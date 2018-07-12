DHA YURT BÜLTENİ-10

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Boydak Holding'le ilgili olarak, 10'uncu kez hakim karşısına çıkarılan, 3'u tutuklu, 9 sanık hakkında karar çıktı. Boydak Holding'e müsadere kararı verildi.2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 64 sayfalık Cumhuriyet Savcısı mütaalası ve sanık savunmalarını değerlendirerek, tutuklu şüpheliler Holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'ı 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden 11 yıl, 10 ay, 15 gün; holding eski CEO'su Memduh Boydak'ı 'silahlı terör örgütü yöneticiliği'nden 18 yıl; eski yönetim kurulu üyesi Şükrü Boydak'ı 10 yıl, tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ'ı 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Eski çalışanlardan Halit Bayhan ise beraat etti.

Halen TMS tarafından atanan kayyumlarca yönetilen Boydak Holding ile ilgili de ailenin aldığı bu cezalardan dolayı, hisselerinin müsaderesine karar verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ARŞİV

Hacı Boydak

Boydak Holding dış görüntüsü

Memduh Boydak'ın konuşması

Erol Boydak'ın polis aracına bindirilmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - 15 Temmuz'da 15 bin kişilik helva ikram edilecek

ADANA Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) Başkanı Derviş Göçmen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin gerçekleştirileceği Merkez Park'ta 15 bin kişilik helva ikram edeceklerini belirterek, tüm hemşehrileri davet etti.

Çukurova'da gastronomi turizminin gelişmesi için uluslararası ve ulusal festivallerde yöresel lezzetleri başarıyla tanıtan Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 bin kişilik irmik helvası pişirip, kent halkına ikram edecek. 15 Temmuz akşamı saat 20.00'da Merkez Park'ta başlayacak anma etkinliklerinde tüm hemşehrilerini davet eden ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı canlarını feda eden şehitleri rahmet, gazileri şükran ve minnetle andı.

ÜCRETSİZ İKRAM EDİLECEK

Milletin can ve kanı pahasına yazdığı büyük kahramanlık destanının daima yaşatılacağına inandığını belirten Göçmen, "Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran, asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğratıldı. Adanalı aşçılar olarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz. Merkez Parkı doldurup, şehitlerimizi dualarla anacak hemşehrilerimize hazırlayacağımız 15 bin kişilik irmik helvasını ücretsiz ikram edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Salondan genel ve detay görüntüler

- Adana Valisi Mahmut Demertaş konuşması

- Şiir dinletisi

- Sinevizyon gösterisi

SÜRE: 03'49 " BOYUT:503 MB

Haber:Nuri PİR - Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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3 - Çoban istihdam edene 5 bin TL destek

SAMSUN'da, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın (Yeni adı Tarım ve Orman Bakanlığı) yaptığı çalışma kapsamında, geçen yıl 23 küçükbaş hayvan yetiştiricisine istihdam ettikleri çobanlar için toplam 115 bin TL destek ödendi. Çoban istihdamını artırmak için yapılan uygulama kapsamında, kentte 250 baş ve üzeri anaç koyuna sahip işletmelere istihdam ettikleri her çoban için 5 bin TL destekleme ödendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni adı Tarım ve Orman Bakanlığı olan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı çalışma kapsamında, küçükbaş hayvancılığın önemli sorunlarından olan çoban eksikliğini gidermek için Samsun'da işletmeler desteklendi. Kentte 250 baş ve üzeri anaç koyuna sahip işletmelere istihdam ettikleri çoban için 5 bin TL destekleme ödendiği belirtildi. Bu kapsamda 2017 yılında Alaçam, Bafra, Canik, Çarşamba, Ladik, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde 23 küçükbaş hayvan yetiştiricisine toplam 115 bin TL destek ödendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, bu destekten faydalanılabilmesi için çobanın 'sürü yönetimi sertifikası'na sahip olması gerektiğini belirterek, "Bu bağlamda düzenlenen eğitim çalışmalarına katılıp sertifika alan kişiler için çoban istihdamı desteğini sağlıyoruz. Bu destek yılda bir defa 5 bin TL'lik bir hibe desteği. Ülkemizin hayvancılık kayıt sistemlerine kayıt olmaları gerekiyor. İşletme başına bu istihdamdan faydalanabildiği gibi köy veya mahallenin sürüsü için de faydalanabilme imkanı var. Bunun için de iki işletme ve muhtarın muvafakatiyle çoban istihdam hibesinden yararlanabilirler. Bu yıl için müracaatlar 6'ncı ayda başladı ve Aralık ayına kadar devam edecek" diye konuştu.

18 yıldır çobanlık yaptığını söyleyen Ali Köse ise "Çobanlıkla ilgili sertifika aldıktan sonra devletimiz destekleme verdi. Yıllık 5 bin lira devletimiz veriyor. Sigorta prim paramı karşılamış oluyorum. Hayvancılıkla uğraşan biri olarak bu desteklemelerden çok memnunum. Ayrıca devletimiz koyun başına destekleme de yapıyor. Bu uygulamalar tabii çiftçilerin yüzünü güldürüyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çobandan detay

-Sürüden detay

-Röportajlar

-Detaylar

(SÜRE:4.44 Dk) (BOYUT:531.63 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()



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4 - Muğla'da otobüste çıkan yangın ormana sıçradı (3)

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Datça ilçesi, Emecik Mahallesi, Balıkaşıran Mevkii'nde seyir halindeyken alev alıp yanan ve alevlerin sıçraması sonucu ormanlık alanında zarar görmesine neden olan yolcu otobüsünün şoförü 40 yaşındaki Ahmet Uludere, jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrolünde alkolsüz olduğu belirlenen otobüs şoförü Uludere'nin, mala zarar vermek, taksirle yangına sebebiyet vermek, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından ifadesine başvurulacağı bildirildi.

Öte yandan, alevlerin bir anda otobüsü tamamen sarması nedeniyle yolculara ait bagajların da kurtarılamadığı ve yandığı öğrenildi.

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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5 - Kırkpınar ağalık ihalesine 'Ahmet Çetin' ayarı

EDİRNE Belediye Başkanlığı, ağalık ücretinin tamamını yatırmadığı için ağalığı iptal edilen Ahmet Çetin olayının ardından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesinde değişikliğe giderek, ağalık ücretinin 15 gün içerisinde ödenmesi ve ağalık unvanının bu süre içerisinde kullanılmaması şartını getirdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ağalığı iptal edilen işadamı Ahmet Çetin'e yönelik eleştirilerde bulunarak iyi niyetinin 'suiistimal' edildiğini söyledi.

Edirne'de geçen yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık ihalesine giren iş adamı Ahmet Çetin, açık artırmada 1 milyon 522 bin lira ile 657'nci Kırkpınar Yağlı Güneşleri'nin ağalığını kazandı. Ağalık ihalesi protokol gereği ağalık bedelini geçen yılın Aralık ayına kadar ödemesi gereken Çetin'in, paranın 864 bin lirasını verirken diğer kısmını ödemeyince ağalığı düşürüldü. Bunun üzerine Edirne Belediye Başkanlığı Encümeni bugün yeni Kırkpınar ağasının belirlenmesi için 55 bin liradan başlayan bir ihale açtı. Ağalık ihalesine, daha önce 8 kez kazanarak 2 altın ağa kemerinin ebedi sahibi olan iş adamı Seyfettin Selim, tek başına katılarak 222 bin liraya kazandı.

Edirne Belediyesi yaşanan bu olayın ardından Kırkpınar'ın ağalık ihalesinde değişikliğe gitti. Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlediği basın toplantısında duyurduğu yeni şartlara göre ağalık ihalesini kazanan kişiye bedeli ödemesi için 15 gün süre verileceğini bu süre içerisinde kazanan kişinin 'Kırkpınar ağası' unvanını kullanamayacağını açıkladı. Gürkan, şöyle dedi:

"Kırkpınar'ın 657'nci ağalık ihalesini 1 ay önce yeniledik. Tarihte iki altın kemerli olan işadamı Seyfettin Selim alarak yeniden ağa oldu. Yaşadığımız tecrübeler olumsuzluk nedeniyle ağalık ihalesinde üç değişiklik yaptık. Daha önceki yıllardaki 5 bin lira olan dosya bedelini 25 bin liraya çıkardık. Orada toplayacağımız 25 bin liralar parasal anlamda çok önemli değil ama 81 milyonun önüne çıkıp bir anlamda reklamınızı yapıyorsanız bunun bir bedeli olmadı ve bu bedeli ödeyebilecek olanlar ağalık ihalesine girsin. Kırkpınar ağalık ihalesini kazanan ağa, ihalenin yapıldığı Temmuz'dan sonraki yani Ağustos ayından itibaren başlayarak ağalık bedelini 3 ayda eşit taksitle ödemek zorundaydı. Bizler ödenmediği yada geciktiği takdirde inisiyatif kullanarak Kırkpınar isminin böyle konularla gündeme gelmemesi inisiyatif kullandık. Ama bu anladık ki yanlış anlaşılıyor, iyi niyetiniz suiistimal ediliyor. Bu yıl katı değişikliklerle bunu kaldırdık. Bu yıldan itibaren Kırkpınar'ın ağalık ihalesi bittikten sonra öncelikle ihale tarihinden itibaren ihaleyi kazanan kişiye 15 gün izin veriyoruz. 15 gün içerisinde ağalık bedelinin tamamını belediyeye yatırmak zorunda, yatırmazsa ihale onaylanmayacak. Başka bir bildirime gerek kalmaksızın ihaleyi yenileyeceğiz. İhalenin ardından paranın tamamını yatırıncaya kadar kazanan kişi Kırkpınar ağalığı unvanını kullanmayacak."

'PARAYA GÜVENEREK AĞALIK OLMAZ'

Ağalık ücretinin tamamını yatırmadığı için ağalığı iptal edilen Ahmet Çetin'e ilişkin soru üzerine konuşan Gürkan, Koç ve Sabancı ailelerinden örnek vererek, "O arkadaşa da ne kadar iyi niyet gösterdiğimizi herkes biliyor. Demek ki iyi niyet göstermemek gerekiyormuş. Kırkpınar'ın ruhunu anlayamayan insanların sadece parasına güvenerek ağa olmasının sıkıntılarını hep beraber gördük. Önce Kırkpınar'ın ruhunu anlamak gerekiyor. Eğer bu iş parayla olsaydı, Koç ve Sabancı ailesinden biri de olabilirdi" dedi.

KIRKPINAR'A PARASAL DESTEK YOK

Gazetecilerin Başbakanlık Tanıtım Fonu'ndan Kırkpınar organizasyonu için maddi yardım gelip gelmediğinin sorması üzerine

Gürkan, "Geçtiğimiz yıllarda isteğimiz destek verilmediği için Başbakanlık Tanıtım Fonu'na herhangi bir başvuru yapmadık. Sadakaya ihtiyacımız yok. Dünyanın olimpiyatlarından sonra en eski spor organizasyonuna belediyemiz dışında hiç bir katkı yok" dedi.

24 SAATTE 1349 PEHLİVAN KAYIT OLDU

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, geçen yıl Kırkpınar'a gelen 2199 pehlivanla tüm zamanların rekoru kırıldığını hatırlatarak, bu yıl kayıtların başladığı ilk 24 saatte 1349 pehlivanın Kırkpınar'a kaydolduğunu söyledi. Gürkan, "Geçtiğimiz yıl pehlivan sayısında tüm zamanların rekorunu kırarak 2199 pehlivan kayıt yaptırmıştı. Yağlı güreşlerde 14 boy var, her pehlivanın hedefi Kırkpınar'a çıkarak güreşmektir. Bu yıl kayıtların başladığı ilk 24 saatte tartıya çıkarak kayıt yaptıran pehlivanların sayısı 1349 oldu. Pehlivan sayısı bu akşama kadar devam edecek. Bu yıl rekorun üzerine çıkmasını bekliyoruz. 2500 kadar pehlivanın katıldığı dünyada başka bir organizasyon yok" dedi.



Görüntü Dökümü:

-Toplantı salonu

-Recep Gürkan'ın açıklaması

-Basın mensupları

-Gürkan detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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6 - Hemzemin geçitte trenin çarptığı traktördeki 2 kişi yaralandı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktördeki 2 kişi yaralandı.

İzmir-Balıkesir seferini yapan makinist V.Ç.'nin (Vural Çelik) yönetimindeki 32011 sefer sayılı yolcu treni, bugün saat 10.00 sıralarında, Şair Eşref Mahallesi'ndeki Kırkağaç İstasyonu'na yaklaşık 150 metre mesafedeki, bariyerlerinin yapımı süren hemzemin geçitte, 76 yaşındaki Emin Köseoğlu yönetimindeki 45 FK 487 plakalı traktöre çarptı. Kazada, traktör sürcüsü Köseoğlu ile yanında bulunan ve çamurluğun üzerinde yolculuk yapan eşi 75 yaşındaki eşi Adile Köseoğlu yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Emin Köseoğlu, Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan eşi Adile Köseoğlu ise Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Tren, 15 dakikalık bir bekleyişin ardından seferine devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları, kazanın, girişinde, "Dikkat, hemzemin geçit yapım aşamasındadır. Kontrollü geçiniz" yazılı uyarı levhası bulunmasına rağmen Köseoğlu'nun dalgın bir şekilde geçmeye çalışması üzerine meydana geldiğini öne sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazaya karışan tren ve traktörün görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

-Hemzemin geçitteki uyarı levhasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), ()

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7 - Farenin kemirdiği kablo 6 büyükbaş hayvanı telef etti

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, farenin kemirdiği tahmin edilen kablonun hayvanların bağlı olduğu metal boruya temas etmesi sonucu 6 büyükbaş hayvan akıma kapılarak telef oldu.

Olay dün gece saatlerinde, Hendek Bayraktepe Mahallesi'nde Şeref Çoban'a ait ahırda meydana geldi. Şeref Çoban evinde televizyon izlerken ahırdan gelen hayvanların sesini duyunca hızla ahıra yöneldi. Hayvanların elektrik akımına kapıldığı görülünce ahıra giden akım kesildi. Yapılan kontrolde 6 büyükbaş hayvanın da telef olduğu görüldü. Bu sabah Hendek İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri incelemede bulunarak tutanak tuttu. Hendek İlçe Tarım müdürlüğünde görevli veteriner hekim Gülçin Olgu San ve Hendek Belediyesi veteriner hekimi Kemal Atala'nın gözetiminde hayvanlar iş makineleri ile alınarak kamyona yüklendi. Hayvanlar daha sonra gömüldü.

Farenin kemirdiği tahmin edilen elektrik kablosunun hayvanların bağlı olduğu metal boruya temas etmesi sonucu büyükbaş hayvanların akıma kapıldığı ihtimali üzerinde durulurken, incelemeler devam ediyor.

6 hayvanın telef olmasının üzüntüsünü yaşayan Şeref Çoban, "Akşam saat 23.30 sıralarında evimde televizyon seyredip istirahat ediyordum. Bir anda ahırdan sesler geldi. Ahıra girdiğimde tüm hayvanlarımın can verdiklerini gördüm. Elimden bir şey gelmedi. Hayvanlarım gebeydi. Canımız yandı." dedi.

Görüntü Dökümü

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Hayvanların iş makinesine yüklenmesi

Kamyona taşınması

Ahırdan görüntüler

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK(Sakarya), ()

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8 - Yalova'da buzdolabından çıkan ceset Iraklı gencin

YALOVA'nın Çınarcık İlçesi'nde bir evde buzdolabında bulunan bozulmuş olan cesedin ismi açıklanmayan Irak uyruklu bir kişiye ait olduğu açıklandı. Polis, bıçaklanarak öldürüldüğü öne sürülen evde bu gün incelemelerde bulundu parmak izi aldı.

YalovA’nın Çınarcık İlçesi Harmanlar Mahallesi Çaldıran 1. Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 2. katında rn çevreye yayılan kötü koku nedeniyle bina sahiplerinin yaptığı şikayet üzerine polisler savcılıktan alınan izin ile eve girdiler. Polisler, genellikle yabancıların kaldığı dairede yaptığı aramada buzdolabına yan yatırılarak konulan çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi ile karşılaştı. Bıçaklanarak öldürülen ceset kimliğinin belirlenmesi için özel kıyafetler giyen polisler tarafından binadan çıkartılıp kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yalova ve Çınarcık Polisleri bugün evde ve çevresinde gün boyu inceleme yaptılar. Boğazı kesilerek öldürülen cesedin 20 yaşlarındaki Iraklı bir kişiye ait olduğu öne sürülürken polisler olayda kullanılan bıçağı binanın çevresinde ararken katil veya katil zanlılarını tespit etme için evde parmak izi aldı güvenlik kameralarını izledi.

Mahalle sakinlerin cinayetin işlendikten sonra cesedin buzdolabına konulduğu dairenin ve aynı binanın tamamının yabancılara ait olduğunu söylediler. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Polislerin incelemesi

-Detaylar

Süheyla GÖZDERELİLER/ÇINARCIK(Yalova)()-



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9 - Bisikletle tanıştılar, bisikletle konvoy düğün konvoyu yaptılar

DİYARBAKIR'da, bisiklet turlarına katılan ve orada tanışan Zeynep Ünal ile Mazlum Akagündüz çifti, bisiklet sporuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için düğünlerini yaptıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bisikletlerle düğün konvoyu yaparak tur attı.

Türkçe öğretmeni olan ve Diyarbakır'da yaşayan Zeynep Ünal ve Mazlum Akgündüz, gittikleri Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü'nde tanıştı. Bisiklet turlarında da birlikte pedal çeviren çift, arkadaşlıklarını geçtiğimiz Pazar günü evlilikle sonuçlandırdı. Dünya evine giren çift, dün merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda arkadaşlarıyla beraber toplandı. Ünal'ın gelinlik, Akagündüz'ün ise damatlık giymesinin ardından grup, bisikletlerini balonlarla süsledi. Grup gelin ve damadın öncülük etmesiyle yola çıkarak kentin en işlek caddelerinde konvoy yaptı. Damadın sürdüğü bisiklete ek olarak takılan koltuklu sepete oturan gelin yol boyunca çalınan müzikle oynadı. Yoldan geçen araçların korna çalarak destek verdiği konvoy da çevredeki vatandaşlar da alkışlarla tempo tuttu.

Arkadaşları ile Bisikletler ile konvoy yapan çift, 10 kilometrelik turdan sonra konvoya başladıkları 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bisikletli konvoy turunu tamamladı.

Görüntü Dökümü:

-Toplanan bisikletli sporcular

-Gelin ve damadın hareket etmesi

-Konvoydan görüntüler

-Gelin ve damadın bisikletle gitmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,()-



