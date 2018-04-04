DHA YURT BÜLTENİ-10

Tekirdağ'da, lisede 'menenjit' alarmı (2)

'BİLİNCİ AÇILDI, KONUŞMAYA BAŞLADI'

Tekirdağ'da menenjit teşhisi konulan Ergene Anadolu Lisesi öğrencisi B.S.'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Yoğun bakım ünitesinde tutulan öğrencinin sabah kaybolan bilincinin yerine geldiği ve konuşmaya başladığı öğrenildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre B.S.'nin menenjit olduğu kesinleşirken, doktorlar bulaşıcı olup, olmadığının anlaşılabilmesi için menenjit türünün belirlemeye çalışıyor.

Haber: TEKİRDAĞ ()

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Öcalan'ın doğum günü için kardeşinin evinde gizlenen HDP il başkanı ile 8 kişiye gözaltı

ŞANLIURFA Valiliği'nce olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yasak kararı alınarak, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum günü kutlamalarına izin verilmedi. Kutlama için Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ndeki evinde gizlenen HDP İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili’nin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 69’uncu doğum gününü kutlamak isteyenlere OHAL kapsamında izin verilmemesi kararı alındı. Valiliğin yasak kararı sonrası HDP'li ve DBP'li yöneticiler, PKK’ya yakın internet sitelerinden ve sosyal medyadan Halfeti’de yapılması planlanan kutlamalara katılım çağrısı yaptı. Ömerli'ye bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilecek yürüyüşün gelenek haline dönüştüğü kaydedilen çağrıya, HDP ve PKK yandaşları ilgi göstermedi. Yasak kararı üzerine Şanlıurfa merkez, Birecik ve Halfeti'de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için çevre illerden gelen polis ve askerler, zırhlı araçlarla uygulama yaparak, Ömerli'ye geçişlere izin vermedi.

MEHMET ÖCALAN’IN EVİNDE GİZLENEN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu evde yapılması planlanan kutlamaya katılmak için 2 gün önceden Ömerli Mahallesi'ne gelenlere yönelik önlem aldı. Ekipler, dün akşam saatlerinde, Ömerli’de ikametgahı bulunmayan ve Mehmet Öcalan’ın evinde kaldıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Öcalan’ın evinde bulunan, aralarında HDP İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili ve DBP’li ilçe yöneticilerin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nin yasak kararı gerekçesiyle polis ve askerler, kent merkezinde, giriş- çıkış noktalarında araç plakalarını sorgulayıp, kimlik kontrolü yaptı. Uygulama noktasına gelen gazeteciler dahil özellikle yabancı plakalı araçların sürücülerini durduran polis, kimlikleri kontrol edip, bagajlardaki eşyaları inceledi. Abdullah Öcalan’ın doğum günü için geldiği saptanan kişiler, kente girmesine izin verilmeyerek, gönderildi. Kent merkezinde de durumundan şüphelenilen kişiler, kimlik kontrolünden geçirildi.

Polis ekipleri, geçmişte terör örgütü PKK lehine korsan gösterilerin düzenlendiği semtlerde de devriye görevini artırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Halfeti ve Birecik ilçe giriş ve çıkışlarında yapılan denetim

- Güvenlik güçleri

- Araçların aranması

- Zırhlı araçla önlem alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şeker fabrikaları için Çorum'a geliyor

ÇORUM'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine değinerek, "Cumartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Çorum'a gelecek. Bu mitingler siyasi bir miting değil. Parti ayrımı gözetmeden herkesi şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki vermek için Türk bayraklarıyla miting alanına davet ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumartesi günü Çorum'a gelecek. Çorum'Da şeker fabrkalarının özelleştirilmesine 'hayır' demek için bir miting düzenleyecek olan Kılıçdaroğlu'nun gelişi ile ilgili önceden kente gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Çorum'daki miting hazırlıkları hakkında görevlilerden bilgi aldı. Hürriyet Parkında oturan vatandaşlarla da sohbet eden Ağbaba, "Hangi siyasi görüşte olursa olsun bütün Çorumluları mitinge bekliyoruz. Bu bir siyasi miting değil, şeker fabrikalarının satışına karşı yapılan bir mitingdir. Sadece Türk bayrakları ile alanda olacağız. Şeker fabrikasının satılmasına karşı olan herkesi mitinge bekliyoruz" dedi.

Çorum şeker fabrikasının peşkeş çekileceğini savunan Ağbaba, satış gerçekleşirse fabrikanın kapanacağını iddia etti. Mücadeleye devam ettiklerini ve özelleştirmenin duracağına inandıklarını dile getirten Ağbbaba, Ak Parti iktidarına da çağrı yaparak "Lütfen bu seslere kulak ver senin partindeki milletvekilleri bile buna karşı çıkıyor. Bu satışı isteyen bu satışı savunan bir tek insan bile yok şu anda. Bazı mitinglerimize MHP ve Ak Partililerde katıldı. Bu satışı savunan bir tek kişi bile yok. O nedenle bu satışın duracağına inanıyoruz hükümetin de bu sesi duymasını istiyoruz. Gel yol yakınken bu yanlıştan dön. Milli ve yerli fabrikaları uluslararası güçlere peşkeş çekme" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Veli Ağbaba vatandaşlarla parkta sohbet

-Veli Ağbaba basın açıklaması

- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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Yazar Uluğtürkan, 'Madalyasız' romanını Artvin’de anlattı

İFTİRAYA uğrayıp İstiklal Mahkemesi'nde idamla yargılanan, daha sonra teklif edilen İstiklal Madalyası'nı 'Yaptıklarım vatan içindi' diyerek reddeden vatanseverin gerçek yaşam öyküsünü anlatan 'Madalyasız' adlı romanın yazarı gazeteci- yazar Mehmet Uluğtürkan, Artvin’de, Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Artvin Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okur-yazar buluşması kapsamında 'Madalyasız' adlı romanın yazarı, gazeteci- yazar Mehmet Uluğtürkan, Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Programa, Uluğtürkan'ın yanı sıra Artvin Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, Doğan Kitap Eğitim Yayınları Direktörü Erdal Karakaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide günlük tutmaları tavsiyelerinde bulunan Uluğtürkan, “Sadece okumak yetmez yazmakta gerekir. Hiçbir şeye önyargılı olmayın. Hayat baktığınız fotoğraf gibi olmayabilir. Onun için hayata dokunacağız, içerisinde olacağız, ön yargılı olmayacağız. Birde yazacağız. Bunlar başarıyı getirirö dedi.

‘ÖLÜRSEK CENNET BİZİM, KALIRSAK VATAN BİZİM’

Madalyasız adlı romanını anlatan Uluğtürkan, “Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinde 120 askerle destek olan romanın kahramanı Yeniçeri Mehmet Ağa, daha önce şehit vermemiş evlere giderek topladığı askerlere şu ‘Ölürsek cennet bizim, kalırsak bu güzel vatan bizim’ cümlesini kurdu. Bu cümle sizin içine anlamlı değil mi?ö diye sordu.

BABASI İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Anne ve babaların çocuğundan vazgeçecek kadar ülkeyi sevdiğini anlatan Uluğtürkan, şöyle konuştu: "Buraya gelmeden önce babamı aradım. Babam 80 yaşında ve kulakları ağır işitiyor. Ona ‘baba ben Artvin’e gidiyorum’ dedim ama o Afrin’e gidiyorum anladı. Oda bana ‘ne iyi edersin oradakilere de moral olur’ dedi. Böyle insanlarımız olduğu sürece geleceğimizden, istikbalimizden kaygılanmamıza gerek yok diye düşünüyorum"

Yeni kitap hazırlığı içinde olduğun ifade eden Uluğtürkan, “Atatürk’ü görenler sadece bir kez ağladığını görmüş. Oda Mustafa Necati’nin vefat haberini alınca.Onun için Mustafa Necati’nin hayatını anlatan kitap hazırlığım var. Kasım ayında yetiştirmeyi planlıyorumö dedi.

Milli mücadele ruhunu ülkeyi dolaşarak yazdığı roman aracılığıyla öğrencilere aşılamak istediğini belirten Uluğtürkan programın sonunda öğrencilerle selfie çektirdi, kitabını imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yazar Mehmet Uluğtürkan konuşması

Salondan detay görüntü

Kitap imzalama görüntüleri

Detaylar

Haber-Kamera: Adem Güngör ARTVİN- ()

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FETÖ'nün 'kripto yapılanması' sanıkları hakim karşısında

TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'kripto yapılanmasına' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22'si tutuklu 43 sanık hakim karşısına çıktı.

Tekirdağ'da FETÖ/PYD'nin TSK içindeki 'kripto yapılanmasına' yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında , örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddia edilen 22'si tutuklu 43 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nden altında getirilen tutuklu sanıkları sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye alındı.

Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada duruşmaya, 22s'i tutuklu 43 sanık ile avukatları katıldı. Sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 280 sayfalık iddianame okundu. Duruşma sanıkların savunmaları ile devam ediyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 43 sanık hakkında, hazırlanan iddianamede, ardışık şekilde ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleri arasında kriptolu görüşmeler yapıldığı ve 'terör örgütüne üye oldukları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları' suçlamaları ile sanıklar hakkında, 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Jandarmanın adliye önünde aldığı önlemler

-Cezaevi araçlarının gelişi

-Sanıkların araçlardan indirilmesi

-Sanıkların adliyeye alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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