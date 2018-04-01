DHA YURT BÜLTENİ-10

Erdoğan'dan Netanyahu'ya tepki; Sen terör devletisin, dünyada sevenin yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Erdoğan, "Kalkmış bizim Afrin'de mazlumlara oralarda askerlerin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın. Bir defa kendine çekidüzen var. Ama senin derdin terör değil. Çünkü sen terör devletisin ve terör devleti olarak Gazze'de, Kudüs'te yaptıkların ortada. Senin dünyada sevenin yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da Ak Parti İl Kongresi'ne katıldı. Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda yapılan kongreden önce, salon önünde toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ak Parti yöneticileri eşlik etti. Binlerce kişiden oluşan coşkulu kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Seçimlere hazırlanılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:"Sizin gadanızı alam. Bu sıcakta buraya gelişiniz bize farklı duygular ve heyacan yaşatıyor. Salon tıklım tıklım dolu. Sizler ise salonun 5 misli buradasınız. Size selam vermeden salona giremezdik. Önce selam, sonra ahir kelam dedik. Herşey den önce adeta bir Adana mitingi yapıyoruz. Mart 2019'a hazır mıyız? Peki Kasım 2019'a hazır mıyız, sandıkları patlatmaya hazır mıyız? İnanıyorum ki 16 Nisan'da ortalamanın üstüne çıkamadıysak da o seçimlerde bu ortalamaların çok üstüne çıkmak suretiyle farklı düşünenlere gereken cevabı vereceğiz. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden emniyete adımlar her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Kanuni, Devlet-i Aliyye'de önemli olan sağlık dedi. Biz Ak Parti olarak siyasetin de sağlık merkezindeyiz. Sağlıklı siyasetteyiz. Anamuhalefetin böyle sağlıklı bir siyaset derdi yok. Onlar zaten tıbbi bir vaka. Biz yola çıkarken uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Tamam mı? Bu işi lafta bırakmayacağız. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Yola çıktığımızda 3 bin 500 dolar kişi başı milli gelirimiz vardı. Şimdi 11 bin dolar. Bunları anlatın. Biz göreve geldik, IMF'ye borcu sıfırladık. IMF bizden borç istedi, 5 milyar Avro. Arkadaşlar sordu, verin dedim. Verecektik, vazgeçtiler. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 120 milyar dolar. Nereden nereye? Bitti mi, bitmedi. Buradan Hatay'a gideceğiz. Hatay'da stad tıklım tıklım dolu. Artık buralar almıyor, statlarda yapacağız kongreleri."

'İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR'

Afrin'le ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"İhtiyaç olduğu anda ben, sonra da sizle beraber çıkacağız yola. Bazıları rahatsız, Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız. Türkiye'ye sataşmasınlar. Teröristleri sarayda kabul edenler, kendilerine çekidüzen versinler. Bizimle olan dostluklarını kaybederler. Biz, bize dost olana dostuz ama yanlış yapanlar kusura bakmasınlar. İsrail'in başbakanı muhatabım değil de bir laf etmiş. Ettiği lafa bak. Onların ordusu hiç zulüm yapmamış. Yani bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, ağızları, dilleri hakkı söylemez. Dünyada İsrail ordusunun zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur. Ama mazlumların dışında cesur değil, korkak, ürkek. Zaten zalimler hiç cesur olamaz ve hiç zafer anıtı dikemez. Kalkmış bizim Afrin'de mazlumlara oralarda askerlerin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın. Bir defa kendine çekidüzen var. Ama senin derdin terör değil. Çünkü sen terör devletisin ve terör devleti olarak Gazze'de, Kudüs'te yaptıkların ortada. Senin dünyada sevenin yok. Nükleer silahın var diye hava atma. O nükleer silahların çalışmaz. Mazlumla uğraşma. Dünyada gezecek yer bulamazsın. Bu kadar açık konuşuyorum. Bizimle uğraşma, dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece bizden olumlu bir kelam bulamazsın. "

GÖRÜNTÜ CANLI VERİLDİ

Haber:Çağlar ÖZTÜRK- Akif ÖZDEMİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, ()

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Bakan Çavuşoğlu: Trump'ın YPG kararı olumlu

Diyarbakır Valiliğini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma kararını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu tarihi İçkale'deki makamında ziyaret etti. Valilik makamındaki ziyaret sırasında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Diyarbakır'da alınan tedbirler sayesinde vatandaşların huzur içinde yaşadığını belirterek, "Diyarbakır'ın huzur ve güven bakımından Türkiye'nin diğer şehirlerinden hiçbir farkı yoktur. Diyarbakır, çok önem verdiğimiz bir şehirdir. Diyarbakır hizmetin en önemlisini hak ediyor, huzur ve barışı da herkesten fazla hak ediyor"dedi.

"MADDİ YARIMLAR SURİYEDEKİ HALKLARA YAPILMALI"

Valilik ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlan Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın, terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan bütçeyi dondurma kararını değerlendirdi. Trump'ın kararını olumlu bulduklarını, fakat geç kalınmış bir karar olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Esasen silah veya maddi yardım olsun, Suriye'deki halklara verilmesi gerekiyor. Bugün Suriye'de yerinden edilmiş 500 binden fazla Kürt var. Bunların büyük bir çoğunluğu da YPG tarafından sürgüne gönderilmiş Kürtlerdir. Ama sadece Kürtler değil, Araplar, Yezideler, Süryaniler, Türkmenler var. Yani sürgüne, zorla göçe gönderilen çok sayıda insan var. Bu insanların geri dönmesine harcanması lazım. Şu an DEAŞ'tan temizlenen bölgede insanların daha iyi şartlarda yaşaması için bu paraların harcanması lazım. İşte o zaman bölgeyi istikrara kavuştururuz."

"FRANSA NE DEDİĞİNİ BİLMEYEN BİR ÜLKE"

Fransa'nın Suriye'nin kuzeyine asker göndermesine ilişkin iddiaları değerlendiren Çavuşoğlu, "Fransa bu söylemi yalanladı. Sonra 2-3 defa düzeltme yaptı. Ne dediğini bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen bir ülkeyle karşı karşıyayız. Oysa Fransa, Suriye'nin gerçeklerini diğer batılı ülkelerden daha iyi bilen bir ülkedir. Bugüne kadar doğru yolda ilerliyordu. Fakat son aylarda maalesef Fransa, doğru bildiklerini bile söylemeyen bir ülke haline geldi. Gerçekleri çarpıtan bir ülke haline geldi. Kendi iç siyasetinden kaynaklandığını görüyoruz. Fransa Dışişleri Bakanı ile en son yaptığımız görüşmede şunu söyledik, 'Uzaktan ahkam kesmeyin. Gelin Afrin'e birlikte yardım edelim ve geri dönecek insanlara da beraber yardımcı olalım. 3-5 tane YGP'linin sözüne bakmayın, oradaki halklar ne diyor onlara bakın" dedik ve Münbiç'e asker göndereceklerini yalanladılar."

"TEL FIRAT'TA FERYAT YÜKSELİYOR"

Te Fırat'taki son gelişmeler hakkında da konuşan Bakan Çavuşoğlu, Tel Fırat'ın henüz alınmadığını ama oradaki vatandaşlardan, kardeşlerimizden feryat yükseldiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "YGP/PKK'dan onlar da kurtulmak istiyor. Esasen tüm Suriye, tüm terör örgütlerinden temizlenmeden, Suriye'ye güven ve istikrar gelmez. Dolasıyla bu şehirleri teröristlerden ayrım yapmaksızın kurtarmak gerekiyor" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları 5'inci Olağan Kongresi'ne katıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Bakan Çavuşoğlu'nun karışlanması

-Valilik makamı ziyareti

-Çavuşoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()

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BBP'den CHP'ye seçim güvenliği önerisi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir’de bir otelde basın toplantısı düzenledi. Cumhur İttifakı'na değinen Mustafa Destici, seçim güvenliğine yönelik tartışmalar hakkında da açıklama yaptı. Destici, "Eğer seçim güvenliğinden bu kadar emin olmak istiyorsa, 200 trilyonun 100’ünü sistem kurmak için ayırsın. 180 bin sandığın başına ikişer adam koysun. Herkeste cep telefonu var. Cep telefonu ile sandıktan çıkan sonuçları sisteme göndersin. Herkesten önce seçimin sonucunu görür ve güvenliğinden de emin olur. Bu şekilde hepimiz de emin olmuş oluruz"dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin İzmir'de düzenlediği basın toplantısına partililer de eşlik etti. Konuşmasına helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu anarak başlayan Destici, olayın üzerinden 9 yıl geçtiği halde hala kazanın üzerindeki sis perdesinin aydınlatılamadığını belirtti. Olaya dair farklı mahkemelerde davaların sürdüğünü hatırlatan Destici, bu dosyaların birleştirileceğini ve olayın bir bütün olarak ele alınacağını açıkladı. Destici, "Dosya bir bütün olarak ele alındığında karanlık noktalar ve şüpheler ortadan kaldırılacak. Bu hadisede hatası, kastı olanlar mutlaka hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri muamele ile karşılaşacak" dedi. Açıklamasının devamında Zeytin Dalı Harekatı'na dair konuşan Mustafa Destici, Suriye'nin kuzeyinde operasyonların başladığı ilk günlerde olumsuz görüş beyan edenlerin, zaferden sonra seslerini kestiğini söyledi. Destici, "PKK ve onun siyasi uzantıları ile siyasete sızmış olan adamları, medyadaki köşe yazarları yine kinlerini kusmaya devam ediyor. Ama onların hiçbirisi, Türkiye’nin teröre karşı mücadelesini durdurmayacak" dedi. Türkiye'nin teröre karşı gerçekleştirdiği operasyonlara Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin de haksız ve yanlı tepki gösterdiğini gördüklerini ifade eden Mustafa Destici, Türkiye’nin bunlara aldırış etmediğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Elysee Sarayı'nda terör örgütü YPG temsilcilerini kabul etmesine dair eleştiride bulunan Mustafa Destici, şunları söyledi:

"Teröristlerle Türkiye arasında bir arabulucu olma düşünce beyan etmesi, kabul edilebilir bir durum değil. Bu Türkiye’ye karşı açıkça yapılmış bir hakarettir. Bu süreç devam ederse çok daha farklı bir şekilde bunun cevabı verilmeli. Teröristlerle Türkiye arasında arabuluculuk yapmak ne Fransa Cumhurbaşkanı'nın de başkasının haddi değildir."

"KİMSE GÖRMEZDEN GELEMEZ"

Batıdan terörle mücadelede Türkiye’nin yanında durmalarını beklediklerini söyleyen Destici, "Bugüne kadar bu olmadı. Batı ve batılı ülkeler PKK’yı bugüne kadar desteklememiş olsalardı PKK diye bir terör örgütünün varlığını sürdürüyor olabilmesi mümkün değildi. PKK varlığını sürdürüyorsa bunu Batı'ya borçlu. Türkiye bütün bunları bilmesine rağmen müzakere ederek çözüm aradı. Ama sonuç elde edemediğini gördüğü niçin de sınır ötesi operasyonlarını kararlı şekilde başlattı" dedi. AB'nin Türkiye-Yunanistan- Kıbrıs ilişkileri konusunda açıktan ve aleni şekilde Yunanistan ile Kıbrıs Rum kesiminin yanında durduğunu, bunun ne kadar yanlı olduklarını gösterdiğini savunan Destici, Kıbrıs adasının sadece Rumlar'a ait olmadığını belirtti. Destici, "Orada iki devlet var. KKTC’yi kimse görmemezlikten gelemez. Kıbrıs Rum Kesimi, Kıbrıs’ın zenginlikleri ile ilgili ne kadar hakka sahipse, KKTC de o kadar hakka sahiptir. Türkiye’nin garantörlüğü burada haksızlık karşısında mutlaka devreye girer. Enerji kaynaklarının araştırılması ve çıkarılması noktasında da KKTC’nin ve Türkiye’nin devre dışı bırakılma girişimleri, devletimizin ve ilgili birimlerin kararlı tutumu ile bertaraf edildi" dedi.

"KAÇACAK DELİK ARARSINIZ"

Yunanistan’ın kışkırtıcı eylemlerine devam ettiğini ileri süren Mustafa Destici, "Bunu neye güvenerek yapıyor" diye sordu. Destici, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan kendi gücüne, ordusuna, milletine güvenerek bunu yapmıyor. Bir haçlı zihniyeti ile arkasında Batılı güçlerin Türkiye’ye karşı duracağından emin olduğu için yapıyor. Ama işte İzmir’deyiz. Arkasında kim olursa olsun, nasıl İzmir’de denize döküldüyse hiç şüphesi olmasın ki yine denize döküldüğünü

Batı da görür. Batı'nın Yunanistan’ı şımartma tavırlarından, Kıbrıs Rum kesimini şımartma tavırlarından vazgeçmesi lazım. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimine tavsiyemiz, Batı'ya çok güvenmeyin. Bakarsınız yarın baş başa kalırız. O zaman açacak delik ararsınız."

CHP’YE SEÇİM ÖNERİSİ

Konuşmasında Cumhur İttifakı'na da değinen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ittifak yasasını tüm maddeleri ile birlikte desteklediklerini bir kez daha hatırlattı. Önümüzdeki günlerde üçüncü bir uyum yasası paketinin meclise geleceğini söyleyen Destici, bu konuda kendilerinden de görüş istendiğini ve en kısa zamanda görüşlerini siyasi partilerle paylaşacaklarını kaydetti. Destici, "Siyasi Partiler Yasası kökten değişmeli. Türkiye’nin demokratik bir seçim yasasına kavuşması lazım" dedi. Destici, konuşmasının sonuna gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, seçim güvenliğine ilişkin eleştirileri sorması üzerine açıklama yapan Destici, CHP'ye tavsiyelerde bulundu. Destici, şunları söyledi:

"Ben şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Önceki seçimlerde PKK, teröristleri köylere, mezralara gönderip oyların tamamına ambargo koyduğu dönemlerde, bu kadar seçim güvenliğinden bahsetmeyenler, bugün neden bu kadar bağırıyorlar, çağırıyorlar, seslerini yükseltiyorlar anlamıyorum. Seçim güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların sanki tamamen seçimi güvensiz hale getirecekmiş algısı oluşturulmaya çalışıyor. Aslında bu maddelere tek tek baktığınızda, seçimi güvenli hale getirmek için yapıldığını görüyoruz. Bizim baktığımız pencereden böyle görünüyor. Seçime 10 parti katılıyor, geriye kalan 6 parti sandık görevlisi veremiyordu. Biz de buna itiraz ediyorduk. O zaman CHP’nin veya bir başkasının neden sesi çıkmıyordu. Bence sandık başkanının devlet memuru olması kadar doğal ve doğru bir şey yok. Hangi güvensizlikten bahsediliyor. Türkiye’deki seçimler bana göre dünyanın pek çok noktasından daha güvenli şekilde yapılmakta. Ana muhalefet partisinin şimdiden yüksek sesle seçim güvenliği ile ilgili endişeleri dile getirmesi veya seçimlerde mutlaka hile yapılacakmış gibi bir algı oluşturması bence şimdiden seçimleri kaybedeceğini anladı ve mazeret üretmeye çalışıyor."

Önümüzdeki 2019 seçimlerinde CHP’nin 200 trilyon seçim yardımı alacağını belirten Destici, CHP’ye şu öneride bulundu; "Eğer seçim güvenliğinden bu kadar emin olmak istiyorsa, 200 trilyonun 100’ünü sistem kurmak için ayırsın. 180 bin sandığın başına ikişer adam koysun. Herkeste cep telefonu var. Cep telefonu ile sandıktan çıkan sonuçları sisteme göndersin. Herkesten önce seçimin sonucunu görür ve güvenliğinden de emin olur. Bu şekilde hepimiz de emin olmuş oluruz" dedi.

Destici, buradaki programın ardından Kemalpaşa’ya gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin açıklamaları

-Toplantı salonundan genel ve detay görüntüler

Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,()

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Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Diril: Muharip gaziler üvey gazi durumuna düşürüldü

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, anayasada şehit, malul ve muharipliği bir bütün olarak tanımlandığını, fakat uygulamada ise muharip gazilerin üvey gazi durumuna düşürüldüğünü söyledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi'nin 16’ncı olağan genel kurulu Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda gerçekleştirildi. Kurula Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Güney Kore Savunma Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park, gaziler, gazi yakınları ve şehit yakınları katıldı. Açık oylama ile yapılan kurulda tek liste halinde seçime giren mevcut başkan Ahmet Diril, oy birliği ile tekrar başkan seçildi.Seçimin ardından konuşan Ahmet Diril, günümüzde zaman zaman muharip gazilere haksız yakıştırmalar yapılarak gazilerin savaş meydanlarında gösterdiği üstün cesaret ve feragat anlayışına gölge düşürülmek istendiğini belirterek, toplum içerisinde kendilerine ‘sizin nerenizde yara var. Siz gazi misiniz?’ gibi onur kırıcı ve hoş olmayan davranışlar yapıldığını ve muharip gazilerin hiç hak etmedikleri bir tavırla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

MUHARİP GAZİLER ÜVEY GAZİ DURUMUNA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Muharip gazilerin üvey gazi durumuna düşürüldüğünü belirten Başkan Ahmet Diril, "Son derece hassasiyet içerisinde şehit, malul ve muharip gibi ulvi kavramlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 61’inci maddesinde devlet vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gazileri korur, toplumda kendilerine yakışır bir hayat seviyesi sağlar, hükmüyle vurgulanmıştır. Yani anayasanın 61’inci maddesi şehit, malul ve muharipliği bir bütün olarak tanımlamış ve değerlendirmiştir. Ancak uygulamaya geldiğinde şehitlik ve maluliyet değerlendirilirken, muhariplik bir üvey evlat gibi hafife alınmış ve muharip gaziler sanki savaş meydanlarına turistlik amaçlı geziye gitmiş gibi vefasızlıklara maruz bırakılmıştır. Anayasanın 61’inci maddesinde bütün açıklılığı ile tanımlanan kavramlar kargaşaya dönüştürülmüş şehit ve malullere tanınan hakların birçoğu muharip gazilere tanınmamıştır. Hal böyle olunca İslam hukukunda ve anayasal hukukta gaziliğin tanımını ve kendisini temsil eden muharip gaziler üvey gazi durumuna düşürülmüştür. Biz kahraman muharip gaziler, cephelerde cehennemi yaşayarak bu vatana hizmet ettik. Muharip gazilerin yapmış olduğu feragat ve fedakarlığın bu dünyada karşılığı yoktur" dedi.

ÜVEY GAZİLİĞİ KABUL ETMİYORUZ

Muharip gazi çocuklarının kamu kurumlarında iş imkanının olmadığını ifade eden Başkan Diril, "Son dönemlerde çıkarılan torba yasalarda muharip gazilerinin isimlerinin dahi geçmemiş olması Kore ve Kıbrıs gazilerini düşman kurşunundan acı yaralamıştır. Şeref aylığının sosyal güvencesi olan olmayan ayrımı diye tanınması sosyal devlet ilkesine aykırı olduğu gibi anayasaya da uymamaktadır. Şeref aylığının her gaziye eşit olarak verilme mecburiyeti kanun gereğidir. Şeref aylığı muharip gazilerin en çok benimsediği ve asla vazgeçemeyeceği bir onurdur. Şeref aylığı muharip gazilerin güzel mekanlarda gazi kıyafetleriyle oturmaları ve madalyalarını gazi kıyafetlerine takarak gelecek nesillere gazilik gibi ulvi değerleri intikal etmesini amaçlamaktadır. Muharip gazi çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ettirilmesinin zaruri olduğuna inanmaktayız. 30 binin üzerinde olduğu muharip gazi çocuğunun yarısından fazlası kendi imkanlarıyla işbaşı yapmıştır. Şu anda işsiz olan muharip gazi çocukları abartıldığı kadar çok değildir. Bir gazi çocuğunun babasından dolayı bu onuru yaşaması en tabi hakkıdır. Devletimizin üvey gazisi olmak istemiyoruz ve üvey gaziliği asla kabul etmiyoruz" diye konuştu. Konuşmasının ardından Güney Kore Savunma Ataşesi Jaesic Park, Kore’de gazi olan 91 yaşındaki Astsubay Yakup Kemaloğlu’na madalya ve beratını verdi. Ahmet Diril’in başkanlığındaki yönetim kurulu ise şu şekilde oluştu; Mustafa Uluışık, Sezai Ergün, Hulusi Torun ve Şakir Cengiz.

Görüntü Dökümü-HD

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-Salondan detay

-Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril’in konuşması

-Güney Kore Savunma Ataşesi Dz.Kur.Alb. Jaesic Park, Kore’de gazi olan 91 yaşındaki Astsubay Yakup Kemaloğlu’na madalya ve beratını vermesi



(SÜRE: 04.26 DK.)-(BOYUT: 504 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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ÖZEL-8'nci Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri, tamamlandı

Kayseri'de 8'incisi düzenlenen Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yüzlerce görme, işitme ve bedensel engelli vatandaşın katılımı ile Erciyes'te gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslararası sportif organizasyonlara ev sahipliği yaparak adından söz ettiren Erciyes Kayak Merkezi, toplumda farkındalık oluşturmak için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Erciyes Engelliler Kış ve Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri'nin bu yıl 8'incisi düzenlendi. 'Erciyes İçin Engel Yok' sloganıyla engelli bireylerin, sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerde rol üstlenmelerini sağlamak amacıyla organize edilen etkinliğe İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adıyaman, Mersin olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yaklaşık 400 görme, işitme ve bedensel engelli katıldı. Aktiviteye aileleri ile birlikte katılan engelliler, iki gün boyunca yarışmalar, konserler ve çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Türkiye'de ilk kez kar üstünde Paralimpik Boccia, Petank ve Altın Nokta gibi oyunlar da Erciyes'te oynandı. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri etkinliği kapsamında gerçekleştirilen yarışmalar sonunda dereceye giren katılımcılara düzenlenen ödül töreniyle madalya ve kupaları verildi. Törende ayrıca Engelsiz Erciyes Günleri'ne destek veren sponsorlara, dernek ve federasyon yöneticilerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Erciyes etkinlik alanında görüntü

- Düzenlenen yarışmalardan görüntü

- Engellilerin halay çekmesi, göbek atması

- Engellilere ödüllerin verilmesi

- Detay görüntü

5 dakika 54 saniye / 176 MB

Haber-Kamera: KAYSERİ()