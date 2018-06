DHA  YURT BÜLTENİ-10

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU, YENİ VEKİL ALPAY ÖZALAN'IN BABASI TOPRAĞA VERİLDİ

1)ALPAY ÖZALAN, BAŞBAKAN YILDIRIM'IN DA KATILDIĞI TÖRENLE BABASINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

AK Parti'den İzmir milletvekili seçilen eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın, bir süre mücadele edip akciğer kanserini yenen, ancak kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren babası 73 yaşındaki Mustafa Özalan, Başbakan Binali Yıldırım da katıldığı cenhaze töreniyle toprağa verildi. Bir süre akciğer kanseri ile mücadele eden ve daha sonra hastalığı yenen, eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan, dün (salı) İstanbul'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşama veda eden baba Özalan için bugün öğlende, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Hacı Mustafaoğlu Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Mustafa Özalan'ın kızı Işıl Özalan Sarıoğlu ve oğlu Alpay Özalan, camiye gelenleri karşılayarak, başsağlığı dileklerini kabul etti.Cenaze törenine ayrıca Mustafa Özalan'ın eşi Esma Özalan, Alpay Özalan'ın eşi Cansel Özalan, Mustafa Özalan'ın kız kardeşleri olan Münevver Özalan ve Müberra Özalan da katıldı. Spor camiası da bu önemli günde Özalan Ailesini yalnız bırakmadı. Teknik direktör Yılmaz Vural, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, İZVAK Başkanı Ali Erten, Karşıyaka'nın eski teknik direktörü Hüseyin Hamamcı, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval da törene katıldı. Cenaze törenine gelenler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir milletvekillerinden Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir eski milletvekillerinden Necip Kalkan ve Nükhet Hotar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşın ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Tören sırasında cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Camiye girişler, oluşturulan arama kontrol noktalarından yapıldı. Vatandaşlar da aranarak camiye alındı. Mustafa Özalan için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Ardından Başbakan Yıldırım, Alpay Özalan ile birlikte tabuta omuz verdi. Baba Özalan, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber: Umut KARAKOYUN, Mustafa KÖPRÜLÜ-Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

=========================================================

ADIYAMAN'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ, PİLOT ÖLDÜ (EK)

2)SON MESAJI 'HOŞÇAKAL' OLDU

Yalnız başına yaptığı son uçuşu olan 38'inci saat uçuşunda uçağın düşmesiyle yaşamını yitiren Mehmet Önal'ın ölümünden kısa süre önce cep telefonu kamerasıyla çektiği video izleyenleri üzdü. Önal'ın sosyal medyada da üzüntü mesajları ile onlarca kişi tarafından son videosunda arkadaşına; "Adıyaman'a ve sana çok selam ediyorum. Hoşcakal" dediği görülüyor.

========================================================

3)MAHİR ÜNAL: KILIÇDAROĞLU MİLLETİN İRADESİNE SAYGI DUYMUYOR

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmeyeceği yönündeki açıklamasını eleştirerek, "Sen bu milletin iradesine saygı duymuyorsun" dedi.Mahir Ünal, resmi olmayan sonuçlara göre, kendisi gibi Kahramanmaraş milletvekili seçilen Ahmet Özdemir, Celaletin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile birlikte partisinin Göksun ilçe teşkilatına teşekkür ziyaretinde bulundu.

'SEÇİMİ KAYBETMELERİNİ YÜZSÜZLÜKLE İFADE EDİYORLAR'

Burada konuşan Mahir Ünal, teşkilata çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ünal, "Birileri 8 kere, 9 kere seçim kaybetse de seçim kaybetmelerini artık maalesef yüzsüzlükle ifade ediyorlar. Bilmedikleri bir şey var; seçim kazanmak nedir, seçim nasıl kazanılır, bu konuda verilen emekler ne anlama gelir? Bu konuda herhangi bir kanaatleri olmadığı için onlarla ilgili söylenecek çok şey var ama asıl söylenmesi gereken onların rüyasında bile göremediği, onların hayal bile edemediği her şeyi 16 yıldan beri gerçekleştiren AK Parti teşkilatlarıdır. Her birinizi alnınızdan öpüyorum" diye konuştu.

'MİLLETİ APTALLIKLA SUÇLUYOR'

Yeni sistemle Türkiye'nin daha hızlı hareket edeceğini, daha hızlı karar verip sorunlarını daha çabuk çözeceğini belirten Ünal, bunun da Türkiye'nin 2023 ve 2053 hedefleri için önemine dikkat çekti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek sözlerine devam eden Ünal, şunları kaydetti:"Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu sorarsanız diyecekler ki; 'Bunun millete ne faydası var?' Şimdi 'Türkiye 7.4 büyüdü' diyorsunuz, adam diyor ki 'Bunun millete ne faydası var?' Kafası başka yerde çünkü. Türkiye büyüdüğü zaman ekmeğimiz, işimiz, aşımız büyüyor. Büyüme ne demek? Büyüme istihdam demek, iş gücünün artması, daha çok iş demek. Biz 7.4 büyüdü ki, bunun sonucu 1.5 milyon kişi yeni istihdam edildi. İş buldu, aş buldu, evine ekmek götürdü. Şimdi o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafası bu aralar bu işlerle meşgul değil, bu ara 'Koltuğumu nasıl koruyacağım?' derdinde."

Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmeyeceği yönündeki açıklamasını da eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamadaki "Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez, tek adam rejimini savunan tebrik edilemez. Mevlana diyor ki, 'Dikeni sularsanız, adaletsizliği perçinlersiniz.' Biz dikeni sulamayacağız. Biz gülden ve bülbülden yanayız" sözlerine tepki gösteren Ünal, şöyle dedi:

"Kalkmış, girdiği her seçimi kazanan, sandıkta milletin her seçimde onayladığı, yüzde 52.6 ile seçimleri kazanmış Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili diyor ki 'Ben onu tebrik etmem'. Allah Allah, niye tebrik etmiyorsun? 'Bu millet' diyor 'dikeni suladı'. Hakarete bakar mısınız? Yani milleti iş bilmezlikle, çok affedersiniz aptallıkla suçluyor. Asıl aptallık, bu senin sözünde. Neden? Çünkü sen bu milletin iradesine saygı duymuyorsun, bu milletin seçimine, seçtiğine saygı duymuyorsun. Sana göre, seni seçmediği sürece bu millet kötü. Böyle bir demokratik anlayış olabilir mi? Bu anlayış olsa olsa ötekileştiren, ayrımcılığa tabi tutan, faşist bir anlayış olabilir ancak. O yüzden eğer bir tek adam arıyorsa, bir diktatör arıyorsa kendisine karşı çıkanları disipline vermekle tehdit eden, 9'uncu yenilgisini almasına rağmen koltuğundan ayrılmayan Kemal Kılıçdaroğlu'dur tek adam ve diktatör. Şimdi 2 tane milletvekilini kendisine karşı konuştu diye kesin ihraç talebiyle disipline verecekmiş. Bu nasıl bir şeydir? Hani sen 'Demokrasi' diyordun. Hani sen 'Çok farklılık, düşünce özgürlüğü, ifade özürlüğü' diyordun. 'Bana karşı çıktıklarında ben her türlü baskıyı uygularım ama millet seçimini yaptığında milletin seçimini kabul etmem'. Bu zihniyet, tehlikeli bir zihniyettir. Bu zihniyet, demokratik bir zihniyet değil, antidemokratik bir zihniyettir. Ve maalesef Türkiye'nin siyasetini zehirlemektedir bu anlayış. Nefret diliyle, antidemokratik bir yaklaşımla zehirlemektedir. Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 86 katılım, yüzde 98 parlamentoda bütün toplum kesimlerinin temsil edildiği yüksek bir temsil yoktur. Şu anda bütün toplum kesimleri parlamentoda yüzde 98 oranında temsil ediliyor. İşte demokrasi budur."

=======================================================

CHP'Lİ BALABAN, MANİSA'DAKİ 24 HAZİRAN SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

4)MANİSA CHP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA "GÖREVİ İNCE'YE DEVRET" ÇAĞRISI

CUMHURİYET Hak Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı Semih Balaban, 24 Haziran seçimlerinde Manisa'da yüzde 2.5 oranındaki oy kaybının yaşmalarının, partisinin genel merkezinin milletvekili adaylarını belirlerken ön seçim yapmaması ve tabanın sesinin dinlenmemesinden kaynaklandığını söyledi. Balaban ayrıca, cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin parti tabanında yeni bir umut yarattığı da belirtip, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Seçim sürecinde gayet iyi hamleler yaptık. Ama bu görevi de sayın Muharrem İnce'ye kısa sürede devretmesini umuyoruz" dedi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, parti binasında CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin İşnel ve parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Manisa'da 3 olan milletvekili sayılarını koruduklarını, ancak partilerinin oyunun düştüğünü belirten Balaban, 24 Haziran seçimlerinde Manisa genelinde oy sayısını artıran partilerin HDP ve Saadet Partisi olduğunu söyledi.

"OYLARDAKİ DÜŞÜŞÜN İKİ ÖNEMLİ NEDENİ VAR"

2015 Kasım seçimlerine göre 24 Haziran seçimlerinde partilerinin oy oranında Manisa genelinde yüzde 2.5'luk bir düşüş yaşadığının altını çizen Balaban, "Yaklaşık 13 bin 500 oy kaybımız var. Bunun esas nedenlerini 30 Haziran günü yapacağımız İl Danışma Kurulu ve ilçe başkanları toplantısında ayrıntılı bir şekilde tartışacağız. Oy oranındaki düşüşümüzün iki önemli nedeni var. Birincisi ön seçim olmaması, ikincisi ise Genel Merkezin milletvekili listesinde tabanın sesinin dinlememesi. İl örgütü olarak daha öncede Genel Merkeze uyarılarımızı yapmıştık. Ön seçim olmayınca, CHP hem Manisa'da hem Türkiye'de 1 ila 3 puan arasında değişik yerlerde puan kaybetti. Eğer ön seçim olsaydı çok daha farklı bir puan tablosu ortaya çıkardı. Çünkü CHP Türkiye'de ön seçimi içselleştirmiş ve uygulamış tek partidir. Biz Genel Merkezin yaptığı milletvekili listesinde yanlışlar olduğunu belirtip, 'Bu tür bir listeyle de Manisa'da oylarımızı istediğimiz düzeyde artıramayabiliriz' diye bir uyarı yapmıştık. Bunların değerlendirmesini bir kez daha içimizde yapacağız"

dedi. Milletvekili aday listesinde kadınlara seçilebilecek bir sıralamada yer verilmemesinin de oy kaybında bir faktör olduğunu vurgulayan Balaban, "En kötü ön seçim, en iyi aday yoklamasından iyidir. Özellikle de CHP'nin Manisa'daki seçmeni kadın adaya alışıktı ve 2 dönem kadın milletvekilimiz vardı. Manisa'da bu seçimlerde seçilebilecek bir yerden kadın adayımızın olmaması bizim için eksi oldu" diye konuştu.

"GÖREVİ KISA SÜREDE MUHARREM İNCE'YE DEVRETMESİNİ UMUYORUZ"

24 Haziran seçiminde partilerinin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin CHP'nin tabanında ve Türkiye'de bir umut ışığı yarattığının dile getiren Balaban, "CHP, bu seçimde istediğini elde edemese de bir Muharrem İnce gerçeği ortaya çıktı. Hem Manisa'da hem CHP tabanında ve örgütlerinde hem de Türkiye'de bu seçimin en başarılı isimlerinden biri ve birincisi Muharrem İnce'dir. 3-4 Şubat'taki kurultayda Kemal Bey'e oy vermiş bir il başkanı olarak bunu söylüyorum. Bundan sonra Muharrem İnce Türkiye'de umut olmaya devam edecektir. Muharrem İnce, geleceğin cumhurbaşkanıdır. Bizler Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Seçim sürecinde gayet iyi hamleler yaptık. Ama bu görevi de sayın Muharrem İnce'ye kısa sürede devretmesini umuyoruz. 30 Haziran'da ilçe başkanlarımız ile yapacağımız toplantıdan sonra daha net açıklamayı yapacağız. Bizler umutluyuz. Sayın Muharrem İnce umudu tüm Türkiye'yi kapsadı. Tabanı da kapsadı. Muharrem İnce ile birlikte Türkiye'de ve CHP'de yeni bir dönem başlayacak" dedi.

Açıklamasında partililere de çağırıda bulunan Balaban, şunları söyledi:

"Partimizin doğasında demokratik tepkiler ve eleştiriler vardır. Tüm üyelerimizden ricada bulunuyorum. Hiçbir şekilde hakarete varmadan, saygısızlık yapmadan eleştirebilirler. Ama hakaret ve üslup bozukluğu affedilebilecek bir olgu değildir. İl başkanıyım, hatam varsa beni de eleştirsinler. Eğer eleştirmezlerse doğruyu bulamam. Biz her türlü öz eleştiriye açığız. Tek sesli bir parti değiliz."

Balaban açıklamasında son olarak, artık 9 ay sonra gerçekleştirilmesi beklenilen yerel seçimlerin hazırlıklarına başladıklarını belirtip, hedeflerinin 17 ilçeden 8'inde belediye yönetimini almak olduğunu kaydetti.

5)LGS TÜRKİYE BİRİNCİSİ: BUNU BEKLİYORDUM

KONYA'da Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm sorulara doğru cevap vererek birinci olan Muhammed Emir Eren, "Bu başarıyı düzenli ve sistemli çalışarak elde ettim. Bunu bekliyordum." dedi.

LGS'de tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi arasında yer alan Form Kampüs Koleji öğrencisi Muhammed Emir Eren, bu başarıyı beklediğini söyledi. Eren, "Bu başarıyı düzenli ve sistemli çalışarak elde ettim. Bunu bekliyordum. Hedefim elektrik-elektronik mühendisi olmak." dedi.

Anne Ayşe Eren ise, "Aslında çok çalışmadı. Planlı çalıştı. Dersi derste dinleyerek başardı. Küçük yaştan itibaren üç yaşında bile zihinden toplayıp çıkartabilen bir çocuktu. Matematik zekası her zaman ön plandaydı. Oğlumun birinci sınıf öğretmeni, bu çocuğun ismini gün gelecek billboardlarda göreceksiniz, derdi. Öğretmenimizin yüzünü kara çıkarmadık. Emeği geçen öğretmenlerimize çok teşekkür ederim." dedi.

6)SOSYAL MEDYADA YAYILAN O VİDEO SORUŞTURMASINDA 7 GÖZALTI

İZMİR'in Konak ilçesinde, 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde, HDP'nin barajı geçtiğinin açıklamasının ardından bir kamyonetin kasasında kutlama yapan çocuklara bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attırdıkları ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Geçen 24 Haziran gecesi, HDP'nin milletvekilliği seçiminde yüzde 10 barajını geçmesinin ardından, bir kamyonetin arkasında kutlama yapan çocuklar, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atmış, bu anlara ait görüntüler de sosyal medyada paylaşılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukları yönlendirdiği tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

7)KANALDA YÜZME ÖĞRENMEYE ÇALIŞAN GENÇ KIZ BOĞULDU

ŞANLIURFA'da, yüzme öğrenmek amacıyla sulama kanalına giren Cemile Gezici (18) boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde, Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nden geçen, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte sulama kanalının bulunduğu bölgeye gelen Cemile Gezici, yüzme öğrenmek için suya girdi. Bir süre arkadaşının desteğiyle yüzmeye çalışan Gezici, daha sonra tek başına yüzmek isterken akıntıya kapıldı. Arkadaşı, kurtaramadığı Gezici için güvenlik güçlerinden yardım istedi. Bölgeye gelip, kanala giren su altı polisleri, 1 saat süren arama çalışması sonucu genç kızın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Cemile Gezici'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

8)SU KUYUSUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

İZMİT'te, bir evin bahçesindeki su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren operasyon sonucu kurtardı.

İzmit Topçular Mahallesi Arzu Sokak'ta oturan Hasan Oruncak, bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusundan gelen köpek sesini duydu. Hasan Oruncak ile oğlu Mehmet Savaş Oruncak, kuyuya düşen köpeği görerek kurtarmak istedi. Baba oğul başarılı olamayınca itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdivenle kuyuya inerek hayvan yakalama aparatı ile köpeği yakaladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kurtarılan köpeğin herhangi bir yarasının olmadığı görüldü. Hasan Oruncak'ın verdiği yiyecekleri yiyen köpek daha sonra gözden kayboldu.

Havlama sesi gelmesi üzerine su kuyusunun başına gittiklerini söyleyen Hasan Oruncak, "Oğlumla birlikte köpeği kuyudan çıkartabileceğimizi düşündük. Fakat başarılı olamadık. İtfaiyeyi arayarak yardım istedik. İtfaiye ekipleri de köpeği sağ salim kuyudan çıkardı." dedi.

9)ADANA'DA UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

ADANA polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde son bir yılda yaptığı operasyonlarda şok baskınlarda gözaltına alınan 930 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gençliğimizi ve geleceğimizi çalan uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde düzenlediği operasyonlarda, son bir yılda 4 bin 8 kişiyi yakaladı. Yapılan baskınlarda ise 1 ton 538 kilo esrar, 464 kilo 553 gram eroin, 1 kilo 36 gram kokain, 3 bin 306 kök hink keneviri, 1 kilo 373 gram metanfetamin yakaladı.

1 MİLYON 670 BİN UYUŞTURUCU HAP

Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonda ise 1 milyon 670 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Yakalanan 4 bin 8 şüpheliden 930 kişi tutuklanırken, 486 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göreve geldiği 1 yıllık sürenin ardından uyuşturucuya ayrı bir önem verdiklerini belirten, Selami Yıldız, "Gençliğimizi geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz. Bu illeti kentimizden ve ülkemizden söküp atana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi. Uyuşturucunun ülke sınırlarını aşarak küresel bir sorun haline geldiğini de belirten Yıldız, "Terör ve suç örgütlerinin en büyük gelir kaynağı olan bu illet ile, mücadelemiz aralıksız sürecek. Kentin tüm noktalarında yaptığımız şok baskınlarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek" diye konuştu.

