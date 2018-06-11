DHA YURT BÜLTENİ 10

1 - Bakan Yılmaz: AK Parti dışındakiler yıkmak için geliyor

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz "Yaparsa yine AK Parti yapar, AK Parti'nin dışındaki insanlar yıkmak için geliyor. Yakmak için geliyor, geriye dönmek için geliyor. Türkiye zaman kaybetsin diye geliyorlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Hafik, Zara ve İmranlı ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Hafik ilçesini ziyaret eden Bakan Yılmaz, Hükümet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Bakan Yılmaz, ilçe halkının yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi yapılacağını anlatan Yılmaz, geçen yıl yapılan referandumda millete hükümeti kurma yetkisinin verildiğini söyledi. Şimdi o iradenin bu seçimde uygulamasına geçildiğini belirten Bakan Yılmaz, "Sabahleyin iki oy kullanacaksınız, akşam sandıklar açıldığında hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Yani hükümeti kurma yetkisini siz kime vermişseniz, o millete ilan edilecek. Milletin hükümeti kurma yetkisi verdiği kimse işte cumhurbaşkanı adaylarından birisi" diye konuştu.

'SÖYLEDİKLERİ FARKLI, VAATLERİ FARKLI'

Bakan Yılmaz, egemenliğin milletin olduğunu, hükümeti kurma yetkisinin millette olduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

"Milleti aldatacaklarını düşünüyorlar. Cumhurbaşkanı adayları vaatte bulunuyor değil mi? Bunlar samimi olsalar, şunu söylemesi lazım; 'Bizim hiçbir vaadimiz yok, niye vaadimiz yok; biz parlamenter sisteme geçeceğiz. Parlamenter sistemde cumhurbaşkanının sembolik yetkileri olacak. Sembolik yetkileri olan kimsenin bu kadar vaadini nasıl yerine getirecek'. Söylediği farklı, vadettiği farklı, aynı anda iki tane doğru olmayacak şeyi söylüyor. Yani yalan söylüyor. Sen eğer bu sistemin yanındaysan vadet, o zaman bakarız, yapıp yapamayacağın ayrı bir şey. Ama hem bu sistemi değiştireceksin, yetkisiz bir kimseyi cumhurbaşkanı yapacaksın, ondan sonra kendi partine layık görmediğin bir kimseyi Türkiye'nin başına getireceksin, 'al bu vaatte bulunsun, ola ki yapar' diyeceksin. Millet de buna inanacak öyle mi?"

'AK PARTİ'NİN DIŞINDAKİLER YIKMAK İÇİN GELİYOR'

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini aktaran Bakan Yılmaz, bu zor dönemde güçlü bir hükümetin olması gerektiğini vurguladı. Ülkenin Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lidere ihtiyacı olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin bölgesinde süper güç olduğunu ve bundan sonra da çok daya iyi olacağını belirterek şöyle dedi:

"Bunu yaparsa yine AK Parti yapar, AK Parti'nin dışındaki insanlar yıkmak için geliyor. Yakmak için geliyor, geriye dönmek için geliyor. Türkiye zaman kaybetsin diye geliyorlar. Bunları düşünerek bu aziz milletin en doğru kararı vereceğine inanıyorum."

Görüntü Dökümü:

-Bakanın ilçe ziyaretleri

-Esnaf ziyaretlerinden görüntüler

-Vatandaşlara hitabı

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/İMRANLI(Sivas), ()

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2 - Otopside, Alman kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde cesedi bulunan Alman Katharina Kugel'in (35), otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili tutuklanan Lübnan asıllı Alman hip hop şarkıcısı Mohamed Hareke ise cinayet suçlamasını reddetmişti.

Olay geçen cumartesi günü saat 05.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi, Kleopatra Plajı'nın Atatürk Bulvarı kıyısında bulunan sahilde meydana geldi. Denizin 100 metre açığında hareketsiz halde bir kadını görenler durumu sahil güvenliğe bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler botla karaya çıkardığı kadının öldüğü belirlendi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ölen kadının Alanya'ya tatile gelen Alman Katharina Kugel olduğunu belirledi.

Polis, Katharina Kugel'in Alanya'da Dilara Ateş adlı arkadaşı olduğunu tespit etti. Dilara Ateş, polisteki ifadesinde, arkadaşı Katharina Kugel ile diskoya gittiklerini, burada bir erkekle tanıştığını ve onunla gittiğini söyledi. Disko ve otele ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, Katharina Kugel'in o gece yanında olan kişinin Lübnan asıllı Alman vatandaşı Mohammed Hareke olduğunu tespit etti. Ülkesinde hip hop müziği yaptığı öğrenilen Hareke, Alanya'da kiraladığı evde gözaltına alındı. Polis evde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Poliste susma hakkını kullanan Hareke, ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Savcılık tarafından 'kasten öldürme' suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen Mohamed Hareke, ifadesinde şöyle dedi:

"Katharina Kugel ve onun Türk arkadaşı Dilara Ateş ile diskoda tanıştık. Burada biraz alkol aldım. Ayrıca uyuşturucu madde de kullanıyorum. Diskoda Katharina sahnede muhteşem bir dans gösterisi yaptı. Orada kendisi ve Türk arkadaşı ile tanıştık. Katharina çok rahat davranıyordu ancak Dilara çekingendi. Onu otele bıraktık. Oradan benim evime geldik. Ancak Katharina ev yerine denizde sevişmek istediğini söyledi. Bunun üzerine denize gittik. Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık. Su soğuk olduğu için ben denizden çıkacağımı söyledim ve çıktım. O ise denizde kaldı. Sahile çıkarak üzerimi giyindim ve gittim. Katharina o sırada yaşıyordu ve yüzüyordu. Ben giderken herhangi bir çığlık sesi ya da yardım sesi duymadım. Hatta kendisi iyi yüzmeyi bilen birisiydi."

Mohamed Hareke, ifadesinin ardından tutuklanarak Alanya L Tipi İnfaz Kurumu'na gönderildi.

OTOPSİDE BOĞULDUĞU ANLAŞILDI

Katharina Kugel'in Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazesinin otopsi işlemi tamamlandı. Otopside, Kuger'in boğularak öldürüldüğü belirlendi. Alman kadının cenazesi, ülkesine gönderilmek üzere morgdan alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazenin morgdan alınması

- Cenaze aracına konması

- Aracın hareket etmesi

- Adli tıp dış plan

Haber Bülent TATOĞULLARI- Kamera Tolga YILDIRIM/ANTALYA,()

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3 - Lastik ayakkabısı ile havuzdan kediye su taşıdı

TRABZON'da bir hayvansever kadın, susayan kediye ayağındaki lastik ayakkabı ile havuzdan su taşıdı. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Atatürk Alanında bir kadın, çevrede hareketsiz halde yatan kediyi fark etti. Kadın, ayağından çıkardığı lastik ayakkabı içine havuzdan doldurduğu suyu kediye içirdi. Hayvansever kadının, lastiğiyle su taşıyarak kediye yardım çabası görüntülendi. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kadının kediye su içirmesi

Haber: Emre KOLTUK TRABZON-

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4 - Sağanak yağmur Muğla'yı vurdu

MUĞLA'da etkili olan sağanak yağmur bazı evlerde su baskınlarına neden olurken, tarım arazileri de sular altında kaldı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de bugün öğle saatlerinde başlayarak etkisini giderek artıran şiddetli yağmur, cadde ve sokakları dereye çevirdi. Düğerek ve Kötekli mahallelerindeki onlarca evin bodrum katları ile işyerlerini su bu bastı. Belediye ekipleri evlerde biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

Düğerek Mahallesi yolu üzerinde bulunan tarım arazileri sular altında kalırken, yağmur yağışı 3 saat sonra etkisini kaybetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Su birikintisi olan yollardan görüntü

-Tarım arazilerinden görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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5 - Yolu tel örgüyle kapattı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde oturan Hasan Okşar, 6 yıl önce kazandığı davada verilen sözlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle içerisinde yolun da bulunduğu yaklaşık 4500 metrekarelik arsasını tel örgüyle çevirdi. Araçlar ve yayalar yoldan geçemezken, Hasan Okşar "Ben hakkımı istiyorum. Bu yolu kapatmamak için çok mücadele ettim ama anlayan olmadı" dedi.

Alanya'ya bağlı Oba Mahallesi'nde oturan Hasan Okşar, kendisine ait yaklaşık 4500 metrekarelik taşınmaza 2005 yılında Oba Belediyesi tarafından 18'inci madde uygulaması yapılmadan ve kamulaştırılmadan yol açıldığı, yeşil alan ve çocuk parkı yapıldığı gerekçesiyle dava açtı. Hasan Okşar, Alanya 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açtığı davayı 6 yıl önce kazandı. Oba Belediyesi'nin Büyükşehir Yasası sonrası kapanmasının ardından geçen sürede sorunun çözümünü bekleyen Hasan Okşar, çözüm üretilmediği gerekçesiyle Obaçay Caddesi'ndeki yolun da bulunduğu arsasını tel örgülerle çevirdi. Yolun trafiğe kapatılmasıyla araçlar ve yayalar geri dönmek zorunda kaldı.

'KENDİ YERLERİ ALTIN, VATANDAŞIN YERİ BAKIR'

Yaklaşık 4.5 dönüm arsasına zamanın belde belediye başkanının yol ve park yaptığını belirten Hasan Okşar, "Ben de mahkemeye gittim ve kazandım. Bugün başka yerlerde yolu belediye hissesine çevirip yolu kapattıranlar var. Kendi yerleri altın, vatandaşın yeri bakır. Ben hakkımı istiyorum. Bu yolu kapatmamak için çok mücadele ettim ama anlayan olmadı" dedi.

'DEĞERİ 20 MİLYON TL'

Yer sahibi Okşar, 2010 ile 2016 yılları arasında geçen sürede yetkililerden kira hakkı bedelini istediğini ve sadece hakkını istediğini savunarak, "Bu iş hallolacaktı ama hep 'çözeceğiz, çözeceğiz' diye salladılar. Kendileri akıllı, uyanık, biz cahiliz, bir şey bilmiyoruz. Arsamın değeri 20 milyon lira" diye konuştu.

Hasan Okşar, trafiğe kapatılan alana gelen polis ve zabıta ekiplerine mahkeme kararını göstererek yolu kapama hakkının olduğunu söyledi.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise taşınmaz sahibinin kendi mülküyle ilgili mahkeme kararını gerekçe göstererek yolu kapattığını belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kapatılan yoldan görüntü

- Yolu kullanmak isteyen vatandaş ve turistlerden görüntü

- Yol telle çevrilmesinden görüntü

- Zabıta ve polis ekiplerinden görüntü

- Hasan Okşar konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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6 - Resim ve kompozisyonlar çocuk işçileri anlattı

MERSİN’de çocuk işçiliğine dikkat çekmek amacıyla Çocuk Hakları Derneği’nce düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Akdeniz Belediyesi konferans salonundaki törende konuşan dernek başkanı Sabahat Aslan, çocuk işçiliğinin toplumsal bir sorun haline geldiğini vurguladı. Alınan önlemler ve uluslararası anlaşmaların yetersiz kaldığına dikkat çeken Aslan, "Ülkemizde çocuk işçiliğinin önlenmesi için yasalar çıkarılmış ve uluslararası sözleşmelere imza atılmıştır. Bu sorun ülkemizde hala ciddiyetini koruduğu için 2018 yılı hükümetçe ‘çocuk işçiliğiyle mücadele yılı’ olarak ilan edilmiştir. Bunlara rağmen ne yazık ki bugün ülkemizde milyonlarca çocuk; sokakta, tarımda ve sanayide tehlikeli ve ağır işlerde, uyuşturucu üretimi ve satışı gibi ahlaki gelişmelerine zararlı, yasa dışı işlerde sağlıklarını ve can güvenliklerini tehlikeye atarak çalıştırılmaktadır. Bu sorun toplumun geleceğini çok ciddi bir şekilde tehlikeye atmaktadır" dedi.

Çocukların çalıştırılmalarının ve çalışırken istismara uğramalarının engellenebileceğini dile getiren Aslan, bunun geniş kapsamlı kalkınma ve mücadele politikaları ile mümkün olacağını da sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından öğrencilere ödülleri teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ödül töreninin yapıldığı salondan genel görüntüler

- Öğrencilerin detay görüntüleri

- Mersin Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan’ın konuşması

- Öğrencilere ödüllerin verilmesi

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

