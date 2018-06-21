DHA YURT BÜLTENİ 10

SAKARYA Sapanca Cumhuriyet Savcısı Gökhan Düğer, yavru köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan greyder operatörünün çalışma yaptığı sırada bölgede bulunan köpeklere zarar geleceğini öngörmüş olmasına rağmen çalışmaya devam ederek, kasıtlı olarak hareket ettiği yönünde kuvvetli şüphe ve kanaate ulaşıldığını belirterek, tutuklanmasını istediği ortaya çıktı. Savcı Düğer'in, makul zeka ve öngörüye sahip bir kişinin bölgede bir çalışma yaparken köpeklere zarar gelebileceğini anlayacağını belirtirken, yaralı köpeği bularak veterinere götüren Nuray Ersoy ise savcılıktaki ifadesinde köpeği yaralı halde bulduklarını, olayı jandarmaya bildirdiklerini, operatör hakkında şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Sapanca'da yavru köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla greyder operatörü İlhan M. tutuklanırken, Sapanca Cumhuriyet Savcısı Gökhan Düğer, kasıtlı olarak hareket ettiği yönünde karar verdi. Greyder operatörü İlhan M. savcılıkta verdiği ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını belirterek, "Ben Sapanca Belediyesinde greyder operatörü olarak görev yapmaktayım. Garaj sorumlusu benimle birlikte olayın olduğu gün silindiri kullanan İ.A. ile Hacı Mercan Mahallesi'ndeki yol çalışması için görevlendirdi. Çalışma yapacağımız bölgeye iş makinesi ile birlikte gittik. Çalışma yapacağımız bölgeye vardığımızda 3-4 tane sokak köpeği yolun üzerinde ve kenarında otlukların yanında dolaşıyordu. Bize verilen görev yolun çukurlarının doldurulması ve yolun sağlı sollu yol taraflarında bulunan otların temizlenmesiydi. Dolgu için malzeme geldikten sonra yola malzemeyi sererek dolgu işlemi yaptım. Silindirde benim serdiğim ve düzelttiğim malzemenin üzerinde çalıştı. Yaklaşık 800 metre ile 1 kilometrelik bir alanda çalışma yaptım. Benim çalışma yaptığım süre içerisinde bir hayvan sesi duymadım. Çünkü makinenin sesi çok gürültülüdür. Çalışma yaparken böyle bir olayın benim kullandığım iş makinesinden ve silindirin çalışmasından mütevellit olup olmadığını bilmiyorum. Kesinlikle böyle bir olayla ilgim yoktur. Ben de olayı basından öğrenince herkes gibi çok üzüldüm." dedi.

'MAKUL ZEKA VE ÖNGÖRÜ'

Sapanca Cumhuriyet Savcısı Gökhan Düğer, Sapanca Sulh Ceza Hakimliği'ne greyder operatörünün tutuklanması isteği ile gönderdiği dosyada şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturmaya konu olayda ölen köpeğin de içerisinde bulunduğu yüze yakın yetişkin ve yavru köpeğin Nuray Ersoy ve Sevil Özyavuz tarafından beslenmeleri ve tedavilerinin yaptırıldığı, bu kapsamda ölen yavru köpeğin bu şahıslara ait olduğununun değerlendirildiği, soruşturmaya konu olay sonrasında kolluk görevlilerince olay yerinde yapılan incelemede olayın gerçekleştiği yerde ve yakınlarında birçok yetişkin ve yavru köpeğin görüldüğünün tespit edildiği, makul zeka ve öngörüye sahip herhangi bir kişinin, şüphelinin eylemi ile benzer şekilde bir harekette bulunduğu takdirde orada bulunan köpeklerden bir veya birkaçına zarar gelebileceğini anlayabileceği, şüphelinin de sevk ve idaresindeki iş makinesi ile yol kenarında bulunan çalılık ve otluk bölgeyi temizlediği sırada orada bulunan köpeklere zarar geleceğini öngörmüş olmasına rağmen eylemine devam ederek suça konu yavru köpeğin ölmesine sebebiyet verdiği, bu bağlamda şüphelinin öngörmüş olduğu bir sonuca sebebiyet verecek şekilde kasıtlı olarak hareket ettiği yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kuvvetli şüphe ve kanaate ulaşılmakla, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu, ayrıca eylemi sonucu meydana gelen zararın Türk toplumu üzerinde büyük üzüntü ve infiale sebep olduğu anlaşılmakla şüphelinin atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."

'ŞİKAYETÇİ OLMADIK'

Yaralı köpeği bularak veterinere götüren Nuray Ersoy ise savcılıktaki ifadesinde köpeği yaralı halde bulduklarını, veterinere götürdüklerini ve olayı jandarmaya bildirdiklerini anlattı. Nuray Ersoy, operatör hakkında şikayetçi olmadıklarını, şikayetlerini geri aldıkları yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şikayetçi olmadık ki şikayetimizi geri alalım. Biz sadece olay gününün akşamı suç duyurusunda bulunduk, bu nasıl olmuştur diye. Jandarma gerekli incelemeleri yaptıktan sonra zaten artık bizden çıkmıştır. Dolayısıyla karar verildi, biz de kararı sonradan haber aldık. Bunun dışında hiçbir şey yok. Şikayetçi olmadık" dedi.

'KESİNLİKLE İNANIYORUM'

Nuray Ersoy, 'Köpeğin ölümüne greyderin neden olduğuna inanıyor musunuz?' sorusunu ise, "Kesinlikle inanıyorum. Orada iş makinesi çalıştırmışlar, olay sonrası nasıl olduğu ile ilgili video çekilmiş. Bıçağın birçok görevi var, yana sağa sola yatan. Orada o gün yavrular yatıyor. Operatör de zaten bilerek yaptım demiyor" diyerek cevapladı.