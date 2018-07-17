DHA YURT BÜLTENİ 10

BODRUM'dan mavi yolculuğa çıkmaya hazırlanan Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının bulunduğu 8 kişilik grup, motoryatta korku dolu anlar yaşadı. Kıyıdan ayrılır ayrılmaz su alarak batma tehlikesi geçiren motoryattakiler, çevredeki denizciler tarafından kurtarıldı.

Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, bugün saat 13.30 sıralarında, 'Survivor' isimli 31 metre uzunluğundaki motoryatlarıyla mavi yolculuğa çıkmak istedi. Kıyıdan ayrılan motoryat, henüz 10 metre gittikten sonra motor bölümünden su alıp batmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan motoryatatkilerin yardımına çevredeki denizciler yetişti. Zeynep Yılmaz, kızları ve arkadaşları denizciler tarafından zodyak botla motoryattan alınarak kıyıya çıkarıldı. Motoryat da yine denizcilerin müdahalesiyle batmaktan kurtarıldı. 100 metre uzaklıktaki tersaneye çekilen motoryat, tamirata alındı. Yatın şaft pervanesinin yerinden çıktığı, motor bölümünden su almaya başladığı belirtildi.

Motoryattakilere yardımcı olan denizcilerden kaptan Dursun Ali Kılıç (32), Yat usturmaçaları kaldırıp halatları çözdükten hemen sonra su almaya başladı. Üç gündür fırtına nedeni ile denize çıkamıyorlardı. Bugün fırtına durdu ve tam denize açılacakları sırada yat su almaya başladı. Allah'tan olay burada oldu. Açık denizde olsaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ilıcalı'nın eski eşi ve çocuklarının kurtarıldıktan sonraki görüntüleri

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2 - Anahtarı evde unutunca çocuğunu çatıdan balkona sarkıttı

ŞANLIURFA'da, anahtarını evde unutan kadın, beline ip bağladığı küçük çocuğunu çatıdan balkona sarkıtarak, eve soktuktan sonra kapıyı açtırdı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 5’inci katında oturan, ismi öğrenilemeyen kadın, evde unuttuğu anahtarını almak için tehlike bir yöntem kullandı. 5- 6 yaşlarındaki çocuğunun beline ip bağlayan kadın, çatıdan balkona sarkıttı. Bu sırada korku yaşayan ve çığlıkları duyulan küçük çocuk, balkona inmeyi başarıp, eve girdikten sonra annesine kapıyı açtı. Komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, çocuğunun hayatını tehlikeye sokan kadına tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çatıda oğlunu sarkıtan kadın

- Korkudan ağlayan çocuk

- Çocuğun balkona inmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

43 MB

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3 - Bigadiç’te çocuklar süs havuzunda serinliyor

BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde sıcaklardan bunalan çocuklar, parktaki süs havuzunda serinliyor.

Bigadiç'te sıcakların artmasıyla birlikte vatandaşlar, kendilerini gölgelik alanlara attı, ağaç altlarından serinlemeye başladı. Bir grup çocuk ise Sanayi Camii önündeki parkta bulunan süs havuzunu tercih etti. Çocuklar, çevre sakinlerinin uyarısına karşın, hijyenik olmamasına rağmen gün boyu havuzun başından ayrılmadı.

İlçede yüzme havuzu olmamasından yakınan çocuklar, Simav Çayı’nın ve su kanallarının tehlikeli olduğunu, bu nedenle süs havuzunda serinlediklerini söyledi. Çevre sakinlerinin kendilerine kızdıklarını ifade eden çocuklar, ilçeye yüzme havuzu yapılmasını istedi.

4 Eylül Mahalle Muhtarı Mahalle Muhtarı Mehmet Dansık, ilçede çocukların yüzebilecekleri bir havuzun olmadığını ifade ederek, “Belediye başkanımızın yüzme havuzu projesi ve böyle bir sözü vardı. Umarız en kısa sürede bunu hayata geçirir. Çocuklarımızın yüzmesine karşı değiliz, ama süs havuzu kirli olduğu için, mikrop kapmalarından korkuyoruz. İlçemizin bir yüzme havuzuna ihtiyacı varö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Çocuklar havuzda yüzerken görüntüler

- Çocuklarla röportaj

- Havuzdan genel görüntüler

- Muhtar Mehmet Dansık ile röportaj

KJ: Haber-Kamera: Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), ()

Görüntü: HD, Süresi: 6 dakika 47 saniye, Boyutu: 733 MB

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4 - AFAD’ın deprem simülasyon TIR’ı Bitlis’te

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BAŞBAKANLIK Afet ve Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından deprem farkındalığı yaratmak amacıyla 81 ili dolaşan deprem simülasyon TIR'ı Bitlis ve ilçelerinde vatandaşlara deprem bilincini aşılıyor.

Bitlis’te Ulu cami önüne gelen ve vatandaşlara uygulamalı olarak deprem anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı Tır’ı ziyaret eden Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, yetkiliklerden bilgi aldı. Ülkemizde deprem gerçeğini başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara anlatılması gerektiğini anlatan Vali Ustaoğlu, "AFAD Başkanlığımızın yapmış olduğu bir program çerçevesinde bugün deprem simülasyon TIR'ını ve ekibini misafir ettik. Gençlerimize, çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza bir deprem farkındalığı yaratma adına bu simülasyonda önce bir ön bilgilendirme yapılıyor. Ondan sonra da ortalama 6,5 şiddetinde yaşanan bir depremin simülasyonu da canlandırılıyor. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın bir deprem anında nasıl hareket etmesi gerektiği de burada pratikte de gösterilmiş oluyor" dedi.

Ülkemizin bir deprem kuşağı üzerinde yer aldığını belirten Vali Ustaoğlu şöyle konuştu:

“Ülkemiz afet riski yüksek olan bir coğrafyadadır. Burada hepimizin duyarlı olması özellikle yaşanan doğal afetlerde çok canımızı acıtan, bizler derinden üzen can kayıplarını yaşadığımız malumdur. Geriye dönüp baktığımızda gerek 17 Ağustos olsun, 12 Kasım olsun, en yakın yaşanan depremlerden biri yakınımızda bulunan Van depremi oldu. Maalesef o kayıpların birçoğunda bilinçlendirme eksikliğinden, eğitim eksikliğinden kaynaklanan bir takım can kayıplarının olduğunu görüyoruz. Bu anlamda gençlerimizin, çocuklarımızın adına yapılan bu faaliyetler önemlidir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Deprem simülasyon Tır'ından görüntü

-Vatandaşların Tır'a davet edilmeleri

-Vatandaşların ve çocuklara deprem hakkında bilgi verilmesi

-Deprem simülasyonu

-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun karşılanması

-Tır'da Vali ustaoğlu'na bilgi verilmesi

-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ile röportaj

-Detaylar

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5 - Aref Kısmi felç olabilirim



Kobra yılanı tarafından ısırılmasının ardından götürüldüğü Mısır Kahire'de tedavisi devam eden Aref Ghafouri, Demirören Haber Ajansı'na sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. muhabirine ses dosyası gönderen Aref Ghafouri, Ayaklarımı hareket ettiremiyorum, kısmi felç olabilirim dedi. Aref Ghafouri, Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Kısmi felç olabilir diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir diyorlar. Gelmeseydin çok kötü olabilirdin diyorlar. Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim, yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ses kaydı

Haber Erol AKKIR, ANTALYA ()

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