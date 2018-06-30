DHA YURT BÜLTENİ - 10

7 gündür sorgulanan Eylül'ün katil zanlısı konuşmuyor (ek)

VALİ TOPACA: YAVRUMUZUN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ TAHMİN EDİYORUZ

Ankara?da kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan küçük Eylül, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Ercan Topaca, cinayetle ilgili 1 kişinin tutuklu, 4 kişinin de gözaltında olduğunu belirterek, Yavrumuzun boğularak öldürüldüğünü tahmin ediyoruz dedi.

Küçük Eylül'ün boğularak öldürüldüğünü tahmin ettiklerini belirten Vali Topaca, Şu an itibariyle bir tutuklu, 4'te gözaltına olan şahıs var. Başka bu olayı bilen kişiler de çıkabilir. Şunu biliyoruz, bütün kamuoyunun bütün milletimizin bu işten, bu hunharca olaydan olumsuz etkilendiğini, acıma hissinin bu canice olayın tepkisi içerisinde bu işin faillerinin hak ettikleri cezayı çekmeleri konusunda beklenti var. Bütün vatandaşların devletimize güvenmelerini, hukuk nezdinde ne gerekiliyorsa yapılacağını ifade etmek istiyorum. Eylül kızımızın ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum diye konuştu.

'İLK GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA MÜNFERİT BİR OLAY GİBİ GÖZÜKMEKTE'

Yardım da olabilir. En azından bilgisi olan kişileri düşünüyoruz. Hukuken kesin bir delil olmadıkça şu suçlu, bu suçlu demek istemiyorum diyen Topaca, Bavul iddiaları üzerine de, kamuoyunu kimse yanlış yönlendirmesin. Biz belli aralıklarla bu konuda sağlıklı bilgileri konuşacağız. Öyle bir bavul falan yok. Bizim üzerinde çalıştığımız bir araç var. Olay yerinde yavrumuzu öldürüp, gömdüğüne dair deliller var dedi.

Olay yerindeki araç izleriyle Uğur Koçyiğit'e ait araç izlerinin eşleştiğini belirten Topaca, Nedeninin kişilik bozukluğu olabileceğini düşünüyorum ifadelerini kullandı.

Tutuklu kişinin suçunu itiraf edip etmediği sorusu üzerine ise Topaca, Suçunu henüz itiraf etmedi. Soruşturma tekniğinde deliller toplanacaktır diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------------

Vali Topaca'nın açıklamaları

Genel ve detaylar

Haber: ANKARA,()

=======================

Manavgat'ta ot yangını



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir tarlada çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 15.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi'nde çevresinde çeşitli fabrika ve iş yerlerinin bulunduğu boş bir tarlada çıktı. Buğday ekili olan ve hasadın yapılmasının ardından saplarının kenarına toplandığı tarlada bilinmeyen nedenle çıkan yangına önce iş yerlerinin çalışanları müdahale etti. Yangını söndüremeyen vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

(CEP TELEFONU KAMERASI)

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN /MANAVGAT(Antalya),()

=================================

Tartıştığı köylüsünü vuran cinayet şüphelisi dağda yakalandı (ek)

TUTUKLANDI

Burdur'da süt toplama merkezinde tartıştığı köylüsü Mehmet Akbulut'u tabancayla başından vurarak öldüren ve gece saklandığı dağlık alanda jandarma tarafından yakalanan Emrah Akkuş, jandarmadaki işlemlerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradan yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen Emrah Akkuş'a çelik yelek giydirildi. Emrah Akkuş adliyedeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

- Jandarma aracının gelişi

- Şüphelinin araçtan indirilmesi

- Şüphelinin adliye götürülmesi

- Adliye dış plan görüntü

73 MB - 01.26 dk

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,()

===========================

Taksiciyi bacağından vuran 2 kişi yakalandı

İZMİT'te, taksici Naim C.'nin tabanca ile ateş edilerek bacağından vurulmasıyla ilgili biri kadın 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, taksicinin 40 bin TL borcu olduğu ileri sürerken, taksiciyi vurduğu iddia edilen G.Ç.'nin cezaevinden izinli çıktığı belirtildi.

Perşembe günü Alikahya Mahallesi'nde meydana gelen olayda taksici Naim C., aracının içerisinde otururken, tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralandı. Sağ bacağına 2 kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan Naim C., hastanede verdiği ifadesinde kendisini vuran erkek şahsı tanımadığını ileri sürdü. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taksiciyi vurduktan sonra olay yerinden kaçan biri kadın 2 kişiyi tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis, olay yerinden kaçan 2 kişinin akraba olan N.G.Ö.(33) isimli kadın ve G.Ç.(36) olduğunu belirledi. Polis, İstanbul Maltepe'de düzenlediği operasyonla iki kişiyi yakaladı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen N.G.Ö. ve G.Ç.'nin ifadelerinde suçu birbirlerine yüklemeye çalıştıkları öğrenildi. Zanlılar ifadelerinde, taksici Naim C.'nin, N.G.Ö.'ye 40 bin TL borcu olduğunu belirtti. Taksiciyi vurduğu iddia edilen G.Ç.'nin cinayet suçundun 11 yıldır cezaevinde olduğu, 2,5 yıllık cezasının kaldığı ve cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

-Zanlıların asayişten çıkışı

-Detay

-Taksiciden görüntü

HABER: Dinçer AKBİR - KAMERA: Alişan KOYUNCU /İZMİT(Kocaeli),()

========================================

Çiftçi çift, yaralı sokak köpeği için seferber oldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Şamlar köyünde yaşayan Vildan ve Galip Başyiğit çifti, yaralı olarak buldukları sokak köpeğini tarım aracının kasasına koyarak veterinere götürdü.

Köyde çiftçilik yapan Vildan ve Galip Başyiğit çifti, ormanlık alanda zaman zaman besledikleri sokak köpeğini yaralı olduğunu fark etti. Köpeği tarım aracının kasasına koyan Galip Başyiğit, ilçe merkezine götürdü. Köpek, Gönülden Hayvanseverler Derneği'nin desteğiyle veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Galip Başyiğit, köpeği bulduktan sonra veterinere götürdüklerini belirterek, "Köpek her zaman olduğu yerde yoktu. Aradık, yol kenarında büzün içinden çıktı. Köpeğe tam manasıyla ne olduğunu bilemiyorum. Tahmin ediyorum araba vurmuş, üzerinden geçmiş. Bizden başka ilgilenen yok. Bir de kardeşimin hanımı var hayvanlarla ilgilenen. Köylülerimiz bizi kınıyor köpekleri beslediğimiz için." dedi.

Gönülden Hayvanseverler Derneği Başkanı Belgin Alcan köpeğin 6 yavrusu bulunduğunu söyleyerek, "Ülkemizin böyle insanlara çok ihtiyacı var. Son günlerde bu hayvanlara yapılan şiddet, kötü muameleler öyle ayyuka çıktı ki böyle müstesna insanların bulunduğunu görmek bizi umutlandırdı, geleceğe güvenimizi arttırdı. Çok mutlu hissediyorum. Dün geceden beri nasıl yardımcı olabiliriz diye çırpınıyorum, uyumuyorum. Sayfamızda paylaştık, yardımcı olmak isteyen çıktı. Tedavisinin ardından bakımını bir arkadaşımız yapacağını söyledi. Ona ve Galip beye çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Veteriner Hekim Hakan Türkoğlu köpeğin kanında enfeksiyon ve omuriliğinde zedelenme olduğunu söyleyerek, "İlk yapacağımız iş enfeksiyonu temizlemek olacak. Ardından kan değerlerini yükseltmek için biraz daha iyi besleyeceğiz. Bunun takibini yapacağız. İlaç tedavisi yapacağız. Röntgenini çektik, kalça bölgesinde, bacaklarda kırık yok. Ayak bölgesinde sürtünmeye bağlı deri aşınmış. Bu bölgeye antibiyotik tedavisi uygulayıp kurutacağız. Bacaklarda hissimiz var, omurgada bir miktar kayma var. Buna bağlı olarak bir his kaybı var. Operasyonla düzelebilecek bir şeye benziyor ama bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz." dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Köpeğin patpatla getirilmesi

-Dernek üyelerinin köpeği teslim alması

-Köpeğin araca alınması

-Veteriner hekime götürülmesi

-Köpeğin tedaviye alınması

-Galip Başyiğit ile röportaj

-Vildan Başyiğit ile röportaj

-Belgin Alcan röportaj

-Veteriner hekimle röportaj

Süre: (5.25) Boyut: (998 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),()

================================

