 28 gün boyunca temel askerlik eğitimi verilmeyebilir. Bir de bunun çok ciddi bir masrafı var. 28 gün boyunca askerin botu, askerin kıyafeti, yemeği, şusu busu derken aldığın paranın bir kısmı oraya gidecek hiçbir anlamı kalmayacak. Madem bedelli askerlik çıkıyor, bana göre şahsi düşünce 28 güne gerek yok. Ama 'Bizi 28 gün temel askerlik eğitimi vereceğiz' diyorsa hükümet, benim hükümete bir çağrım var. AK Parti'nin Kahramanmaraş'taki 6 milletvekilinden özel bir çağrım var. Gelin bu askerlere eğitimi Maraş'ta verelim. 500 bin askerin buraya geldiğinizi düşünsenize, kentin ekonomisine çok ciddi katkısı olur. Onların aileleri de gelir, oteller, restoranlar dolar. Yani ciddi bir anlamda şehirde canlılık olur ve şu yaz aylarında Kahramanmaraş'ın ekonomisi çok ciddi bir ivme kazanır."

2 - Termik santraldeki göçükte ölen işçi toprağa verildi

MUĞLA'da Yatağan Termik Santrali’nde kömür bandının çökmesi sonrası göçük altında kalıp yaşamını yitiren Sezgin Kılıç (38), memleketi Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde toprağa verildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Perşembe günü, Yatağan Termik Santrali'nin kömür sevk kanalının çökmesi sonucu, göçük altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçiden Sezgin Kılıç'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Tuzlukçu ilçesine getirildi. Evli ve 1 çocuk babası Sezgin Kılıç'ın cenazesine ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Sezgin Kılıç'ın Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek için yıllık izine çıkmadığı belirtildi. Sezgin Kılıç'ın cenazesi Tuzlukçu Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

3 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,() - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör olaylarından zarar görmüş, inşaat ve restorasyon çalışmaları süren konut ve tescilli yapılarda incelemelerde bulundu. Sur ilçesindeki inşaat çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını belirten Bakan Kurum, "Şimdi bize düşen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, burada insanların mağduriyetini en aza indirecek çalışmaları, en hızlı şekilde yapabilmek. Diyarbakır'ı, turizm, tarih, kültür şehri, tüm insanımızın tüm bölgenin geldiği, gezdiği, eğlendiği dinlendiği bir alan haline getirmemiz gerekiyor. Bu stratejik açından ve bu bölgenin beklentisi açısından önemli" dedi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Vali yardımcıları ile kurum müdürleri karşıladı. Bakan Murat Kurum karşılamanın ardından Sur ilçesinde bulunan tarihi On gözlü köprüdeki, Dicle Vadisi rekreasyon projesi hakkında bilgi aldı. Sur İlçesinde terörden zarar gören evlerin ve tescilli eserlerin yer aldığı bölgeye giden Kurum, inşaat çalışmalarını gözlemleyerek, terör olayları sırasında büyük hasar gören tarihi Kurşunlu Cami'sinde incelemelerde bulundu. Terörden zarar görmüş ve yeniden restore edilen evleri de gezen Kurum, görevlilerden bilgi aldı. Daha sonra tarihi İçkale'de bulunan Valilik makamına geçen Kurum, burada Kaymakam ve Belediye Başkan vekilleriyle bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, "Çukur teröründe canlarını veren şehitlerimizin olduğu alanları gezdik. İlk defa geliyorum. Orada bir çok şehit verdik, bir çok gazimiz var. Vatan toprağı adına, ülke güvenliği adına mücadele ettiler. Şimdi bize düşen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, burada insanların mağduriyetini en aza indirecek çalışmaları, en hızlı şekilde yapabilmek. Zaten bundan önce müthiş bir çalışma yapılmış. Biz de bu kaldığımız yerden, aldığımız emaneti daha yukarı çekme gayreti göstereceğiz. Çok kısa zamanda yapılması gereken neyse, bunları yapıp, Diyarbakır'ı bir turizm, tarih, kültür şehri, tüm insanımızın, tüm bölgenin geldiği, gezdiği, eğlendiği dinlendiği bir alan haline getirmemiz gerekiyor. Bu stratejik açından ve bu bölgenin beklentisi açısından önemli."dedi.

Terörden zarar gören, inşaatı devam eden yerlerde bir an önce çalışmaların hızlı bir şekilde bitirilmesi için gereken hizmetleri yapacaklarını söyleyen Kurum, "Devletimizin gücünü, kararlılığını en kısa zamanda burada göstereceğiz. Burada yapılması gereken hizmetleri bir an önce yapacağız. Sur'daki projelerimizin tamamını hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Buradaki tescilli eserlerimizi, bir an önce vatandaşımızın, milletimizin kullanımına açmaya çalışacağız. Buradaki konutları yerel mimariye uygun, yerel kültüre uygun, burada yerli malzemeyi kullanarak, yine konutların tamamının inşaatını yapacağız. İki tane millet bahçemiz var. Bunların biri eski stadımızın olduğu yer, diğeri de Dicle vadisinde. Bu millet bahçeleri de bakanlığımız bünyesinde ve inşaatlarına en yakın sürede başlayacağız. Kayapınar'da da gelişecek konut aksları, gelişecek ticari akslarla ilgili çalışma başlatıyoruz. Burayı da geleceğin vizyonu, çerçevesinde şehre uygun, yapılaşmaya uygun az katlı, yapılaşmayı öngörecek şekilde düşünüyoruz. Diyarbakır'ın potansiyel olarak çok güçlü bir şehir olduğunu görüyoruz. Gayri menkul sektöründe alım-satım ile ilgili sorun olduğu söyleniyor. Halbuki Diyarbakır'da talep patlaması var. İnşallah bu talebe uygun yerleşim alanları üreteceğiz. Bunlar alt gelir ve orta gelir grubu vatandaşlarımızın da ulaşabileceği seviyelerde olacak. Bundan sonrada konuşmayıp iş yapacağız." dedi.



4 - Aydın'da pompalıyla dehşet: 5 ölü, 4 yaralı - (3)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI, PİŞMANMIŞ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, eşi ve kızıyla birlikte 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran'ın ifadesi de ortaya çıktı. Kayınbiraderi Birol Karakılıç ile onun eşi Emine Özlem Karakılıç'ın ölümüne üzüldüğünü söylediği öğrenildi. Mustafa Duran'ın katliamdan sonra Yenipazar ilçesine gittiğini, ardından otomobilini terk edip, gece yarısı yürüyerek İsabeyli Mahallesi'ndeki yakını Ahmet A.'nın evine geldiğini, geceyi burada geçirdiğini, sabah katliamda kullandığı 2 ruhsatsız pompalı tüfekle birlikte polise teslim olduğunu ifade ettiği kaydedildi. Pişman olduğunu söylediği belirtilen Mustafa Duran'ın ifadesinde, "Evimin kilidinin değiştirildiğini görünce buna çok sinirlendim. Beni yalnız bıraktıklarını düşündüm. Hiç düşünmeden eşimin yaşadığı eve gittim, saldırıyı yaptım. Birol Karakılıç çok delikanlıydı. Ona ve eşinin ölümüne çok üzüldüm" dediği öğrenildi.

Bu arada Mustafa Duran'ın olayda kullandığı 09 RG 745 plakalı hafif ticari araç da, terk ettiği yerden Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğine çekilerek, inceleme yapıldı.

Ramazan ÇETİN / NAZİLLİ (Aydın), ()

5 - AK Parti'li Dağ, toplu zehirlenme konusunun üzerine gidileceğini açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Aliağa ilçesinde işçilerin toplu gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla ilgili kentte inceleme yapıp bilgi aldı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın da eşlik ettiği Dağ, 122 işçinin halen hastanede bulunduğunu, sorumlular kim olursa olsun olayın üstüne gideceklerini söyledi.

Aliağa ilçesinde bir sanayi tesisinin inşaatında çalışan ve geçen salı günü yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle toplu halde hastaneye kaldırılan işçiler, gözlerin bölgeye çevrilmesine neden oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, konuyla ilgli bilgi aldı. Aliağa Devlet Hastanesi'nde toplantı düzenleyen Dağ, resmi kaynaklardan alınan son bilgileri paylaştı. Dağ, "Şu ana kadar hastanelerimize toplamda 3 bin 300 başvuru yapılmış durumda. Ama bunun içinde mükerrer başvurular da var. Mükerrerler çıkarıldığında, 2 bin 400 işçimizin zehirlenme şikayetiyle hastanelerimize başvurduğu bilgisi, İl Sağlık Müdürlüğümüzce verilmiştir. Bu rakamlara işyeri revirinde müdahale edilen hasta sayısı dahil değildir. Hastalarımızın bir kısmı ayakta tedavi edilirken, bir kısmı da yatarak tedaviye tabi tutulmuş ve taburcu edilmiştir. Şu anda toplam 122 kardeşimiz tedavi altındadır. Bunların 8'i Aliağa Devlet Hastanesi'nde, 2'si Bergama Devlet Hastanesi'nde, 40'ı Türkan Özilhan Trafik Hastanesi'nde, bir o kadar da Çiğli Devlet Hastanesi'nde bulunmaktadır" dedi.

TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Bölge milletvekilleri olarak konu üzerine hassasiyetle eğildiklerini belirten Dağ, "Doktorların bize verdiği bilgiye göre, zehirlenme vakalarında 150 saatlik bir süreç söz konusu. Burada, işin duyulmasından itibaren hem Tarım ve Orman Bakanlığımız hem Sağlık Bakanlığımız hem de hastanelerimiz gerekli çalışmayı yapmış durumdalar. Bu anlamda da Allah'a hamdolsun daha fazla üzüntümüzü artıracak bir hadisenin ortaya çıkmamış olması bizim açımızdan bir tesellidir. Tabii ki burada kamu sektörü değil de özel sektörde böyle bir hadisenin yaşanmış olmasına rağmen, bölge vekilleri olarak bizler bu işin takipçisi olarak gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz. Konuyla ilgili tahkikat devam ediyor" diye konuştu.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

İhmali bulunanların ve sorumluların tespiti için sonuna kadar takipçi olacaklarını ifade eden Dağ, "Burada yemeklerden kaynaklanan bir zehirlenme olduğu, ilk etapta tespit edilen bir durum. Soruşturma anlamında tabii ki kim olursa olsun üstüne gideceğiz. Bu konuda bir ihmal söz konusu ise, idari ve adli olarak kimin bir kusuru varsa bu kusurun sonuna kadar biz takipçisi olacağız. Gerekli mercilerimiz, adli makamlarımız, başsavcımız; idari makamlar, kaymakamımız, Tarım İl Müdürlüğü gerekli işlemleri yapacak. Biz de bu şehrin vekilleri olarak bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

FETÖ'YLE MÜCADELEYE DEĞİNDİ

Açıklamasının sonunda FETÖ operasyonlarına da değinen Dağ, "Öte yandan, belki konuyla alakalı değil diyeceksiniz ama; özellikle basın karşısında değinmekte fayda görüyorum, sadece kamuda değil, özel sektörde de FETÖ ile mücadele devam edecektir. Bu mesajı almak isteyen zaten alacaktır. Zehirlenme olayıyla ilgili tahkikatın üzerine gideceğimiz gibi, diğer konuların da üzerine sonuna kadar gideceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan vekiller, konuyla ilgili incelemelerde bulunmak ve yetkililerden bilgi almak üzere zehirlenmenin yaşandığı işçi kampına gitti. Firma yetkililerinden yaşanan süreçle ilgili bilgi alan Dağ ve beraberindekiler, Çayağzı tesislerini de gezerek alınan önlemler ve yapılan işlemleri inceledi.

