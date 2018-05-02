DHA YURT BÜLTENİ - 10

İş yeri kundaklanan iş insanı Akçay: Bu tip kişiler nasıl serbest bırakılıyor anlamış değiliz

Samsun'da kar maskesiyle benzin dökülüp iş yeri kundaklanan börekçinin ortağı İhsan Akçay, olayı gerçekleştiren ve serbest bırakılan 2 şüpheli ile ilgili yaptığı açıklamada "Burada 5 litre benzin dökülüyor ve ateşe veriliyor. Adaletimiz bizi yanılttı. Bu tip kişiler nasıl serbest bırakılıyor onu anlamış değiliz. Ama biz yinede adaletimize güveniyoruz" dedi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir börekçide önceki gün meydana geldi. Gece saatlerinde kar maskeli 2 şüpheli yanlarında pompalı tüfek ve getirdikleri 5 litrelik pet şişe içindeki benzin ile dükkanın camlarına dökerek ateşe vererek kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen personellerin fark ettiği olay sonrası durum polise bildirildi. Polis yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde iş yerini kundaklayan kişilerin Yaşar E. (32) ile birlikte olay yerine yakın bir yerde simit fırını işletmecisi olan Mehmet K.'yı (33) gözaltına aldı. Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheliler serbest bırakıldılar. Duruma tepki gösteren börekçinin ortağı İhsan Akçay, "Olay sabah çalışanlarımız tarafından tespit edildi. Durumu polise bildirdik. Polis arkadaşlar yaptıkları incelemelerde 2 kişiyi gözaltına aldı. Sürecin sornası bizim çok tuhafımıza gitti. Bizi öldürmeye ya da bitirmeye çalışan kişilerin serbest bırakılması, yüce adaletimize güvenirken, illa bir şey mi olması lazım. Birileri ölmesi mi lazım. Burada 5 litre benzin dökülüyor ve ateşe veriliyor. Adaletimiz bizi yanılttı. Bu tip kişiler nasıl serbest bırakılıyor onu anlamış değiliz. Ama biz yinede adaletimize güveniyoruz" dedi.

Görüntü dökümü-HD

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-Şüphelilerin güvenlik kameralarına yakalanma anları

-Farklı 2 kameradan olayın oluş anı

-İş yerinden detaylar

-İş yeri ortağı İhsan Akçay ile röportaj

-Muhabir anonsu

(Süre: 04.04 dk) - (Boyut: 130 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yozgat'ta cenaze törenine katıldı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Yozgat’ın Sorgun eski Belediye Başkanı ve AK Parti Milletvekili aday adayı Ahmet Şimşek’in vefat eden ağabeyi Süleyman Şimşek’in (80) cenaze törenine katıldı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Süleyman Şimşek için Salih Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından Şimşek’in cenazesi, Sorgun Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, defnin ardından eski Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’in ağabeyinin evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Cenaze törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, çevre ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze tabutundan görüntü

-Vatandaşların tabut başında dua okuması

-Cenaze namazı

-Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın taziye evine gelmesi

-Detay

Haber:Halit YILMAZ /SORGUN, (Yozgat) ()

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Yalova'da kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü

Yalova’da Şehit Ömer Faydalı Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Mualla Anık'a kamyon çarptı. Yaşlı kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Anık’a Çınarcık istikametinden Yalova Dörtyol mevkiine doğru ilerlemekte olan İlhami A. (36) idaresindeki 77 EU 204 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan yaşlı kadın olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kaza sonrası caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü İlhami A. gözaltına alındı. Kazaya tanık olan vatandaşlar cadde üzerinde üst ya da alt geçidin olmamasına tepki gösterdi. Kazada yaşamını yitiren yaşlı kadının cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza sonrası olay yeri görüntüsü

Vatandaşın tepkisi

Polisin önlemi

Boyut:153 mb, Süre:1 dk 22 sn

Haber:Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

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Kaçak elektrik kullandıkları için kendilerini ihbar eden mahalleliye sevindiren haber

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde vatandaşlar, elektrik bağlatmak için yaptıkları başvuruların kabul edilmemesi üzerine ilginç bir protestoya imza atmış ve kaçak elektrik kullandıklarını söyleyip kendilerini ihbar etmişlerdi. Elektrik dağıtım firması ile jandarma ekipleri de köye gelip kaçak elektrik kullanan evleri tek tek tespit etti, ceza yazdı. Başbakan Binali Yıldırım'ın hazırladığı imar barışı düzenlemesi, mahalleye müjde oldu. Ev sahipleri şimdi hem tapularına hem de evlerine kavuşacakları günü heyecanla beklemeye başladı.

Bornova'nın doğal güzellikteki mahallelerinden birisi durumundaki Eğridere'nin köyden mahalle statüsüne geçmesinden sonra nüfusunda da artış yaşandı. Arsalara hızla evler yapıldı. Ancak tapusu bulunan bu evlere, numarataj alındı, su ve kanalizasyon hizmeti de verildi. Elektrik talepleri ise geri çevrildi. Yaptıkları tüm girişimlerden sonuç alamayan vatandaşlar, kendi yöntemlerini buldu. Ya kaçak elektrik kullanmaya başladı ya da komşularının hatlarından kendi evlerine yasal olmayan yöntemle hat çekip kullandı. Mahalle sakinleri, geçen 15 Nisan'da kaçak elektrik kullandıklarını söyleyip kendilerini ihbar etti. Elektrik dağıtım firması ile jandarma ekipleri de köye gelip kaçak elektrik kullanan evleri tek tek tespit etti,ceza yazdı.

MÜJDEYİ BAŞBAKAN VERDİ

Bu olaydan kısa süre sonra bu mahalleliye olduğu gibi Türkiye'deki yaklaşık 12 milyon haneye müjdeyi Başbakan Binali Yıldırım açıkladı, imar barışını getireceklerini söyledi. Bu açıklamalar Eğridere Mahallesi'nde de heyecan yarattı. Köylülerden Tahir Aslan, "İmar barışı bizi ilgilendiriyor. Bütün mahalle olarak mağdur durumdayız. Elektriğimiz, suyumuz yok. Mağduriyetimizi gidermek için kaçak elektrik kullanıyoruz. Direklere çengel atıp elektriği kaçak alıyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Sevcan Yaşurga da, "Elektriğimiz yok. İki yıldır kaçak kullanıyorum geçen günlerde kendimizi ihbar edip ceza yazdırdık. Suç olduğunu biliyoruz ama üç çocuğum var onlar elektriksiz nasıl ders çalışacak nasıl korkmayacak? Yeni düzenlemeyi sonuna kadar destekliyoruz" dedi. Rahime Bayrak ise "Makinamızı çalıştıracak elektriğimiz bile yok. Kaçak kullanmamıza rağmen makinalarımız çalışmıyor. Annem yatalak ona bakmak için elektriğe ihtiyacım var. Yeni düzenleme bizim için iyi olacak. Elektrik verirlerse aydınlığa çıkacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vatandaşlarla röportaj.

- Vatandaşların kaçak elektrik kullanımını anlatmalarından görüntü

- Kaçak mahallenin görüntüsü

- Anons

Haber- Kamera: Taylan YILDIRIM, Tekin GÜRBULAK,()

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Saat 04.00'te gelen müjdeli haber

Antalya'da, kronik böbrek hastası Erol Çoban (49), saat 04.00'te, uygun böbrek bulunduğu haberi verilmek üzere cep telefonundan arandı. Numara rehberinde kayıtlı olmadığı için telefonunu açmayan Çoban, daha sonra jandarma tarafından arandı. Nakil için hastaneden arandığını öğrenen Çoban, ameliyat olduktan sonra 6'da 6'da uyumlu böbrekle yaşama tutundu.

Alanya ilçesinde, turizm sektöründe çalışan, kronik böbrek hastası Erol Çoban, beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan ve nadir bulunan 6'da 6 uyumlu böbrekle hayata bağlandı. Yaklaşık 13 yıldır böbrek hastası olan, 9 ay önce de hemodiyalize giren Çoban, 18 Nisan günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.Böbrek bulunduğuna ilişkin saat 04.00'te kendisine gelen telefonu, numarayı tanımadığı için açmadığını anlatan Çoban, "O saatte dolandırıcıların ya da kötü niyetli kişilerin arayabileceğini düşündüm. Kısa süre sonra arayan jandarma, beni hastaneden aradıklarını, gelen telefona bakmamı söyledi. Yeniden çalan telefonu heyecanla açtım. Hemen toparlanıp, hastaneye gelmek için yola çıktım. Aynı gün tetkiklerimi tamamlayıp, tam uyumlu böbreği bana naklettiler. Bağışçı aileye, doktorlarıma, sabaha karşı beni arayıp, müjdeli haberi veren organ nakil koordinatörlerine, hemşire ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BÖBREĞİ İYİ DURUMDA'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastanın, canlı donör bulunamadığı için 9 aydır bekleme listesinde olduğunu söyledi. Hastaya bir anlamda 'piyango' çıktığını, dokuları tam uyumlu böbrek bulunduğunu belirten Aydınlı, şu an sağlık durumunun çok iyi olduğunu, böbreğin gayet iyi çalıştığını dile getirdi.

'EN İDEAL NAKİL'

Herkeste 3'ü anneden, 3'ü babadan olmak üzere 6 doku grubu bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "En ideal nakil, hepsinin de uyması. Bu, çok zor. 6'da 6 uyum, tek yumurta ikizlerinde; bazen de diğer kardeşlerde görülüyor. Akrabalık bağı olmayanlar arasındaki tam doku uyumu hayli uzak ihtimal. Günümüzde yarım doku uyumu ile yani 3 dokunun uymasında bile nakillere sıcak bakılıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Erol Çoban detay

- Röp: Erol Çoban

- Röp:Prof. Dr. Bülent Aydınlı

Haber: Erol AKKIR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,()

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Afyonkarahisar Film Festivali başlıyor

Afyonkarahisar Valiliği tarafından 4- 6 Mayıs tarihleri arasında 1'inci Film Festivali düzenlenecek. Vali Mustafa Tutulmaz, festival boyunca 3 uzun metrajlı sinema filminin ücretsiz olarak izlenebileceğini söyledi.

Afyonkarahisar'da bu yıl ilki düzenlenecek Film Festivali'yle ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Vali Mustafa Tutulmaz ve Festival Direktörü Süleyman Civliz, festivalle ilgili bilgiler verdi. Festivale 300'e yakın filmin başvurduğunu söyleyen Vali Tutulmaz, festivalin Afyonkarahisar'ın tanıtımına fayda sağlayacağını ifade etti.

Tutulmaz, şöyle dedi: "Bu çalışmalarımızın tek gayesi var o da ilimizin tanıtılması, ilimizin marka şehir haline getirilmesidir. Her türlü fuar, sempozyum, çalıştay ve festivaller bu amaca yöneliktir. Cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde 3 günlük bir Film Festivali düzenliyoruz. 3 günlük süreçte ilimizde kısa film festivali gerçekleştirilecektir. Festival kapsamında yapılan yarışmada 300'ün üzerinde kısa film başvurusundan 20'si değerlendirmeye alınmış, diğerleriyle ilgili de önemli gösteriler olacaktır. Ödüllü filmler ve 20 kısa film festival kapsamında izleyiciyle buluşacak. Yücel Çakmaklı'nın filmleri de ayrı bir gösterimle izleyicilerle buluşacak. İlimiz 3 gün boyunca sinemaya doyacaktır. Halkımızı bu üç gün boyunca tüm etkinliklerde yanımızda görmek istiyoruz."

'ÖDÜLLÜ FİLMLER ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK'

Festival Direktörü Süleyman Civliz de "Afyonkarahisar'ın geleneğine, kültürüne de yakışır bir festival yapabilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Festivalimize sayılı günler kaldı. Güzel içerikler hazırladık. Halkımızın ilgisini çekecek, burada bir sinema havası estirecek etkinlikler tasarlandı. Ulusal ve uluslararası alanda ödül almış olan 3 uzun metrajlı film Semih Kaplanoğlu'nun 'Buğday' filmi, Derviş Zaim'in 'Rüya' filmi ve Mustafa Kara'nın 'Kalandar Soğuğu' filmleri 4 Mayıs tarihinde farklı seanslarda ücretsiz olarak gösterilecek. Bunların davetiyelerini halkımız film gişelerinden ücretsiz olarak temin edebilecekler" dedi.

'AFYON'DA SİNEMA HAVASI ESECEK'

Festivalde Afyonkarahisarlı yönetmen, yapımcı ve senarist Yücel Çakmaklı'ya ayrı bir yer ayrıldığına da değinen Civliz, şöyle devam etti: "Yücel Çakmaklı'nın 'Birleşen Yollar' ve 'Bir Adam Yaratmak' filmleri festivalde gösterilecek. Filmlerden sonra da Yücel Çakmaklı sinemasına dair önemli isimlerle söyleşiler düzenleyeceğiz. Festivalin açılış ve kapanış törenlerine kendi alanında başarılı yönetmenler, oyuncular ve yıldız oyuncular da katılacak. Onur konuğu olarak Perihan Savaş ve Ali Uyandıran'a birer Onur Ödülü takdim edeceğiz. Üniversitedeki sinema bölümü öğrencilerine yönelik ve üniversite öğrencilerine yönelik atölye çalışmalarımızı tasarladık. Şehrin içerisinde her yere yayılmış, şehri kucaklayan ve Afyon'da bir film havası, film rüzgârı, sinema havası estirecek güzel bir festival Afyonkarahisarlıları bekliyor. Tüm halkımız festivale davet ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Afyon meydanından görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Toplantı salonundan görüntü

- Toplantı salonundaki Vali Tutulmaz ve diğer katılımcılardan görüntü

- Vali Tutulmaz biletleri gösterirken

- Vali ile röp

- Süleyman Civelek'ten detay

531.12 MB /// 04.47"

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,()



