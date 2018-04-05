DHA YURT BÜLTENİ-10 

Erzurum Emniyeti, kaçaklara 'dur' dedi

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde başlattığı uygulama ile kaçak göçmenlere geçiş izni vermiyor. Kontrol noktalarında durdurulan kaçak göçmenler, otobüslerle şehir merkezine getirilip, kimlik tespitinden sonra toplu olarak merkez Palandöken ilçesinde bekletildikleri spor salonuna götürülüyor.

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik problemler nedeniyle İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan binlerce kaçak göçmen, Van ve Ağrı üzerinden hiçbir engele takılmadan Erzurum'a kadar geliyordu. Yeni uygulama başlatan Erzurum Emniyeti Ağrı yolu üzerindeki Horasan ilçesi ve kent merkezi girişinde kontrol noktaları oluşturdu. Yürüyerek gelen kaçak göçmenlerin şehir merkezine girişine izin vermeyen polis kontrol noktalarında beklettikleri kaçakları otobüslere bindirerek polis merkezine götürüp, kimlik tespiti yaptıktan sonra merkez Palandöken ilçesindeki Palandöken Spor Salonu'na götürüyor. Artık yollarda yürümelerine izin verilmeyen kaçak göçmenler istila ettikleri otogar ve çevresine sokulmuyor. Kontrol merkezlerinde durdurulan araçlarda tek tek aranıyor.

CHARTER SEFERLERLE ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK

Erzurum'un Aşkale ilçesindeki 1500 kapasiteli Geri Gönderme Merkezi'nin de talepleri karşılayamaz olması nedeniyle spor salonunda toplanan kaçak göçmenlerin hafta sonu charter uçak seferlerle ile ülkelerine gönderileceği öğrenildi. İlk etapta 700 kaçak göçmenin gönderileceği, daha sonra bu seferlerin devam edeceği bildirildi.

Kaçak göçmenler yaklaşık 23 gün yürüyerek bin bir zorlukla ulaştıkları Erzurum'dan 2 saatlik uçuşla tekrar ülkelerine gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Göçmenlerin gelişi

-Polis noktası

-Göçmenlerin polis tarafından durdurulması

-Polis araçlarda arama yaparken

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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Bakan Gül, Celse Uygulamasını ilk kez Afyonkarahisar'da başlattı (1)

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye genelinde bugün hayata geçirilen Celse Uygulamasını Afyonkarahisar'dan başlattı.

Afyonkarahisar'da 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında Afyonkarahisar Adliyesi'nde gerçekleştirilen programa katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, burada yaptığı konuşmanın ardından avukatlara dava takibinde büyük kolaylık sağlayacak Celse Uygulamasını tüm Türkiye'de ilk kez Afyonkarahisar'dan başlattı. Avukatların akıllı telefonları üzerinden davalarını takip edebilecekleri uygulamanın büyük kolaylık sağlayacağını belirten Bakan Gül, uygulamanın avukatlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Gül'ü uygulamayı başlatması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Bakan Kaya: Suriye'de insanlık onurunu Türkiye korumuştur

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hatay Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Kaya Valilik ziyaretinde Hatay Valisi Erdal Ata'dan il genelinde sürdürülen bakanlık çalışmaları hakkında bilgiler aldı ardından ise Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki kuşatmanın sembol isimleri haline gelen Kerim bebek, kasım bebek, Alaa ve Nur kardeşlerle bir araya geldi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Bakan Kaya, Suriye'deki savaşta insanlık onurunu kurtaran tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Bakan Kaya yaptığı basın açıklamasında, "Zalim Esed rejiminin baskısından Doğu Guta'daki saldırılardan kaçarak Türkiye'ye sığınmış kardeşlerimizle bir aradayız. İnsanlık dramının en büyüğünün yaşandığı Suriye'de savaşın en büyük sıkıntısı kadın ve çocuklar çekiyor. Kerim bebek annesi ve bir gözünü savaşta kaybetmiş, tıbbi olarak desteğe ihtiyacı var ve onun Türkiye'deki tedavisini gerçekleştireceğiz. Aile Bakanlığı olarak tüm ihtiyaçlarını takip edeceğiz. Bugün Türkiye olarak 3.5 milyondan fazla Suriyeli kardeşimize güvenli liman olmuş, onların her türlü ihtiyacını karşılamış, insanlık onurunun adeta Suriye savaşında Türkiye kurtarıcısı olmuştur. Bugün Afrin'de Zeytin Dalı Harekatıyla orada yaşayan mazlum insanların da zulümden kurtulmasına vesile olduk. Başarılı bir şekilde operasyonumuzu tamamladık, artık orada temizlik operasyonları devam ediyor. Bugün Afrin'de kahraman Mehmetçiğimiz tek bir sivilin dahi burnu kanamadan oraya barışı, huzuru götürmek için mücadele veriyor" dedi.

İKİ YIL ARADAN SONRA AFRİNLİ ÇOCUKLAR OKULA GİDECEK

Afrin'de TSK'nın kontrolü sağlamasının ardından iki yıl aradan sonra çocukların okula gitmeye başlayacağını söyleyen Kaya şöyle devam etti: "İki yıl aradan sonra Afrin'de çocuklar okula gidecek, aynen Cerablus'ta olduğu gibi. Biz hemen yanı başımızdaki terörden temizlenmiş bir bölge olmasını istiyoruz ve oradaki çocukların, kadınların huzur içinde yaşayacakları bir ortamda vatanlarına dönmelerini istiyoruz. Buradaki Suriyeli kardeşlerimizde oradaki savaşın biran önce bitmesi ve memleketlerine dönmek için adeta gün sayıyorlar. Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni bugüne kadar fazlasıyla yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İnsanlık onurunun Suriye sınavındaki kurtarıcısı aslında Türkiye'dir. Bugün Avrupa ülkeleri Suriyeli kardeşlerimizi sayılarla ülkelerine alırken Türkiye kendisine savunan tüm mazlumlara güvenli bir liman olarak kapılarını ve Türk halkı da gönüllerini açmıştır. Biz üzerimize düşeni bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yapmaya devam edeceğiz, Suriyeli tüm mazlumların hayır dualarını aldığımızı biliyoruz. Bugün savaştan etkilenmiş bu çocukların yüzünü güldürmek,s avaşın etkilerinden onları kurtarmak oldukça zor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bakanlık olarak savaşın etkisinden kaçmış çocuk ve kadınlara psiko-sosyal destek veriyoruz bakanlık olarak. Yaklaşık 300 bine yakın Suriyeliye bugüne kadar psiko-sosyal destek verdik. Savaşın etkilerini bu çocuklardan silmeye biz de gayret ediyoruz."

Bakan Kaya'nın Hatay Valiliği ziyaretine AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, İl Kadın Kolları Başkanı Sabahat Özgürsoy Çelik ile çok sayıda partili eşlik etti. Bakan Kaya Valilik ziyaretinin ardından şehit aileleri ziyaretine başladı. Kaya'nın Hatay'ın ardından Kilis'e geçerek çeşitli temaslarda bulunacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Kaya'nın valiliğe gelişi

-Şeref defterini imzalaması

-Hatay Valisi Erdal Ata'yla görüşmesi

-Bakan Kaya'nın Suriyeli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelmesi

-Çocuklara hediyeler vermesi

-Nur ve Alaa ile selfie yapması

-Bakan Kaya'nın konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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Adana merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

ADANA merkezli 21 kentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda çoğunluğu muvazzaf 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün askeri yapılanmasına yönelik 21 ilde operasyon düzenlediği operasyonda çoğunluğu muvazzaf 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 24'ü sorgularının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sının ise sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,()

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Kazada ölen Rabia'nın amcası: Ciğer parçamız, hız kurbanı oldu

Kaza anı güvenlik kamerası

KONYA'da geçen pazar günü yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Sena Doğan (11), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Rebai Sena'nın amacı Ergül Doğan, kazanın olduğu yerde hız sınırının 30 kilometre/saat olduğunu ve yeğenine çarpan otomobilinde aşırı hızlı olduğunu ileri sürdü. Doğan, "O bizim ciğerimizi aldı. Yetkililere sesleniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Katil sıfatıyla yargılansın istiyorum. Rabia Sena; hayat doluydu, ciğer parçamızdı, 11 yaşında bir güzellikti." dedi.

Kaza, geçen 01 Nisan Pazar günü saat 15.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuklu Adem ve Latife Doğan çiftinin ortanca çocuğu olan Dikilitaş Sahibi Ata İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Rabia Sena Doğan, yolun karşısına geçmek istediği sırada Muzaffer Utku T.'nin kullandığı 42 CKY 05 plakalı otomobil çarptı. Minik Rabi, çarpmanın şiddetiyle fırlayıp karşı şeride düşerken, otomobilde refüje çıkıp takla attı. Kazada ağır yaralanan Rabia Sena, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan yanındakilerle birlikte yara almadan kurtulan sürücü Muzaffer Utku T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

MAHALLE SAKİNİ YOL KAPATTI

Aynı yerde geçen Salı günü 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bunun üzerine Rabia Sena Doğan'ın ailesi ve yakınları başta olmak üzere mahalle sakinlerinden kadınlar yolun bir şeridini, erkekler de diğer şeridini 3 saat ulaşıma kapatıp, kazaların olmaması için önlem alınmasını istedi. Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin kazaların olmaması için önlem alacaklarını söylemesi üzerine öfkeli kalabalık dağıldı.

AŞIRI HIZLI OLDUĞU İDDİASI

Kazada yaşamını yitiren Rabia Sena'nın amcası Ergül Doğan, kaza anının güvenlik kamera kayıtlarına yansıdığını ve kayıtları göre otomobilin aşırı hızlı olduğunu ileri sürdü. Kazanın meydana geldiği caddede hız limitinin 30 kilometre/saat olduğunu belirten Doğan, şunları söyledi:

"30 kilometre olan hız limitinde, bizim çocuğumuza yaklaşık 120 kilometre hızla gelip vuruyor. Burada bir çocuğa 30 ile 120 hızla çarpmanın arasındaki farkı, yetkililere soruyorum ? Elinizi vicdanınıza koyun, bizim canımız, ciğerimiz yandı. Bu insan bir katildir. En büyük cezayı alsın. 120 kilometre hızla gelip çocuğa çarpmakla katil sıfatını almıştır. Hakimlere savcılara sesleniyorum, sizin de çocuklarınız var, buradaki hız limiti eğer 30 görünüyorsa çocuğumuza o süratle çarpıyorsa elinizi vicdanınıza koyun. Bu insan bir katildir ve katil sıfatıyla yargılanmasını istiyorum. Adaletin arkasındayız, adaletti bizim arkamızda dursun.Rabia Sena; hayat doluydu, ciğer parçamızdı, 11 yaşında bir güzellikti."

Görüntü Dökümü

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- Kaza anı güvenlik kamerası

- Amca röp.

- Kazanın gerçekleşkiği yoldan detay

- Hız limiti 30 olan tabelatı

- Rabia Sena'nın görüntüsü

- Rabia Sena'nın fotoğrafları

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ()

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Kazada ölen 2 genç gözyaşlarıyla uğurlandı (2)

COMBA DA TOPRAĞA VERİLDİ

Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden Esengül Comba(33), gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı. 1 çocuk annesi Comba için Çerkezköy Mimar Sinan Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, iş adamları, siyasiler, esnaf ve Comba ailesinin yakınları katıldı. Cenazede Esengül Comba'nın acılı babası Remzi Comba taziyeleri kabul ederken, gözyaşları döktü. Cenaze namazının ardından Comba gözyaşları ve dualarla İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazeye katılanlar

-Cenaze namazının kılınması

-Ağlayanlar

-Babanın taziyeleri kabul etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()

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Taksi, su kanalına devrildi: 4 yaralı

GAZİANTEP’te, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına devrilen takside 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karaca Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Malıçok, 27 T 1039 plakalı taksisine aldığı 3 müşteriyi gidecekleri yere bırakmak için yola çıktı. Bir süre sonra Malıçok, aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Arif Malıçok ile araçtaki 3 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrası hurdaya dönen taksi ise kurtarıcı ile çıkarılıp otoparka götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekipleri

- Kazanın olduğu yer

- Kanala düşen araç

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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Biber Expo'nun gözdesi 'biberli baklava'

MERSİN'de düzenlenen Biber Expo Tarım Fuarı yoğun ilgi gördü. İçine tatlı ve acı biber konularak yapılan 'biberli baklava' ve 'dolmalık biber tatlısı' fuarın gözdesi oldu.

Akdeniz Belediyesi tarafından, kentin biber üretimindeki lideri olan Adanalıoğlu Mahallesi'nde açılan fuara Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, milletvekilleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Biber çeşitlerinin tanıtıldığı fuarda en çok ilgiyi, Metin Zayıf tarafından yapılan biberli tatlılar gördü. Ziyaretçiler biberli tatlıları farklı ve çok lezzetli bulduklarını söyledi. Baklavayı, fıstık ve ceviz yerine biberle yapan Metin Zayıf, "İlk önce deneyip kendimiz tattık. Birkaç denemeden sonra gerçek lezzete ulaştık. Biberli baklava ilk defa yapılıyor. Bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum ama çok lezzetli oldu. Herkes çok beğendi. Bu baklavanın içerisinde biber var. Genelde tatlı biber koyuyoruz. Bazıları acı biber istiyor, onlara özel yapıyoruz. Biber dolmasının içerisinde ise ceviz, irmik, şeker, mahlep ve tarçın var. Bu tatlıyı yaygınlaştıracağız" dedi.

Açılışta konuşan Vali Su ise biberin dünyada önemli bir meta olduğunu ifade ederek, "Dünyada yaklaşık 34 milyon ton biber üretiliyor. En çok üreten ülke ise Çin. Türkiye 2 milyon 600 binin üzerinde biber üretimi yapıyor. Bunun yaklaşık 300 bin tonunu da Mersin'de gerçekleştiriyoruz. Burada yaklaşık 50 bin dönüm arazi üzerinde biber ekimi gerçekleşiyor. Bunun 25 bin dönümü de Akdeniz ilçemizde. Üretimde önemli noktadayız" diye konuştu.

Mersin'in, Antalya'dan sonra yeşil biber üretiminde Türkiye ikincisi olduğunu kaydeden Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk ise "Akdeniz ilçemiz Mersin'deki üretimde, yaklaşık yüzde 60 payla birinci sırada. Akdeniz ilçesi olarak Türkiye'de biber üretiminin yüzde 7'sini karşılıyoruz. Temel amacımız bu üretim potansiyelini bölgeye tanıtmak. Adanalıoğlu ve Kazanlı bölgesinde yaklaşık 14 bin hektar alanda 80 bin ton biber üretiliyor. O yüzden burayı tercih ettik. Amacımız tanıtım ve bunun yanı sıra biber üretimindeki yenilikleri, gelişmeleri ürecilerimizle buluşturmak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezdi. En fazla zamanı tatlı standına ayıran protokol üyeleri, biberle yapılan tatlıların tadına baktı.

Görüntü Dökümü

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-Fuardan görüntüler

-Katılımcılardan görüntüler

-Üreticilerden görüntüler

Biberlerden görüntüler

-Biberli Baklavadan görüntüler

-Dolmalık biber tatlısından görüntüler

-Protokol üyeleri tatlıyı yerken

-Usta Metin Zayıf'ın konuşması

-Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'un konuşması

-Vali Ali İhsan Su'nun konuşması

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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