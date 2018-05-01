DHA YURT BÜLTENİ- 10

1)RAFTİNGDE BOTTAN DÜŞEN ARAP TURİST ÖLDÜ

RİZE’nin Ardeşen ilçesinde, Fırtına Deresi’nde rafting yaptığı sırada bottan düşen Suudi Arabistanlı turist Almer Fadah Sahda (40) boğularak öldü. lay, saat 12.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Yamaçdere köyünde meydana geldi. Fırtına Deresi’nde rafting yaptığı sırada bottan düşen Almer Fahad Sahda, akıntıya kapılarak suda sürüklendi. Dere kenarında bulunan bir kişi tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan Arap turiste, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kalp masası yapılan Arap turist, ambulansla götürüldüğü Kaçkar Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Turiste kalp masası yapılması

Turistin ambulansa taşınması

Detaylar

Haber-Kamera: Adem AKATİN RİZE-

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2)PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesine bağlı İpek yolunda bulunan Katran köyünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı iki katlı evdeki tüp patlamasının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamada, evin üst bölümü tamamen yıkıldı. Patlama’da hayatını kaybeden Mahmut Tağ’ın toprağa verilirken, yaralıların tedavisi sürüyor. Cizre ilçesi Katran köyünde dün gece iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan ve ev sahibi Mahmut Tağ'ın hayatını kaybetmesine, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin enkaz altında kalarak, yaralanmasına neden olan tüp patlamasının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamada, evin üst katının tamamen yıkıldığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ev ise kullanılamaz hale geldi. Patlamada hayatını kaybeden Mahmut Tağ’ın cenazesi bugün sabah saatlerinde köy mezarlığına defnedildi. Yaralı 9 kişi’den 6’sı, Silopi Devlet Hastanesi’ne, 3’ü ise Cizre Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Cizre Devlet Hastanesi’ne getirilen ve durumu ağır olduğu için yoğun bakımda tedavisi süren Süleyman Bozkurt'un evde misafirliğe geldiği öğrenildi.

Silopi Devlet Hastanesi’ne getirilen 6 yaralıdan 3’ü ve Cizre Devlet Hastanesi’ne getirilen 3 yaralıdan 2’sinin vücutlarında 2’inci derece yanık olduğu ve Şanlıurfa’ya sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkalan evden genel ve detay görüntüler

-Çevreye saçılan eşyalarndan görnütüler

-Patlama ile çöken tavanın görnütüsü

-Taziye çadırı, taziyelerin kabul edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-

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3)GAZİANTEP'TE, 1 MAYIS HALAYLARLA KUTLANDI

GAZİANTEP'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 3 bin kişinin katıldığı etkinlikle halaylarla kutlandı. Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri kutlamaların yapılacağı Kırkayak Parkı'nda önlemlerini alırken, sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin grupları da öğleye doğru alandaki yerlerini aldı. Kutlama yapılan meydan ve çevresinde bin polis görevlendirilirken, alana gelenler üstleri arandıktan sonra içeri alındı. Sloganlar eşliğinde şehir merkezinden yürüyerek parka ulaşan gruplar çalınan davul ve zurnalar eşliğinde halaylar çekti.

Kutlama alanında işçilere seslenen KESK Dönem Sözcüsü Ali Ersönmez, asgari ücretle çalışanların açlık sınıra yakın ücret aldıklarını belirterek şunları dedi:

"1 Mayıs, eşitlik, kardeşlik, dayanışma ve demokrasi günüdür. Biz 1 Mayıs'ta daha çok demokrasi diyoruz. Demokrasinin adaletin, hak ve hukukun laik bir düzenin, seküler bir yaşamın, kardeşliğin, barışın gelişmediği, eşitsizliğin olduğu bir ortamda sendikal haklardan, emekten söz edilemeyeceğini, bizler yaşayarak görüyoruz. Bugün milyonlar olarak yoksulluk sorununa çok uzak, açlık sınırına yakın yaşamaya zorlanıyoruz. Satış sözleşmeleriyle her gün ekonomik kayıplarımız artıyor. Emeği, emekçiyi yok sayan uygulamaların son bulmasını bir kez daha talep ediyoruz."

3 saat süren etkinlik olaysız sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Kutlamaların yapıldığı alan

- Katlamalara katılanlar

- Vatandaşların halay çekmesi

- Ali Ersönmez'in konuşması

- Kutlama alanında çalınan müziklere eşlik edenler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: - Kamera: Eyyüp BURUN GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 462 MB

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4)GEBZE'DE 1 MAYIS COŞKUSU

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.Gebze Sendikalar Birliği öncülüğünde düzenlenen kutlamalar, Osman Yılmaz Mahallesi Trafo Meydanında başladı. Binlerce işçi sloganlar atarak Gebze Kent Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe katılanlar polisinin yaptığı aramanın ardından meydana alındı. Polis, meydana girecek olanların üzerindeki kalem ve çakmakları topladı. Kalemlerini vermek istemeyenler içeri alınmadı. Gebze Sendikalar Birliği Dönem Başkanı ve Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz yaptığı konuşmada, "İnsanca bir yaşam ve güzel bir gelecek isteyenler eşitlik demokrasi ve barıştan yana olanların 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Emeğin ve emekçilerin birliğini Gebze'de tüm Türkiye'ye örnek olarak sağduyu içinde sağlamayı başardık, bu birliğimizi kimse bozamaz" diye konuştu.

İşçi sınıfının büyük bir cendere içine sokulduğunu belirten Akyüz, "İnsanca yaşamak için ürettiğimiz değerlerden adil pay almak istiyoruz. Demokratik bir ülkede eşit yurttaşlar olarak yaşamak, grev ve örgütlenme hakkımızı istiyoruz. Çalışırken ölmek, sakat kalmak ve hastalanmak istemiyoruz. Güvencesiz ve taşeron olarak çalışmak istemiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından alandakiler halaylar çekerek 1 Mayısı kutladı.

Görüntü Dökümü

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Yürüyüşten görüntü

Alana girenlerin aranması

Konuşmalara ve alandan görüntüler

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), ()

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5)TRABZON'DA HORONLU 1 MAYIS KUTLAMASI

TRABZON'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile Atatürk Alanı'nda horonla kutlandı. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan yaklaşık bin kişi, sloganlar atarak Atatürk Alanı'na yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana üzerleri aranarak alınan grup, burada horonlar oynadı, sloganlar attı. Kutlamalara yöresel kıyafetleriyle katılan kadınlar ve çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Bir grup Trabzonspor taraftar ı da 'Sene hep 2011' yazılı pankartlaalana geldi. Kutlamalara iş elbiseleri ile katılan demir doğrama ustası Özgür Çelik de ilgi odağı oldu. Atatürk Alanı'nda toplanan kalabalık oynanan horonların ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

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Kutlama detayları

Horon detayları

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-

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6)DENİZDE AĞA TAKILAN YUNUS BALIĞI 3 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDI

ORDU'da Karadeniz açıklarında denizde balıkçı ağı ve çaparilerine takılarak hareket kabiliyetini yitiren yunus balığı, 3 saat süren operasyon sonucu kurtarıldı. Karadeniz açıklarında balıkçılar, balıkçı ağ ve çaparilerine takılan ve hareket kabiliyeti büyük ölçüde yitirilen yunusun kurtarılması için Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Sahil Güvenlik, Fatsa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli Su Ürünleri mühendisi Paşa Ali Kangel ve veteriner hekim Ebru Biçim tarafından bölgeye giderek, ağlara dolanmış ve kancalara takılan yunusa müdahale etti. 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yunus, tekrar Karadeniz'e salıverildi.

Fatsa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Ayaz, denize atılan çapari ve misinaların yunus ve diğer canlıların hareketlerini kısıtlamasına ve hatta ölümlerine yol açtığını belirterek, amatör ve ticari balıkçıların bu konuda hassas olması gerektiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Denizde yunus balığı kurtarma operasyonundan görüntü (cep telefonu)

(SÜRE: 5.10 Dk ) (BOYUT: 506 MB)

Haber: Nedim KOVAN/ORDU-

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7)ÇİMENTO YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ ÖLDÜ

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü Mehmet Yatmaz (50) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep otoyol çıkışında meydana geldi. Adana'dan yüklediği çimentoları Nurdağı'na getiren Mehmet Yatmaz, yönetimindeki 01 PG 564 plakalı kamyonun direksiyon kontrolünü yitirince, araç yol kenarına devildi. Devrilen kamyonun ön camından yola fırlayan sürücü Mehmet Yatmaz, başını beton direğe çarparak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından ölen sürücünün cesedi otopsi için morga gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- İş yeri kamerasında kamyonun devrilme anı

- Olay yeri ve kalabalık

- Görgü tanığının kazayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Kadir ÇELİK -Kamera- Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 141 MB



