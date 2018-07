DHA YURT BÜLTENİ 10

SİVAS'ın Kangal ilçesinde bulunan, sedef hastalığının doğal tedavi merkezi olan dünyaca ünlü 'doktor balıklar'ın bulunduğu Kangal Balıklı Kaplıca Tesisleri'nin özel statüye alınması isteniyor.Sivas'ın Kangal ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan, 37 derece sıcaklıkta yaşayabilen genetiğe sahip dünyadaki tek balık olan ve içinde yaşadığı suyla beraber sedef hastalığının tedavisinde etkin rol oynayan Balıklı Kaplıca Tesisleri özel statüye alınarak hastaların sevkli gelmesini ve masraflarının devlet tarafından karşılanmasını istiyor.Kaplıca hakkında bilgi veren Kangal Balıklı Kaplıca işletmecisi Fuat Ünsal, mevsimin açılması ile birlikte kaplıcalarına yoğun bir talep olduğunu söyledi. Balıkların Sedef Hastalığı tedavisinde büyük rol oynadığını söyleyen Ünsal, "Balıkların Sedef hastalığının tedavisinde çok büyük etkileri vardır bu selenyumlu suyla birleştiği zaman yüzde 30 balık, yüzde 70 su etkilidir. Suda selenyum, silisyum ve daha çeşitli mineraller vardır. Bu yüzden çok iyi sonuçlar almaktadır ve suyun antiseptiklik olmasını içeren mineraller vardır. Bu balıklar her yıl kendilerini 8-10 defa yeniler. Geçen ay burada derede çok aşırı sel oldu. Balıklarımız azalmıştı. Havuzlarımızdaki balıklarda bir sıkıntı olmuyor. Şimdi aşırı derecede balık var. Dünyanın her tarafından Rusya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den her bölgeden insanlar buraya gelip burada tedavi oluyorlar. Zaten Türk devletlerinin sanki evi gibi burası" dedi.'BALIKLI KAPLICA ÖZEL STATÜYE ALINMALI'Dünyadaki tıp adamlarının balıklı kaplıca tedavisini kabul ettiğini ve Sedef hastalarını tedavi için gönderdiklerini ifade eden Ünsal, Türkiye'de bakanlıkların devreye girerek balıklı kaplıcanın özel statüye alınması ve hastanelerden sevkli gelen Sedef hastalarının ücretinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi. Ünsal şöyle konuştu:"Çünkü sedef hastalığı kortizonlarla artık tedavi edilemiyor. Kortizonlarla insanlar çürütülüyor, eklemleri ve böbrekleri bozuluyor. Tabi bu bizim söylemimizin değil çok değerli bilim adamlarımızın, doktorlarımızın tespiti. Buraya sedef hastalığından gelen insanlar 21 gün içerisinde kurtuluyor. Mutlu bir şekilde evlerine dönüyorlar. Sedef hastalığının tek yan etkisiz tedavi merkezi Kangal Balıklı Kaplıcası. Dünya bunu kabul etti. Türkiye'de de artık kabul edilmesi gerekiyor. SGK, Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bunu kabul etmeli. Ortak bir uzlaşma sağlanmalı ve balıklı kaplıca özel statüye alınmalı. Ancak bizim ülkemizdeki bürokrasi ve politikacılar bu işe el atarlar da Dünyadaki sedef hastalarını buraya getirir tedavi edersek biz bunun 10 katı, 20 katı, 100 katı daha büyük tesisler ve rehabilitasyon merkezleri kurabiliriz. Yan etkisiz tek tedavi burası olduğu için de tüm doktorlar burayı tavsiye ediyor. Bu bizim için çok büyük bir nimet. Sivas için, Kangal için, Türkiye için büyük bir nimet."'SGK 4 LİRA 5 KURUŞ ÖDÜYOR'Avrupa'daki sedef hastalarının tedavi ücretlerinin devletleri tarafından karşılandığını ancak Türkiye'de yapılan ödemenin 4 lira 5 kuruş olduğunu ifade eden Ünsal, "Fakat her nedense gereği kadar yolumuz, elektriğimiz ve diğer konularda imkanlar sağlanmıyor. Sel sularına maruz kalıyoruz, sel sularıyla mağdur oluyoruz sonuç olarak balıklarımız zarar görüyor. Biz zarar görüyoruz. Ülkemiz zarar görüyor. Onun için biz yetkilileri burada göreve davet ediyoruz. Buranın tüm kaplıcalar içerisinde Türkiye'deki değil tüm Dünyadaki kaplıcalar içerisinde özel statü uygulanması gerekiyor. Özel statüye alırsanız, eğer siz değerinize sahip çıkarsanız yurt içi, yurt dışı tüm doktorlarımızda, hastanelerde sahip çıkacak, sevklerini yapacak, insanlarda burada yatılı ve masraflarını yeme, içme, yatma masraflarını ödeyen bir devlet olduğu zaman daha mutlu şekilde evlerine dönecekler. Bu hastalık göze hitap eden bir hastalık. İster istemez yaşam kalitesini düşüren bir hastalık. Bu ülkenin bu değerine sahip çıksınlar. Bize sahip çıkarlarsa biz burayı dünyanın en önemli merkezi haline getiririz. En azından iki, üç defa sevk yapılsa hastalar daha rahat, daha kaliteli yaşarlar. Sevkler olmadığı zaman gelemiyorlar, tedavi olamıyorlar, ücretini ödeyemiyorlar, ödeyemeyince çekip geri gidiyorlar" dedi.'TEDAVİ OLMAKTA ZORLANIYORUZ'Konya'dan Balıklı Kaplıca'da tedavi için gelen emekli Dede Kaya (81) ise tedavi masraflarını karşılamakta zorlandıklarını söyledi. Kaya, "Avrupa emeklisiyim. Avrupa'da sedef hastalarının tedavileri devletleri tarafından karşılanıyor. Hollanda, Fransa, Almanya, Avusturya gibi devletlerde çalıştım emekli oldum. Maalesef Türkiye'de sigorta çok düşük bir ücret ödüyorsa da bu bizi tatmin etmiyor. Burada ağır koşullarda biz bu paraların altından kalkamıyoruz. Devletimiz niçin bu işlere el atmıyor. Diğer hastanelerde yemek paralarını, yatak paralarını karşılıyor da niçin bizim masraflarımızı karşılamıyorlar. Biz bu hususta Sağlık Bakanlığımızdan, hükümetimizden yardım bekliyoruz. Çok sedef hastası var buraya gelip tedavi olamıyorlar. Sedef hastaları için devlet bize yardım etsin. Burada koşullar çok ağır geliyor. Biz burada şifa buluyoruz. Bütün başka memleketler karşılıyor da neden bizim ki karşılanmıyor" ifadelerini kullandı.

3 - Şivan Perver, taziyeleri canlı bağlantıyla kabul etti

YURTDIŞINDA yaşayan Kürt sanatçı Şivan Perver, dün vefat ederek toprağa verilen babası için gelenlerin taziye dileklerini taziye çadırına kurulan ekrana görüntülü olarak bağlanarak ile kabul etti.

'Şivan Perver' ismiyle tanınan Kürt şarkıcı İsmail Aygün'ün 4 eşli, 25 çocuğu olan babası Yunus Aygün (94), dün sabah hayatını kaybetti ve Viranşehir'in Kayalı Mahallesi'ne defnedildi. Almanya'da olduğu için cenazeye katılamayan Şivan Perver, mahallede kurulan taziye çadırına yerleştirilen ekrana görüntülü olarak bağlandı. Çadıra gelenlerin taziyelerini kabul eden Şivan Perver, Kürtçe konuşmasında katılımcılara teşekkür etti ve herkesi büyüklerinin kıymetlerini bilmesi tavsiyesinde bulundu.

4 - Şampiyon yüzücünün Harvard heyecanı

2017 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte altın madalya kazanan Ümitcan Güreş (19), Harvard Üniversitesi'nden lisans eğitimi için burs kazandı. Hardvard Üniversitesi'nin yüzme takımıyla kulaç atacak Güreş, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak, 2024 Olimpiyatları'nda finale yükselmek ve madalya kazanmayı hedefliyorum" dedi.

İstanbul'da eğitim gördüğü okuldaki seçmeli yüzme dersinde antrenörler tarafından keşfedilen Ümitcan Güreş, 12 yıldır sürdürdüğü spor kariyerinde üst düzey şampiyonalarda kulaç attı. 8 yıldır yüzme milli takımında yer alan Enka Spor Kulübü sporcusu Ümitcan Güreş, geçen yıl 2017 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebek branşında altın madalya kazandı. Geçen yıl dünya gençler şampiyonası ile Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 5'incilik elde eden Ümitcan Güreş, bu yıl Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra İspanya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 100 metre kelebekte 3'üncü, 50 metre kelebekte 4'üncü oldu. Antalya'da kamp yapan Ümitcan Güreş, antrenörü Fatih Yıldırım yönetiminde 3-9 Ağustos'ta İskoçya'da düzenlenecek Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda 50 ve 100 metre kelebek branşında kulaç atacak.

HAYATINI DEĞİŞTİREN PAYLAŞIM

Sportif kariyeri başarılarla dolu Ümitcan Güreş'in hayatı, ABD'li yüzücülerin performansının yayımlandığı internet sitesine, yarışlarda elde ettiği dereceleri paylaşmasıyla değişti. İnternet sitesini inceleyen Harvard Üniversitesi'nin yüzme takımı koçundan kendisine elektronik posta geldiğini anlatan Ümitcan Güreş, "Harvard Üniversitesi'nin yüzme takımı koçundan, başarılarımdan çok etkilendiğini belirten elektronik posta aldım. Daha sonra Harvard'a başvurdum. Önemli üniversitelerin yüzme takımı koçlarından da mailler geldi. Ancak Harvard'da ekonomi okumak istiyordum. Harvard'a burslu kabul edilmem benim için büyük mutluluk" dedi.

'YÜZME, HARVARD'A KABUL EDİLMEMİ SAĞLADI'

İlkokulda seçmeli derste başladığı yüzmede yıllar geçtikçe şampiyonluklar kazandığını ve yüzme sporunun kendisine yeni kapılar açtığını aktaran Ümitcan Güreş, şöyle konuştu:

"7 yaşından beri yüzme sporu yapıyorum. 8 yıldır milli takımdayım, haftada 9 antrenman yapıyorum. Hem okula, hem antrenmana gidiyorum. Yoğun bir programım var. Bu sene güzel yarışlarım oldu, Türkiye şampiyonluğu kazandım. Akdeniz Oyunları'nda derece elde ettim. Avrupa Büyükler Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Geçen yıl bu yarışta 5'inci oldum ve bu benim için büyük başarıydı. Bu sene madalya kazanmak istiyorum. Yüzme benim için ayrı öneme sahip ve farklı kapılar açtı. Yüzme Harvard Üniversitesi'ne kabul edilmemi sağladı. Hayatıma da disiplin kattı."

Hedeflerini anlatan Ümitcan Güreş, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istiyorum. 2024 Olimpiyatları'nda da finale yükselmek ve madalya kazanmayı hedefliyorum. Hardvard'da ekonomi okumak istiyorum. Eğitimimin ardından ABD'de finans şirketinde çalışmak istiyorum. Hardvard'ın bana bu yönden çok katkısı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

5 - Belek'te 2000 caretta yuvası

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, 21 yıldırı ekolojik çalışmalar yaptıkları Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'nde bu yıl 2000'e yakın caretta caretta yuvası tespit etmeyi umduklarını söyledi. Dr.Canbolat, kumsaldan kum alındığını, bunun da yuvalara zarar verdiğini belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, caretta carettaların yuvalama alanı olan Belek Turizm Bölgesi'nde 1998 yılından beri Hacettepe Üniversitesi ve Belek Turizm Yatırımcıları Ortak Girişimi (BETUYAB) ortaklığında Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Koruma Projesi'ni yürüttüklerini söyledi. Her yıl caretta carettaları gözlemlediklerini kaydeden Dr. Canbolat, kaplumbağaların yuvalama sezonunun hava sıcaklığının normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl erken başladığını ifade etti. Belek bölgesinde 2000'e yakın caretta caretta yuvası olacağını tahmin ettiklerini kaydeden Dr. Canbolat, "Ekiplerimiz ve gönüllü arkadaşlarımız sahillerde gece gündüz çalışıyor. 8'i yurt dışından olmak üzere 45 kişilik bir ekiple mayıs ayında bölgede çalışmalara başladık" dedi.

'SAHİLDEN KUM ALINIYOR'

Belek, Boğazkent ve Denizkent bölgelerinde caretta caretta yuvalarını tespit etmeye çalıştıklarına işaret eden Dr. Ali Fuat Canbolat, şunları kaydetti:

"Maalesef bazı bölgelerde kum tepelerinde tahribatlar yapılmış. Sürekli kum alımları yapılmış. Bazı bölgelerde de tesisler yapılmış. Kıyı kanuna göre bu yasak. Bu durum yuvalama kumsallarına zarar veriyor. Projenin sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Yuvalama alanları ve deniz kaplumbağalarını korumakla hükümetimiz yükümlü. Çünkü Uluslararası sözleşmeler imzalanmış. Bu sözleşmeler doğrultusunda deniz kaplumbağalarının yaşam habitatlarını korumamız lazım. Biz bu olanları Bakanlığa rapor etmek zorundayız."

2000 BİN YUVA BEKLİYORUZ

Dr. Canbolat, günlük çalışma programı hakkında da bilgi verdi. Gönüllülerle birlikte sabaha karşı 04.00'ten itibaren 13 kilometrelik kumsalda gözlem yaptıklarını kaydeden Dr. Ali Fuat Canbolat, "Öğlen saatlerine kadar kumsalda çalışma yapıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızın bir bölümü biyoloji bölümü öğrencileri. Geçen yıl yuva sayısı 1600 idi. Bir önceki yıl 2500 idi. Bu sezon ise mayıs ve haziran aylarında hızlı bir yuvalama vardı. Önceki yıllara göre temmuz ayında bir düşüş var. Bu yıl ise 2000'e yakın bir yuva olacağını tahmin ediyoruz. Sezon bitmesine daha 1-2 hafta var. Düşüşün sebebi ise mayıs ayında yuvaların hızlı olması muhtemelen mevsimsel sıcaklıkların değişimiyle ilgili. Yani küresel değişim" diye konuştu.

