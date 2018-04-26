DHA YURT BÜLTENİ-10

Şehit Uzman Çavuşu 5 bin kişi uğurladı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un (28) cenazesi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaklaşık 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Cesur'un, 15 gün önce Ayşe Bostancı ile nişanlandığı ve 1 hafta öncede birliğine geri döndüğü öğrenildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında dün Akçabudak köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada 4 yıllık asker Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur şehit düştü. Şehit Cesur'un cenazesi bugün memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine getirildi. Kent girişinde araç konvoyuyla karşılanan şehit Cesur'un cenazesi helallik alınmak için baba evine götürüldü. Bu sırada fenalaşması üzerine ambulansa alınan Ayşe Bostancı'nın, ambulansın arka kapısının camından bakarak, nişanlısının naaşının gelmesini beklediği görüldü. Şehit Cesur'un cenazesi baba evinde helallik alındıktan sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Hükümet Meydanı’na götürüldü. Burada oğlunun tabutunun başına gelen anne Fatma Cesur, "Kuzum, senin yokluğuna nasıl dayanacağım" diyerek ağladı. Nişanlısı Ayşe Bostancı da tabutu öpüp ağladı. Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit babası İbrahim Cesur, Ankara uzman çavuş olarak görev yapan oğlu Mustafa Cesur ile birlikte saf tuttu. Şehit Cesur'un cenazesi kılınan namazın ardından Seydişehir Şehitliği'ne defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit cenazesinin karşılanması

- Baba evine getirilmesi

- annesi ve nişanlısının tabutun başına gelmesi

- Törenden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA,()

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Bilecik Belediye Başkanı istifa edip Ak Parti'den aday oldu

Bilecik Belediye Başkanı Ak Partili Selim Yağcı, görevinden istifa ederek Ak Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Selim Yağcı, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Ak Parti'den Bilecik Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. 14 yıldan buyana Bilecik Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğünü belirten Selim Yağcı şöyle konuştu:"14 yıl önce şehrimize hizmet etme yolcuğuna çıktık. Acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle sizlerle birlikte şehrimizin her karışına bir şeyler yapma çabasında olduk. Allah'a şükürler olsun bu zamana kadar da hayal denilen birçok projeleri gerçekleştirdik. Partimizde 3 dönem kuralı var ve bunu da çok doğru olarak görüyorum. Farklı gönüllerle arada el değiştirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Seçim süreçleri değişti. Ülkemizdeki konum itibarıyla 24 Haziran'da 2018'de seçim yapılmasına karar verildi. Bizim de üçüncü dönemimiz son bulacaktı. Biz de hem şehrimize hem ülkemize daha farklı bir konumda hizmet etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu düşüncelerimizi de Cumhurbaşkanımıza ve genel merkezimize ilettik. Dün akşam gelen cevap sonucunda aday adayı olarak partimize başvurabileceğimiz, bu konuda izin verildiğine ifade ettiler.Hayat değişimlerden ibaret ve vazgeçilmeyen tek şey değişimin kendisi. Ben bu işe başlarken çok radikal bir kararla hakimliği bırakarak şehrimize hizmete geldim. Allah'a çok şükürler olsun geriye dönüp baktığımda 14 yıl içerisinde birçok güzellikleri görüyorum." Selim Yağcı, konuşmasının ardından milletvekili aday adaylığı başvurusunu Ak Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık'a teslim etti.

Görüntü dökümü:

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-İstifa eden Yağcı'nın konuşması

-Başvurusunu Ak Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık'a teslim etmesi

Haber-Kamera:Cafer ELMAS / BİLECİK,()

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Vincin çarptığı işçi öldü

İzmir’in Çiğli ilçesinde, su deposuna kaynak yaparken vincin çarptığı işçi 26 yaşındaki Ümit Deveci yaşamını yitirdi. Deveci'nin ölümüyle sonuçlanan iş kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, geçen 17 Nisan'da saat 12.00 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Ağır sanayi makinaları üreten ve montajı yapılan bir firmada çalışan Ümit Deveci’ye, su deposuna kaynak yaptığı sırada, ray üzerinde hareket eden vinç çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yeni evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Deveci’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz işçinin yaşamını yitirmesine neden olan olay, işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Deveci’nin kaynak yaparken ray üzerinde arkasından gelen vinci fark etmediği ve demir kolonla vinç arasında sıkıştığı görülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN / İZMİR, ()

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Belediye personelinin dikkati küçük çocuğun hayatını kurtardı

Çanakkale'de 2 gün önce Kordonboyunda Belediye'nin ÇABİS ekibinde görevli personel Oğuzhan Akgün yola aniden fırlamak isteyen küçük bir çocuğu otobüsün altında ezilmekten son anda kurtardı.

Çanakkale Belediyesi ÇABİS ekibinde görevli personel Oğuzhan Akgün’ün dikkati küçük bir çocuğun hayatını kurtardı. 2 gün önce meydana gelen ve güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde Oğuzhan Akgün, Kordonboyunda bulunan ÇABİS İstasyonu önünde aniden koşarak yola fırlamak üzere olan küçük bir çocuğu son anda yakalayarak ezilmesini engelledi.Oğuzhan Akgün küçük çocuğu olayın ardından koşarak yanına gelen yakınına teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Küçük çocuğu belediye personelinin kurtarması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Turhan İçli: Engellileri meclise taşımak durumundayız

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, "Türkiye'de engelliler TBMM'de temsil ediliyor mu? İddiaya göre ediliyor. Artık sloganımız 'Engelliler meclise' olacak. Artık engellileri meclise taşımak durumundayız" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Başkanlar Kurulu Toplantısı, Kemer'de bir otelde düzenlendi. Toplantıya TSD Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Başkan Yardımcısı Turan Hançerli, Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli ve 61 şube başkanı katıldı. Toplantıda sakatların ve engellilerin Türkiye'deki sorunları, bu sorunlara çözüm arayışları, TBMM'de söz sahibi olma gibi konular tartışıldı. TSD Genel Başkanı Şükrü Boyraz, derneğin 1960 yılından beri engelli hakları konusunda mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Toplantıda, bugüne kadar gelen hükümetlerin ve yerel idarelerin engelliler için neler yaptığını tartışacaklarını aktaran Boyraz, "Genel ve yerel anlamda bütün sorunlarımızı her zaman rapor halinde TBMM'ye sunuyoruz" dedi. TBMM'deki siyasi parti temsilcilerinden bazı istekleri olduğunu anlatan Boyraz, "Biz sadece eşit yaşamak istiyoruz. Sosyal alanda, ulaşımda, eğitimde eşit yaşamak istiyoruz. Evlerimizde mahpus hayatı yaşamadan ve ailelerimizin gönüllü gardiyanlar olmaması için mücadele edeceğiz. Bugüne kadar aldığımız haklar yeterli olmadı. 5378 sayılı yasa aslında yeterli ama uygulamada yetersiz. 1976 yılında çıkarılan 2022 sayılı sosyal devlet yardımı (sakatlık maaşı) 2013'te iptal edildi. Engelliler perişan edildi. Bunların ve rapor yönetmeliğinin düzene girebilmesi için mücadele edeceğiz" diye konuştu. Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli de şöyle dedi:"Türkiye'de engelliler TBMM'de temsil ediliyor mu? İddiaya göre ediliyor. 600 milletvekili içerisinde nüfusa oranla bakıldığında en az 60'ının engelli olması lazım. Vazgeçtik bunlardan, her partiden 3- 4 engelli olsa gerçek anlamda engelliler temsil edilir. Artık sloganımız 'Engelliler meclise' olacak. Artık engellileri meclise taşımak durumundayız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Toplantı başlangıcı detay

- TSD Genel Başkanı Şükrü Boyraz konuşma

- Logo detayı

- Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli konuşma

- Salondan detay

451 MB /// 04.01" (HD)

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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İzmirlilere 1 Mayıs çağrısı

İzmir'de 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcileri Konak’ta bir araya gelerek, İzmirlileri Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına davet etti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’ndan (KESK) oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcileri, bugün öğlende Konak Meydanı'nda Kemeraltı girişinde bir ara geldi. Tertip Komitesi Başkanı Memiş Sarı okuduğu basın açıklamasında, iktidarın darbe girişimini fırsata dönüştürdüğünü ve baskı politikalarını OHAL aracılığıyla uyguladığını öne sürerek, "On binlerce kamu çalışanının işinden, aşından edildiği, yazsa tanımazlığın doruk noktaya eriştiği, doğa talanının ülkeyi yaşanmaz kılma yolunda ilerlediği, işçi cinayetlerinin rutin haline geldiği ve kadına yönelik şiddetin doruğa çıktığı, ekonominin çöküş sinyalleri verdiği günlerken geçerken, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü karşılamaya hazırlanıyoruz" dedi. Sarı, tüm İzmirlileri 1 Mayıs günü saat 13.00’te Gündoğdu Meydanı’na beklediklerini söyledi. Yaklaşık 200 kişi, basın açıklamasının ardından Kemeraltı’na girerek, vatandaşlara 1 Mayıs’la ilgili davet bildirisi dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gruptan görüntü

- Basın açıklamasının okunmasından görüntü

- Bildiri dağıtımından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()