DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ÇATIDAN DÜŞEN DEMİR, YOLDAN GEÇEN KADININ KAFASINA İSABET ETTİ

ELAZIĞ'da yolda yürüyen Gülsime Koç, onarımı yapılan bir binanın çatı katından düşen demir parçasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak hastanelik oldu. Demir parçasının düşme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıtı. Elazığ merkez Rüstem Paşa Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir caddesinde, 5 katlı bir binanın çatı katında yapılan onarım kazaya sebep oldu. Saat 08.00 sıralarında, onarımı yapılan çatıdan düşen büyük bir demir parçası kaldırımda yürüyen Gülsime Koç'un kafasına isabet etti. Bir anda yere yığılan kadını gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı haldeki Gök', olay yerindeki ilk müdehalenin ardından ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay anı ise, çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-İnşaata çalışma görüntüleri

-Kadının yürüyüşü

-Kadının kafasına demir düşme anı

-Kadın kafasını tutarak yere düşme anı

-Vatandaşların kadına müdehale etmesi

-Ambulansın gelişi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()-

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2)MÜHİMMAT TAŞIYAN TIR'DA ÖNCE YANGIN SONRA PATLAMA; ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

HAKKARİ-Van Karayolu'nun 20'nci kilometresinde askeri eskort eşliğinde mühimmat taşıyan TIR'da, fren balatalarının alev almasıyla yangın çıktı. Çıkan yangında TIR'ın dorsesinde bulunan askeri mühimmat büyük bir gürültü ile patladı, araç kullanılamaz hale geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'dan Hakkari'nin Çukurca ilçesi 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na askeri mühimmat taşıyan TIR'da, Erziki Köprüsü mevkiinden geçerken yangın çıktı. TIR'ın fren balatalarının alev alması nedeniyle çıkan yangın sırasında, sürücü ve yanındaki 1 kişi, araçtan atlayarak kurtulmayı başardı. TIR'ın dorsesinde bulunan mühimmat ise büyük bir gürültü ile patlayarak etrafa saçıldı. Patlama sonucu TIR demir yığını haline gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Van-Hakkari Karayolu patlama nedeniyle uzun süre araç geçişine kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "24 Nisan günü saat 23.30 sıralarında ilimiz merkez Erziki Köprüsü mevkiinde, Van ilinden Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na mühimmat taşıyan TIR'ın fren balatalarının alev alması sonucu yangın çıkmıştır. TIR'ın dorsesinde bulunan mühimmatın yangın nedeniyle patlayarak çevreye saçılması sonucu, Van-Hakkari Karayolu vatandaşların güvenliği açısından Yeniköprü ve Depin Yol Kontrol Noktaları arasında trafiğe kapatılmıştır. Yangından etkilenmeyen mühimmatın başka bir araca nakledilmesi, çevreye saçılan patlamamış mühimmatların aranması ve kontrol altına alınması için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte Van-Hakkâri Karayolu tekrar trafiğe açılacaktır" denildi.

Görüntü Dökümü

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Karayolları ve Emniyet Müdürlüğüne ait iş makinalarının olay yerinde çalışması

-Askerlerin çevreye saçılan mühimmatları araması ve toplaması

-Askeri araçların yol güvenliğinden görüntüler

-112 sağlık ekiplerinin olay yerinde hazır bekleyişi

-Genel ve yakın plan detaylar

SÜRE: 2 Dakika 27 saniye

BOYUT: 275 MB

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-

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3)ORDU'DA ÇİLEK ÜRETİMİNDE REKOR ARTIŞ

ORDU'da fındığa ek gelir sağlamak için çilek üretimi yapan üreticilerin çileğe ilgisi her geçen yıl katlanarak artıyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, 400 dekar alanda 700 ton çilek üretimi yapılan Ordu'da, bu yılki hedefin bin ton üzerinde üretim olduğunu söyledi.

Ordu'da fındığa ek gelir sağlamak amacıyla üreticiler, alternatif ürünlere yönelmeye devam ediyor. Kivi, organik yumurta üretimi, tavukçuluk, arıcılık, ceviz, örtü altı sebze yetiştiriciliği, kesme çiçekçilik, balıkçılık, hayvancılık ve çilek üretimiyle fındık dışında alternatif gelir kaynakları yaygınlaşıyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, özellikle çilek üretimine üreticilerin büyük ilgi gösterdiğini, 2012'de sadece 15 ton çilek üretimi yapılan Ordu'da bu üretimin 400 dekar alanda 700 tona kadar yükseldiğini söyledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin çilek üretimi yapan üreticilere ciddi destek ve katkı sağladığını, bu desteklerle üreticinin üretime dahada önem verdiğini vurgulayan Kemal Yılmaz, "Bugünlerde ilimizde çilek hasadı başladı. Üreticilerimiz ürettikleri çileğin tamamına yakınını daha pazara inmeden tarlada satıyor. Çileğin hem üretimine hemde tüketimine bölgemizde büyük ilgi var. Özellikle Altınordu, Perşembe, Ünye ve Fatsa sahil bölgesinde üretim yapılıyor. Üretimin büyük bölümü ise Altınordu'da Kayabaşı Mahallesi'nde ki çilek tarlalarında. İl genelinde üretim yaygınlaşıyor, yüksek rakımlı bir çok ilçemizde de deneme amaçlı üretimler var. Bu sene 700 ton çilek üretimini bin tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

YAYLA ÇİLEĞİNE TURİSTLER RAĞBET GÖSTERİYOR

Kabadüz ilçesine bağlı bin 500 ile 2 bin rakımlı Turnalık ve Çambaşı yaylasında da çilek üretimi yapıldığını, burada yetiştirilen çileğin aroma tadının daha da iyi olduğunu belirten Yılmaz, "Çambaşı yaylamız özellikle yaz döneminde çok yoğun yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor. Burada yayla yolu kenarında tarlalarda üretilen çilekler ise genelde yaylayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerce tüketiliyor. Turistler tarlalardan toplayıp çilek alıyor, rağbet gösteriyor. 10 yıl öncesine göre kıyasladığımızda çilek üretiminde çok yüksek artış var. Çilek başta olmak üzere diğer alternatif ürünler üzerinde projeler üretiyoruz" şeklinde konuştu.

Ordu'da organik yetiştirilen çileğin kilogramı ise, tezgahlarda 8 TL'den satılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Çilek tarlalarından görüntü

-Çilek hasadından görüntü

-Çilek üreticisi Selçuk Şahin ile röportaj

(SÜRE: 4.10 Dk ) (BOYUT: 249 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-