DHA YURT BÜLTENİ - 10

Cinayet zanlısı, polisi 'Hoşgeldiniz' diye karşıladı

Antalya'da, kendisine kötü tamirci tavsiye ettiği için tartıştığı arkadaşı Özkan Bozlak'ı (39) tabancayla öldüren Tolgahan K. (30), dün saklandığı evde yakalandı. Tolgahan K. polisleri, "Hoşgeldiniz" diye karşıladı.

Olay, 21 Nisan saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi Ahmet Hamdi Akseki Caddesi'nde meydana geldi. Galericilik yapan Tolgahan K., arıza yapan otomobilini, aynı işi yapan arkadaşı Özkan Bozlak'ın önerdiği tamircide yaptırdı. Ancak Tolgahan K.'nin aracı, seyir halindeyken yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine Tolgahan K. ile Özkan Bozlak, telefonda tartıştı. Özkan Bozlak bir süre sonra tamirci dükkanına gitti. Başka bir araçla tamirciye gelen Tolgahan K., tartıştığı Bozlak'ın başına tabancayla bir el ateş etti. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin uzun süre kalp masajı yaptığı Bozlak, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tolgahan K. ise kaçtı.

POLİSİ 'HOŞGELDİNİZ' DİYE KARŞILADI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tolgahan K.'nin Güzeloba Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Dün operasyon düzenleyen ekipler, eve ggelen ekipleri kapıda "Hoşgeldiniz" diye karşıladı. Gözaltına alınan ve ifadesinde arkadaşı Özkan Bozlak'ı isteyerek öldürmediğini belirten Tolgahan K., "Çok sinirlenmiştim. Yanımda taşıdığım tabancanın namlusunu kafasına 3 kez vurdum. Bir anda silah patladı. Korkup kaçtım" dedi. Tolgahan K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüpheli şahsın polisler arasında şubeden çıkışı

- Polis aracına binmesi

- Aracın adliyeye gidişi

52 MB /// 00.29

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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Kayısı bahçesini, güneş enerjisi sistemiyle suluyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sık sık yaşanan elekrik kesintisi ve yüksek elektrik faturaları nedeniyle çiftçi Hacı Kerimoğlu, güneş enerjisi sistemi ile 20 dönümlük kayısı bahçesini sulamaya başladı. Kerimoğlu, daha önce elektriğe aylık 30 bin lira fatura ödediğini, güneş enerjisinin toplam maliyetinin ise 35 bin lira olduğunu söyledi.

Nusaybin ilçesine bağlı Demirtepe köyünde çiftlik kuran Hacı Kerimoğlu, yüksek elektrik faturası ve sık sık yaşanan kesintiler nedeniyle bahçesinde güneş enerjisi sistemini kurdu. 20 dönüm kayısı bahçesini kurduğu güneş panellerinden elde ettiği elektrik enerjisi ile sulayan Kerimoğlu, artık yüksek elektrik faturalarını ödemediğini belirterek, "Daha önce traktörlerle sulama yapıyorduk. Elektriklerde son zamanda olan dalgalanmalardan dolayı hem motorlarımız zarar görüyordu hem de ağaçlarımıza istediğimiz sulamayı yapamıyorduk. Traktörlerimiz içinde mazotların maliyeti yüksek olduğu için güneş enerjisi panellerini kullanmaya başladık. Nusaybin ilçesinde Demirtepe köyünde yaklaşık 200 dönüm kayısı bahçemiz var, 180 dönümlük bahçemizi damlama ve sulama sistemiyle trafolarla suluyoruz. Güneş enerjisi panel ile yaptığımız çalışma güzel devam ederse 180 dönümlük arazimizi de aynı şekilde güneş enerjisi ile sulamaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra hem dalgalanmadan hem traktörden hem de işçilikten tasarruf edeceğiz. Umarım bulunduğumuz bölgede örnek oluruz" dedi.

'ORTALAMA AYLIK 30 BİN LİRA FATURA ÖDÜYORUZ'

Elektrik ile sulama yaptıklarında ayda ortalama 30 bin lira gibi bir fatura ile karşılaştıklarını dile getiren çiftçi Hacı Kerimoğlu, "20 dönümlük arazim için güneş enerjisi çalışması bana 35 bin liraya mal oldu. Haftanın 4 günü sulama yapıyoruz, kalan 3 gün de fazladan kalıyor. Gerçekten bu güneş enerjisi sisteminin büyük bir avantajını göreceğimize inanıyoruz. Tüm çiftçilere sesleniyorum güneş olan bölgelerde, herkes güneş enerjisi sistemleri kurarak ekin veya bahçelerini sulasalar, çok çok karlı çıkarlar"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Güneş enerjisi panelleri ve yanında çalışan su dinamosu,

-Bahçeden görüntü

-Güneş enerjisiyle çalışan dinamo kanaldan suyu bahçe içine pompalarken su akışı

-Çiftlik sahibi Hacı Kerimoğlu ile Türkçe röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), ()

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6 aylık iş için kuyrukta beklediler

Kahramanmaraş'ta belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreli geçici işte çalışmak isteyenler, başvuruların yapıldığı İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İŞKUR İl Müdürlüğü Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il genelinde 715'i belediyelerde, 585'i kamu kurumlarında olmak üzere toplam bin 300 kişiyi işe alacağını duyurdu. İşçilerin maaş ve sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak programdan faydalanmak isteyenler İŞKUR İl Müdürlüğü'nde uzun kuyruklar oluşturdu. İŞKUR yetkilileri başvuru yoğun olunca, adayları sırayla içeriye aldı. Kuruma giren vatandaşlar, başvurularını yaparken, yetkililer işe alınacak kişilerin Mayıs ayının ilk haftasında noter huzurunda kura çekimi ile belirleneceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İŞKUR tabelası

- İŞKUR önünde bekleyen kalabalık

- Vatandaşların binaya alınması

- Başvuru sırasında detaylar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,()

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Tunceli Belediyesi, araç filosunu genişletti



Tunceli Belediyesi çeşitli hizmetlerde kullanmak üzere 3'ü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hibe ettiği 10 yeni aracı filosuna kattı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, belediye bünyesinde hizmet verecek yeni araçları tanıttı. 3'ü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe edilen 7'si de 4 milyon lirayla belediye tarafından satın alınan 10 araç ile belediyenin hizmetlerinde aksama meydana gelmeyeceğini ifade eden Vali Sonel, belediyenin geçmişte bir yılda yaptığı asfaltlamayı, yeni alınan araçlarla bir aylık süre içinde yapacaklarını belirtti. Satın alınan araçlar arasında bulunan servis aracının Tunceli'de kurulan ilk tekstil fabrikasında çalışan işçilerin de faydalanacağını anlatan Vali Sonel, şöyle konuştu:"Aldığımız araçlar arasında bir otobüs de var. Belediye işçilerinin ve tekstil fabrikasında çalışan işçilerimiz için servis aracı olarak kullanılacak. Biliyorsunuz, bizim görevimiz sadece belediye hizmetleri ile sınırlı değil. Tunceli dışındaki işadamlarını ilimize çekmek için belediye olarak 3 tekstil fabrikasının kurulması için öncülük ettik ve şu anda üretime başlayan tekstil fabrikalarında yaklaşık bin Tuncelili iş imkanına kavuşmuş durumda. Bunların yemek ve servis ihtiyacını bizler karşılıyoruz. Yıl sonunda çalışan sayımız 2 bin 500 olacak, bu nedenle servis ihtiyacını karşılamak için 2 otobüs aldık, diğeri yakın zamanda gelecek. Belediyenin asfalt çalışmaları eskiden kürek ile yapılırdı şimdi Finisher aldık. Bu asfalt dökme aracını taşımak için bir de TIR aldık. Yine belediye hizmetlerinin aksamaması için bir kepçe aldık. Vidanjör ve çöp kamyonlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bize hibe etti. Tunceli Belediyesi olarak aldığımız araçların maliyeti için toplam 4 milyon lira para ödedik ve belediyemizin araç parkını neredeyse yeniledik. Engelli vatandaşlarımızın tedavi ve hastane nakillerini rahat yapabilmeleri için engelli taşıma aracı aldık, bu ilimiz için en büyük hizmetlerin başında geliyor. Şehir ana geçişindeki ışıklandırma ve çevre düzenlemesi için çalışmalar başladı. 9 kilometre ışıklandırma ve çevre düzenlemesi yapacağız. Geçmişte belediye bir yıl içinde yaptığı asfalt çalışmasını biz artık son model finişer ile bir ayda yapıyoruz."



Görüntü Dökümü:

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-Vali araç parkına gelirken

-İş makinalarının önünde basın açıklaması

-Valinin yeni alınan araçları incelemesi ve kullanması

-Şehir turuna çıkarılan yeri araçları uğurlaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

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İslahiye'de çobanlar diplomalı oluyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 'Sürü yönetimi elemanı' eğitimi ile çobanlar diploma sahibi oluyor.

İslahiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sürü yönetimi elemanı' kursuna katılanlara, 15 gün süreyle 120 saat teorik ve pratik eğitimi veriliyor. Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerler çobanlık yapabileceklerine dair diploma sahibi oluyor. İlçede 5 yıldan bu yana uygulanan eğitim kapsamında bugüne kadar 145 kişiye sertifika verilirken, yeni açılan kursa ise 4'ü kadın 18 çoban adayı katıldı. Çoban adaylarına kurs koyunca; hayvanı tanıma, hayvan sağlığı, sağım, bakım, besleme, çoğaltabilme, hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele edebilme konularında eğitim veriliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde oluşturulan sınıfta veteriner hekim Yavuz Sarıgöl tarafından verilen kurs ile çobanlar donanımlı hale getiriliyor. Çobanlık kursunu ziyaret eden İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yüksel Şahin, İslahiye'de bugüne kadar 145 kursiyerimize belge verdiklerini hatırlatarak, "Kurslarımızda teorik ve pratik olarak eğitimlerin verildiğini kursiyerlerimize sahada karşılarına çıkacak sorunları ve baş edebilme yöntemlerini anlatıyoruz. Eğitimini tamamlayan kursiyerlerimiz daha modern ve bilinçli mesleklerini yapabileceklerini amaçlarının hayvan yetiştiricilerini daha bilinçli yetiştiricilik yapmalarına katkı sunmaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İslahiye Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğü

- Çobanlık kursuna katılanlar

- Veteriner hekimin ders anlatması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 97 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,()

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Yörük obalarına yoğun ilgi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında oluşturulan Yörük obalarına vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında, bu yıl üçüncüsü oluşturulan Yörük obaları, Kumluca ve yöre halkının ilgi odağı oldu. Bölge halkı akşamlarını Yörük obalarındaki çadırlarda geçiriyor. Mahalle muhtarları tarafından kurulan çadırlarda ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Turan ve Durkadın Kurşunlu da çocukları Ömer Kurşunlu'nun askere uğurlama kınasını Yörük obaları yerleşkesinde yaptı. Bazı Yörük çadırlarının önünde yanan Yörük ateşinin etrafında gençler dans ederken, halk oyunları oynanıyor. Kaymakam Hakkı uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de çadırları ziyaret etti. Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, "19 yıldan beri festival düzenliyoruz. Son 3 yıldan beri de Yörük obaları kuruyoruz. İlk yılından beri Yörük obalarına giderek artan bir ilgi var. Osmanlı Devleti Yörük obasında kuruldu. Bu millet özünü yansıtan değerlere daha çabuk sahip çıkıyor. Yörük obalarındaki çadırlarımız 4 gün boyunca açık kalıyor. Vatandaşımız, 7'den 77'ye her akşam çadırlara geliyor. Vatandaşımız çadırları atalarımızın kullandığı eski eşyalarla ve tarihi motiflerle süslemiş. Atalarımızın yaptığı kuzuluk ve ahşaptan tavuk kümesi çakmışlar. Kısacası halkımız bu işe sahip çıkıyor. Belki bir veya birkaç ay böyle etkinlik olsa oradan gitmeyecek şekilde heyecanlı gördüm. Başta muhtarlarımız olmak üzere tüm halkımıza bize böyle bir Yörük festivali, karnavalı yaşattıkları için teşekkür ediyorum" dedi. Erentepe Mahallesi Yörük çadırında, emekli hemşire Ülkü Rukiye Uğurlu protokol üyelerine, ataların ahşap beşikte bebeği nasıl büyüttüklerini, beşikte neden defne yaprağı kullanıldığını ve beşik kullanımını anlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Obaların kurulduğu alandan drone görüntüsü

- Protokolün gelişi

- Protokolün ziyaretleri

- Oynayan çocuklardan detay

- Konserden detay

- Başkan Hüsamettin Çetinkaya’nın konuşması

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, ()