DHA YURT BÜLTENİ 10 

Leyla'nın ölümünde şok gelişme; Babasının amcasının oğlu tutuklandı

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Günlerce AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleriyle aranan Leyla'nın 18 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde yüz üstü su içerisine atılan Leyla Aydemir'in açlıktan öldüğü belirlendi. Üzerinde sadece 'nazar boncuklu' kolyesi kalan minik Leyla'nın kıyafetleri de yine daha önce defalarca aranan cesedinin bulunduğu yerde bir hafta sonra tarla biçmeye giden köylüler tarafından bulundu.

'SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARI REDDETMİŞTİ'

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Leyla'nın kaybolduğu ve daha sonra cesedinin bulunduğu köyde aramalar ve gözaltına alınanlar oldu. Gözaltına alınanlardan, daha önceden sosyal medyada 'Leyla'nın katili amcası çıktı' haberlerinde adı geçen ve baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nihat Aydemir, sosyal medyada amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir'in fotoğrafının yayınlanarak, 'Leyla'nın katili amcası çıktı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi' şeklindeki paylaşımlara isyan etmişti. Baba Nihat Aydemir, " Acılarının kendilerine yettiğini belirten baba Nihat Aydemir, "Mehmet ile ilgisi yok. Asılsız iddialarda bulunanlarla ilgili Mehmet suç duyurusunda bulunacak. Eğer öyle bir şey varsa ben, sen fark etmez, kim olsa devlet gerekeni yapar. Ama aslı olmadan paylaşmak saygısızlık. Ben de olabilirim, devlet beni götürsün, idam etsin, ona kimse karşı gelemez. Neticeyi öğrenmeden, bir şey öğrenmeden bunu yapmak çok ayıp" demişti.

Tutuklanan Mehmet Aydemir, sosyal medyada kendisinin suçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadan benim fotoğrafımı kullanarak 'Katil gözaltında, adalet yerini buldu' gibi paylaşımlar yapılmış. Madem bu kadar adaleti istiyorsunuz, gelin Türkiye Cumhuriyeti olarak birlik olalım, beraber bulalım, beraber asalım ki başka Leylalar'ın canı yanmasın. Yalan yanlış ifadelerle insanları kışkırtmanın bir anlamı yok. Can güvenliğim olmadığı için savcılığa gideceğim ve suç duyurusunda bulunacağım. O paylaşımı yapan her kimse ortay çıkıp, hesap verecekler. Çok ağır küfürler ediyorlar. Ben Leyla'nın amcası değilim. Nihat Aydemir'in amcasının oğluyum" diye konuşmuştu.

GÖZALTINA ALINAN 12 KİŞİDEN 11'İ SERBEST

Leyla'nın dosyasına müdahil olan Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk, dün akşam Bezirhane köyünden 12 kişinin gözaltına alınıp, sorgulandığını belirtti. Artuk, sorgulananlardan 11'inin serbest bırakıldığını. 1 kişinin ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandığını doğruladı.

Leyla'nın babası Nihat Aydemir ise amcasının oğlunun neden tutuklandığını bilmediğini söylerken, şüpheli Mehmet Aydemir'in diğer akrabaları ise evde yapılan aramalarda PKK terör örgütüne ait fotoğraf ve dokümanlar ele geçirildiği için tutuklandığını, Leyla Aydemir cinayeti ile ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Savcılık Leyla Aydemir'in soruşturması ile ilgili gizlilik kararı alırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Öte yandan Baro Başkanı Ali Artuk Leyla'nın ölümünün ardından ihmaller olabileceğini belirtmişti. Artuk, araştırılması gereken hususları şu başlıklar altında sıralamıştı: "Olayın oluşum ve gelişimi, valilik açıklaması ve otopsi raporu bir bütün değerlendirildiğinde Leyla Aydemir'in 14 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar köyde bulunduğu tarafımızca değerlendirilmektedir. Bu tarih aralığında köyde bulunan tüm evler ve eklentilerine yönelik adli arama kararı verilmiş midir? Buna ilişkin ayrıntılı arama tutanakları dosya içinde mevcut mudur? Yoksa aldığımız harici bilgilere göre köyde adli başka problemler baş göstermesin diye sözde bir 'hassasiyet' gösterilerek tüm evlerin aranması cihetine gidilmemiş midir? Burada bir ihmal varsa ihmali bulunan merciler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Böyle bir arama kararı verilmiş ise fazlaca yerleşim birimi bulunmayan köyde maktul Leyla Aydemir neden bulunmamıştır. Minik Leyla Aydemir'in ailevi husumeti olan, her şüphelinin soruşturmaya dahil edilmesini, 14 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar köye giriş çıkışları olan bireylerin HTS (arama, aranma, mesaj) trafiğinin incelemeye alınmasını özellikle 1 Temmuz tarihinden 2 Temmuz tarihine kadar köye dışarıdan gelen bireylerin HTS trafiğinin incelemeye alınmasını, köydeki yetişkin her bireyin bilgi alma şeklinde ifadesine başvurulmasını, tüm köy genelinde her evin adli arama kapsamında aranmasını, delilleri karartma ihtimaline binaen bunun ivedilikle yapılmasını talep ederiz. Minik Leyla Aydemir'in üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkarıldığı açıktır. Bu nedenle soruşturmanın bu yönüyle de genişletilmesini, Leyla Aydemir'in ölüm nedeninin açlık olması, 10 gün boyunca uğranılmayan evin olağan şüphe kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden köyde 2 Temmuz tarihinden önce 8- 10 gün sürede evinde bulunmayan şahısların ifadelerine başvurulmasını talep ederiz."

104 fabrika işçisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada, yedikleri akşam yemeğinden zehirlendiği öne sürülen 104 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Şehzadeler ilçesinin kırsal mahallerinden Karaağaçlı'da faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında, dün akşam vardiyasında yedikleri yemekten etkilendiği öne sürülen bazı işçilerde, bu sabah ishal ve karın ağrısı şikayeti görülmeye başlandı. Yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada 92 işçi ambulanslarla hastanelere taşındı, 12 işçi ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Fabrika önünde ise 2 ambulans ve 1 UMKE ekibi de tedbir amaçlı bekletilmeye başlandı.

Zehirlenme belirtisiyle çeşitli hastanelere kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğu, bazılarına ise ayakta müdahale edildiği belirtildi. Fabrikada akşam yemeğinde ezogelin çorbası, çökertme kebabı, peynirli erişte ve ayran çıktığı kaydedildi.

Tarım İl Müdürlüğü'nden bir ekip, yemekten numuneler alırken, jandarma soruşturma başlattı.

FETÖ'nün Bolu Emniyet Müdürlüğü yapılanması davasında karar

Bolu'da, FETÖ/PDY'nin Bolu Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik 28 tutuklu tutuklu 71 sanıklı davada karar verildi. Mahkeme, 14 sanığa beraat, 53 sanığa ceza kararı verirken, 2 sanığın dosyası davadan ayrıldı, 2 sanığa da ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle haklarında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan dava açılan 28'i tutuklu 71 sanığın yargılandığı dava, Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda görüldü. Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Sadık Turan Alp ve Ünal Aydın'ın dosyalarını davadan ayırırken, tutuksuz sanıklardan 14 kişinin beraatine, 2 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanıklardan 1'inin 8 yıl 1 ay 15 gün, 15’inin 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Diğer tutuklu sanıklardan 8'ine 6 yıl 10 ay 15 gün, 2'sine 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla birlikte tahliyelerine karar verildi. Tutuksuz yargılanan 3 kişiye 7 yıl 6 ay, 3 kişiye 6 yıl 10 ay 15 gün, 13 kişiye 6 yıl 6 ay 22 gün, 4 kişiye 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 kişiye 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı verdi.

Tatil dönüşü polisten sürücülere uyarı

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tatil sonrası evlerine dönmek için araçlarıyla ilçeden ayrılan sürücülere ve yabancı turistleri taşıyan tur otobüslerine uyarıda bulunarak, uyulması gereken kuralları anlattı.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, tatil için Kemer'e gelen yerli ve yabancı turistlerin evlerine güvenli şekilde ulaşabilmeleri için Kemer 1 çıkışı D400 karayolu üzerindeki uygulama noktasında otomobil sürücülerine, yabancı turistleri taşıyan tur otobüs sürücülerine ve Kemer- Antalya arası taşımacılık yapan toplu taşıma araç sürücülerine bilgilendirme yaptı. Emniyet personelleri bu kapsamında sürücülere trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve levhalarına karşı duyarlı olmaları, hız limitlerini aşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Sürücüler uygulama için teşekkür ederken, polis tur otobüsü sürücüsüne yaptığı uyarının ardından yabancı turistlere de İngilizce "Kemer ilçe polisi olarak iyi yolculuklar ve iyi tatiller dileriz" diye seslendi. Turistler de polisleri alkışladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Sevcan Sarıca Beneklioğlu, "Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak bugün, tatil için Kemer'i seçen vatandaşlarımızın dönüş yolunda trafik kazası meydana gelmeden ya da herhangi bir sorun yaşamadan evlerine ulaşabilmeleri açısından bilgilendirme faaliyetleri ve değişik uyarı ve ikazlar yaptık. İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Rasim Oymaağaç'ın da sosyal projelere verdiği destekle bu tür faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

Konya'da silahlı, bıçaklı kavga : 7 yaralı



Konya'da aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Kavgaya karışan kişilerin yakınları, olayı görüntülemeye çalışan gazetecilere saldırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Işıklar Mahallesi Kaygusuzbaba Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silah, bıçak ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, av tüfeğinden çıkan saçmalarla M.G. (15), Emre B. (18), Metin Y. (18), E.K. (15), Ramazan D. (38), Sefa A. bıçakla, A.C. (17) ise taşla yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kavga eden grubun yakınları ise olayı görüntülemeye çalışan bölgesel yayın yapan bir televizyonun haber ekibine ve aracına saldırdı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Ölüm teğet geçti

Adapazarı'nda, iki kişi üzerlerine elektrik direği devrildiği sırada faciadan kıl payı kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen günlerde, Adapazarı Ozanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan S.Ç. ve C.Ş. sokakta sohbet ederken, kısa bir süre sonra yanlarında bulunan elektrik direğinin kendilerine doğru devrildiğini fark etti. Aşırı yağış sonrasında hasar gören ahşap elektrik direği büyük bir gürültüyle sokağın ortasına devrildi. Durumu şans eseri erken fark eden iki komşu, direk devrildiği sırada kendilerini yolun karşısına atmayı başardı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki kişinin sohbet ettikleri sırada direğin devrildiğini görünce şaşkına döndükleri ve kendilerini yolun karşısına attıkları görüldü.

Evinin inşaatında akıma kapılan berber yaşam savaşını kaybetti



Gaziantep'te, berber Mesut Güllü (33) kendi evinin inşaatında çalışırken elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapıldı. 17 gündür yaşam mücadalesi veren Güllü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, geçen 2 Temmuz günü Perilikaya Mahallesi’nde meydana geldi. 4 çocuk babası Mesut Güllü, kendisi için yaptırdığı müstakil evin inşaatında demir çubuk ile yanlışlıkla elektrik tellerine temas etti. Akıma kapılarak ağır yaralanan ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Güllü, ambulansla Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan ve 17 gündür yaşam mücadelesi veren Yıldız, bu sabah doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mesut Güllü’nün cesedi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Uyuşturucu şüphelileri adliyede



Burdur'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Burdur il merkezi ve merkez Gökçebağ köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda 13 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskında 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tomruğun altında kalıp öldü

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, ormanlık alanda traktörün römorkuna yüklemeye çalıştığı tomruğun altında kalan Sezgin Yıldırım (33), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Kaynaşlı ilçesi Sazköy'de meydana geldi. Sezgin Yıldırım, ormanlık alanda traktörüne yüklemeye çalıştığı tomruklardan birinin altında kaldı. Bölgede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Yıldırım'ı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Boynunun kırıldığı belirlenen Sezgin Yıldırım, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Zonguldak'ta 3 DEAŞ şüphelisi adliyede



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Temmuz'da Kepez Mahallesi'nde DEAŞ şüphelilerine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Walid H., Zaidan A.Z., Amer A.Z. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. S.A. adlı kadın ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kuruyan derede can çekişen balıklara 'can' suyu



Antalya'da sıcak hava nedeniyle kuruyan derede az miktarda kalan balıklar için vatandaşlar seferber oldu. Aktşam saatlerinde balıkları kovalarla civardaki tatlı su kaynaklarına taşımaya çalışan vatandaşlar, sabah da belediyeden yardım isteyerek, dereye su takviyesi yaptırdı.

Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde sıcak hava nedeniyle kuruyan derenin bir bölümünde oluşan su birikintisinde çok sayıda balık mahsur kaldı. Dün akşam saatlerinde az miktardaki su birikintisinde balıkların telef olduğunu, kalanların da can çekiştiğini fark eden mahalle sakinleri seferber oldu. Sığ su yüzeyindeki ölü balıkları dereden çıkaran mahalleli, yavru balıkları da kovalarla yakın bölgedeki tatlı su kaynaklarına taşıyarak kurtarmaya çalıştı.

YÜZLERCE BALIK TELEF OLDU

Geç saate kadar balıkları kurtarma operasyonu yapan vatandaşlar, sabah saatlerinde de Konyaaltı Belediyesi'nden yardım isteyerek, dereye su takviyesi yapılmasını talep etti. Su kaplumbağası, su yılanı, Antalya'ya özgü endemik türde tatlı su balıkları, sazan balığı, kurbağa ile çok sayıda yavru balığın can çekiştiği dereye belediye ekipleri tankerle su takviyesi yaptı. Kuruyan dere yatağındaki atık pet şişe ve çöpler arasında yüzlerce siroz, sazan, çiçek balığının telef olduğu görüldü.

'MAALESEF HEPSİ ÖLÜYOR'

Su takviyesi ile sudaki oksijen seviyesini artırıp balık ölümlerini engellemek için çalışma yapılan derede, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da inceleme yaptı. Derenin denizle bağlantısı olması nedeniyle biyolojik çeşitliliğin fazla olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Derede kefal, sazan, yılan balığı, çin sazanı, takoz, sivrisinek mücadelesinde kullanılan balık türü var. Ayrıca derede yengeç, kurbağa, kaplumbağa da yaşamaya çalışıyor. Derede kendiliğinden tatlı su habitatı oluşmuş ama maalesef hepsi ölüyor. Bu dere Kırkgöz doğal su kaynağı ile beslenir. Bu nedenle Antalya'ya özgü endemik türde çok sayıda balık bu derede yaşar" dedi.

BALIKLARA CAN SUYU

Deredeki balık ölümlerinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, şunları söyledi: "Antalya'da bu sene iklim kurak geçti. Bu bölgedeki dereler yağışa endeksli yer altı sularıyla beslenen derelerdir. Yağış azalınca sıcak havanın etkisiyle buharlaşma fazla olunca dere kurumuş. Balık ölümleri yaşandı. Burası bir çöplük haline gelmiş. Atılan çöpler dereye zarar vermiş. Bizler bu kaynakları korumalıyız. Buraya düzenli can suyu verilip, sağ kalan balıkların kurtarılması lazım."

