DHA YURT BÜLTENİ-10

DEREDE KAYBOLAN POLİSİN 11 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI(EK)

1)ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Trabzon’un Maçka ilçesinde, 22 Mart Perşembe günü, sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp, kaybolan ve 11 gün sonra cansız bedenine ulaşılan polis memuru Mehmet Ayan (26) için Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile şehit polis memurunun annesi Ayşe, babası İsmail, eşi Hacer, kardeşleri Muhammet ve Mücahit Ayan ile vatandaşlar katıldı. Şehit polis Ayan’ın cenazesi polis meslektaşlarının omzunda alana getirildi. Kardeşi Muhammet Ayan, ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.

BABA ARAMA ÇALIŞMALARI İÇİN HELALLİK İSTEDİ

Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende, şehit polis memuru Mehmet Ayan’ın özgeçmişi ile Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Törenin ardından şehit polisin cenazesi meslektaşlarının omzunda tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Gözyaşlarını tutamayan aileyi Vali ve Belediye Başkanı teselli etmeye çalıştı. Şehit polis Mehmet Ayan’ın babası İsmail Ayan, 11 gündür aralıksız sürdürülen arama çalışmalarından dolayı Vali Yücel Yavuz’a teşekür etti, helallik istedi. Şehit polisi Ayan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun’a gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Cenazenin getirilişi

Tören detayları

Detaylar

Haber: Osman ŞİŞKO Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-

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Afrin'de şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar için tören (EK)

2)5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, arama- tarama faaliyetleri yapılırken, askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerin tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu şehit olan Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik görevlisi Burak Tatar'ın (23) cenazesi, 112 Acil Komuta Merkezi önünde düzenlenen törenin ardından merkez Yakutiye ilçesine getirildi.Şehit UMKE görevlisi Burak Tatar için Narmanlı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum milletvekili Orhan Deligöz ile İbrahim Aydemir, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, şehidin annesi Hülya, babası Yahya, kardeşleri Derya ile Kadim Tatar, mesai arkadaşları ve yaklaşık 5 bin Erzurumlu katıldı.

ŞEHİT ANNESİNİ SAĞLIK BAKANI TESKİN ETTİ

Cenaze töreninde şehidin babası Yahya Tatar, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun başında "Yavrum sana nasıl kıydılar?" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü. Caminin bahçesine kurulan taziye çadırına gelen Sağlık Bakanı Demircan, şehidin annesi Hülya Tatar ile görüştü. Anne Tatar, Bakan Demircan'a "Yavruma 'Gitme' dedim. O ise bana 'Görev kutsaldır ana' diyerek, gitti" deyip, gözyaşıdöktü. Demircan ise şehidin annesinin elini tutarak, teskin etmeye çalıştı.

Şehit Burak Tatar'ın cenazesi, Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazı sonrası götürüldüğü köyü Güzelova'daki mezarlıkta toprağa verildi.

ERZURUM/

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3)ELEŞKİRT'TE 2 AYRI KAZADA 13 KİŞİ YARALANDI

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada aralarında yolcularında bulunduğu 13 kişi yaralandı.Kazaların ilki, saat 10.00 sıralarında Ramazan köyünden ilçe merkezine giden Fevzi Göktaş yönetimindeki 65 ET 823 plakalı yolcu minibüsü, Eleşkirt Kaşasor mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada şoför Fevzi Göktaş (61) ile yolcular Ömer Sarı (18), Ömer Boztaş (19), Ercan Polat (27), İsa Göktaş (30),İshak Göktaş (58), Faik Sevim (58), Abdulcabbar Aras (75), Zeliha Yıldırım (77), Süleyman Yıldırım (79) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eleşkirt Devlet hastanesine kaldırıldı. Ağrı-Erzurum karayolu Bakımevi mevkisi civarında meydana gelen ikinci kazada da, sürücüsü öğrenilemeyen bir traktör Ramazan Öztürk idaresindeki 04 AS 530 plakalı transit ile çarpıştı. Kazada transitte bulunan yaralılar Şaban Öztürk (51), Nesim Öztürk (61), Hacı Ahmet Öztürk (70) tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada yol ortasında duran ve trafik akışını zorlaştıran transit yoldan geçen vatandaşlar ve trafik ekiplerince itilerek yol kenarına çekildi.

Görüntü Dökümü

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-Şarampole uçan köy münübüsünden görüntüler

-Traktör ve transitin çarpışması sonrası kaza yerinden detaylar

-Yolu kapatan transitin vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekilmesi

( Haber-Kamera: Ayhan İSEN/ ELEŞKİRT, (Ağrı), ()

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4)POLİS, UMUT YOLCULARINI BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARDI

İZMİR'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonunda durdurulan bir kamyonette, 71 kaçak yakalandı. Kamyonette bulunan 5 yaşındaki çocuğun havasızlıktan boğulmak üzere olduğu fark edilince sağlık ekiplerinden yardım istendi ve hayata döndürüldü. Bu arada operasyonda gözaltına alınan K.K. (46) ve F.E. (27), tutuklandı.Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Geçen cuma günü, yaptıkları araştırmalar sonrasında içerisinde kaçakların bulunduğu kamyoneti takibe aldı. Bayraklı'da durdurulan kamyonetin kapalı olan kasasında 71 Suriyeli kaçak yakalandı. Kamyonetin kasasında ailesiyle bulunan 5 yaşındaki M.'nin ise havasızlıktan boğulmak üzere olduğu polislerce fark edildi. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle küçük çocuk hayata döndürüldü. Araçta ise 40 can yeleği, 5 şambrel can simidi ve bot şişirme pompaları ele geçirildi. Bu arada bir mültecinin tepki gösterip saldırdığı, organizatör oldukları ileri sürülen Türk vatandaşları K.K. (46) ve F.E. (27) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen K.K. ve F.E. tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Operasyon sonrası kurtarılan kaçaklardan görüntü.

- Operasyon anı görüntüsü.

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: İZMİR ()

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5)İZMİR'DE BOMBAYLA YAKALANAN MLKP ÜYESİ 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İZMİR'de polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan terör örgütü MLKP üyesi İ.A. ve E.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren takip sonrası operasyon düzenledi. Baskın yapılan evde MLKP üyesi İ.A. ve E.Ö.'yü gözaltına alındı. Patlatılmaya hazır, boru tipi 2 bomba ile 2 tabanca ele geçirildi. Silahların, özel olarak kesilen 2 kitap içine saklandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmada İ.A.'nın sol örgütler ve PKK tarafından oluşturulan HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) içerisinde, Suriye'deki kamplarda silahlı, bombalı eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. İzmir'de sansasyonel eylemler gerçekleştirmek için hücre evine yerleşen İ.A.'nın burada E.Ö. ile buluştuğu tespit edildi. Yaklaşık iki ay boyunca kentte keşif yapan teröristlerin, bir yandan da bombalarını hazırladığı saptandı. Bombalı saldırı yapmayı planladıkları ileri sürülen İ.A. ve E.Ö.'nün, evlerinde kitapların içerisine sakladıkları tabancalarla da Buca'da, atış eğitimi yaptıkları ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan terör örgütü MLKP üyesi İ.A. ve E.Ö., adliyeye sevk edildi. İ.A. ve E.Ö.'nün emniyette susma haklarını kullandıkları belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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6)CHP'Lİ HÜRRİYET: BU NAMUSSUZLARI YENECEĞİZ

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet seçim güvenliği maddelerinde Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yapacağı seçimleri belki de şaibeli hale getirecek düzenlemeler olduğunu belirterek, "Bu seçime gireceğiz, bu namussuzları yeneceğiz" dedi.

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar, Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçe başkanları basın toplantısı düzenledi. Fatma Kaplan Hürriyet hırsızlığı meşrulaştıran, hırsızlığın yolunu açan ittifak sistematiği kurulduğunu belirterek, "Anayasa komisyonundan ve sonrasında genel kuruldan geçen ve ne yazık ki hırsızlığın önünü açan, biz buna milli irade hırsızlığı diyoruz, sandalye hırsızlığı diyoruz, milletvekili hırsızlığı diyoruz. Israrla söyledik ve söylemeye de devam edeceğiz. Ne yazık ki öyle bir yasa çıkardılar ki iki açıdan eleştiriyoruz. Birincisi ittifak konusu, özellikle ittifak kuran partiler yani AKP ve MHP kendi lehine her türlü ince detayına kadar düşünüp, nasıl daha fazla kazanırım üzerine kurulan bir sistem eleştirdiğimiz kısım. İki, partiden bir tanesi özellikle MHP yüzde 10 barajını geçemem korkusu var. AKP'nin de özellikle başkanlık seçimlerinde 50+1'i alamam korkusu var. İşte bu korku ile bir araya gelmişler, hesap kitap yapmışlar. Demişler ki MHP'ye nasıl baraj atlatırım. Diğer partilerin barajı geçmesi muhtemel. Dolayısıyla o geçerse diğeri de geçmiş sayılır. MHP bugün yüzde 5 bile alsa barajı otomatik olarak geçmiş olacak. Belki yüzde 12 alan partinin de milletvekilini kendisine katarak, aslında bir anlamda çalarak daha fazla vekil çıkaracak, meclise girmiş olacak. Ama diğer partilerin aldığı oyun ne yazık ki hakkını gasp etmiş olacak. İşte böylesine hırsızlığı meşrulaştıran, hırsızlığın yolunu açan, nasıl daha fazla milletvekili çıkartırız üzerine kurgulanmış ittifak sistematiği kurmuşlar ne yazık ki. Bunu da yasal hale getiriyorlar" dedi.

'SEÇİMLERİ BELKİ DE ŞAİBELİ HALE GETİRECEK DÜZENLEMELER VAR'

Seçim güvenliğine de değinen Fatma Kaplan Hürriyet, şöyle konuştu:

"Seçim güvenliği konusunda facia düzenlemeler var. Bununla ilgili komisyonda çok ciddi mücadeleler ettik. Özellikle kimse görmesin diye 19 saat aralıksız her genel kurulu, hem de komisyonları çalıştırdılar. Vatandaş duymasın diye gece yarısı ben yaptım oldu mantığıyla hızlıca geçirdiler. Çünkü seçim güvenliği maddelerinde gerçekten Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yapacağı seçimleri belki de şaibeli hale getirecek düzenlemeler var. Bu seçime gireceğiz, bu namussuzları yeneceğiz. Başka şansımız yok. Çocuklarımızın geleceği için, üzerinde yaşadığımız bu toprakların geleceği için bunu yapmak zorundayız. Kim o hırsızlığın önünü açıyorsa namussuzdur, şerefsizdir, ahlaksızdır. Bu kadar basit. Biz bunlara izin vermeyeceğiz, biz bu hırsızlığa izin vermeyeceğiz. İzin vermemek adına da elimiz değil, gövdemiz taşın altındadır. Çünkü çocuklarımızın geleceği söz konusudur. Ben anneyim. Siyasetin canı cehenneme. Ben evlat büyütüyorum. Ben hukukçuyum, ben adalet adamıyım. Hukuka sahip çıkmak zorundayım. Bu benim hakkım. Benim evladımın geleceği söz konusu. O yüzden kimse kelimeler üzerinden algı yönetmesin. Kimse kelimeler üzerinden demagoji yapmasın. Bu ülkede çocuklar öldürülürken, tecavüz edilirken bir kereden bir şey olmaz dediklerinde herkesin sesi çıkacak. Şimdi biz namussuz dediğimiz için değil. Bu ülkenin geleceği birilerinin ellerinde sürükleniyor. O yüzden istediğimizi söyleriz. Hiçbir sözümü de geri almıyorum"



Görüntü Dökümü

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Toplantıdan görüntüler

Milletvekilinin açıklamaları

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), () -

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