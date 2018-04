DHA YURT BÜLTENİ- 10

İslahiye'de sağanak yağış

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, aniden başlayan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İslahiye'de aniden başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara girerek kendilerini korumaya aldı. Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı.

Beytüşşebaplı çocuklar, Kato Dağı eteklerinde zırhlı araçlarla gezdi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında çocuklar, polis zırhlı araçlarına bindirilerek, Kato Dağı eteklerinde gezdirildi.

Bir zamanlar şiddetli terör olaylarının yaşandığı Kato Dağı eteklerindeki Beytüşşebap ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluşu kaymakamlık önünde yapılan törenle kutlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Jirki Aşireti Lideri Tahir Adıyaman ile çok sayıda kişinin katıldığı kutlamalarda, renkli anlar yaşandı. Program sonrası, bir gurup Beytüşşebaplı öğrenci, Kato Dağı eteklerinde bulunan Ali Çavuş Mahallesi'nden zırhlı araçlara bindirildi. Ellerindeki Türk Bayraklarıyla zırhlı araçlara ilk kez binen çocuklar, keyifli anlar yaşadı. İlçe merkezinde yapılan gezide polis araçları sirenler eşliğinde hareket ederken, çevredeki vatandaşlar ise zırhlı araçların geçişine alkışlarla destek verdi. Zırhlı araçlarla şehir turu atan Beytüşşebaplı öğrenciler, daha sonra yeniden evlerinin bulunduğu mahalleye geri götürüldü.

'Kalkışma- 24 Saat' buluşması

Gazeteci Salih Uçar'ın, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan kitabı 'Kalkışma- 24 Saat'in lansmanı, Rixos Downtown Antalya Otel'de yapıldı. Siyaset, iş, sanat, spor ve medya dünyasının buluştuğu lansmanda konuşan Vali Münir Karaloğlu, "15 Temmuz'da yaşananların kayıt altına alınması, tarihe not düşülmesi önemliydi. Yazarımızın ellerine sağlık" dedi.

Doğan Haber Ajansı () Akdeniz Bölge Müdürü, 20 yıllık gazeteci Salih Uçar'ın, Cinius Yayınları'ndan çıkan kitabı 'Kalkışma- 24 Saat' lansmanı dün akşam yapıldı. Çok sayıda belge ve görselle darbe girişiminin olduğu gecenin bir başka boyutuna ışık tutan kitabın lansmanına, yaklaşık 600 davetli katıldı. İş, sanat, spor, siyaset, medya ve bürokrasi dünyasından insanları buluşturan lansmana Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Gökcen Özdoğan Enç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Taşır, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, MHP İl Başkan Vekili İsmet Tunç, İYİ Parti İl Başkanı Nizamettin Sağır, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, sinema sanatçısı Ahmet Mekin de katıldı. Kokteyl prolonge ile başlayan törende sanatçı Aslıhan Güngör arp resitali sundu. Ardından tören 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananların anlatıldığı video sunumla devam etti.

KIZI CEYLİN'E TEŞEKKÜR

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli hadiselerden biri olduğunu belirten gazeteci- yazar Salih Uçar, "Bu kalkışma kuvvetli bir demokratik refleksle püskürtülmüştür. Bu refleks, büyük bir toplumsal mutabakat halinde Türkiye'nin her bir köşesinde kendisini ortaya koymuştur. Kitabımda da Antalya'dan başlayıp Marmaris, İstanbul, Ankara ve Samsun'a uzanan süreçleri kaleme aldım" dedi. Kitabını 12 yaşındaki kızı Ceylin'e ithaf ettiğini belirten Uçar, "Kitabımı kızım ve onun nezdinde bütün çocuklara adadım. Dilerim ki onlar bir daha darbelerle yüzleşmez" diye konuştu.

BAYER: İYİLERİNİ SEÇMİŞ

Kitabın sürükleyici ve sade dili, olayların kronolojik dizilimi, konular arasındaki geçişlerle hayatın içinden kesitler sunduğunu belirten Hürriyet Gazetesi Yazarı Yalçın Bayer, "Yazar, yaşadıklarının, dinlediklerinin ve araştırdıklarının 'özgün' ve 'iyi'lerini özenle seçmiş. İktidar- siyaset ve bürokrasi üçgeninde yaşananları ortaya çıkarmış. FETÖ öyküsünü kitaplaştırmak bir habercinin ne kadar titiz çalıştığını da gösteriyor. Uçar bunu başarılı şekilde yapmış; bununla da FETÖ olgusunun altyapısını oluşturmuş bir anlamda" dedi.

'YAZAR TARİHE NOT DÜŞTÜ'

Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu ise şunları söyledi:

"Şehirde 15 Temmuz'u hep beraber yaşadık. Biz ne yaşandığını biliyoruz. Ama bizimle yok olmaması için mutlaka kayıt altına alınması gerekiyordu. Belki 15 Temmuz gecesi şehir bazlı ne yaşandığı ilk defa bir kitapta toplanmış oldu. Ben Salih beyi kutluyorum. Belki o gece Antalya'da silahlar patlamadı, askeri araçlar sokakta yürümedi ama o gecenin merkezlerinden, önemli şehirlerinden birisi Antalya'ydı. Çünkü belki 10 saat sonra şehrimize sayın cumhurbaşkanımız gelecekti bir organizasyon dolayısıyla. Onun için bu şehirde 15 Temmuz'la ilgili yaşanan her şey önemliydi. Bunların kayıt altına alınması, tarihe not düşülmesi önemliydi. Güzel bir çalışma olmuş gerçekten okurken de keyif alarak, sıkılmadan, akıcı üslupla okunan bir kitap olmuş. Yazarımızın ellerine sağlık."

Lansman, konuşmaların ardından Salih Uçar'ın konuklara kitabını imzalamasıyla sona erdi.

'ANTALYA ADINA TARİHİ KAYIT'

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel: "Salih Uçar araştırmacı gazeteci olarak bu geceyi çok güzel bir şekilde Antalya adına aydınlattı. Akıllarda soru bırakmadan, belgeleriyle, bilgileriyle, fotoğraflarıyla bütün bunların hepsini en iyi şekilde anlattı. Gelecek nesillerin de bence çok istifade edebileceği bir kitap ortaya çıktı. Böylesine önemli bir geceye, Antalya'da yaşananlar adına tarihe kayıt düşülmesi adına çok önemli bir çalışma. Salih Uçar'ı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum."

'KİTABI AĞLAYARAK OKUDUM'

Ebru Türel: "Salih Uçar bu kitabı yazmasaydı o gece hepimizin yazdıkları unutulacak, diğer kişilerin neler yaşadığını bilmeyecektik. Damgası vurulmuş bir belge niteliğinde. O geceyi en içten yaşayan insanlardan biri olarak kitabı bi solukta, ağlayarak okudum. Gözyaşlarımı tutamayarak okudum. Çok akıcı bir anlatım dili var."

'ÇOK OKUNAN BİR KİTAP OLACAK'

Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç: "Antalya'da o hain darbe girişimi gecesi yaşananların objektif gözle anlatıldığı bir kitap. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya milletvekillerinin, bizlerin saati saatine, dakikası dakikasına neler yaşadığına dair önemli anekdotlar var. Çünkü genelde 15 Temmuz hain darbe gecesi hep İstanbul- Ankara bazlı anlatıldı. Belki de doğruydu bu. Çünkü o bölgelerde şehitlerimiz vardı. Antalya ayağında böyle bir şey yaşanmadı. Ama karanlık gece hepimizi çok etkiledi. Salih Uçar hem bir gazeteci hem bir kentli olarak güzel bir alanı gördü ve kitaplaştırdı. Antalya'da çok okunan bir kitap olacak."

'ROMAN TADINDA KAYNAK KİTAP'

Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse: "Hatıralarımız zayıflıyor. O hatıraları sürekli kılacak bir eser meydana getirmek gerekiyordu. Darbenin Antalya ayağı, darbe günü Antalya'da neler yaşandı, neler gelişti, nasıl bir direniş gerçekleşti, kim hangi duygular içindeydi bunu kaleme almak gerekiyordu. Onu ilelebet yaşatacak cismani bir şekle büründürmek gerekiyordu. Bunu gerçekleştirdi. Bi solukta okunacak bir kitap. Olayın değişik şahitlerinden değişik yönlerini, bir tarafı Samsun bir tarafı Kumluca, bir tarafı Finike bir tarafı Ankara her boyutuyla ama merkezine Antalya'yı alan bir değerlendirme gerçekleştirdi. Gelecek nesillerin de zevkle okuyacağı, Antalya'da darbe gecesi neler yaşandığını öğrenebileceği roman tadında kaynak bir kitap."

'ÇOK ÖNEMLİ BİR ESER'

Antalya eski Emniyet Müdürü Cemil Tonbul: "Böyle bir eser ortaya çıkardığı için Salih Uçar'ı tebrik ediyorum. Bir söz vardır; söz uçar, yazı kalır. Hain darbe girişiminin Antalya'mıza, Türkiye'mize verdiği zararları olayın kahramanlarından, olaya muhatap olanlardan birebir takip edip yazarak, gelecek nesiller için çok önemli eser ortaya çıkardı."

Polisten ay yıldızlı sütlaç

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 10 nisan polis haftası nedeniyle vatandaşlara üzerinde ay yıldız deseni olan sütlaç dağıtıldı.

Sabah saatlerinde Hükümet konağı önünde Atatürk Anıtına Eleşkirt ilçe Emniyetinin çelek koyma töreni ile başlayan polis haftası etkinlikleri Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'nın ilçe emniyet teşkilatını kabulu ile devam etti. Etkinlikler İlçe Emniyet amiri ve emniyet personellerinin 1981 ylında şehit olan Eleşkirt'li komiser yardımcısı Şahmerdan Ağsakal'ın mezarı başında dua etmesiyle devam etti. Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı 'nın da katılımı ile Eleşkirt merkez camisin de şehit polis memurlerı için okutulan mevlüt sonrasında merkez camisi önünde halka üzerinde ay yıldız desen işlenen 700 adet sütlaç ikram edildi.

Polis Teşkilatı'nın kuruluşu törenlerle kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü, Antalya'da törenlerle kutlandı.

İlk tören sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından konuşan İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır, Türk polis teşkilatının mensubu olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Taşır, “Türk milleti polisine her zaman güvenmiş ve her türlü desteği vermiştir. Milletimizin bizlere duyduğu güveni zedelememek ve onlara en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek öncelikli düşüncelerimizdendir. Sevgi, adalet, eşitlik, sabır, hoşgörü ve nezaketin, halkla bütünleşmenin temel anahtarı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız" dedi. Konuşmaların ardından kadın polisler vatandaşlara karanfil verdi. İkinci tören Antalya Valiliği'nde yapıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birim temsilcilerinin katıldığı törende polisleri, Vali Vekili Hamdi Bolat kapıda karşıladı. Polisler Vali Yardımcısı Bolat'a çiçek takdim etti. Kabulde konuşan Hamdi Bolat, polislerin yeri geldiğinde sınırları aşarak görevlerini yerine getirdiğini belirterek, "Polis teşkilatımız ülkemiz için vazgeçilmezdir. Gerek personel, gerekse teknik donanım olarak daha da geliştirilmesi lazım. Gelişeceğine de inanıyorum. Polis teşkilatımız son yıllarda çağdaş gelişime paralel olarak, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde de yer alıyor. Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal sorumluluk projeleri ile her yaştan insanımıza ulaşan bir yapıya kavuşmuştur. Bu anlamda da toplumumuz için vazgeçilmezdir" diye konuştu. İl Emniyet Müdürü Ramazan Ahmet Taşır ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadığı iki anısını anlattı. Hain darbe girişimi döneminde terörden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olduğunu hatırlatan Taşır, “Valiliğin önüne geldiğimizde Yunus arkadaşlarımızdan biri benden heyecanla izin istedi. 'Nereye gideceksin' dediğimde, bana hitaben 'Müdürüm üzerimde 1 şarjör var. Müsaade ederseniz eve gidip evdeki yedek mermilerimi de alacağım. Bir şarjör yetmeyebilir' demesi, bir bayan arkadaşımızın çocuklarını komşusuna bırakıp aceleyle göreve gelmesine şahit oldum. Emniyet teşkilatımızın bu inancı ve kudreti olduğu sürece ben Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir güç tarafından bölüneceğine ve bir karış toprağının alınacağına inanmıyorum" diye konuştu. Üçüncü tören, Uncalı Polis Şehitliği'nde yapıldı. Buradaki tören, şehitlerin adının okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından mezarlara karanfil bırakılması ile son buldu.

100 bin fide 1 saatte tükendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 'Yerel Tohum Projesi" kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 bin fide dağıtıldı. Dağıtılan biber, domates ve patlıcan fideleri 1 saatte tükendi.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla başlatılan "Yerel Tohum Projesi" 4'üncü yılına ulaştı. Proje kapsamında, Efeler ilçesindeki Kent Meydanı'nda fide dağıtımı düzenlendi. Tüp poşetler içerisindeki biber, domates ve patlıcan fidelerine vatandaşlar, büyük ilgi gösterdi. Uzun kuyruklar oluşturulurken, 100 bin fide 1 saatte tükendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarım Projeleri Koordinatörü Veteriner Dr. Gökçe Yıldırım, fide dağıtımıyla ilgili bilgi verip, "Efeler ilçesinde bu yılın ilk fide dağıtımına başladık. 17 ilçemizde, 15 günde yaklaşık 2 milyon fide dağıtımı gerçekleştireceğiz. Fidelerimizin tamamı yerli tohumlardan üretilmiştir. Bugün biber, patlıcan ve domates fidesi dağıtıyoruz. Bu fideler sofralık oldukları kadar aynı zamanda da tohumluktur. Vatandaşlar gelecek yılın tohumlarını da bu fidelerden oluşacak sebzelerden elde ederlerse çok daha faydalı olur ve projemizde amacına ulaşmış olur" dedi.

