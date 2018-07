DHA YURT BÜLTENİ-10

1) KONYALI ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ'U, 5 BİN KİŞİ UĞURLADI

GİRESUN'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci (24), memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. 1,5 aylık Akif Cevizci'nin bulunduğu kundağın, yakınları tarafından şehit babasının Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine bırakılması yürekleri dağladı.

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında, İl Jandarma Özel Harekat Komutanlığı'nca dün sabah terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, Jandarma Özel Harekat Taburu Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevizci, ilk müdahalesinin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cevizci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

KUNDAĞINDA BABASINA VEDA ETTİ

Evli ve 1 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin cenazesi dün memleketi Konya'nın Ilgın ilçesine getirilerek hastane morguna konuldu. Şehit Cevizci'nin cenazesi bugün morgdan alınarak helallik için baba evine getirildi. Şehidin cenazesi alınan helalliğin ardından dini ve askeri törenin yapılacağı Yukarı Çiğil Mahallesi meydanına getirildi. Burada şehit Cevizci'nin 1,5 aylık bebeği Mehmet Akif Cevizci'nin bulunduğu kundak yakınları tarafından babasının tabutunun üzerine bırakıldı. Bir askeri yetkili de bebeğin elini babasının tabutuna sürdü.

Törene Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta Jandarma Genel Komutanlığı, Lojistik Komutanı Tuğgeneral Münir Güzel, Ak Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Hacı Ahmet Özdemir, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin cenazesi Yukarı Çiğil Mahallesi meydanında kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

2)UFUK'UN OTOPSİSİNDE SİLAH VEYA KESİCİ ALET YARALANMASINA RASTLANMADI

HATAY'ın Hassa ilçesinde, 1 Temmuz'da, zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan ve 8 gün sonra, kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlıkta cansız bedeni bulunan konuşma engelli Ufuk Tatar'ın (6) otopsi sonucu açıklandı. İlk bulgulara göre, Ufuk'un kafatasında parçalı kırıklar tespit edilirken, vücudunda ise ateşli silah, kesici ve delici alet yaralanması izine rastlanmadı, anal bölgede patolojik özellik görülmedi.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammet Tatar, 1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Zihinsel engelli olduğu bildirilen amca Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Ancak Ufuk, Amanos Dağı eteğindeki kaynaktan amcası bidonlara su doldururken ortadan kayboldu. Ufuk'un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. 8 gün boyunca dağ taş aranan Ufuk'un, 8 Temmuz Pazar günü saat 12.00'de, kaybolduğu su kaynağına yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Yoluklar Mahallesi'ndeki ormanlıkta cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düştüğü değerlendirilen Ufuk Tatar'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

OTOPSİ SONUCU BELLİ OLDU; KAFATASINDA PARÇALI KIRIKLAR VAR

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ufuk Tatar'ın Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde yapılan otopsinin ilk değerlendirmesi açıklandı. Ufuk'un kafatasasında parçalı kırıklar tespit edildiği, vücudunda ise ateşli silah, kesici ve delici alet yaralanması izine rastlanmadığı belirtilen açıklama şöyle:

"Hassa Cumhuriyet Savcımız ve jandarma olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonucu Ufuk Tatar'ın cenazesi bulunduğu yerden alınıp Hassa Devlet Hastanesi'ne getirilerek gerekli ilk ölü muayene ve tespit işlemlerine müteakiben daha ayrıntılı klasik otopsi işlemleri için Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce cenaze üzerinde yapılan inceleme ve klasik otopsi sonucunda ilk bulgulara göre Ufuk Tatar'ın kafatasında parçalı kırıkların bulunduğu, vücudunda ise ateşli silah yaralanması ve kesici, delici alet yaralanması izi bulunmadığı, anal bölgede herhangi bir patolojik özellik görülmediği saptanmış fakat kesin ölüm sebebi ve diğer tespitlerin Ufuk Tatar'dan alınan doku ve diğer örneklerin Adana Adli Tıp Grup Başkanlığınca yapılacak histopatolojik ve toksikolojik inceleme sonucunda yapılacağı anlaşılmış olup konuyla ilgili soruşturma Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca hassasiyetle ve titizlikle yürütülmektedir."

3)ATAK, KOBRA VE SİKORSKY İLE KARADENİZ ORMANLARINDA TERÖRİST AVI

GİRESUN'un Güce ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olmasının ardından, Tunceli'den Ordu-Giresun Havalimanı'na sevk edilen ATAK ve Kobra, Sikorsky helikopterleri, bu sabah havalanarak Karadeniz ormanlarında operasyona katıldı.

Giresun'un Güce ilçesine bağlı Körükbelen Yaylası'nda dün sabah PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Özel Harekât (JÖH) timinden Uzman Çavuş Ali Cevizci kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölge tamamen ablukaya alınırken, yaylalarda bugün de çok sayıda zırhlı araç konuşlandırıldı.

SINIR HATLARI YAKIN TAKİPTE

JÖH timi ve komandolar ile Polis Özel Harekât (PÖH) ekipleri, teröristlere karşı bölgedeki operasyonları sürdürürken, Tunceli'den de Ordu-Giresun Havalimanı'na ATAK, Kobra ve Sikorsky tipi helikopterler sevk edildi. Bu sabah operasyon bölgesine havalanan helikopterlerle, Karadeniz ormanlarında teröristlerin izi sürülürken, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu, Tokat ve Sivas sınır hattı da yakın takibe alındı. Giresun kırsalında sıkışan teröristlerin bulunduğu bölgede dikkati dağıtmak amacıyla, diğer örgüt mensuplarının çevre illerde de eylemler yapabileceğini belirten güvenlik birimleri, Ordu, Trabzon, Gümüşhane, Tokat ve Sivas bölgelerinde de teyakkuzda olunmasını istedi.

KIŞ ÜSLENMESİNDEN ÇIKIP AÇ KALDILAR

Bölgede 2 ve 3'erli grup halinde olduğu belirtilen PKK'lı teröristlerin, kış üslenmesinden çıktıktan sonra aç kaldıkları, yayla evlerinden yiyecek çalmak için de yayla bölgelerine gittikleri, güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucunda da bölgeden kaçamadıkları belirtildi.

4)ERSOY'UN BAKANLIĞI, TURİZCİYİ UMUTLANDIRDI

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin ilk Kültür ve Turizm Bakanı'nın turizmci Mehmet Ersoy olması, turizmcileri umutlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde yeni hükümet sisteminin kabinesini açıkladı. Sürpriz isimlerin yer aldığı kabinede, Mehmet Ersoy'un Kültür ve Turizm Bakanlığı'na getirilmesi, turizmin başkenti Antalya'da memnuniyetle karşılandı. Ersoy'un aslen Antalya'nın Akseki ilçesinde olması da Antalya'da ayrı bir gurur yaşattı. Alanyalı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile kabinede iki Antalyalı bakan yer aldı.

LİSEDE ÖĞRENCİYKEN TURİZME BAŞLADI

ETS Tur'un Yönetim Kurulu Başkanı, Voyage ve Maxx Royal otellerinin kurucusu olan Mehmet Ersoy, 25 yılı aşkındır Türk turizminin içinde yer alıyor. İstanbul'da Alman Lisesi'nde okurken düzenlediği tur organizasyonlarıyla turizme giriş yapan Ersoy, kurduğu şirketlerin başarısıyla dikkati çekti.

'İÇİMİZDEN BİRİ'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Türkiye aslında yeni bir döneme giriyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye yeni yönetim sistemiyle kendini her anlamda yenilemeye devam ediyor. Kabinenin oluşumunda da zaten bunu çok net gördük. Birçok alanda, birçok teknik alanda gerçekten sektöründe öncü olan, sektöründe çok önemli işler başarmış birtakım şahsiyetleri bakan olarak gördük. Bizi ilgilendiren kısmında da turizm sektöründe uzun süreden sonra ilk defa sektör içerisinden gelen önemli bir şahsiyet turizm bakanı oldu. Sayın Ersoy, Türkiye'de marka yaratmış, gerek seyahat acenteciliği, gerek tur operatörlüğü konusunda, gerek otelcilik konusunda marka yaratmış kişilerden biri. Sektörün tüm konularına son derece vakıf. Sektörün geleceğiyle de ilgili önemli vizyon sahibi kişilerden biri. Biz bu vesileyle turizm sektörünün tekrardan çok iyi bir ivme yakalayacağını, iyi noktalara doğru gideceğine inanıyoruz. Biz sektör temsilcileri ve sektör mensupları olarak Sayın bakanımızın yanında olacağız. Ona her konuda destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

'TURİZM BU SAATTEN SONRA ŞAHA KALKACAK'

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, "Akşam haber aldıktan sonra tabiri yerindeyse sevinç yumağı gibi olduk. Çünkü turizm ülkemizin bacasız fabrikalarından biri. 90'lı yıllarda Bahattin Yücel, TÜRSAB'dan gelip turizm bakanı olmuştu. Şimdi de Mehmet Bey turizm bakanı oldu. Gerçekten çok isabetli bir karar verilmiş. Mehmet Bey'in geçmişte de hükümetimize önerdiği konular vardı. Mesela Rusya'dan pasaportsuz girişi önerdi ve 2016 yılında ocak ayından itibaren başlayacak bir projeydi. Ama uçak düştükten sonra bu proje maalesef gitti. Ben Mehmet Bey'in samimiyetiyle, kişiliğiyle, iş adamlığıyla her şeyiyle turizme çok büyük destek vereceğini ve turizmin bu saatten sonra şaha kalkacağını düşünüyorum. Sebep olan herkese onun atanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'SEKTÖRÜN SIKINTILARINI YAKINDAN BİLİYOR'

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da yeni Kültür ve Turizm Bakanı'nı olumlu ve sevinçle karşıladıklarını söyledi. Uzun zamandır Kültür ve Turizm Bakanı'nın sektörün içinden olması gerektiğine yönelik söylemlerde bulunduğunu kaydeden Yağcı, “Yeni bakan turizm sektörünün tam da içinde ve birçok alanında yatırımı bulunan bir kişi. Dolayısıyla sektörün sıkıntılarını yakından biliyor. Uzun zamandır bekleyen sorunların çözümünün hızla hayata geçmesi için önemli bir fırsat. Desteklerimizle yanında olacağız. Sektörle işbirliği ve yakından iletişim modeli çok önemli. Bu noktada yeni bakanımızın turizmci olması çok önemli bir fırsat. Siyasi irade de arkasında olursa Türkiye turizmi yeni bir büyüme boyutuna geçecektir. Hepimiz için umut verici bir dönem" diye konuştu.

'KESİNLİKLE OLUMLU OLACAĞI GÖRÜŞÜNDEYİM'

Serik ilçesindeki Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Otel Genel Müdürü Zafer Alkaya, "Yıllardan beri hep kendi içimizden, sektörün içinden, sektörün derdini, dilini ve sorunlarını bilen bir bakanımız olsun istemiştik. Gönlümüze göre oldu diye düşünüyorum. Böyle bir bakanımız artık var. Yıllardan beri birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz, sektörü bir yerden bir yere taşıyan insanlardan birisi. Gerek vizyonu, gerek yatırımlarıyla ülkemizin önemli turizmcilerinden birisi. Bu anlamda Türk turizmi için kesinlikle olumlu olacağı görüşündeyim. Zaman içerisinde hep birlikte görme şansımız da olacak. İlk olarak atılması gereken adım olarak da, biz sayı olarak sorunu olmayan bir turizm ülkesiyiz. Sayı anlamında dünya altıncılığına kadar gelmiş bir ülkeyiz. Bizim bundan sonrası için daha nitelikli turizm yapabilme şansını elde edebilmemiz lazım. Daha üst segment turisti hedeflememiz lazım. Bu hem sektörün gelişmesine hem de sektör dışında turizm ve çevrenin gelişmesine büyük katkı yapacaktır" dedi.

'MARKALAŞMA YOLUNDA ÇOK İLERİLERE GÖTÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD) eski başkanı ve Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, "Çok olumlu ve isabetli bir karar olarak görüyorum. Bütün ömrünü turizme adamış, kendisini çekirdekten yetiştirmiş. Hem otelcilik hem de acente anlamında çok saygın markalar yaratmış bir bakan. Türkiye'yi bir destinasyon olarak markalaşma yolunda çok ilerilere götüreceğini düşünüyorum. Kendisine yeni görevinde Antalyalı turizmciler olarak başarılar diliyorum" diye konuştu.

