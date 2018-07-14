DHA YURT BÜLTENİ 10

ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak'ın makam aracı, şehit polis memuru Olgun Kurbanoğlu'nun oğlu Mehmet Akif Kurbanoğlu'na (9) sünnet arabası olarak tahsis edildi.Iğdır'da 1 Eylül 2015 tarihinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Olgun Kurbanoğlu'nun çocuklarından Mehmet Akif Kurbanoğlu için Eskişehir'de sünnet töreni düzenlendi. Vali Özdemir Çakacak, makam aracını Mehmet Akif Kurbanoğlu'na tahsis etti. Şirintepe Mahallesi'ndeki evlerinin önüne gelen makam aracı balonlarla süslenerek sünnet arabasına dönüştürüldü. Eskişehir Yarbay Mehmet Yaşar Gülle İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mehmet Akif Kurbanoğlu valinin makam aracına bindi. Mehmet Akif Kurbanoğlu, "Vali beye çok teşekkür ederim arabasını yollamış. Çok mutluyum, havalı hissediyorum kendimi" dedi.Şehidin eşi 3 çocuk annesi Asuman Kurbanoğlu da, "duygularım çok yoğun, mutluyum, gururluyum, hüzünlüyüm. Çok yoğun duygular yaşıyorum ama tabi gururumuz ayrı, mutluluğumuz ayrı hepsi güzel. Vali bey arabasını tahsis etti. Başta vali bey, gelecek olan konuklarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Motosikletli polislerin eskortluk yaptığı Mehmet Akif Kurbanoğlu, makam aracıyla kente tur atıktan sonra düğünün yapılacağı Eskişehir Polis Evi'ne götürüldü.Polis Evi bahçesinde yapılan sünnet düğününe BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ak Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP milletvekili Utku Çakırözer, MHP milletvekili Metin Nurullah Sazak, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile çok sayıda davetli katıldı.(Görüntü dökümü:-Sünnet arabasana dönüştürülen valilik makam aracının,-Şehidin eşi Asuman Kurbanoğlu'nun konuşması,-Şehidin sünnet olan çocuğu Mehmet Akif Kurbanoğlu'nun kısa komuşması,-Sünnet arabasını görüntüsü,-Sünet arabasının polis eskortu eşliğinde geçişinden çekilen görüntüler bulunuyor.)Haber-Kamera: ESKİŞEHİR /

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5 - Köprü korkuluklarına asılı bulundu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 54 yaşındaki Serhat A. (Akgül), dere kenarındaki korkuluklara iple asılı halde ölü bulundu.

Bugün saat 07.00 sıralarında, Fethiye Cami Mahallesi, Feray Özdemir Caddesi'ndeki Mut Deresi kenarındaki korkuluklara asılı bir erkek cesedi olduğunu farkeden Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü işçileri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin, yaptığı incelemede cesedin, 54 yaşındaki Serhat A.'ya ait olduğunu belirledi. Serhat A.'nın cesedi savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından, kesin ölüm nedenin tesiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Serhat A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Korkuluklara asılı bulunan Serhat A.'nın (Akgül) opağı

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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6 - Su alan akaryakıt tankerinin kaptanı yardım çağrısı yaptı (2)

TANKERE DOLAN SU TALİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, makine dairesindeki arıza nedeniyle su almaya başlayan 'T.Caroline' isimli akaryakıt tankerine ilk yardım ulaştı. İzmir'in Aliağa ilçesinden gelen ilk römorkör tankere yanaşarak dolan suyun tahliyesine başladı. Ayrıca, tankerin ana kumandasına elektrik takviyesi de yapıldı. Yetkililer tankerin batma riskinin ortadan kalktığını bildirdi. Aliağa'dan yola çıkan ikinci römorkör geldikten sonra, tankerden su tahliyesi sürdürülerek, yedeklenip, Aliağa'ya götürüleceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tankerin görüntüsü

(KJ Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()