DHA YURT BÜLTENİ-10

1)HAKKARİ'DE ASKERİ ARACA ROKETLİ SALDIRI: 2 ŞEHİT, 1 YARALI

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden inen askeri araçlara PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Bugün saat 10.30 sıralarında, Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden inen askeri araçlara, Dolabaren Tepe mevkiinde PKK'lı teröristler roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hakkari Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Eşini, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü (EK)

2)KAYINBİRADER, ÖLÜ NUMARASIYLA KURTULMUŞ

Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı kayınpederinin evini tüfekle tarayıp eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'yi öldüren Eyyüp Y.'nin ateş açtığı yaralanan kayınbiraderi Yunus Köse, Nizip Devlet Hastansi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Köse'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yaralanan kayınbirader Yunus Köse'nin, katliamdan ölü numarası yaparak kurtulduğu belirlendi. Köse'nin tüfekten çıkan saçmalarla yaralandıktan sonra hareketsiz şekilde bekleyip, ölü taklidi yaptığı ve eniştesi Eyyüp Y.'nin kızını alıp, evden ayrıldıktan sonra komşularından yardım istediği ortaya çıktı.

3)ÇAVUŞOĞLU: 2023'TEKİ TURİZM GELİRİ, SAĞLIKLA BİRLİKTE 100 MİLYAR DOLAR

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kitlesel turizmdeki 2023 hedefi olan 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir hedefine, sağlık turizmiyle birlikte 50 milyar dolar daha ekleyerek, 2023'te toplam turizm hedefini 100 milyar dolar olarak açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'da devam ettirdiği seçim çalışmaları kapsamında Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği ile Büyük Antalyaspor Derneği yöneticileriyle kahvaltı yaptı. Bakan Çavuşoğlu, ardından Tüm Sanayici ve işadamları Derneği'nin konuğu oldu. Ziyaretlerinde çeşitli açıklamalar yapan Bakan Çavuşoğlu, Antalya'ya yapılan yatırımları anlatarak, en önemli yatırım alanlarından birini turizmin oluşturduğunu söyledi.

Antalya'nın bu yıl 14 milyon turist beklediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, sağlık turizmine de çok önem verildiğini vurguladı. Antalya'da yapılan yeni hastane yatırımlarını anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin 2023 hedefi kitlesel turizmde 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir. Sağlık turizmi içinde geçen yıl 7.5 milyar dolar olan gelir hedefi 2023'te 50 milyar dolar. Toplam turizm geliri sağlık turizmiyle birlikte 100 milyar dolara yükselmiş olacak" dedi.

Sağlık turizminde başarılı olmak için, doktorlar dışındaki diğer sağlık personelinin de iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, eğitimde bu alanda yapılan yeni yatırımlar ve projelerden de bahsetti.

BATI ANTALYA HAVALİMANI 2022'DE BİTECEK

Antalya'ya havadan, karadan, denizden ulaşım kolaylığı için yapılan yatırımlardan da bahseden Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin genişletilmesi ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı yatırımlarının ardından üçüncü havalimanı için Batı Antalya Havalimanı projesinin onaylandığını, 2022 yılına kadar bitirilmiş olacağını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, otoban ve duble yollar ile Burdur ve Konya üzerinden hızlı tren ve liman projelerini de anlattı.

5 MİLYON KİŞİLİK TEKNOLOJİ ŞEHRİ

Antalya'nın bir teknoloji merkezi olacağını, kurulacak teknoloji şehrinin bir teknokent modeli değil milyonlarca insanın çalışacağı bir yer olacağını savunan Mevlüt Çavuşoğlu, bu teknoloji şehrinde dünyaca ünlü birçok teknoloji devinin de bulunacağını belirterek, "Örneğin Çin'de Huwai şirketiyle görüştük. Bu teknoloji şehrinde 5 milyon insan olacak. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük desteği var" dedi.

4)BAKAN FAKIBABA, VİNCE ÇIKIP BAYRAK VE FLAMA ASTI

ŞANLIURFA'da seçim çalışmalarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da miting yapacağı alanda vince çıkarak Türk bayrakları ile partisinin flamalarını astı.

Kentte düzenlenecek AK Parti mitingi için son hazırlık çalışmalarının yapıldığı alanda incelemede bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba beraberinde AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'la birlikte bir vincin sepetine binerek alandaki aydınlatma direğine Türk bayrakları ile AK Parti flamalarını astı. Fakıbaba, Twitter hesabından da paylaştığı görüntülerin altına eklediği mesajında, "Yarınki (bugün) büyük Şanlıurfa mitingimiz için İl Başkanımız ve Gençlik Kolları Başkanımızla son bayraklarımızı da astık. Miting alanı hazır, Şanlıurfa Reis'i ile kucaklaşmaya hazır" ifadelerini yazdı

5)EGE'DE TATİLE SEÇİM MOLASI

EGE Bölgesi'nin turizm cennetlerinde tatil yapan yerli turistler, 24 Haziran Pazar günü yapılacak genel seçimde oy kullanmak için memleketlerine dönecek. Tatillerini seçim takvimine göre ayarlayanlar dönüşe geçti bile. Sektör temsilcileri de vatandaşlık görevinin yerini getirilmesini teşvik ederken "Oy kullananlar dönsün tatillerine devam etsin" diyor.

Bir süre önce Ege'deki turizm bölgelerinde yer alan belediyeler, tatilcilere 24 Haziran seçimlerinde oylarını nerede kullanacaklarsa orada olmaları için çağrıda bulunmuştu. Ege'nin gözde turizm kentleri Marmaris, Kuşadası, Datça ve Bodrum'un da aralarında yer aldığı tatil beldelerinde dinlenen yerli turistler, tavsiyeye uydu. Vatandaşların çoğu seçim günü vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için memleketlerine döneceklerini açıkladı. Marmaris'te tatil yapan vatandaşlardan İshak Demir, "6 günlük tatile geldim. Marmaris çok güzel ve eğlenceli. Oy kullanmak için cuma günü geri dönüp oy kullandıktan sonra kaldığım yerden tatilime devam edeceğim" dedi. Marmaris'te tatil yapan bir diğer vatandaş Atilla Korhan Tanrıverdi ise, "Antalya'dan arkadaşımla tatile geldim. Marmaris'e ilk defa geldim çok güzel. Üç günlük tatilin ardından cumartesi evimize dönerek oyumuzu kullanacağız. Oyumu kullandıktan sonra Ege'nin turistik şehirlerinde tatile devam" dedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "Şu an Marmaris'te gurbetçi, yazlıkçı ve nitelikli otellerde seçime kadar kalan vatandaşlarımız var. Marmaris'te 3 yıldız ve üzeri nitelikli oteller, 10 Temmuz'dan itibaren dolu. Eylül ayına kadar doluluk devam edecektir. Her keseye göre konaklama tesisleri mevcut" dedi.

DATÇA SEÇİM GÜNÜ BOŞALACAK

Ramazan bayramı tatili nedeniyle Muğla'nın Datça ilçesinde dolan oteller, yaklaşan seçimler öncesi boşalmaya başladı. Otellerde yüzde 100'lere varan doluluk oranları, bayramdan hemen sonra yarı yarıya azaldı. 24 Haziran Pazar günü ise otellerin neredeyse tamamen boşalması bekleniyor. Tatilciler, programlarını bayram ve seçime gören yaptıklarını belirtirlerken, oylarını kullandıktan sonra tatillerine kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtiyor.

Datça'da 'her şey dahil' uygulaması yapan bir tatil köyünün Müdürü Emin Ertürk, bu yıl sezonun Ramazan Bayramı nedeniyle erken açıldığını belirtirken, "Bayram süresince doluluk oranlarımız çok güzeldi. Şimdi seçim haftasına girildi. Bu nedenle doluluk oranı azalma gösterdi. Seçim nedeniyle insanlar vatandaşlık görevini yapmaya çalışıyorlar. Haliyle seçim için geri dönecekler. 25 Haziran'dan sonra tesislerimiz yine doluluk oranlarını yakalayacaktır" diye konuştu. Datça'ya bayram tatili nedeniyle geldiğini belirten Eskişehirli esnaf 60 yaşındaki Cahit Cem ise, "Birkaç gün daha buradayız. Ancak oy kullanmak için memleketimize geri döneceğiz. Daha sonra tatil programlımızı tekrar yapacağız" dedi. İstanbul'da satış temsilcisi olarak görev yapan 35 yaşındaki Ertan Paketçi, eşi ve çocuğuyla bayram nedeniyle geldiği Datça'daki tatilini yarıda kesip Ankara'ya döneceklerini söyledi. Paketçi, "Aslında önümüzde daha tatilimiz var. Ancak her zamanki gibi vatandaşlık görevimizi yapmak üzere Ankara'ya döneceğiz. Oyumuzu kullandıktan sonra tatilimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. Datça'da üç çocuğu ile birlikte tatil yapan 39 yaşındaki Özlem Ulusoy, arife günü başladıkları tatillerine seçim nedeniyle ara vere eklerini belirterek, "Bugün talimizin son günü. İstanbul'a döneceğiz. Tatilimizi erken bitirmemizin sebebi, malum seçimler var. Seçimlerden dolayı İstanbul'a gidiyoruz. Tatilde olanlar sorumluluklarını ihmal etmesinler. Vatandaşlık görevini yerine getirsinler, oylarını kullansınlar" diye konuştu.

KUŞADASI'NDA DA TATİLCİLERDEN SEÇİM MOLASI

Seçimlere çok kısa süre kala Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, otellerde ve yazlıklarda kalan yerli turistler tatillerine seçim molası verdi. Uzak illerden gelenler oy kullanmak için geri dönerken, yakın mesafedeki illerden gelenler son iki günde oy vermek için memleketlerine döneceklerini söyledi. Yerli turistlerin geri dönmesiyle Kuşadası Çarşısı, otelleri, turizm sezonunda büyük kalabalıklara ev sahipliği yapan dünyaca ünlü plajlar yabancı turistlere kaldı. Tatilcilerin çoğu tatillerine seçim arası vereceklerini söyledi. Vatandaşların seçim nedeniyle geri dönmelerini destekleyen esnaf ise, "Bizim para kazanmamız önemli. Ancak ülkemizin geleceği daha da önemli. Misafirlerimizi oylarını kullandıktan sonra tekrar bekleriz" dedi. Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ise, "Seçimin turizm bölgelerine olumsuz etkisi var. Bayram sonrası tüm otellerimizde boşluk yaşandı. 24 Haziran'da ve ertesindeki 8 Temmuz'a kadar ki süreçte otellerde doluluk oranları çok düşük. Vatandaşların demokratik haklarını kullanmaları çok önemli. Bu nedenle oy verme gününün arkasından uzun tatil planı yapacaklarını düşünüyorum. Doğru olan da bu zaten" dedi. Akdoğan, oy vermek için geri dönüşleri anlayışla karşıladıklarını ifade etti.

'VATANDAŞ OY İÇİN DÖNECEK'

Kuşadası'nda tatil yapan vatandaşlardan Erol Çapacı, "Yarın tatilim bitiyor, dönüyorum. Pazar günü oyumu mutlaka kullanacağım. Tüm Türk vatandaşlarına da oylarını kullanmalarını tavsiye ediyorum. Devletimizin güvencesi, çoluk çocuklarımızın ,torunlarımızın geleceği için mutlaka oy kullanmalıyız" dedi.

Bir diğer vatandaş Ali Becerikli, "Yarın İzmir'e dönüyorum. Pazar günü oyumu kullanacağım. Herkese de vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini öneriyorum" dedi.

Vatandaş Doğan Karatay, "Oy kullanmak için geri döneceğiz. Vatandaşlık ve seçme hakkımı kullanmak istiyorum. Vatanımız için, geleceğimiz için yapmam gerekeni yaparım. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek görevimiz" dedi. Dilek Kavak, "Seçim için tatilimizi yarıda kesip oyumuzu kullanmaya gideceğiz. Vatandaşlık görevimizi yaptıktan sonra tekrar gelip tatilimize devam edeceğiz. Herkesin de böyle yapmasını öneriyorum. Türkiye'miz, vatanımız için herkesin bunu yapması şart. Seçim tatilden çok daha önemli" dedi. Kuşadası'nda bar-restoran işleten Seydi Yıkılmaz, "Vatandaşlarımızın oy kullanmak için geri dönmesi ticaretimizi olumsuz etkileyecek. Ama vatandaşlık görevi olarak herkesin oylarını kullanmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi. Kuşadası'nda restoran işletmecisi Ferah Sürekçi, "Bizler turizm kentinde yaşıyoruz. Tüm ekonomimiz turizm gelirlerine bağlık. Ancak ülkemiz çok önemli bir seçim gidiyor. Hep birlikte tatile bile gelmiş olsanız lütfen gidin oylarınızı kullanın ve tekrar Kuşadası'na gelip tatilinize devam edin" dedi.

BODRUM'DA DA DÖNÜŞLER BAŞLADI

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatil için gelenler da tatil planının seçim takvimine göre yaptı. Seçim öncesinde geri dönüşler başladı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri ve Otel sahibi Orhan Kavala, "Bayram dolayısıyla gerçekten çok yoğun yerli turist vardı Bodrum'da. Bodrum'un yoğunluk açısından zaten klasik öğelerinden biri de temmuz-ağustos aylarıdır. Ama bu sefer Haziran'da da yaşadık. Şu anda mevcut turist bayrama göre kendini ayarlayanlar dönüşlerini yaptı. Daha uzun süreli kalmak isteyenler de 23'ü akşam itibariyle, çoğunluğu dönüş yapacak. Sadece yurt dışından gelen yerli turistler, oylarını kullandıkları için tatillerine devam edecekler" dedi. Bodrum'dan tatile gelen satış danışmanı Burcu Çolak, "Bayramın ikinci günü Bodrum'a tatile geldim. Tabii seçim dolayısıyla tatilimizi sonlandırıyoruz, oyumuzu kullanacağız" dedi. Bursa'dan tatile gelen satış danışmanı Nurcihan Sayıt, "Bayram tatili olduğu için gelmeye karar verdik. Bugün dönüyoruz zaten. 3-4 günlük bir tatil yaptık. Seçim öncesi de erken dönerek seçiminizi gerçekleştireceğiz, oyumuzu vereceğiz. Programlarını ona göre yapsınlar, sonuçta bu ülkenin geleceği yani oyumuzu kullanalım. Ülkemizin geleceğini riske atmayalım, herkes oyunu kullansın" dedi.

6)SAHTE ÇAY ÇETESİNE DARBE

MERSİN’de, farklı fabrikalardan aldıkları çay posalarını tekrar işleyip tamamen kimyasal siyah boya ile karıştırarak tekrar phiyasaya süren çeteye darbe vuruldu. 49 ton 115 kilogram sahte çay ve çay yapımında kullanılan malzeme ele geçiren polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MTOSB) bir fabrikada sahte çay üretimi yapıldığı bilgisin alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, operasyon düzenledi. İşledikleri çayı paketlerken suçüstü yakaladıkları 2 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, 31 bin 450 kilogram işlenmeye hazır çay posası, 13 bin 840 kilogram boya karıştırılmış sahte çay, 2 bin 25 kilogram sodyum bikarbonat, bin 700 kilogram amonyum bikarbonat ile 100 kilogram şeker olmak üzere, toplam 49 ton 115 kilogram çay ve çay yapımında kullanılan malzemeye el koydu. Olayla ilgili çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, her yerde fabrika sahibi F.A.’yı arıyor.

7)KANGURU FARE ELAZIĞ'DA BULUNDU

ELAZIĞ'da, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak bilinen kanguru fare bulundu. Veteriner Hekim Veysel Çam, Elazığ'da görüntülenen bu farenin bölgede genelde görülmeyen bir fare türü olduğunu belirterek, "Halk arasında kanguru faresi olarak bilinir. Keseleri yoktur, zıplayarak gider ve kuyrukları dikenlidir. Kulakları tavşan kulaklarına benzer"dedi.

Maden ilçesine bağlı Osmançayır Köyünde Ercan Yıldız adlı bir vatandaşq tarafından cep telefonu ile kanguru fare görüntülendi. Uzun kuyruğu, fare ve tavşan karışımı görüntüsüyle ve zıplaması ise kanguruyu anımsatan farenin görüntüsünü izleyenler gözlerine inanamadı. Elazığ'da ilk defa görüntülenen fare türü hakkında konuşan Veteriner hekim Veysel Çam, Elazığ'da görüntülenen bu fare yoğunlukla bu bölgede görülmeyen bir fare türü olduğunu ifade ederek, "Halk arasında diğer bölgelerde kanguru faresi olarak bilinir. Keseleri yoktur, zıplayarak gider ve kuyrukları dikenlidir. Kulakları tavşan kulaklarına benzer.Elazığ'da da ilk defa böyle bir fare görüldü"diye konuştu.Kanguru farelerinin özellikle sıcak bölgelerde görüldüğünü ifade eden Veterinen hekim Çam, "Elazığ ve Maden bölgesinde ilk defa görülen bir fare ırkı. Bu fareler bitkilerin köklerindeki sıvılar ile beslenirler. Özellikleri zıplayarak hareket etmeleridir.Normal fareler gibi kaçmazlar"dedi. Kanguru farelerinin Elazığ'da ilk defa görüldüğü için dikkate alınması gerektiğini belirten Çam,"Kanguru faresinin Elazığ'da görülmesi iklim değişikliği ve yağışların yoğun olmasından dolayı olabilir. Bir veteriner hekim olarak bu konunun mutlaka araştırılması lazım"diye konuştu.

Kanguru faresinin dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olduğunu söyleyen Çam, "Bu fare kesinlikle su tüketmez. Su tüketmedikleri için aç kaldıkları anda insanların burun kısmını yeme özellikleri var. Ayrıca kış uykusuna yatarlar. Kış aylarında görünmezler. Yaz aylarında ise oldukça fazla görünürler"dedi.

