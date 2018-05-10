DHA YURT BÜLTENİ-10

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, otoparkçılık yapan Alper Alçiçek (32), hayranı olduğu şarkıcı İbrahim Erkal'ın birinci ölüm yıl dönümü nedeniyle sokakta vatandaşlara pide dağıttı.Tavşanlı ilçe merkezinde arka camında İbrahim Erkal'ın fotoğrafının olduğu otomobilinin üzerine koyduğu kır pidelerini yoldan geçenlere ikram eden Alper Alçiçek, İbrahim Erkal'ın öldüğüne hala inanamadığını söyledi. 11 Mayıs 2017 tarihinde 49 yaşındayken hayatını kaybeden şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal'ı mezarı başında da ziyaret edeceğini belirten Alper Alçiçek şöyle konuştu:"Çocukluğumdan bu yana İbrahim Erkal'ın hayranıyım. Allah mekanını cennet eylesin. O bambaşka insandı. Birçok sanatçı vardır, besteleri ile yorumları ile güzel ama bu her şeyi ile çok farklı, çok mükemmel insandı. Hala öldüğüne inanamıyorum. Çok üzgünüm, Allah izin verirse 11 Mayıs'ta tekrar kabrinde olacağım. Maksadımız onu Kütahya Tavşanlı'da anmak ve yaşatmak, onu unutturmayacağız. Arabamda, evimde boy boy resimleri var. Burada bana arkadaşlar İbrahim Erkal diye hitap ediyorlar. Benim ona bağlılığım hayranlıktan daha ileri çok sevdiğim bir insan. Sanki kendi ailemden biriymiş gibi. Hala öldüğüne inanamıyorum. Bütün şarkılarını biliyorum. Arabamda onun şarkılarından başka şarkı çalınmaz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alper Alçiçek'in otomobilden inmesi,

-Alçiçek'in konuşması,

-Alper Alçiçek'in pide dağıtmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya)/

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11 - ENGELLİ ÖĞRENCİLER ‘ENGELSİZ BİR DÜNYA İÇİN’ SESLERİNİ KLİPLE DUYURDU

ARTVİN Valiliğince, toplumda engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Engelsiz bir dünya için ses ver’ projesi kapsamında özel öğretim öğrencileri kentin doğal güzellikleri içerisinde çeşitli enstrümanlarla yöresel türküler seslendirerek klip çekti.

Artvin Valisi Ömer Doğanay’ın girişimleriyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelli öğrencilere yönelik olarak il genelinde gerçekleştirilen projede, kentte öğrenim gören özel öğretim öğrencileri ile ortaöğretime devam eden öğrenciler müzik öğretmenleri eşliğinde yöresel türkülerle klip çekerek, hünerlerini sergiledi. ‘Engelsiz bir dünya için ses ver’ projesini hayata geçiren Doğanay, Engelliler Haftası nedeniyle toplumun her kesimine farkındalık oluşturmak amacıyla bu projeyi hazırladıklarını söyledi. Doğanay, “Proje kapsamında özel eğitim öğrencileri, ortaöğretim öğrencileri, müzik öğretmenleri ile birlikte Artvin’imizin güzide türkülerini yöresel şiveyle en iyi şekilde seslendirmeleri bizleri son derece mutlu etti. Engellilerin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal rehabilitasyon gibi yaşamsal hizmetlerden bütüncül bir şekilde yararlanmaları, temel haklarını tam ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri, çağdaş toplum olmanın gereklerindendir. Devlet ve millet olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olmalı ve engelleri aşmalarında ise en yakın destekçileri olmalıyız. Bu hafta yapılan etkinliklerin, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmasını temenni ederek, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorumö dedi.

“Engel bedende değil vicdanlardadır diyenö Vali Ömer Doğanay, “Valiliğimizin engelli vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Bu duygu ve düşüncelerle engelli ve engelsiz çocuklarımızın ‘Engelsiz bir dünya için ses ver’ projesine verdikleri bu anlamlı çalışmalarını tebrik ediyor, ayrıca çalışmada görev alan öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimizi tebrik ediyorumö diye konuştu.

Yaklaşık 3 aylık hazırlığın ardından tamamlanan klip, paylaşıldığı sosyal medya da beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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video klip görüntüsü

HABER : NURBAY USTA KAMERA: