DHA YURT BÜLTENİ - 10

Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)

NAAŞI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Bitlis kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in (26) naaşı, askeri uçakla memleketine getirildi. Bitlis'ten uçakla Adıyaman Havaalanı'na getirilen Canördek'in naşını Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, TBMM Başkan vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, siyasi parti başkanları, şehidin babası Mehmet ve annesi Hanım Canördek ile kardeşleri karşıladı. Şehit Canördek'in Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Vali Kalkancı ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Mehmet Canördek'in elini sıkarak teskin etmeye çalışırken, Nanım Canördek ise askerden destek aldı. Canördek'in naşı havaalanından alınarak yarın şehitlikte defnedilmek üzere Yeni Mezarlık Camisi morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Adıyaman Havaalanı

- Şehidin yakınları

- Yetkililer

- Yakınlarının feryat etmesi

- Vali Nurullah Kalkancı ve TBMM Başkanvekili Aydın, şehit babasını sakinleştirmesi

- Uçağın inmesi

- Cenaze çıkartılması

- Cenaze cenaze aracına konulması

- Havaalanından ayrılmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

=====================================

Kayseri 1 saatte göle döndü

KAYSERİ'de, akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur nedeniyle birçok mahalle sular altında kaldı, alt geçitler ulaşıma kapanırken, birçok ev ve işyerinin zemin katlarını su bastı.

Bugün akşam 19.00 sıralarında yağmaya başlayan sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle göle dönen yollarda vatandaşlar yürümekte zorlanırken, trafikte aksamalar oldu. Sivas Caddesi, Kartal Bulvarı, Talas Bulvarında su birikintileri nedeniyle trafik kilitlendi. Olumsuz hava şartları nedeniyle tramvay seferleri de aksadı. Bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarını da su bastı. Bazı alt geçitlerde yoğun yağış trafiğe kapatıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün bazı bölgelerde sağanak yağış görüldüğü, yağışının belirli aralıklarla yarın da süreceği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sağanak yağmurdan görüntü

-Yağmura yakalanan vatandaşlardan görüntü

-Göle dönen yollardan görüntü

-Genel detay

4 DK 18 SN / 262 MB

Haber-Kamera: İlyas KAPLAN / KAYSERİ,()

=====================================

Otomobil köprüden dere yatağına uçtu, sürücü yaralandı



SİVAS'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü bariyerlerine çarparak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza 19.30 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Bostankaya mevkisinde meydana geldi. Sivas Kangal ilçesine giden Galip Başer (60) yönetimindeki 58 LD 551 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen bir kamyonun sıkıştırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Önce köprü korkuluklarına çarpan otomobil daha sonra dere yatağına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Başer, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrası bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Dere yatağındaki otomobilin görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER /SİVAS,()

====================================

Bitlis'te dereye giren 2 kuzenden biri öldü, diğeri kayboldu



BİTLİS'in Hizan ilçesi yakınındaki Cehennem deresine giren iki kuzenden biri boğuldu, diğeri ise kayboldu.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Hizan ilçesi yakınından geçen Cehennem Deresi'nde meydana geldi. Diyar Çoban (16), aynı yaştaki kuzeni Veysi Çoban'la birlikte yüzmek üzere dereye gitti. Lise öğrencisi iki kuzen derede yüzerken, bir süre sonra akıntıyla kayboldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye gelen yakınları ve köylüler yaptıkları aradan sonuç aladı. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışması başlattı. 2 saat süren arama çalışması sonucunda Diyar Çoban'ın cansız bedenine ulaşılırken, Veysi Çoban'a ise ulaşılamadı. Gencin bulunması için çalışmalar sürerken Diyar Çoban'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakınları genç kızın ölümüyle büyük üzüntü yaşarken, kuzeninin bulunması için endişeli bekleyiş sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Özcan ÇİRİŞ /BİTLİS,()

===========================

Halfeti’de jandarma karakoluna saldırıya 3 tutuklama



ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesindeki Yukarı Göklü Jandarma Karakolu'na yönelik roketatarlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Geçen 15 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yukarı Göklü Karakolu'na bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlenmesi sonucu 2 asker yaralandı. Başlatılan soruşturma kapsamında Birecik, Bozova ve Halfeti ilçelerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek, terörist saldırıyla bağlantısı belirlenen 18 kişi Halfeti'de, 1 kişi ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, olay yerinde yapılan kriminal incelemede roket mühimmatından alınan parmak izleri eşleşen Mehmet Ş. ve Şahin Ş. ile bu kişilere yardım ve yataklık ettiği tespit edilip Bodrum'da yakalanan Mehmet E. tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: HALFETİ(Şanlıurfa),()

==========================

