DHA YURT BÜLTENİ-10

1) TELDEKİ İPE DOLANARAK ASILI KALAN SERÇE KURTARILDI

OSMANİYE'de beton elektrik direğindeki tellerde ipe dolanarak asılı kalan serçe, kurtarıldı.

Alibeyli Mahallesi Dadaloğlu Caddesi üzerindeki sokak aydınlatma lambasının da bulunduğu elektrik direğindeki tellerde ipe ayağı takılan kuşu fark eden vatandaşlar, itfaiye ve TEDAŞ yetkililerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen görevliler, yaklaşık 10 metre yükseklikte ipe asılı vaziyette duran serçeyi, vinç yardımıyla kurtardı. Veteriner teknikeri tarafından kontrol edilen kuşun, ipten kurtulmak için çırpınırken sol ayağının kırıldığı belirlendi. Serçenin, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam ortamına bırakılacağı ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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- Teldi asılı vaziyette serçe kuşu, çırpınması

- Elektrik direğinden genel görüntü, kuştan yakın detay

- Kuşun kurtarılması için bekleyen vatandaşlar

- TEDAŞ aracının gelişi

- Tedaş görevlisinin direğe vinçle çıkması

- Kuşun kurtarılması

- Serçe kuşunun sağlık görevlisine teslimi

- Kuşun genel tedavisi ve ayağındaki kırığın tespiti

- Veteriner Teknisyeni Furkan Kalebaşı ile röportaj

BOYUT: 88.9 MB SÜRE: 02'49"

(Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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2)KIZININ DÜĞÜNÜ İÇİN HAZIRLIK YAPARKEN PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLDÜ

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bugün kızının kına gecesi öncesi evdeki temizlik işlerine yardımcı olan 55 yaşındaki Abdulhadi Işık, camdaki lekeyi silmek isterken aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan Abdulhadi Işık yaşamını yitirirken, ailesi şoka girdi.

Olay sabah saatlerinde, Körfez Fatih Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi. Elektrik ustası Abdulhadi Işık, yarın evlenecek olan kızı Nuray Işık'ın bu akşam yapılacak kına gecesi nedeniyle evde yapılan temizlik işlerine yardımcı oldu. Behice Işık camda bir leke olduğunu fark ederek camı silmek isterken, Abdulhadi Işık eşine, 'Sen düşersin bırak ben yapayım' diyerek lekeyi temizlemek için pencereye çıktı. Abdulhadi Işık, bir anda dengesini kaybederek 6'ncı kattan aşağı düştü. Babasının düştüğünü gören Emin Işık evden koşarak aşağıya inerken merdivenlerden yuvarlanarak ayağını kırdı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Abdulhadi Işık, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emin Işık'ın kırılan sağ ayağı ise alçıya alındı.

DÜĞÜN EVİNDE YAS

Düğün için hazırlığının yapıldığı ev yasa bürünürken, Abdulhadi Işık'ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Abdulhadi Işık'ın cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alındı. Bu akşam kına gecesi olacak olan Nuray Işık, annesi Behice Işık, kızı Hilal ve oğlu Emin helallik alındığı sırada dua ederken, üzüntüleri yüzlerine yansıdı. Zeki Canşi gözlerinden yaşlan süzülen nişanlısı Nuray Işık'a destek oldu. Helallik alınmasının ardından Işık'ın cenazesi, cenaze namazı için Mehmet Akif Ersoy Camii'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Apartmandan görüntüler

Röportaj

Helallik alınması, Nuray Işık ve nişanlısından görüntü, ayağı kırılan oğlu ve kızından görüntüler

Cenazenin camiye getirilmesi ve detaylar

Nabi YAZICI-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),() -

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3)KÜTAHYA MERKEZLİ 7 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 2'Sİ POLİS 9 KİŞİ GÖZALTINDA

KÜTAHYA merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp FETÖ/PDY davalarındaki tutukluların yakınlarını tahliye vaadinde bulunarak dolandırdıkları öne sürülen 2'si polis 9 kişi yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp FETÖ soruşturmaları davalarında tutuklu bulunanların tahliyesini sağlama, ihraç edilen kamu görevlilerinin görevlerine iade edilmesi, e-haciz işlemlerini kaldırma, kredi garanti fonundan şirketlere kredi sağlama, vatandaşlık işlemleri, gümrükte el konulan araç ile malların bırakılmasını sağlama ve açıktan memuriyete atama gibi vaatlerde bulunarak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kastamonu ve Kütahya illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında 2'si polis, 1'i emniyet müdürlüğünde görevli sivil memur olmak üzere 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler A.D., V.A., A.A., N.T., B.K., İ.Ç., H.G., R.T. ve F.T. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü, soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarma araçlarının operasyona gitmesi,

-Operasyon yapılan bir evin önündeki jandarmaların görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya) /

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