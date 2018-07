DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KANYONDA KAYBOLAN VE 8 GÜN SONRA BULUNAN TUR REHBERİ TOPRAĞA VERİLDİ

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda serinlemek için girdiği suda 1 Temmuz günü kaybolan ve aramaların 8'inci gününde cansız bedeni bulunan tur rehberi Selçuk Korkut (26), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde özel bir tur şirketinde rehberlik yapan ve bekar olan Selçuk Korkut, 1 Temmuz günü Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında serinlemek için suya girdi. Teknede kıyafetleri bulunan Korkut'tan haber alamayan arkadaşları polisi arayarak yardım istedi. Polis yaptığı incelemenin ardından durumu deniz polisine ve AFAD ekiplerine bildirdi. Suyun derinliğinin yaklaşık 100 metreyi bulmasından dolayı çalışmalar için Ankara'dan Jandarma Arama ve Kurtarma'dan (JAK) yardım istendi. Bölgeye gelen JAK timi, çalışmalara katıldı. Suyun dip görüşünün kapalı olmasından dolayı zorluk çeken ekipler, Selçuk Korkut'un cansız bedenini 25 metre derinlikte dün buldu. Cenazesi ilçe devlet hastanesine kaldırılan Korkut için bugün Samsun'un Tekkeköy ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kirazlık Mahalesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Atıner, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Burada öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından cenazesi Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mahalle Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Detay

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Cenaze aracının gidişi

-Selçuk Korkut'un fotoğrafı

(SÜRE:01.38 Dk) (BOYUT: 184 Mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

=================================================

2)FOTOĞRAFÇIDAN '15 YAŞINDAKİ GELİN' TEPKİSİ; ÇEKİM YAPMADI, DAMATLA KAVGA ETTİ

MALATYA'da düğün fotoğrafını çekeceği gelinin yaşının 15 olduğunu öğrenince tepki gösterip çekip yapmayacağını belirten fotoğrafçı Onur Albayrak, damatla tartışıp kavga etti. Damadın burnu kırılırken, aynı durumla karşılaşması halinde daha ağır bir tepki vereceğini belirten Albayrak, "Hiçbir kuvvet bana çocuk gelin çektiremez" dedi.

Olay, 5 Temmuz günü sabah saatlerinde meydana geldi. Fotoğrafçılık yapan Onur Albayrak, yeni evlenecek bir çiftin fotoğraflarını çekmek için Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı'na gitti. Albayrak, burada beyaz gelinlik içerisindeki kızın küçük olduğunu fark edince, yaşını sordu. Albayrak, kızdan "15 yaşındayım" yanıtını aldı. Bunun üzerine Albayrak, damada "Ben bu gelinin fotoğrafını çekmem diyerek" tepki gösterdi. Kızın yaşının küçük olduğunu söyleyen Albayrak ile damat arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırırken, kavgada ismi öğrenilemeyen damadın burnu kırıldı.

17 yıldır fotoğrafçılık yapan Onur Albayrak, yaptığından pişman olmadığını ifade etti. Fotoğraf çekimi için daha önce anlaştıkları damadın, işyerine yalnız geldiğini belirten Albayrak, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"15- 20 gün kadar önce damat adayı stüdyoya gelip fotoğraf için randevu aldı. Gelin yoktu yanında, yalnız geldi. Perşembe günü sabah çekim alanında buluşmak üzere yola çıktık. Gittiğimde gelinlik giyen çocuk gördüm ve bakarken korktuğunu, titrediğini hissettim. Yaşını sorunca 15 olduğunu öğrendim. Bunun üzerine damada dönüp çocuk gelin fotoğrafı çekmediğimi, bir başka fotoğrafçıyla anlaşmasını istedim. Arkamı dönüp giderken damat bana küfür ve hakaret etmeye başladı. Sonra gelip yakamdan tutunca da istem dışı bir kavgaya tutuştuk. Etrafta piknik yapanlar vardı, araya girdiler ve ayırdılar. Bu sırada olayın büyümemesi adına bizi arabaya bindirip gönderdiler. Biz tekrar geldik dükkanımıza. Sonrasında ne oldu, ne bitti bilmiyorum. O düğün gerçekleşti mi ki gerçekleşmiştir. Sadece fotoğraflar yoktur herhalde. O düğünün önüne geçemedik tabi ama en azından tepkimi koyduğun için mutluyum."

Albayrak, aynı durumla karşılaşması durumunda daha ağır tepki vereceğini ifade ederek, "Hiçbir kuvvet bana çocuk gelin çektiremez" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Onur Albayrak röp.

- Fotoğraf makineleriyle uğraşması

- Albayrak'tan detaylar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 700 MB

====================================================

3)GÜRÜLTÜ YAPIYOR DİYE VURULAN EŞEK, TEDAVİ EDİLDİ

KONYA'nın Ilgın ilçesinde iddiaya göre, gürültü yaptığı gerekçesiyle Osman U. tarafından tüfekle vurularak yaralanan eşek, tedavi edildi. Eşek, sahibine teslim ediliken, hayvan hakları derneği ise Osman U. hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay, 1 Temmuz'da Büyükoba Mahallesi'ndeki yaylada meydana geldi. Osman U. yayladaki komşusu Cihan Gümüş'in çiftliğindeki eşeğe, gürültü yaptığı gerekçesiyle av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar karın bölgesine isabet eden eşek yaralandı. Eşeğinin yaralandığı fark eden Gümüş de jandarmaya haber verdi. Jandarma, Osman U.'nun ifadesine başvurdu. Yaralı eşek, Ilgın Belediyesi aracılığıyla Konya'da Veteriner Fakültesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Eşeğin sahibi Cihan Gümüş, "Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Adam gelip vurmuş. Eşkiyalık mı yapalım? Vuran insan çiftlik yaptı. Burası mera ve biz eşeğimizle ekmeğimizi, suyumuzu taşıyoruz. Biz mağduruz. En yüksek cezayı almasını istiyorum" dedi.

Veterinerlik fakültesinde yapılan tedavinin ardından eşek, sahibine teslim edildi. Olayla ilgili de hayvan hakları derneğinin Osman U. hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

(Görüntü dökümü:

---------------------------------

- Cihan Gümüş röportaj

- Eşekten detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

===================================================

4)BAYBURT'TA DEV MANTAR ŞAŞIRTTI

BAYBURT'ta, her yıl ilkbahar mevsiminde ortaya çıkan ve yöre halkı tarafından 'Ot mantarı' olarak adlandırılan ve büyüklüğüyle dikkat çeken dev mantar, bu yıl da köylüler tarafından bulunarak toplandı. 5 kilo 624 gram ağırlığındaki mantar, devasa yapısıyla şaşırtırken, görenleri de ilgi odağı oldu. Çatıksu köyünde, ilkbahar ayında ortaya çıkan ve ağırlığıyla dikkat çeken dev mantar bu yıl da görüldü. Yöre halkı tarafından 'Ot mantarı' olarak da adlandırılan mantar, devasa yapısıyla şaşırtırken, görenlerin de ilgi odağı oldu. Tartılan mantarın 5 kilo 624 gram ağırlığında olduğu belirlendi. Her yıl belirli aralıklarla ortaya çıkan dev mantar için çevre köylerden vatandaşların da Çatıksu köyüne gelerek köy meydanında sergilenen mantarı yakından görme fırsatı buldu. Köy sakinlerinden Erdinç Durmuş herkes gibi kendilerinin de şaşkın olduğunu söyledi. Durmuş, "Biz her yıl olduğu gibi bu yıl da, mantarımızı bulduk. Köyün çay ocağında otururken karşı tarafta bir şeyin parladığını gördük. Daha dikkatli bakınca yamaçta mantar olduğunu fark ettik ve mantarı toplayıp geldikö dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Mantarın görüntüsü

-Konuşma ve detaylar

HABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT ()

Boyut: 122 mb

======================================================

5)3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, komşularının 3 gündür haber alamadığı Kemal Kara (65), evinde ölü bulundu. Olay, saat 09.00 sıralarında, ilçeye bağlı Ulus Mahallesi Yahya Kemal Caddesi Kayı Apartmanı'nın giriş katında meydana geldi. Emekli olduktan sonra tek başına yaşayan Kemal Kara'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla kapıyı kırararak, eve girdi. Sağlık ekipleri ise yaptığı kontrolde, Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemal Kaya'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Ambulans ve itfaiyenin görüntüsü

- Polis araçlarının görüntüsü

- Sağlık personelinin görüntüsü

- Polislerden görüntü

- Polis bilgi alırken görüntü

- Ölü bulunan şahsın vesikalık resmi

106 MB /// 00.59ö (HD)

(Haber:Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

=================================================

6)İTFEİYE ERİ OLMAK İÇİN YARIŞTILAR

VAN Büyükşehir Belediyesi bünyesinde itfaiye eri olarak istihdam edilecek 100 kişinin belirlenmesi için, adaylar zorlu parkurda dayanıklılık sınavına tabi tutuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük itfaiye filosuna sahip Van Büyükşehir Belediyesi, itfaiyecilik hizmetlerine daha da profesyonel bir ekiple devam edecek. Bu kapsamda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamasına göre belirlenen 471 aday İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinde dayanıklılık sınavına girdi. İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde sağlık kontrolünden geçirilen adaylar, sırasıyla 200 metrelik parkurda lastik atlama, dengede durma, engel atlama gibi etaplarda yarıştı. Zamanla da yarışan adaylar daha sonra 15 metrelik itfaiye merdivenine tırmanıp, itfaiye hortumuyla hedefe su sıktı, zorlu parkuru en kısa zamanda tamamlamaya çalıştı.

Bölgenin en güçlü itfaiye filosunu kurmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, itfaiyede iyi bir ekip oluşturacaklarını söyledi. Araç filosunu genişlettiklerini belirten Yalçın, "Bir taraftan büyürken, İçişleri Bakanlığı'nın emriyle de 100 itfaiye elemanın imtihanlarını başlatmış olduk. Bu sınavlar 2 türlü oluyor, hem yazılı hem uygulamalı. Yazılı sınav KPSS ile belirleniyor. Bir de burada sözlü ve uygulamalı mülakat yapıyoruz. Hafta başından bu tarafa 6 gündür sürekli imtihandayız. İtfaiyecilik çok ehemmiyetli, kutsal bir meslek hem de insanların can ve mal emniyeti açısından hazır bulunulması gereken bir statü. Hepsinin devlet memuru olması icap eder. Bugüne kadar alımlar da taşeron firma elemanları üzerinden tercih edilmiş. Ancak itfaiyecilik devlet memuru marifetiyle ile yapılacak zorunlu işler arasındadır. Gençlerden çok başarılı olanlar var. İtfaiyecilik okulundan mezun olanlar var. Bu noktada iyi bir ekip kuracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Parkurlardan genel

-Adayların bekleyişleri

-Parkurları geçmek için mücadele eden adaylar

-Genel ve detaylar

-Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri MUstafa Yalçın ile röportaj

(SÜRE: 4 DK 11 SNY)-(BOYUT: 490 MB)

Gülay KUYUCU/VAN, ()-

=================================================

7)VAN'DA KURULAN 'ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ' EĞİTİME BAŞLADI

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde kurulan bölgenin ilk ve tek 'Çocuk Üniversitesi'nin' tanıtım toplantısı yapıldı. Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Asiye Parlak Rakap, Çocuk Üniversitesi'nde 45 öğrenciyle eğitime başladıklarını söyledi. YYÜ'deki tanıtım toplantısına Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, YYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Demirel ile Çocuk Üniversitesi'nde eğitim görecek çocuklar ve aileleri katıldı. Van'daki çocukların yeteneklerini keşfedilmesi, bilim ve teknoloji alanında ise nitelikli eğitim almalarının sağlanması için 30 Nisan 2018'de kurulan Çocuk Üniversitesi'nde 6-9 ve 11-13 yaş çocuklara doğa okul, sanal gerçeklik, eleştirel düşünce programları uygulanacak. YYÜ Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Asiye Parlak Rakap, Çocuk Üniversitesi'nin amacının, çocuklara bir şeyler yaparak, yaşayarak öğrenme fırsatı vermek olduğunu belirterek, "Üniversite ve toplum işbirliğine dayanan bir uygulama ve çocuklarımızın sadece ders görmesi akademik anlamda yetişmesi değil, aynı zamanda oynayarak, deneyimleyerek çalışmalar yürütmesini hedefliyoruz. Üniversitemizin öncelikle bölgemize anlamlı bir farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz. Çünkü geleceğimiz çocuklarımız, çocuklarımız için de güzel çalışmalar yürütmek istiyoruz" dedi.

Dr. Asiye Parlak Rakap, Çocuk Üniversitesi'nde 45 öğrenciyle eğitime başlayacaklarını ifade ederek, "Yaz döneminde açılacak sadece 3 programımız var. Bunun sebebi merkezimizin çok yeni olması. Merkezimiz 30 Nisan 2018 yılında kuruldu. Yaz dönemi için 3 program ayarladık. Bunlardan ilki 6-9 yaşa yönelik doğa okulu. Yenilikçi Fen Laboratuvarı'nda 11-13 yaş grubuna yönelik çalışmalar yürütülecek. Sanal gerçeklikte de yine 11-13 yaş grubuna yönelik çalışmalar yürütülecek. Kayıtlarımız doldu, yaklaşık 45 öğrenci eğitimlerine devam edecekler. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz. En büyük mutluluğun başarı olduğunu biliyoruz. Başvurularımızda herhangi bir kriter yoktu. Başvurularda dezavantajlı çocukların olmasını çok istedik. Ancak yaz dönemi olması ve kampüse gidiş gelişlerin çok kolay olmamasından dolayı daha çok kampüs içerisinden hocalarımızın çocuklarıyla çalışmalar yapacağız. Ancak farklı projeler ve çalışmalarla bütün çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Toplantı salonundan genel

-Çocuklardan detaylar

-Aillerden detaylar

-Protokol detay

-Dr. Öğretim üyesi Asiye Parlak Rakap ile röportaj

-Genel ve detaylar

(BOYUT: 274 MB- SÜRE: 2 DK 27)

Arif KARAKAŞ/VAN, ()

=================================================

8)HARPUT'TAKİ 300 YILLIK ÇINAR AĞACI

ELAZIĞ, merkeze bağlı Harput mahallesindeki Kurşunlu Camii avlusunda bulunan 300 yıllık tarihi çınar ağacı, aşırı sıcaklarda vatandaşların vatandaşların serinlemek için uğradığı mekanların başında geliyor. Tarihi yerleşim yerlerinden biri olan Harput'taki 1700'lü yıllarda dikildiği tahmin edilen çınar ağacı, sıcak havalardan bunalan vatandaşların serinlemek için ziyaret ettiği mekanlar arasında ilk sırada yeralıyor. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Harput'ta tarihi çınarı ziyaret eden vatandaşlar, havaların sıcak olması nedeniyle de ağacın gölgesinde oturarak serinlemenin keyfini yaşıyor. Bir metre 60 santimetre çapında gövdeye sahip ve anıt ağaç olarak tescillenen çınarın yaklaşık 318 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Evliya Çelebi'nin Harput'a geldiğinde gölgesinde oturarak notlar aldığı belirtilen çınar ağacı, heybetli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Tarihi çınar ağacının Harput'un önemli bir değerlerinden biri olduğunu belirten Harput mahalle muhtarı Zülküf Demirpolat, "Harput denilince akıllara gelen ilk yer Çınar ağacıdır. Çınar ağacımız Kurşunlu Camisinin bahçesinde bulunuyor. 1700'lü yıllarda dikildiği tahmin ediliyor. Bir çok nesil bu çınarın dibinde oturmuş ve serinlemiştir. Özellikle sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar çınarın altına geliyor.Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var.Çınarımız koruma altındadır.Harput'ta gelen insanlarımız çınarın fotoğrafını çeker ve ziyaret eder" dedi.

Yaklaşık 318 yıllık tarihi çınarın Elazığ için önemli olduğunu anlatan ziyaretçilerden Yakup Bulut da, "Elazığ'da oturuyorum ama hafta sonları mutlaka Harput'a gelerek bu çınarın dibinde oturuyorum. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu çınarımızı korumak için elimizden ne geliyorsa yaparak, bizden sonraki nesillere aktarmanın mücadelesini veriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Çınardan Görüntü

-Çınar ağacı gölgesinde serinleyen vatandaşlardan

-Vatandaşların konuşması

-Genel ve Detay Görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()

==============================================