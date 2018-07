DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BAKAN GÜL: ŞİMDİ GERİYE DEĞİL, ÖNÜMÜZE BAKMA ZAMANI

ADALET Bakanı Adulhamit Gül, seçimlerin geride kaldığını belirterek, "Şimdi geriye değil, önümüze bakma zamanı" dedi. Bakan Abdulhamit Gül, Gaziantep'in İslahiye ilçesine seçim sonrası teşekkür ziyaretinde bulundu. Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Gül, kalabalığa seslendi. Seçmenlere destek için teşekkür eden Bakan Gül, şöyle dedi: "24 Haziran'da İslahiye'de, Gaziantep'te ve Türkiye'de milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu millet yalnız bırakmadı. Yedi düvele karşı Türkiye'nin büyümesini, Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir kampanya yaptılar. Türkiye karşı, AK Parti'ye karşı kampanya yaptılar. Bu aziz millete, ülkeye karşı kampanya yaptılar. Ama bu eli öpülesi millet sandıkta kalbiyle ferasetiyle sandığa gitti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik durdu. Allah sizden razı olsun. 24 Haziran'da yeni bir sistemin kapısını bu millet açmıştır."

'ÖZGÜRLÜKLERİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Seçimlerin geride kaldığını ve daha fazla huzur için çalışacaklarını ifade eden Gül, "24 Haziran seçimi geride kaldı. Şimdi geriye değil, önümüze bakma zamanı. Daha fazla iş için çalışacağız, daha fazla huzur için çalışacağız. Terörle etkin mücadele için çalışacağız. İnsan haklarını ve demokrasiyi, özgürlükleri herkes için geliştirmeye çalışacağız. AK Parti'nin farkı, AK Parti bir bölge partisi, bir zümre, etlik bir grubun, seçkinlerin elinde siyaset yaptığı parti değildir. AK Parti, Türkiye partisidir; bütün Türkiye'yi kucaklayarak yoluna devam edecektir. Biz bundan sonrada Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, 81 milyonunun partisi ve hükümeti olarak yolumuza devam edeceğiz. Başı açık başı örtülüsüyle, zenginiyle garip gurabasıyla, doğusuyla batısıyla, Türkiye'nin bütün herkesimin kucaklamaya, özgürlükleri artırmaya devam edeceğiz. Asla farklılıklar, bir ötekileştirme aracı olmayacak. Farklılıklarımız bizim için birer zenginlik aracı olacak. Biz bu farklılıkları zengin aracı olarak göreceğiz. Farklılıklarımızla övüneceğiz. Kimse farklı bir etkin yapısından dolayı, farklı bir düşüncesinden yaşam tarzından dolayı asla ötelenmeyecek, asla ötekileştirilmeyecek. İşte bunun teminatı Recep Tayyip Erdoğan'dır, yine AK Parti'dir. Bu düşünceyle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Gül, 18 Ağustos'ta yapılacak AK Parti Kongresi'nde, seçimde milletin verdiği mesajı iyi okuyup gereğini de yapacaklarını kaydederek, "Milletimizin verdiği mesajla dersimize çalışacağız. AK Parti'yi büyüterek, ama daha önemlisi Türkiye'yi büyüterek yolumuza hep beraber devam edeceğiz" diye konuştu.

2)15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN OĞLUNA ZIRHLI SÜNNET ARABASI

BALIKESİR'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan polis memuru Turgut Solak'ın oğlu Alper'e (6), emniyet tarafından toplumsal olaylarda kullanılan zırhlı polis aracı 'Ejder' ile Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın makam aracı sünnet arabası olarak tahsis edildi. Darbe girişimi gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Turgut Solak'ın oğlu Alper için Balıkesir'de sünnet düğünü yapıldı. Altıeylül ilçesinin kırsal Avabayındır Mahallesi'nde düzenlenen sünnet törenine Altıeylül Belediye Başkanı AK Parti'li Hasan Avcı, Balıkesir Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ile şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Mehter Takımı'nın gösterisinin ardından Kur'an okutuldu. Sünnet düğününün sürprizi ise Başkan Avcı'nın makam aracı ile Emniyet Müdürlüğü'nün 'Ejder' adı verilen zırhlı polis aracının sünnet arabası olarak tahsis edilmesi oldu. Avcı'nın makam aracına ve 'Ejder'e sırayla binerek, köyde tur atan Alper ile ablası Beyza Solak keyifli anlar yaşadı. Şehit çocukları, daha sonra makam araçlarıyla babalarının mezarını ziyaret ederek, dua etti. Sevinçlerini arkadaşlarıyla da paylaşan Solak kardeşler, Başkan Avcı ile polislere teşekkür etti.

'ŞEHİTLERİMİZİN ÇOCUKLARI BİZİM ÇOCUKLARIMIZ'

Altıeylül Belediye Başkanı Avcı, belediye olarak sünnet töreninde yer aldıklarını söyledi. Makam aracını şehidin oğlu Alper Solak'a sünnet arabası olarak tahsis ettiklerini kaydeden Avcı, "Aracımızla birlikte şoför ve korumamızı da kendilerine takdim etmiş olduk. Şehitlerimiz bizim başımızın tacı, onların emanetleri bizim emanetimiz. Onların çocukları bizim çocuklarımız. Şehitlerimizin emanetlerini boynu bükük bırakmamak için belediye olarak elimizden gayreti sarf ediyoruz. Biz sadece öksüz çocuklarımız için değil, vatanı ve milleti için şerefle mücadele etmiş, şerefle bu memleketin bayrağını taşımış ve sonunda şahadet şerbetini içmiş şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak için maksimum gayret sarf ediyoruz" dedi.

3)ANTALYA TURİZMİNDE HAZİRAN REKORU

ANTALYA'da, haziran ayı sonu itibarıyla 4 milyon 885 bin 835 turist sayısına ulaşılarak, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 40,18 oranında artış yakalandı. Kente, haziran ayında gelen ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,51 artarak, 2 milyon 11 bin 730 oldu.Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına gelen turist sayılarından yapılan derlemeye göre, 1 Ocak- 30 Haziran günlerinde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, 4 milyon 885 bin 835 oldu. Geçen yılın ilk 6 ayında 3 milyon 485 bin 437 olan turist sayısı, yüzde 40,18 oranında arttı. 200'e yakın ülkeden turistin geldiği kente, haziran ayında ise 2 milyon 11 bin 730 turist geldi. Antalya'nın haziran ayı turist sayısı, tüm zamanların en yüksek rakamı olan 2014 yılını da geçti. 2014'ün Haziran ayında 1 milyon 779 bin 151 turist gelirken, 2017'de 1 milyon 506 bine kadar inmişti. Bu yıl 505 bin artışla 2 milyon 11 bin 730 bine yükselen turist sayısının haziran ayında artış oranı da yüzde 33,51 oldu.

RUSLAR İLK SIRADA

Yılbaşından 30 Haziran'a kadar kente gelen 4 milyon 885 bin 835 turistin yüzde 40,19'unu Ruslar oluşturdu. Bu dönemde Antalya'ya gelen Rus turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 38,52 artışla 1 milyon 869 bin 442 oldu. Geçen yıla göre, 519 bin daha fazla Rus turist geldi. Rus turist sayısında, 2018'in ilk 6 ayında, bugüne kadarki en yüksek sayıya ulaşılırken, yeni rekor kırıldı. Haziran ayında ise Rusya'dan 826 bin 963 turist geldi. Böylelikle geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 28,55'lik artış oldu.

ALMANLARDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Son 2 yıldır ciddi oranda düşüşün olduğu kentin en önemli iki pazarından Almanya'dan ise bu yıl yüzde 41,92'lik rekor artış gerçekleşti. Almanya'dan 1 Ocak- 30 Haziran günlerinde 847 bin 745 turist gelirken, geçen seneye göre artış, 250 bin kişi oldu. Alman turist sayısı, en yüksek olduğu 2014 ve 2015 yıllarındaki sayının gerisinde kaldı. Almanlar, bu yıl gelen toplam turist sayısının yüzde 18,22'sini oluşturdu. Almanya'dan haziran ayında ise 254 bin 406 turist geldi ve geçen senenin aynı ayına göre yüzde 23,71 artış gerçekleşti. Rusya ve Almanya'nın ardından kent turizminin en önemli diğer pazarlarının 6 aylık turist sayısı ve geçen yıla göre oranları şöyle: "Ukrayna 310 bin kişi, yüzde 9.57 artış. İngiltere 239 bin kişi, yüzde 71.07 artış. Hollanda 153 bin kişi, yüzde 76.98 artış. Polonya 139 bin kişi, yüzde 169 artış. Kazakistan 83 bin kişi yüzde 6.24 artış. Litvanya 70 bin kişi, yüzde 79.49 artış. Belçika 65 bin kişi, yüzde 55.69 artış. Danimarka 64 bin kişi, yüzde 32.95 artış. Beyaz Rusya 64 bin kişi, yüzde 14.56 artış. İsrail 61 bin kişi, yüzde 2.33 artış. İsveç 60 bin kişi, yüzde 74.62 artış. Finlandiya 36 bin kişi, yüzde 53.75 artış."

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA

4)GÖBEKLİTEPE, UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ'NDE

DÜNYANIN en eski tapınak merkezi olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, Bahreyn’de düzenlenen 42'nci Dünya Mirası Komita Toplantısı'nda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabul edildi.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Örencik Mahallesi yakınlarındaki, Neolitik Çağ’a ait ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul gören Göbeklitepe Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO), 'Dünya Mirası Geçici Listesi’nden, asil listeye geçti. Basra Körfezi'nde yer alan Bahreyn’de düzenlenen 42'nci Dünya Mirası Komite Toplantısında Göbeklitepe, 'UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerini aldı. Bahreyn'de düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığını ve Şanlıurfa Valiliği'ni temsilen Şanlıurfa Müze Müdürü ve Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ katıldı. Göbeklitepe’nin UNESCO asil listesine kabul edilmesi sevinçle karşılandı. Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, 1995'ten beri yürütülen kazı çalışmalarında, neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşları ve 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler görmek isteyenler, bölgeye akın ediyor.

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA

5)KORE GAZİSİ DOĞUM GÜNÜNDE DEFNEDİLDİ

KAHRAMANMARAŞ'ta dün hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Demir (87), doğum günü olan bugün düzenlenen törenle toprağa verildi.

Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine 25 Eylül 1950'de Türkiye'den Güney Kore'ye gönderilen General Tahsin Yazıcı komutasındaki 5 bin 90 kişilik tugaydaki askerlerden biri olan Ahmet Demir, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1 Temmuz doğumlu olan gazi için bugün Abdülhamid Han Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Ailesi, yakınları, askeri erkan ve muharip gazilerin de katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınan Ahmet Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Kore gazisi Ahmet Demir, doğum gününde götürüldüğü Büyüksır Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

6)13 YAŞINDAKİ MOTOSİKLETLİ İLE ÇARPTIĞI ÇOCUK YARALANDI

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, U.D. (13), kullandığı motosikletle yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Kübra Durukan'a (6) çarptı. Kazada yaralanan 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Hükümet Konağı önündeki caddede meydana geldi. U.D.'nin kullandığı 07 TEU 48 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Kübra Durukan'a çarptı. Kazada devrilen motosikletten düşen U.D. ile Hatice Kübra Durukan yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu yaralı çocukları ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Mehmet AKIN/FİNİKE (Antalya)

7)HAFİF TİCARİ ARACIN MOTOR BÖLÜMÜNDE YANGIN

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.Erdemli'den Silifke yönüne giden hafif ticari aracın motor bölümünden, Kızkalesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine aracın olduğu yere itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araçtaki sürücü ile yolcular yara almadan kurtuldu. Hafif ticari aracın motor bölümünden dumanların yükseldiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MERSİN

8)14. ULUSLARARASI ESKİKARAĞAÇ LEYLEK FESTİVALİ'NE YOĞUN İLGİ

AVRUPA Leylek Köyleri Birliği'ne üye olarak, Türkiye'nin bu alanda uluslararası arenadaki tek temsilcisi olan Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Eskikarağaç Uluslararası Leylek Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor.

Karacabey Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Eskikarağaç Leylek Festivali'nde hem yetişkinler hem de çocuklar için çeşitli etkinliğe imza atıldı. Halk oyunları gösterileri ile başlayan ve bisiklet, tekne turları, yarışmalar, sihirbaz gösterileri ve geleneksel fener alayı ile devam eden festivalin açılış törenine AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, İlçe Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Prof. Dr. İsmet Arıcı ve protokol mensuplarının yanı sıra, Bursa ve diğer kentlerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

EKOLOJİK TURİZM VURGUSU

Açılış töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Festivalimize coşkuyla katılan herkese teşekkür ediyorum. Karacabey Belediyesi olarak, '3T' diyerek yola çıkmıştık. Yani Tarımsal yatırımlar, Teknolojik yatırımlar ve Turizm yatırımları. Turizm yatırımlarında da ekolojik turizme vurgu yapmıştık. Karacabey'in de bu alanda değerlendirilebilecek ne kadar değeri varsa, hepsini harekete geçirmek için önemli çalışmalara imza atıyoruz. Birçok yerde faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu noktada, yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı leyleklerin anne ve babası olarak nitelendirdiğimiz Fransizka ve Prof. Dr. İsmet Arıcı çiftine de ayrıca teşekkür ediyorumö dedi.

ESKİKARAĞAÇ'IN FARKLI POTANSİYELLERİ

Leyleklerle ilgili farkındalığın önemli ölçüde arttığını söyleyen Özkan, şunları kaydetti:

"Artık birçok mahallemizden leylekler için yuva talebi geliyor. Vatandaşlarımız nezdinde, leyleklerle ilgili önemli bir farkındalık oluştu. Uluslararası leylek köyleri ağının temsilcisiyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Avrupalı dostlarımızı da burada ağırlayacağız. Mahallemizdeki eksikleri de her şeyiyle birbir tamamlıyoruz. Yılın her döneminde, yurdun çeşitli yerlerinden doğaseverleri ve fotoğrafçıları da burada sık sık ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Buraya butik otel tarzı bir yapıyı da kazandıracağız. Eskikarağaç'ın daha farklı potansiyellerini ortaya çıkaracağız. Mahallemizde, EKADER Köylü Kadınlar Derneği de çalışmalarını hızla sürdürüyor. Leylek Heykeli gibi anı duvarımız var. Göldeki sandal gezileri de sürüyor. Mevcut iskeleyle birlikte, yeni bir iskelemiz de yapım aşamasında olacak. Buraların insanlara daha fazla tanıtılması için mutlaka bir hikayesi olması gerektiğine inanıyoruz. Adem (Yılmaz) Amcamız da Yaren Leylek hikayesi ile Eskikarağaç'ın adeta sembollerinden biri oldu. Ülkemiz ve dünyadaki pek çok yerde bu hikâye konuşulmaya devam ediyor.ö

ESKİKARAĞAÇ'A OLAN İLGİ HER YIL ARTIYOR

Programda konuşan Eskikaraağaç Mahallesi Muhtarı Rıdvan Çetin de 'Leylek Köyü' Eskikarağaç'a olan ilginin her geçen yıl daha da arttığına dikkat çekerek, Uluslararası Leylek festivalleri sayesinde mahallenin adının dünyada duyulmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Belediye Başkanı Ali Özkan'ın, mahallenin gelişimi adına gösterdiği özveriden dolayı da kendisine teşekkür eden Çetin, festivale katılan herkese teşekkür etti.

EDA-METİN ÖZÜLKÜ KONSERİYLE COŞTULAR

Öte yandan, gün boyu süren festivalin akşam saatlerinde sahneye çıkan sevilen sanatçılar Eda-Metin Özülkü çifti de sahnede sergiledikleri performans ve birbirinden güzel şarkılarıyla, kendilerini izlemeye gelen vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

