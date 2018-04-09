DHA YURT BÜLTENİ-10

1)MHP'Lİ BÜYÜKATAMAN'IN VİLLASINA GİREN HIRSIZ YAKALANDI

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın Bursa'daki yazlık villasına giren hırsız, polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki yazlık villasına geçen hafta hırsız girdi ve evde bulunan ruhsatlı av tüfekleri, ziynet eşyaları ve özel dosyaları çaldı. Yaşanan olayın ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis, şüphelinin daha önceden de suç kaydı bulunan 36 yaşındaki Hüseyin Ş. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheli Hüseyin Ş.’nin Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi’nde olduğunu belirleyerek takibe aldı. Polisleri farkedince kaçan Hüseyin Ş., kovalamacanın ardından yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramalarda İsmet Büyükataman’ın evinden çaldığı eşyalar da ele geçilirdi. Zanlı Hüseyin Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görnüntü Dökümü

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- Zanlının adliyeye sevk edilmesi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

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2)DİKİLİ VE FOÇA'DA 84 KAÇAK YAKALANDI

İZMİR'in Dikili ve Foça ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 84 kaçak yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri ilek olarak, Dikili'nin Madra Çayı önlerinde lastik bottaki bir grup kaçağın, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıktıklarını tespit etti. Sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle, lastik bottaki Afganistan uyruklu 39 kaçak yakalandı. Foça'nın Aslan Burnu bölgesinde de bir grup kaçağın yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığı belirlendi. Sahil güvenlik ekiplerinin polis ve jandarmayla ortaklaşa yaptığı çalışmada, 6'sı Irak, 39'u Suriye uyruklu olmak üzere, toplam 45 kaçak ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı. Yakalanan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltındaki organizatörlerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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(Not: sahil güvenlik kamerası)

- Kaçakların tespit edilmesinden görüntü

- Kaçakların sahil güvenlik ekiplerince yakalanmasından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, ()

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3)TAKLA ATAN OTOMOBİLİN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

KARAMAN'da kontrolünü kaybeden otomobilin refüjü açıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza, geçen cumartesi günü Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ömer Talha T. yönetimindeki 42 BRG 99 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjü aşıp takla attı. Kazada yaralanan sürücü Ömer Talha T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anı güvenlik kamerası

Haber: Muammer ŞEN KARAMAN

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4)MURATPAŞA'DAKİ ARSA SATIŞ İHALESİ SAKİN BAŞLADI

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'ndeki 139 parselinin satış ihalesi sakin başladı.

Muratpaşa Belediyesi, Ermenek'teki 139 taşınmazını Değirmenönü Kültür Merkezi'nde açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı. Sayının çok olması dolayısıyla ihale 3 güne bölündü. İlk 45 taşınmazın ihalesi saat 09.30'da başladı. Daha önce gerçekleştirilen ihalelerde gerginliğin çıkması nedeniyle polis ekipleri ihalenin yapıldığı merkezde geniş güvenlik önlemi aldı. Bariyerlerle kapatılan merkezin çevresinde belediye çalışanları, zabıta aracından yaptıkları anonsları parsel numaralarını okuyarak katılımcıları içeriye aldı.

ALİ BAHAR DA İHALEYE KATILDI

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkan adaylarından Ali Bahar da ihaleye katılanlar arasında yer aldı. 4 ihaleyi alan Bahar, ihalesini kazandığı parsellerin babasına ait olduğunu söyledi. Belediye bugüne kadar söz konusu mahalle için 7 ihale gerçekleştirdi. 1200 üzerindeki parsel için bugüne kadar 860 kişi arsa aldı. Gecekonduların yer aldığı mahallede vatandaşlar yaklaşık 30 yıldır oturdukları arsaların ihalesinde kendilerine öncelik verilmesini istiyor.

263 VATANDAŞIN EVİ KAMU ALANINDA

Mahalle muhtarı Hüseyin Elmalı tapu sorununun yıllardır devam ettiğini söyledi. Mahallesinde kamu alanı olarak görülen bazı bölgelerde 263 vatandaşın evi olduğunu dile getiren Elmalı, bu vatandaşların mağdur olduğunu iddia etti. Elmalı, “Bu 263 kişiyi sokağa mı atacağız? Vatandaş diken üstünde, mağduriyetlerin giderilmesi için destek bekliyoruz. İhalede yer alamayan mahalleli belediyenin projesinden sonra sokakta kalacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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- İhalenin yapıldığı salondan detay görüntü

- İhaleye katılan vatandaştan detay görüntü

- Görevli memurlardan görüntü

- Dışardaki vatandaşlardan görüntü

- Röp: Mahalle Muhtarı Hüseyin Elmalı

240 MB ///

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

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5)YEMEK ŞİRKETİ SAHİBİ DOLANDIRILDIĞI İDDİASIYLA ŞİKAYETTE BULUNDU

SAKARYA'da yemek şirketi sahibi Taner Koç gıda toptancısı firma tarafından dolandırıldığını, senetleri ödemesine rağmen hak edişlerine tedbir konularak mağdur edildiğini iddia ederek şikayette bulundu.

Adapazarı'nda yemek şirketi bulunan Taner Koç, İstanbul'da bulunan S.Ö.'ye ait gıda ürünleri aldıkları toptancı firma tarafından dolandırıldığını iddia ederek, şikayette bulundu. Taner Koç gıda ürünü alabilmek için teminat olarak senet verdiğini belirterek, "2016 yılının Ocak ayında Kırklareli'ne yemek şirketi açtım. Bu yemek şirketini kurduğumda büyük bir toptancı bana gelerek ürün vermek istediğini söyledi. Ama bununla birlikte benden 100 bin TL'lik teminat senetleri istedi. Bir tane şahsım adına, bir tane de şirketim adına senet istedi. Ben senetleri verdim. Senetleri aldıktan sonra biz bu şirketle bir süre çalıştık. Ürünleri çok yüksek fiyatlardan vermeye başlayınca ben borcumu ödedim. Ama senetlerimi iade etmediler. Senetlerimi işleme koyarak bana hacze geldiler" dedi.

Şirketini çalıştırabilmek için istenilen parayı ödediğini söyleyen Taner Koç, "Şirketimi boşaltmasınlar diye ben 60 bin lira civarındaki aracımı 45 bin lira sayarak onlara teslim ettim. Aracımı protokol karşılığında teslim ettim. Aracımı alıp götürdüler. Bunlar aracımın satışını aldıktan 4 ay sonra tekrardan bana icraya geldiler. İcraya geldiklerinde aracın 45 bin lira etmediğini ve benim onlara 64 bin lira borcum olduğunu söylediler. Bunun üzerine bende 'aracımı getirin öbür borcu ödeyeyim' diye söyledim. Aracımı teslim etmemelerinin yanı sıra benden 64 bin liralık taahhüt aldılar. Ben bu 64 bin lirayı ödediğim halde aracımı istemeye gittiğimde onlar 31 bin 700 lira daha borcum olduğunu belirtti. Benim tüm firmalarıma hak edişlerime tedbir koydular. Müşterilerimin beni bırakmalarına sebep oldular. Benim hayatımı kararttılar. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şikayetimiz bulunmaktadır. Şikayetçi olduktan sonra şirket yetkilisinin avukatı beni arayarak, anlaşmak istediklerini söyledi. Ama ben şikayetçi olduğum için yaklaşmadım" diye konuştu.

SATIN ALDIĞI MALZEMELERE EL KONULDU

Hendek'te yemek şirketi bulunan Orhan Akyıldız ise aynı firma tarafından mağdur edildiğini belirterek, "Ben Hendek'te yemek ticaretiyle uğraşan, yemek hizmetleri sunan firmanın sahibiyim. 2017'nin Haziran ayında malzemelerini fatura karşılığında satın aldığım firmanın bunlara borcu varmış. 170 bin lira alacakları varmış ona münhasıran bana geldiler. Satın alma değeri 1,5 milyon lira değerinde olan malzemeleri aldılar. 'Bu malzemeleri siz satın alamazsınız, bu malzemelerde bizim hakkımız var' şeklinde açıklamada bulunup malzemeleri icra kanalından gelip aldılar. Bana dolaylı olarak bana zarar verdiler. Çünkü ben bütün bu malzemelerin parasını satın aldığım firmaya ödedim. Ödemiş olduğum halde bu bahsettiğimiz firma bütün demirbaşları almak suretiyle bizi malzemesiz ve hizmet veremez hale soktu. Yaklaşık 800 bin lira ciroluk müşteri portföyüm böylece elimden alınmış oldu. Aylık 800 bin liralık ciro yapan müşteriden olduk, hem de satın alma değeri 1,5 milyon lira demirbaş elimizden gitti" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Taner Koç ve Orhan Akyıldız ile röp. ve detaylar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),() -

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6)HAKKARİ'DE PKK'NIN SİLAH VE MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

HAKKARİ'nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Yüksekova ve Çukurca kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi: "Yüksekova ilçesi Değerli köyü Köycük mezrasında tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada; 2 pil bloğu (EYP düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış), 110 metre elektrik kablosu, 3 metre branda ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Ayrıca Yüksekova ilçesi Varkevik Tepe çevresinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde ise 6 adet 12 kilogramlık tüp, 20 metre kablo, 5 adet pil, 20 litre sıvı yağ, 30 metre branda, 3 şemsiye, 1 ocak, muhtelif yaşam malzemesi ve kıyafet ele geçirilmiştir. Çukurca ilçesi Bey Mahallesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde ise, 1 RPG-7 roketatar silahı ve 1 Bixi makineli tüfek gövdesi ele geçirilmiştir."

HAKKARİ, ()



