DHA YURT BÜLTENİ-10

1)10 DAKİKALIK YAĞMUR GÖLTÜRKBÜKÜ'NÜ VURDU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Mahallesi'nde, aniden bastıran ve 10 dakika süren sağanak yağmur nedeniyle 14 iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar dereye döndü. Büyük bölümü kadın olan esnaflar, ellerinde kova, kürek ve kazmalarla iş yerlerine dolan suyu tahliye etmek için çalıştı.Bodrum'un dünyaca ünlü sosyetenin tatil cenneti Göltürkbükü Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde başlayan ve sadece 10 dakika süren sağanak yağmur hayatı felç etti. Liman Caddesi'ne yüksek kesimlerden gelen sel suları toplam 14 butik, restoran, motel ve markette su baskınlarına neden oldu. Sahil yolunda da sel suları nedeniyle hasarlar oluştu. Çoğunluğu kadın olan esnaf ellerinde kazma, kürek, süpürgelerle iş yerlerine giren sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Esnaflar, belediye tarafından kısa bir süre önce döşenen kaldırım taşlarını sökerek sel sularının denize ulaşması için yol açmaya çalıştı. Yağıştan sonra sosyetenin tatil cennetinde ortaya çıkan manzara görenleri şoke etti.

'UYARDIK AMA DİNLETEMEDİK'

Butik işletmecisi evli ve 1 çocuk annesi 53 yaşındaki Nürver Yalçınkaya

"14 yıldır Göltürkbükü'nde esnafım. Mayıs ayında belediye yeni yol düzenlemesi yaparken, ustaları, belediye yetkililerini, 'Yolun kodunu yükseltiyorsunuz, yağmurda dükkanlar su altında kalır' diyerek uyardık. Ancak, sözümüzü dinletemedik. İlk yağmurda, sonuç ortada. Dükkanlarımız sular altında kaldı çünkü alt yapıyı yaparken baştan savma yaptılar. 14 yıldır buradan ekmek yiyoruz. Şu manzara, dünyanın gözde turizm merkezine yakışıyor mu? 10 dakika yağmur yağdı, halimize bakın. 3 saattir işlerlerimize giren suları tahliye etmeye çalışıyoruz. Bir yağmur daha yağarsa dükkanlarımızda boğuluruz herhalde. Bir an önce bu soruna bir çözüm bulunsun" dedi.

'ESNAF ZATEN İKİ AY ZOR KAZANIYOR'

Market işletmecisi, evli, bir çocuk babası 57 yaşındaki Rıza Güler de, "Buradaki sıkıntıları sezon başından beri yerel yönetime anlatıyoruz. Defalarca söyledik ama önlem alınmadı. Bu felaket göstere göstere geldi. Zaten esnaf burada 2 ay çalışıp, 10 ay yaşamanın çaresine bakıyor. Bir de yazın ortasında yok yere sel suları ile uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu yeni yol yapılana kadar böyle bir sıkıntı yaşanmamıştı hiç. Demek ki yolun yapımında hata var" dedi.

'YILLARIN YANLIŞI ÜST ÜSTE GELMİŞ'

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ise "Liman Caddesi'nde yaşanan sıkıntıları düzeltmek için yeni planlama ve kod çalışması yaptık. Ancak yıllardır gelen ve herkesin kafasına göre işyeri düzenlemesi yaptığı caddede sıkıntıların yaşanacağını biliyorduk. Eğer yolun yapımında önemli bir hata varsa hemen yeniden düzenlemeyi yaparız. Olayın ardından gelen şikayetler üzerine acil müdahale ekiplerini ve yol yapım ekiplerini yönlendirdik. Sıkıntı Liman Caddesi'nin bir bölümünde var. Esnafın mağduriyetini gidermek tabiki bizim görevimiz" dedi.

2)İNCE :AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI, DEVLET ÇÖKTÜ

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP)'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'nin halinin içler acısı olduğunu, Hakimin, milletvekili adaylarıyla esnaf ziyareti yaptığını, Danıştay üyesinin kendisi aleyhimde Twit attığını ve Kaymakam'ın milletvekili adayının mikrofonunu tuttuğunu ifade ederek, "At izi, it izine karıştı, devlet çöktü"dedi.

"TÜRKİYE ÖZGÜR OLACAK, MUNZUR ÖZGÜR AKACAK MERAK ETMEYİN"

Tunceli'de, Seyit Rıza meydanındaki mitingte konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'de FETÖ'nün giremediği tek ilin Tunceli olduğunu bir kez daha anladığını belirterek, "FETÖ'cüler, darbe yapmak istedi. FETÖ'nün giremediği tek Tunceli. KHK ile burada işten atıyorlar. Moralinizi bozmayın, kaç gün kaldı ki, moralinizi bozmayın. Türkiye özgür olacak, Munzur özgür akacak, hiç merak etmeyin her gittiğim erden tekrarlıyorum, bir kez de buradan tekrarlıyorum. Siyaset uzun ince bir yol. Uzun kısmı bitti, ince kısmındayız şimdi. Meydanlarda diyor ki, bak geçim sıkıntısı var, mutfakta enflasyon yüzde 30, milletin tenceresine et girmiyor. Gel bunları konuşalım, cari açık 55 milyar doları geçti, gençlerin yüzde 50si işsiz. Gel seninle istediğin bir TV kanalında yüreğin, bilgin, cesaretin vara gel çık diyorum. En az on yerde tekrarladım ondan sonra dün cevap verdi; seninle TV kanalına çıkarsa bana reyting yaptırırmış. çocuklara dedim ki CNN'e çıktım, Haber Türk'e çıktım şu reytingleri kontrol edin. Erdoğan 11, benimki 44. Dedim ki, şeye bakın hava durumuna bakın. Hava durumu mu izlenmiş, Erdoğan mı? Benim dörtte birim kadar izlenmiş hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izleniş. Tunceli'de rakibime sesleniyorum, reytingi ben sana katarım. Benim 4'te birim kadar izlenmiş, gel benimle TV'ye çık da havan olsun biraz. Korkma sen dünya lideri değil misin? Nasıl dünya lideri bu? Dünya lideriysen gerçekten ne diye korkuyorsun, ben adam yemem tartışacağız. Gel sana anlatayım Türkiye'de ekonomiyi ne yapacağımızı anlatayım"dedi.

"DÜNYA VATANDAŞI YAPACAĞIZ ÇOCUKLARIMIZI"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Türkiye okuma oranının en yüksek olduğu ilin Tunceli olduğunu, kentin TEOG birincisi olduğunu ifade ederek, "Dindar ve kindar nesil isteyene, meydanlarda kuantum gen teknolojisi, sürücüsüz arabalar dedim. Ay'dan, Mars'tan maden çıkarılacak dedim. Gençlerimizi buna göre y7etiştireceğiz dedim. Elinizdeki telefonlar ileride kullanılmayacak, yeni teknoloji üretilecek. 69'da, ABD aya gittiğinde NASA'nın bilgisayarları sizin elinizdeki telefonların onda biri kadardı. Elinizdeki telefonlar on kat daha güçlü. Geleceğe yönelik işler yapacağız. Çocuklarımızı iyi eğiteceğiz. Çocuklara dil eğitimin: resmi dil Türkçe öğreteceğiz, evinde konuştuğu anasıyla konuştuğu dili o neyse onu öğreteceğiz. Kürtçe ise Kürtçe, Arapça ise Arapça hangisiyse o. uluslararası bir dil öğreteceğiz İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Çinçe , Rusça. Dünya vatandaşı yapacağız çocuklarımızı. Din eğitimi nasıl yapacağız. Trabzon'da ne diyorsam Diyarbakır'da onu konuşuyorum yalan yok, kıvırmak yok. Din eğitimin şöyle yapacağız. Türkiye muhafazakar kesim var benim çocuğuma 2 saat din kültürü ahlak bilgisi yetmez, fıkıh, kelam, hadis seçmeli olarak dersleri istiyorum diyor başüstüne. Madem istiyorsun devlet sana bunları verecek. Biri diyor ki; zorunlu din dersi istemiyorum, hay hay sana da vermeyeceğiz. İsteyene istediği kadar, istemeyene yok çözümü budur. Din ve dil eğitiminin de çözümü de budur. İlkeli siyaset yapacağız"diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini anlayamayacağını da söyleyen İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI, DEVLET ÇÖKTÜ"

"Biz onlar benzemeyiz. Erdoğan bizi anlayamaz. Hemşeriniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday oldum rakip oldum. Çıktım, bir daha çıktım yenildim. Ama, bu gün cumhurbaşkanı adayıyım. Bizim bu hukukumuzu Erdoğan anlayamaz. Ziyaretine gittiğimde Erdoğan, 'Kemal bey seni harcadı' dedi. 'Niye' dedim. 'Genel başkan olacaktın şimdi olamayacaksın' dedi. Ben de 'Kemal bey harcadı ama seni harcadı' dedim. Çünkü, ben cumhurbaşkanı olacağım dedim. Türkiye'nin hali içler acısı. Hakim adam, milletvekili adaylarıyla esnaf ziyaret yapıyor. Danıştay üyesi benim aleyhimde twit atıyor, Kaymakam milletvekili adayının mikrofonunu tutuyor. At izi it izine karıştı devlet çöktü. Bunları o mecliste rahmetli Kamer abi ne güzel anlatıyordu, ne güzel hadlerini bildirirdi. Yani hakimi, Danıştay üyesi, Kaymakam hepsi bir yerde onların yanında devletin gücü var, bizim yanımızda milletin gücü var. Yalnız her halde Türkiye'de bir ilk oluyor seçilmeden millete hizmetler devam ediyor. Ben 3600 vereceğim diyorum, ben dorum ki 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağım diyorum, aklı başına geldi OHAL'i kaldıracağım diyor. Başka bir şey daha çok ilginç. Bayramda İstanbul'a giden var mı? Demirel'in yaptığı köprüden ücretsiz, Erdoğan'ınkinden parayla geçiyorsun. Bayramdan sonra ikisi de parayla. Ama, Demirel'in yaptırdığı köprüden gidiş geliş 11, Erdoğan'ınkinden 114 gidiş, 114 geliş, yani Demirel'in kaptığı köprü 11, Erdoğan'ın kisi 228 lira. Dün aklı başına geldi kurban bayramında bizimkini de ücretsiz yapacağız diyor. Ben insanları kırma, sağcı- solcu, alevi-süni, Türk-Kürt diye yapma bırak bunları dedim. 4. köprüyü de İnce gelir apar dedim. İnce açıklasın 4'üncü köprüyü nereye yapacak diyor. Edirne'den Tunceli'ye gönül köprüsü kurdum. Dünyanın en büyük köprüsü. Bu seçim iki zihniyet arasında olacak. Bir yanda yalan söyleyenler, devleti soyanlar milleti bölenler, iftira atanlar, sahte belge düzenleyenler, kumpas kuranlar. Öbür yanda da, biz milletin evladı hepimizin cumhurbaşkanı."

"BEN, 'HAK,HUKUK, ADALET' DİYORUM, ERDOĞAN, 'ÇAY, KEK, ORALET' DİYOR"

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, işin özetini yapmak istediğini de ifade ederek, "Ben diyorum ki hak, hukuk, adalet, Erdoğan çay, kek, oralet diyor. Yani 16 yılın sonunda bulduğu projeye bak. Ben diyorum ki; her mahalleye kreş. Çocuklar kreşe, kadınlar işe gitsin diyorum. O diyor ki; her mahallede bir krathane olsun. Ama olsun, ince hastalık korkusu menüyü bile değiştirdi. Çayla kek vardı, sonra kekin yanına çorba ilave etti, Eskişehir'de Tatar böreği, İzmir köfte, Edirne ciğeri. Gündüz keki verdin bedavaya, akşam yemek ne olacak. Bana soruyor 'bay muharrem' diyor. Halbuki o 'bay Muharrem' diyerek elit göstermeye çalışıyor. Bırak bunu, ben köy çocuğuyum, saraylı olan sensin. Ha sen de benim gibiydin bir zamanlar sıradan bir gariban çocuğuydun. Şimdi 4.500 liraya beyaz çay içiyorsun, Saraylısın. Unuttun o kentsel dönüşümdeki halkı İmam Hatip lisesindeki ütüsüz pantolonu, unutun sen bu ülkeyi Washington, Brüksel'den yönetiyorsun, ben Ankara'dan yöneteceğim"dedi.

Muharrem İnce, birisinin kendisinin ve Erdoğan'ın metinlerinde sıcaktan bayılanlar ile ilgili bir konuşmasını da anlatarak, "Dün İstanbul'da birisi söyledi. bayıldım. Sıcak bir günde mitinglerimden birinde bayılanlar oldu, Erdoğan'ınkinde de bayılanlar oldu. Biri diyor ki, kararsızdım şimdi karar verdim diyor. 'Ne oldu' diye sordum. Biri bayıldı ben 'doktor hekimler müdahale edin' diyorum. Erdoğan, 'başına su dökün' demiş her şeyi biliyor ya. Diyetisyen o, mimar o, doğum uzmanı o, her şey o, ama her şeyi biliyor ama benim karşıma çıkamıyor"diye konuştu.



"CUMHURBAŞKANI ALEYHİNE TWİT ATAMAYACAK GENÇLİKTEN HAYIR GELMEZ"

Dün İstanbul Üsküdar'da cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin önünde seslendiğini de hatırlatan İnce, "Ne yapacağız, OHAL'i kaldıracağız, kamuda yükselmenin en güzel koşullarını en güzel adil koşullarını koyacağız. Kamuda yükselirken, Vali, Genel müdür olurken, kimse senin etnisitene, inancına bakamayacak, sağcı mı solcu mu, alevi mi sünni mi, devletin böyle işi olmayacak sadece liyakata bakacağız. Üniversite öğrencileri 2 yıl içinde bütün yurtları bitirip sizi FETÖ benzeri teşnif etmeyeceğim söz. Her türlü ayırımı biterceğiz. Başı açık, kapalı, kadın, erkek yok böyle bir şey 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Cumhurbaşkanı aleyhinde Twit atamayacak bir gençlikten hayır gelmez. Bankaları yeniden yapılandıracağız. Ziraat ve Halk bankalarını yeniden yapılandıracağız"dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yurtlarda kalan kimsesiz çocukların 18 yaşından sonra yurtlardan çıkarıldığını da hatırlatarak, "18 yaşını doldurduğu gün devlet kapı önüne koyuyor. Cumhurbaşkanı olduğumda bu çocukları kimsesiz, anasız, babasız bu çocukları hemen devlet kadrosuna alacağım. Hiç doğum yerine bakmadan, etnisitesine bakmadan, başı açık, kapalı demeden 18 yaşını doldurmuş çocukları 81 milyonluk Türkiye bu kimsesiz çocuklara bakamıyorsa yazıklar olsun o devlete. Bunu birlikte başaracağız, buraya gelmeden Bin ali Yıldırım'dan müjdeyi aldım. Ne dedi Tunceli'de 'tamam' dedi. Allahtan Binali var seçimin neşesi. 24 Haziran'dan sonra Başbakanlık bitiyor, Binali Yıldırım'ın. Bir insan kendi kendini bitirmek için miting yapar mı?"diye konuştu.

Muharrem İnce, Tunceli'deki mitingten sonra Elazığ'a geçti.

3)KÖPEKLERİ BESLEYEN KİŞİLER SAHİPLERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sapanca'da yavru köpeğin ölümüyle ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Açıklama şöyle:

"Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin tedavi altına alındıktan sonra ölmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin olarak ilgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine, Başsavcılığımızca verilen talimat doğrultusunda Sapanca Savcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılmış ve olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M.'nin olayın şüphelisi olarak gözaltına alındığı belirtilmiştir. Soruşturmaya konu olayda, ölen köpek yavrusunun bulunduğu alandaki diğer köpekleri de besleyip, tedavilerini yapan N.E. ve S.Ö. isimli şahısların, ölen köpek yavrusunun sahipleri oldukları değerlendirilerek, müşteki sıfatıyla ifadelerine başvurulmuş, müştekilerin de ifadelerinde olayı gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirilen şüpheliden şikayetçi olduklarını belirtmeleri üzerine 16 Haziran tarihinde gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M. isimli şüphelinin Sapanca Savcılığı'na sevk işlemi gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasına müteakip, 'Mala Zarar Verme, sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yaramayacak hale getirilmesinden' dolayı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden tutuklama talebinde bulunulmuş olup, Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli İ.M.'nin sorgusu yapılarak tutuklanmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca tahkikata devam edilmektedir."

SAKARYA/

4)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BULDUĞU YÖNTEMLE ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Ramazan Bayramı boyunca kafede çalışan üniversite öğrencisi Derya Arslan(23), bayramlaşmaya gelen çocukların eli boş geriye dönmemesi için evinin kapısına astığı kurdelelere şeker, çikolata ve gofret bağlayıp kesilip alınması içinde makas koydu.Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu İşletme Yönetimi öğrencisi Derya Arslan, bayramda bir kafede çalışmaya başladı. Derya Arslan, bayram boyunca bayramlaşma için eve gelen çocukların eli boş geriye dönmemesi için 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin kapısına astığı kurdelelere onlarca çikolata, şeker ve gofret bağlayıp kesilip alınması içinde makas koydu. Zile basan çocuklar, kapıyı açan olmayınca şeker, çikolata ve gofretleri makasla kestikten sonra alıp apartmandan mutlu bir şekilde ayrıldı.

Derya Arslan geçen sene Kurban Bayramı'nda böyle bir yöntemi denediğini hatırlatırken, "Bir daha ki bayramlarda da devam ettireceğim inşallah. Kurdelelere bağladım. Alması zor olmasın diye makas da koydum. Şekerler bittikçe yeniliyorum. Tabii mutlu oluyor insan bittikçe." dedi.

(ÖZEL)

5)EVE GİREN YILANI, DELİK ÖNÜNDE BEKLEYEREK YAKALADILAR

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde bir eve giren yılan, paniğe neden oldu. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yılanın girdiği deliğin başında yaklaşık bir saat bekleyerek, yılanı yakalamayı başardı.

Tufanpaşa Mahallesi'nde Hasan Yiğit'in evinin bahçesinde oynayan çocuklar, yaklaşık 2 metre uzunluğunda yılan gördü. Çocukların haber verdiği Yiğit, itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, bahçede bir saat yılanı aradı, ancak bulamadı. Hasan Yiğit, yılanı kendisinin de gördüğünü belirterek, "Yılanı ben de gördüm evin girişinden geldi ve avludaki çiçeklerin içine girdi. Sanırım duvara girmiş olabilir" dedi.

Tüm aramalarına rağmen yılanı bulamayan ekipler evden ayrıldı. Ancak bir süre sonra Hasan Yiğit yılanı görünce tekrar itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen ekipler, yılanın duvarın dibindeki bir deliğe girdiğini saptadı. Yaklaşık 1 saat deliğin başında nöbet tutan ekipler, çıkan yılanı yakaladı. Torbaya konan yılan, doğaya bırakıldı.

Yılanın yakalanması ile rahat bir nefes alan Hasan Yiğit, itfaiye erlerine teşekkür etti. Annesi Halime Yiğit ise, "Çok korktuk, eğer yakalanmasaydı evde uyuyamaz duruma gelecektik" dedi.

