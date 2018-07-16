DHA YURT BÜLTENİ 10

1 - Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

AVRUPA’nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için anavatana gelen Avrupalı Türkler, Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunlğa neden oldu.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek üzere karayolu ile anavatana gelmeye başladı. Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden olurken, gümrüklü alan içinde kuyruklar oluştu. Uçak biletlerini pahalı buldukları için aileleri ile birlikte karayoluna tercih ettiklerini belirten gurbetçiler, aşırı sıcaklar nedeniyle zorluk yaşadıklarını dile getirdi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Kapıkule'den son 3 günde 17 bin 675 araç ile 87 bin 950 yolcunun giriş yaptığını bilgisini paylaştı. Yetkililer,

Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın bu yıl sistem entegrasyonunu iyileştirmeleri sonucunda saatlik diliminde bin 500 yolcunun pasaport işlemleri ve 350 aracın gümrük işlemlerini gerçekleştirildiğini söyledi. Devam eden gurbetçi sezonunda 15 Ağustos tarihine kadar geçen yıl verilerine göre yaklaşık 100 bin aracın daha ülkemize girişi yapması bekleniyor.

Almanya’dan gelen Ahmet Duran, Sırbistan gümrüğünde çok beklediğini belirterek, "Almanya’dan 3 gün önce yola çıktık. Önce Sırbistan ardından Bulgaristan gümrüklerini geçmek için saatlerce bekledik. Kapıkule Sınır Kapısı'na yaklaştığımızda uzun kuyruğa girdik. Türkiye’ye giriş yapmak için 4 saat bekledik" dedi.

Hava sıcaklığının gölgede 33 dereceyi bulduğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin ülkeye giriş yapmak için bekleyişleri devam ediyor. Yetkililer, yola çıkacak Türklerin, sınır kapılarını canlı olarak gösteren internet sitelerini takip etmelerini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kapıkule'den yurda giriş yapan araçlar

Havadan drone ile çekim

Kapıkule'de oluşan kuyruklar

Gurbetçilerin gümrük işlemleri

Gurbetçilerle röportaj

muhabiri Ali Can Zeray anons

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, () -



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2 - İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı (4)

AREF, MISIR'DAKİ HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI'

Antalya'da, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, özel uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'deki hastanede tedaviye alındı. Antalya Havalimanı'nda saat 13.30'da havalanan özel uçakla Kahire'ye inen Aref, burada Mısırlı sağlık ekiplerince karşılandı. Antalya'dan da giden sağlık görevlilerinin eşlik ettiği Aref, Kahire Solarium Hastanesi'nde tedaviye alındı.

'KENDİ İSTEĞİ VE İMKANKANLARIYLA MISIR'A GÖNDERİLDİ'

Sağlık Bakanlığı, kobra yılanı tarafından ısırılan Aref Ghafouri'nin, nakille ilgili engellerin ortadan kalkmasından sonra kendi isteği ve imkanları ile tedavisi devam etmek üzere Mısır'a gönderildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aref Ghafouri, yılan ısırması hadisesi üzerine hemen Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve tedavisine başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ilgili birimleri vasıtası ile yılan zehirlenmelerine karşı antidot temini için hemen harekete geçmiştir. Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda antidotun Mısır’da olduğu bilgisine ulaşılmış, hasta kendi bilgisi ve isteği ile Mısır’a gitmek üzere özel bir firmadan uçak ayarlaması yapmıştır" denildi.

Mısır’ın gerekli vize işlemlerinde ağır hareket etmesi üzerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun antidot temini için Fransa ile temasa geçtiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde, reçete, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Fransa’daki Pasteur Enstitüsü’ne ulaştırılmış, ancak adı geçen kuruluşun antidot üretimini 3 yıl önce sonlandırdığı anlaşılmıştır. Buna rağmen, Fransa’da antidot olup olmadığı araştırmasına devam edilmiştir. Bu arada, Dışişleri Bakanlığı ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Mısır’la yürüttüğü çalışmalar sonuç vermiş, hastanın Mısır’a nakli hususunda engeller kaldırılmıştır."

Aref Ghafouri'nin genel durumu hakkında ise şöyle denildi:

"Hastaya, kobra ısırığı maruziyetinden dolayı antidotunun uygulanması gerekmektedir. Kraciğer ve böbrek fonksiyon testleri diğer kan tetkikleri normaldir ve vitalleri stabil izlenmiştir. Sağ ön kolda şişlik ödem mevcut olup, nekroz yoktur. Aref Ghafouri, nakille ilgili engellerin ortadan kalkmasından sonra kendi isteği ve imkanları ile Mısır’da tedavisi devam etmek üzere özel ambulans uçakla sevk ve nakil edilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aref Ghafouri'nin sedyede görüntüsü

Kaset Durumu: Link geçildi

KJ: Haber: Erol AKKIR- Kamera: ANTALYA-)

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3 - Tatvan'da 'astronot gıdası' kinoa ekimi

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/TATVAN, (Bitlis), () - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 'astronot gıdası' olarak bilinen kinoanın deneme amaçlı ekimi yapıldı. Tatvan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Kurban, "50 dekarlık alanda ekmiş olduğumuz deneme ürünü, şu ana kadar olumlu sonuçlar verdi. Bu ürünü ilçemize kazandırmak istiyoruz" dedi.

Tatvan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personelinin kontrolünde, çiftçi Cebrail Yalçınkaya tarafından Kıyıdüzü köyündeki 50 dekarlık alana, 'astronot gıdası' olarak bilinen kinoanın deneme ekimi yapıldı. İklim ve toprak açısından yöreye uyum gösteren kinoanın hasadından sonra dekardan alınacak verime göre, 2018- 2019 döneminde, yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Kinoanın deneme ekimi, çiftçileri şimdiden heyecanlandırdı.

'TÜRKİYE ORTALAMASI ÜZERİNDE VERİM BEKLENİYOR'

Tatvan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Kurban, deneme ürününden Türkiye ortalamasının üzerinde verim almayı beklediklerini söyledi. Kurban, "Son zamanlarda sosyal medyada ve diyet listelerinde adı sıkça geçen, NASA tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan ve daha çok 'astronot besini' olarak bilinen kinoa bitkisinin, ilçemizdeki ilk deneme ekimini gerçekleştirdik. İlk etapta 50 dekarlık alanda ekmiş olduğumuz deneme ürünü, şu ana kadar olumlu sonuçlar verdi" diye konuştu.

'YÜKSEK ORANDA PROTEİN İÇERİYOR'

Kinoanın, protein ve temel aminoasitlerin tamamını içeren tek bitki olma özelliğine sahip 'chenopodioideae' alt familyasına ait bitki olduğunu kaydeden Kurban, şunları söyledi:

"Kinoa bitkisi tahıllara benzer yönleri olsa da buğdaygillerden değildir; ıspanak ve pancar gibi bitkilere daha yakındır. Tahıllara benzer görüntüsüyle mercimek benzeri bir görüntüye sahip olan kinoa, diyet programlarının vazgeçilmezi durumuna gelmiştir. Kinoa; magnezyum, kalsiyum, potasyum, demir ve diyet lifi içeriği ile diyet ve sağlıklı yaşam kaynağıdır. Aynı zamanda Güney Amerika’da binlerce yıldır pirinç ve buğdayın yerini tutan çok geniş alanlarda tüketilebilen kinoa, aynı zamanda da ilaç endüstrisinde kullanılan bitkidir. Amerika ve Avrupa’daki bazı üniversitelerin yapmış olduğu araştırmalar sonucu kinoanın yüksek oranda protein içerikli olmasının yanında vücudumuzun temel yapı taşları olan ve dışarıdan gıdalar yoluyla aldığımız 8 farklı aminoasidin tamamını bünyesinde bulundurduğu belirtilmiştir. Ayrıca son yıllarda birçok kanser hastalığını tetiklediği belirtilen gluteni bünyesinde içermeyen kinoa, çölyak ve glüten alerjisi olan hastaların sofralarında kıymetli hale gelmeye başlamıştır."

'İLÇEYE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

Su kaynakları azalırken, kinoanın kurak şartlarda dahi yetiştirilebilmesinin ve tarımının buğday kadar kolay olmasının önemli olduğunu vurgulayan Kurban, "Bu sebeple diğer tarım ürünlerine nazaran hem getirisi hem de veriminin yüksek olacağını düşündüğümüz bu ürünü, ilçemize kazandırmak istiyoruz. Bunun için de ilk deneme ürün ekimimizi gerçekleştirdik. Temmuz ayı içerisinde de ilk hasadı yapılmış olacak. İlk hasat olmasına rağmen kuru şartlarda ekimi yapılabilen bu bitkiden dekar başına ortalama 200 kilogram verim bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kinoa bitlkisinin yetiştirildiği tarladan görüntü

-Bitkiden detay görüntüler

-Vangölü'nden ve Kinoa bitkisinden detaylar

-Bahçede inceleme yapan Tarım Müdürlüğü ekiplerinden detaylar

-Tarla sahibi Cebrail Yalçınkaya ile röportaj

-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi İsmail Fehmi Kara ile röportaj

-Detaylar

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4 - Tuki, Dünya Şampiyonunu bildi

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, futbol karşılaşmalarındaki doğru tahminleriyle adını duyuran 'Tuki' isimli kaplumbağa, Fransa'nın Dünya Şampiyonu olacağını da doğru tahmin etti. Fransa'nın şampiyon olacağını doğru tahmin eden Tuki'yi yıkanıp, yiyecekle ödüllendirdi.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin üyelerinden 98 yaşındaki 'Tuki' isimli kaplumbağa derbi karşılaşmalarındaki doğru taminleriyle ilgi çekiyor. Dünya Şampiyonası için Tuki'nin önüne üzerinde Fransa ve Hırvatistan'ın bayraklarının olduğu kutular konuldu. Tuki, Fransa bayrağının bulunduğu kutunun önünde dururken, Fransa'nın Dünya Şampiyonu olacağı tahmin edildi. Tuki şampiyonu doğru tahmin ederken, bugün ödüllendirildi. Bakıcısı, Tuki'yı hortumla su tutup yıkarken, veteriner hekim Hilal Akbaş ise yiyecekler verdi.

98 yaşındaki kaplumbağa Tuki’nin bakıcısı Neşet Aydın, "Tuki'yi ödüllendireceğiz. Yemek vereceğiz, banyo yaptıracağız. Her zaman ki gibi yine sonucu bildi. Her zaman tahmini iyiydi. Sadece bir defa beraberliği yakaladı ama Tuki bizim maskotumuz. Dünya Şampiyonu'nu da bildi. Bazen de ziyaretçilerimiz geliyor ve Tuki'ye 'Bugünkü maç ne olur?' diye soruyorlar. Herkes Hırvatistan şampiyon olur diye düşündü ama Tuki Fransa’yı seçti ve Fransa Dünya Şampiyonu oldu." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tuki'nin yıkanması

Yiyecek verilmesi

Röportaj

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5 - Konya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imza

KONYA'da, olağanüstü kurultay isteyen CHP'li 21 delege, notere giderek, imza verdi.

Konya'daki 28 delegeden aralarında CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Bülent Ecevit Tatlıdil'in de olduğu 21 kişi, kentteki noterlere giderek, olağanüstü kurultay için imza verdi. Partinin en genç kurultay delegesi olan Mehmet Emin Altunses (20), 2 gün içinde yeterli imzanın toplanacağını savundu. Altunses, "Partimizin değişime, dönüşüme, yeni bir iddiaya ihtiyacı olduğu ortadadır. Biz de kurultay delegeleri olarak buna sessiz kalmadık. Tabandaki, dışarıdaki, sokaktaki çığlığı görüyoruz. Değişim isteğini görüyoruz. Partimizin olağanüstü kurultay isteğini görüyoruz. Buna da karşılığımızı bugün verdik. İmzalarımızı attık. Türkiye genelinde imza verenlerin sayısı 300'ü geçmiş durumda. 2 gün içinde olağanüstü kurultayımız için yeterli imzaya ulaşacağız. Kurultayımızı yapacağız. Yeni bir iddiayla yerel seçimlere hazırlanacağız. Gençlerin talebini 24 Haziran seçimlerinden önce 81 milyon gördü. Mitinglerimizde Muharrem İnce'ye karşı yoğun ilgi vardı gençlerimizden. 24 Haziran'dan sonrası bu sefer de genel başkanlık için Muharrem İnce'ye karşı yoğun bir ilgi var. İnşallah, olağanüstü kurultayımızda aday olduğu zaman kendisini destekleyeceğiz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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- Delegelerin notere gelip imza vermesi

- Delegelerin noterden çıkması

- Mehmet Emin Altunses röportaj

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA )

