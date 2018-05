DHA YURT BÜLTENİ-10

1)REKABET KURUMU BAŞKANI TORLAK," AKILLI NESNELER İNSANI VE PİYASAYI YÖNETİR HALE GELDİ"

Türkiye Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak Kayseri'de yaptığı konuşmada akıllı nesnelerin insanı ve piyasayı yönetir hale geldiğini ifade etti. Abdullah Gül Üniversitesi Konferans salonunda "Dijital Ekonomi ve Rekabet Kurumu" konulu toplantıya katılmak üzere Kayseri'ye gelen Türkiye Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak yaptığı konuşmada " Rekabetçiliğin desteklendiği ekonomilerde nitelikli ürünlere daha makul bedeller ödeyerek sahip olmamız sağlanıyor. Yapay zekalarında işe karıştığı konularla birlikte bu şekildeki verilere dünyada çok ciddi anlamda farklı şirketler ülkelerin lokomotifi haline geliyor. Big Data veriye yapay zekalar şirketlerin rekabetçilikte ciddi avantajlar elde ediyor. 2000 yılında telekominasyon ve petrol şirketleri ilk sırada yer alırken 2010 yılında deposu fabrikası olmaya Big Data şirketleri Amerika ve küresel ekonomide ilk sırayı işgal ediyor." dedi.

Türkiye de 50 milyon facebook kullanıcısının olduğu dikkat çeken Başkan Torlak , " Dijital ekonomide biz de kendi rollerimizi oynuyoruz. Akıllı nesneler insanı ve piyasayı yönetir hale gelmiştir. İnsanın öğrenmesi, üretmesi, tüketmesi ve her türlü etkileşimi büyük veri ve yazılımlarla ile yönetilmektedir. UBER dünyanın gündeminde olan bir girişimcilik modelidir. Hiçbir taksisi olmayan dünyanın en büyük taksi şirketidir. Facebook ta hiçbir içerik üretmeyen dünyanın en popüler sosyal medyasıdır. Alibaba ve Amazon hiçbir sabit yatırımı olmayan dünyanın en değerli perakendecisidir. Bu firmalarında elinde Big Data onları en iyi hale getirmiştir. Uber uygulamasının olduğu bir yerde birazcık güven problemi yaşayanlar Uber'i kullanabiliyor. Uber uygulama ile size araç kiralarken gelecek aracın plakasını, şoförün adı bildiriliyor. Ödeyeceğiniz bedeli biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a yaşanan Uber olayı ile ilgili bir durum vardı. Sürücü 1550 TL 'lik taksi bedeli almıştı Ancak bunun meslek mensuplarına atfedilmesi doğru olmaz. Artık eski anam, babam usulü hizmet, rekabet etmeyi sağlaması zor " diye konuştu.

Biz yola Güney Kore ile birlikte çıktı. Onların küresel birçok markası varken bizim kürsel markamızı yok diyen Başkan Torlak Rekabetten bunu anlar ve piyasayı boş bırakırsak geleceğimiz nokta budur. Piyasayı domine etme girişimlerini azaltır. Piyasaların rekabetçi yoğunluğu artırır. O kadar ton ihracat yapıyoruz ama bu ihracatla sadece birkaç gram ithalatı karşılayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

2)HAYDAR ALİYEV, 95'NCİ DOĞUM YILDÖNÜMÜNDE TARSUS'TA ANILDI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Azerbaycan'ın kurucu merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 95'inci doğum yıl dönümü nedeniyle anıldı.Tarsus Belediyesi ile Azerbaycan'dan gelen heyetin ortaklaşa düzenlediği anma programı Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleştirildi. Program saygı duruşu, Azerbaycan Milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Konuşmasında Azerbaycan ile ilelebet kardeş kalacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Şevket Can, "Sizleri kendimizden ayrı görmedik. Özgürlük ve bağımsızlık her halkın servetidir diyerek yola çıkan unutulmaz lider Haydar Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyetinin kurulmasının kapılarını açmış bir liderdir. Görev yaptığı süre içerisinde tüm Türk Dünyasının sevgisini, saygısını kazanmıştır. Tarihin sayfalarına altın harflerle yazılmıştır" dedi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Bizim büyük liderimize böyle bir parkı bahşettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün güçlü ve büyüyen Azerbaycan O'nun eseridir. Her zaman Türkiye'nin yanında olan bir kuvvettir. Güçlü Azerbaycan ve güçlü Türkiye O'nun hayaliydi. Bizim de amacımız aynıdır. Güçlü Azerbaycan, güçlü Türkiye ve güçlü Türk Dünyası. Bizim yarınımız her zaman bir olacak ve her zaman zafer kazanacağız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ise, Aliyev'in çağın deha siyaset ve devlet adamlarından birisi olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından heyet parkta bulunan Haydar Aliyev'in anıtına çiçek bırakılıp parkı dolaştı.

3)BOR'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON

NİĞDE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.Niğde polisi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 19 ev ve 5 iş yerine operasyon yaptı. Bu adreslerde yapılan aramalarda farklı miktarlarda, esrar, uyuşturu hap, 2 ruhsatsız tüfek, muşta ve yasadışı bıçak ele geçirdi. Şüpheli olarak 10 kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelileri sorgulamak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

4)BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDEKİ KİRLİLİĞE KARŞI TEMİZ ÜRETİM HAREKETİ BAŞLATILDI

DENİZLİ'de, Menderes Nehri'nde kirliliğin önüne geçmeyi hedefleyen 'Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaşması' adıyla hareket başlatıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, "Menderesi kirleten sadece onlar değil. Böyle bir algı oluşmasın. Burada hepimiz suçluyuz. Ortada büyük gizlenemez bir ayıp var" dedi. Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), Büyük Menderes Nehri'nde kirliliğin kritik seviyelere ulaşması nedeniyle '"Büyük Menderes'te Temiz Üretim Zamanı" sloganıyla 'Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaşması' hareketi başlattı. WWF-Türkiye ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğiyle hayata geçirilen harekette bölgedeki tekstil üreticileri, küresel tekstil markaları, finans kuruluşları ve yerel paydaşları bir araya geldi. Hareketin tanıtımı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililerinde katılımı ile Pamukkale ilçesindeki bir otelin toplantı salonunda yapıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı Ercan Gülay, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Mustafa Kemal Akgül, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Genel Müdürü Zafer Soylu, Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı İnan Yıldırımlıdal, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli, GEKA Genel Sekreter Özgür Akdoğan ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri toplantıya katıldı. Ayrıca toplantıya harekete destek veren şirketlerinin de temsilcileri de katıldı. Toplantıda konuşan GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, tekstil sektörünün su sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Büyük Menderes Havzası'nın 3.5 milyar dolarlık sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 50'si tekstilden sağlanmaktadır. Türkiye'nin en büyük 500 firmasından 10'u havza sanayinin merkezi olan Denizli'de bulunmaktadır. Havza ihracatının yüzde 80'ini sağlayan il, Türkiye'de ihracat sıralamasında 8'nci sırada. Ancak diğer sektörlerde olduğu gibi tekstil sektörü de su sorunları ile karşı karşıyadır. Tekstil sektörü, boyama ve apre işlemlerinde yüksek miktarda su kullanımı nedeniyle özellikle hassas konumdadır. Birçok uluslararası alıcı için tedarik zincirinde kaynak verimliliği öncelikli hale gelmiştir. Bu hususlar göz önüne alındığında, Denizli'nin küresel rekabet gücünün korunması için temiz üretimin yaygınlaşmasının elzem olduğunu düşünüyoruz" dedi.

HEDEF TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM

Hareketin tanıtımını yapan Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli ise Denizli'de atılan adımla diğer sektörlere, havzalara ve dünyaya örnek olacak büyük bir dönüşümü hedeflediklerini belirterek, "104 ülkenin dahil olduğu WWF küresel ağında, su koruyuculuğu kapsamında öncelikli 15 havza var.

Bu hareketin yaygınlaşmasına verilecek destek, çocuklarımıza bırakacağımız pırıl pırıl akan nehirlerimiz için çok kıymetli. Biz gönülden inanıyoruz ki, her büyük dönüşüm, küçük bir hareketle başlar ve birlikte her şey mümkün. Hedefimiz tekstil sektöründe temiz üretime geçişe aracılık ederken, aynı zamanda Türkiye'ye örnek olacak bir modelin ortaya konması. Ancak bunu yaparken de ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ve sektörel rekabetin korunması önemli. Uluslararası öneme sahip Bafa Gölü ve Büyük Menderes Deltası gibi sulak alanlarımızın korunması da ancak bu şekilde sağlanabilir. Toplam 12 milyon Euro'ya varacak yatırımla yıllık yüzde 20'ye varan su, enerji ve kimyasal tasarrufu sağlamak mümkün. Bunun maddi karşılığı ise 10 milyon Euro. Yapılacak yatırımların 1-3 yıl gibi bir sürede geri kazanılması öngörülüyor" dedi.

"ORTADA BÜYÜK GİZLENEMEZ BİR AYIP VAR"

Denizli Valisi Hasan Karahan ise Büyük Menderes'in canlandırılması için başlatılan hareketin önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Büyük Menderes can damarımız. Onu gözümüz gibi korumalıyız. Ama maalesef bu konuda kötü bir sınav verdik. İnşallah bundan sonra gelecek nesle mahcup olmama adına yüzümüzü ağartacak bir şeyler yaparız. Hepimiz bu işin kökten çözülmesini istiyoruz. Üretici firmalarımızın gayreti ve katılımı bizim için çok önemli. Menderesi kirleten sadece onlar değil. Böyle bir algı oluşmasın. Burada hepimiz suçluyuz. Ortada büyük gizlenemez bir ayıp var. Denizli'den 7 firma sayıldı. Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Denizli ekonomide ve girişimcilikte Türkiye'nin yüz akı olan örnek illerinden birisi dolayısıyla iyi bir şehirden başladınız. Örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Biz hem genel yönetim hem yerel yönetimlerimizle bu işin takipçisi ve destekçisiyiz hep birlikte bu Büyük Menderes Nehri'ni canlandıracağız" dedi.

