DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KAZADA ÖLEN AİLE YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dünkü kazada yaşamını yitiren Yusuf (74) ve Havva Kocaoğlu (58) çiftiyle çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu (13) yan yana toprağa verildi. Antalya- Konya karayolunun Manavgat ilçesi Taşkesiği mevkiinde dün meydana gelen kazada, Yusuf Kocaoğlu yönetimindeki 07 B 1804 plakalı otomobille karşı yönden gelen Özkan Çetin yönetimindeki 06 GC 7286 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Yusuf Kocaoğlu ile eşi Havva Kocaoğlu olay yerinde, çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu ise Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Diğer araçtaki sürücü Özkan Çetin, Cansu Demirkaya, Asiye Özkan ve Betül Asu Özkan da ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı.

Kazada yaşamını yitiren Yusuf ve Havva Kocaoğlu ile çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu için Akseki ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aksekili olan Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Üyesi Yaşar Şimşek, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Akseki Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa İsmet Uysal, eski Demokrat Parti (DP) Milletvekili Adil Aydın, DP İl Başkanı Hasan Ali Kalkan, İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayı Hasan Subaşı'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı.

Kılınan namazın ardından Yusuf, Havva ve Mustafa Ali Kocaoğlu, Murtiçi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Yusuf Kocaoğlu'nun Doğru Yol Partisi ve DP'den yaklaşık 30 yıl il genel meclisi üyeliği yaptığı belirtildi.

2)BODRUM TATİLİ, TRAFİK KABUSU YAŞATTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine okulların kapanmasıyla bayram tatili için erkenden gelenler, trafik yoğunluğu yüzünden adeta çile çekti. İlçe girişinde oluşan uzun kuyruklar yüzünden sürücüler, yerleşecekleri otellerine ulaşabilmek için çaresizce trafiğin ilerlemesini bekledi.

Ramazan Bayramı tatili için Bodrum'u tercih edip erkenden yola koyulanlar, trafik yoğunluğu yüzünden perişan oldu. İlçeye akın eden vatandaşların araçları yüzünden, şehir içi trafiği durma noktasına geldi. Yoğunluk yaşanan ana arterlere ise trafik polisleri görev yapmaya başladı. Polisler, trafik ışıklarında yığılan ve uzun kuyruklar oluşturan araçları ilerletebilmek için mücadele etti. Trafik polislerinin devreye girmesiyle birlikte, trafik normale döndü.

Profesyonel Tur Rehberi Müjdat Akgün, "Tüm yurtta okulların kapanmasının ardından, bayramın da gelmesiyle ilçede yoğunluk yaşanmaya başladı. Şehre akın akın geliyorlar. İç turizmde de seçime kadar oldukça yoğun bir süreç yaşanacağa benziyor. Yaz sezonu içinde, artık tam anlamıyla başladı diyebiliriz" dedi.

Bodrum'a bayram tatili için havayoluyla da çok sayıda kişi geliyor.

3)TABANCAYLA YARALANAN ELİ, 2 AMELİYATLA KURTARILDI

ANTALYA'da 4 ay önce karıştığı bir kavgada tabancayla sol elinden vurulan üniversite öğrencisi Tunakan Dinçer (24), geçirdiği iki ameliyat sonrası yüzde 90 oranında elini kullanabiliyor. Dinçer'in en büyük hayali ise yeniden at bineceği günlere dönebilmek.

Yaklaşık 4 ay önce karıştığı bir kavgada tabancayla sol elinden yaralanan Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Tunakan Dinçer, geçirdiği iki ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Yaralandıktan sonra ilk ameliyatı farklı bir hastanede, ikinci ameliyatı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan Dinçer, 4 ay sonra elini kullanabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden El Cerrahı Op. Dr. Mehmet Ali Uysal tarafından ameliyat edilen Tunakan Dinçer, bugünlerde at bineceği günlerin hayalini kuruyor.

Tunakan Dinçer, basit bir tartışmanın karşı tarafın tabancasını çekmesiyle silahlı kavgaya dönüştüğünü belirterek, “Yaralandığımda elimde çok sayıda kırık vardı. Neredeyse tüm tendonlarım hasarlıydı. Sol el bileğinin üstünden yaralanmıştım. İlk ameliyatımı farklı bir hastanede oldum ama sonuç alamadım. İkinci ameliyatımı Mehmet Ali hoca yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İlk ameliyatımdan sonra elimi hareket dahi ettiremiyor, parmaklarımı kullanamıyordum. Şimdi ise elimi yüzde 90 oranında kullanabiliyorum" dedi.

Günlük hayatını devam ettirebildiğini, araç kullanmak dahil pek çok şeyi yapabildiğini vurgulayan Dinçer, “Ancak tek hayalim at binebileceğim günlere dönmek. Ben at binmeyi çok seviyorum ve 3 yıldır at biniyorum. Ama bu durumda elim henüz at binmek için tam iyileşmedi. Şimdi o günlerin hayalini kuruyorum" dedi.

'YARASINI AÇTIĞIMIZDA ÇOK BÜYÜK HASARLA KARŞILAŞTIK'

Ameliyatı gerçekleştiren Op.Dr. Mehmet Ali Uysal, Tunakan Dinçer'in kendisine başvurduğunda ateşli silah yaralanması nedeniyle başka bir merkezde opere olduğunu hatırlatarak, “Ameliyat sonrası birinci ayda bize başvurdu. Geniş bir doku defekti ve kirişlerinde yaralanma mevcuttu" dedi. Ameliyatta hastanın yarasını açtığında çok büyük hasarlanma gördüğünü belirten Op.Dr. Uysal, “Hastanın kendi dokularını alarak kirişlerini onardık. Yine kendi dokusunu dolaşım ile beraber alarak el yüzeyinin arka tarafına taşıdık. Şimdi tama yakın fonksiyonel sonuç elde ettik. Şu anda günlük aktivitelerini yapabilir, günlük hayatına dönebilir" diye konuştu.

4)YAVRU KÖPEĞİN BACAKLARI VE KUYRUĞUNU KESİP ORMANA ATTILAR

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ormanlık alanda köpekleri besleyen vatandaşlar, bacakları ve kuyruğu kesilmiş bir köpeği görerek veterinere götürdü. Köpek ilk tedavisinin ardından İstanbul'da bir veteriner kliniğine gönderildi. Hayvanseverlerin sosyal medyada paylaştığı görüntüler infial yarattı.

Dün, Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alanda hayvanları besleyen vatandaşlar, bir köpeğin yerde kıvrandığını gördü. Vatandaşlar, köpeğin bacakları ve kuyruğunun kesildiğini gördü. Hayvanseverler, köpeği alarak Sapanca'da veteriner hekim Onur Çakmak'a götürdü. Onur Çakmak köpeğe müdahalede bulundu. Köpeğin bacakları bandaja alınarak tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderildi. Hayvanseverler, veteriner kliniğinde acı çeken hayvanı görüntülerken, "Allah belanızı versin, katiller. Bir an önce bu tür suçlar için ağır cezalar verilmesi konusunda çalışma hızlandırılmalı. Lanet olsun insanlık dışı bu olayı yapan insan görünümlü mahlukatlara" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler sosyal medyada adeta infial yarattı. Hayvanseverler, güvenlik güçlerini arayarak konuyla ilgili şikayette bulundu.

5)TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINDA

TEKİRDAĞ il merkezi ile bazı ilçelerinde meydana gelen trafik kazaları Mobese kameralarına saniye saniye yansıdı. Tekirdağ'da Emniyet Müdürlüğü'ne ait Mobese kameralarına yansıyan kazalardan biri Pınar Taksi döner kavşağında meydana geldi. Işıklarda bekleyen iki otomobilden biri aceleci davranınca yanında bekleyen diğer otomobile çarptı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü, otomobili ile birlikte arkasına bakmadan olay yerinden kaçarken, aracı hasar gören diğer sürücü ise hasardan dolayı kapanmayan kapısını eliyle tutarken bir yandan otomobiline çarpıp kaçan sürücünün peşine düştü.

Genellikle sürücü hatalarından kaynaklanan yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların büyük bölümünün kavşaklarda meydana geldiği görüldü.Marmara Ereğlisi ilçesi girişinde ise hatalı dönüş yapan bir otomobil ile minibüs çarpışıyor. Şiddetli çarpışmada araçlar hasar meydana geldiği görülüyor.



6)OĞLU YOĞUN BAKIMDAKİ BABANIN KAÇAK YOL İSYANI

ANTALYA'da 6 gün önce ağır tonaj nedeniyle kantar uygulaması olmayan yolu kullanan Niyazi Katı'nın (29) kullandığı beton mikseri devrildi. Ağır yaralanan Katı'nın babası Osman Katı, "Ağır tonajlı araçlar kaçak yolları kullanmasın. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi.

8 Haziran tarihinde Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kullandığı beton mikserinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Niyazi Katı'nın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesi devam ediyor. Katı'nın eşi Gülsüm, 10 aylık oğlu Osman ve ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Oğlunun Kepez ilçesindeki Altınova'da bir beton firmasında çalıştığını söyleyen Osman Katı, "Oğlum, oradan betonu miksere yükledikten sonra yola çıkıyor. Yeniköy'e bir inşaata beton götürüyor. Gidiş istikametinde ise iki yol var. Birisi kantarlı, diğeri kantarsız yol. Mikserin tonajı ağır olduğu için kantarlı yolu tercih etmiyorlar. Oğlum diğer yoldan giderken mikser devriliyor. Biz kazanın ağır tonajdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Oğlum şu an yoğun bakımda ve hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.

Kazadan bir süre önce oğlundan telefon aldığını sözlerine ekleyen baba Osman Katı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oğlum, bana istifa edip işten çıktığını söyledi. Neden çıktığını sorunca işin ağır, yorucu geldiğini söylemişti. Zaman zaman gece yarılarına kadar çalıştırıldığını söylemişti. Ben yine de işine devam etmesini istemiştim. Ancak o işe gitmemişti. Firmadan onu aramışlar. Ondan memnun olduklarını, iki gün kafa dinledikten sonra işe gelmesini istemişler. O da işe gitmiş. Daha sonra bu kaza oldu. Bizim isteğimiz sürücülerin kantarlı yolu kullanmaları. Ağır tonajlı araçlar kaçak yolları kullanmasın. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Kantarsız yoldan gitmesini şirket mi istedi, yoksa kendisi mi istedi, bilmiyoruz. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra öğrenebileceğiz. İşverenden de bir şikayetimiz yok."

7)BRATİSLAVA DEĞİL, ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gördüğü ve merkez Odunpazarı ilçesinde kaldırım üzerinde yaptırdığı 'kanalizasyon işçisi' helkelini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın 50 kilometre doğusunda bulunan, yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Bratislava kentinde bulunan rögar kapağından çıkan, sadece kolları ve kafası görülen 'Cumil' isimli kanalizasyon işçisinin heykelinin benzeri Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde 3 yıl önce yaptırıldı.

Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Bratislava gezisinde ilk gördüğünde çok hoşuna gittiği belirtilen heykeli görenler çok şaşırıyor. Özellikle çocuklar, bu heykelin yanında fotoğraflarını çektiriyor.

