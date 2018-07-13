DHA YURT BÜLTENİ 10

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Yeni sistem, Türkiye'de devleti yok eden bir sistemdir. Bu sistem istikrar değil, istikrarsızlık getirecektir. 'Düzen' değil, 'kaos' getirecektir" dedi.CHP Ardahan il başkanlığında basın açıklaması yapan CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle devletin en kritik kurumları ve bakanlıkların yeniden dizayn edildiğini söyledi. Bakanların bir nevi müsteşar konumuna itilmiş durumda olduğunu savunan Yılmaz, şöyle konuştu:"Bakanlıkların kurumsal hüviyetinde ciddi bir erozyon söz konusu. Bundan sonra örtülü ödeneğin nasıl çarçur edileceğini, nasıl kullanılacağını, devlet gelirlerin fütursuzca kullanılacağını tahmin bile edemeyiz. Bizim yeni sistemde üzerinde durmamız gereken diğer bir konu bu sitemin yaşayıp yaşamayacağıdır. Bu sistem Türkiye'de devleti yok eden bir sistemdir. Bu sistem istikrar değil, istikrarsızlık getirecektir. 'Düzen' değil, 'kaos' getirecektir. Sistem özü itibariyle 'Tayyipograsidir' Tayyip Erdoğan'ın kendi sistemidir. Kurumlar ciddi manada erozyona uğratılmış, bertaraf edilmiştir. Devletin iç güvenliği, dış güvenliği, savunması, maliyesi, eğitimi maalesef Tayyip Erdoğan'ın kendi düşünce tarzına göre şekillenecektir. Ulusal çıkarlar değil Tayyip Erdoğan'ın çıkarları söz konusudur."Meclis'in, yargının, devletin ordusunun, kurumlarının, Genelkurmay'ın itibarının zedelendiğini öne süren Yılmaz, şunları söyledi:"15 Temmuz'un bütün defoları, bütün unsurları ortaya çıkartılmadı. Siyasi ayak neden ortaya çıkartılmıyor? Bu FETÖ'cüleri devlete sokanlar, onlara güvenlik soruşturmalarında temiz kağıdı verenler, o kurumun başındakiler nerede? Soruyorum kabinede Fethullah Gülen'e giden, Pelsinvaya'ya giden, orada kalan, onunla konuşan, onunla yemek yiyen, sohbet eden var mıdır atadığınız bu kabinede? Kimdir bunlar? Türkiye'yi bunlar yönetebilecekler midir? 'Ben nasıl olsa seçimi aldım, istediğimi yaparım' anlayışı olamaz. Bütün bunların açığa çıkartılması gerekir. Ancak o zaman 15 Temmuz ile yüzleşmiş oluruz. Genelkrmay Başkanı bakan olacak bir kişi değildir."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın basın açıklaması

Haber-Kamera :Deniz BAŞLI / ARDAHAN ()

=================

4 - Siverek Şehit Aileleri ve Gaziler ile Yardımlaşma Derneği açıldı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde şahit yakınları tarafından Şehit Aileleri ve Gazileri ile Yardımlaşma derneği açıldı.

Siverek Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen sosyal tesiste faaliyet gösterecek olan derneğin açılış törenine Kaymakam Metin Demirel, Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Emniyet Müdürü Yener Gül, Jandarma Komutanı Hayati Yazıcı, Dernek Başkanı Abdulkadir Öztürk, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kaymakam Metin Demirel, vatan için şehit olanların ailelerinin tüm topluma emanet olduğunu söyledi.

Şehit yakınlarının kendilerine yer tahsisi için müracaat ettiklerini ve bu talebi karşılamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Resul Yılmaz ize 15 Temmuz'un yıldönümünde açılışı yapmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Dernek binası ve tabelası

- Açılış kurdelesinin kesilmesi

- Kaymakam ve belediye başkanı konuşması

- Açılışa katılan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

212 MB

=============

5 - Belediye otobüsü yandı



İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeyken motor bölümünden alev alan belediye otobüsü kullanılamaz hale geldi. Otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Çiğli'den Karşıyaka yönüne seyir halinde olan 35FU 343 plakalı belediye otobüsü servis dışı konumdayken motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden şoför otobüsü yol kenarına çekti. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle yangına ilk müdahaleyi yaparken, durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında otobüs kullanılamaz hale gelirken, içinde yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Yangının çıkışı sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan otobüsten görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, ()

==============

6 - Kaplumbağa 'Tuki' nin Dünya Kupası şampiyonu tahmini Fransa

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde maç tahminleriyle dikkat çeken 98 yaşındaki 'Tuki' isimli kaplumbağanın Dünya Kupası şampiyonu tahmini Fransa oldu.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin üyelerinden 'Tuki' isimli kaplumbağa derbi maçlarındaki tahminleri ile dikkat çekerken, Dünya Kupası finali için de tahmin yapıldı. Tuki'nin önüne, Pazar günü oynanacak final karşılaşması öncesi Fransa ve Hırvatistan bayraklarının bulunduğu kutular konuldu. Tuki, Fransa'nın bulunduğu kutuya doğru yönelerek, kutunun önünde durdu. Tuki'nin, Fransa bayrağının bulunduğu kutunun önünde durmasıyla kazanan tarafın Fransa olacağı yorumu yapıldı.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde görevli veteriner hekim Hilal Akbaş, "Tuki bundan önce Türkiye'de oynanan derbi maçları öncesinde doğru tahmin etti. Pazar günü Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak olan Dünya Kupası final karşılaşmasının sonucunu Tuki'ye tahmin ettirdik. Tuki'nin tahminine göre Pazar günü Fransa, Dünya Şampiyonu olacak." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tuki'den görüntüler

Tuki'nin, Fransa bayrağının olduğu kutunun önünde durması

Röportaj

