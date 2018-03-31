DHA YURT BÜLTENİ-10 

TGK Başkanı Kolaylı'dan resmi ilan fiyat tarifesi açıklaması

TÜRKİYE Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Başkanı Nuri Kolaylı, yerel basın için çok önemli olan resmi ilan fiyat tarifelerinde geçen yıl artış yapılmadığını belirterek, "Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı imzaladıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Umuyoruz bir an önce yayımlanır" dedi.

Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün'ün ev sahipliğinde, Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen TGK Başkanlar Kurulu toplantısı bugünkü oturumla devam etti. Toplantıya, TGK Başkanı Nuri Kolaylı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Beşiktaş, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Avrasya Gazeteciler Vakfı Başkanı ve Azerbaycan Basın Konseyi Başkan vekili Umud Mirzayev ile 87 cemiyet başkanı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün, katılımcılara teşekkür etti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ise turizm sezonu öncesi özellikle Kemer'de TGK yöneticileri ve cemiyet başkanlarını ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

TGK Başkanı Nuri Kolaylı, Anadolu'da yayımlanan yaklaşık 1200 gazete ve bu gazetelerde çalışan binlerce çalışanın resmi ilan fiyat tariflerinde artış beklediğini söyledi. Kolaylı, "Yerel basın için çok önemli olan resmi ilan fiyat tarifesinde 2017 yılında fiyat artışına gidilmemiştir. Dövize dayalı kağıt, boya, kalıp ve başkaca sarp malzemelerin fiyatındaki artışın yanı sıra personel ve işletme giderleri artmıştır. Buna karşı resmi ilanlarda düşüşler söz konusu olmuştur. Özel reklam gelirleri de bu dönemde büyük ölçüde düşmüştür. Sonuç olarak kamu görevi icra etmekte olan yazılı basınımızın hayatını devam ettirebilmesi açısından resmi ilan fiyat tarifesinde artış beklenmektedir ve bu artış basın kuruluşlarımız için can suyu olacaktır" dedi.

'HENÜZ DAHA CUMHURBAŞKANINA SUNULMADI'

Basın İlan Kurumu'nun kasım ayında bu konuyu karara bağlayıp çalışma yaptığını aktaran Nuri Kolaylı, 2 yıllık enflasyon rakamlarının altında yapılan bu teklifin hükümetin kabulune sunulduğunu anlattı. TGK'ya üye cemiyet başkanlarının bir girişim başlatıp milletvekilleri ve bakanların yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım'a da dosya sunduklarını kaydeden Nuri Kolaylı, "Bize ulaşan en son bilgilere göre resmi ilan fiyat tarifesi Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını biliyoruz. Bakanların imzalarının da tamamlandığını biliyoruz ama henüz daha Cumhurbaşkanına sunulmadı. Cumhurbaşkanı imzaladıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak ve ondan sonra yürürlüğe girecek. Umuyoruz bir an önce yayımlanır. Nisan ayı gibi yayımlanabilir. Nisan ayı içerisinde yayımlanırsa mayıs ayında geçerli sayılacaktır" diye konuştu.

SOYKIRIMI GÜNÜ ANMASI

Avrasya Gazeteciler Vakfı Başkanı ve Azerbaycan Basın Konseyi Başkan Vekili Umud Mirzayev de konuşması öncesi '31 Mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü' dolayısıyla yaşananları anlatan video gösterisi yapılmasını istedi. Video gösteriminin ardından Mirzayev, Ermenistan'ın birçok kez Azerbaycan'da soykırım yaptığını ve başlarına gelen her şeyin Türk olmalarından dolayı yaşandığını söyledi. Mirzayev, Türk basınının da kardeş ülkenin yanında olması gerektiğini ve destek vermelerini istediğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TGK afişi detay

- Salondan genel detay

- Nuri Kolaylı açıklama

- Ekrandaki 31 Mart Soykırımı yazısı detay

- Divan kurulunun 31 Mart soykırımı açıklaması

- Soykırım videosu gösterimi

- Umud Mirzayev açıklama

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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Marmaris'te CHP'li kadınlardan açıklama

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde CHP Kadın Kolları üyeleri, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kadın tiyatrocuları sahneye çıkmasını engellediği iddiasıyla ilgili parti binasında açıklama yaptı, tepki gösterdi.

Marmaris İlçe CHP Kadın Kolları Yönetimi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 29 Mart'taki 'Çanakkale Anması' esnasında kadın oyuncuların sahneye çıkmasının engellediği iddiasıyla ilgili parti binasında açıklama yaptı. CHP'li kadınlar, hemcinslerini istemeyenlerin görevlerinden istifa etmesi çağrısında bulundu. 1919 yılında Türk tiyatrosunda sahneye çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu Afife Jale'nin torunları olduklarını söyleyen Marmaris CHP Kadın Kolları Başkanı Nurten Erbay, "Kadına, laikliğe ve özgürlüğe düşman bu zihniyeti asla kabul etmiyoruz. Sorumluları derhal istifaya çağırıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerinin istenmemesi, 12 dakikalık oyunun 4 dakikaya indirilmesi ve kadın oyuncuların merdivenlerde bekletilmesi herkesi derinden üzmüştür. Yapılan olay, kadın ve erkek eşitliğine aykırı, laiklik ve anayasaya aykırıdır. O meclis bizlere seçme seçilme ve eşitlik hakları vermiştir. Kadınlar, hayatın her alanında yer almaktadır. Kadını karanlığa ve evlere hapis etmenize müsaade vermeyeceğiz. Kadın, eğitimde, bilimde ve her alanda yer almaktadır. Bizler çıktığımız sahnelerden asla inmeyeceğiz" dedi.

Açıklama ardından kadınlar, Meclis Başkanı Kahraman'ı bir dakika boyunca alkışlayarak protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- CHP parti binasında Kadın Kolları Başkanı Nurten Erbay'ın açıklaması

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Defin için mezarlığa getirilen tabut boş çıktı



SAKARYA'nın Adapazarı hastalık sonucu ölen Emine Uğur'un (68) cenazesi, görevlilerin dikkatsizliği sonucu morgda unutuldu. Durum, camide namaz kılıp defin için mezarlığa giden yakınlarının tabutu açmasıyla ortaya çıktı.

Adapazarı'nda Emine Uğur yakalandığı hastalık sebebiyle bir süredir Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 3 çocuk annesi olan, eşini de yıllar önce kaybeden Emine Uğur'un durumu dün gece saatlerinde ağırlaştı ve hayata gözlerini yumdu. Uğur'un cenazesi tedavi gördüğü hastanenin morguna götürüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri aynı günün sabahında geldikleri hastanede, cenazeyi koyduklarını düşünerek araca boş tabutu yerleştirdi.

Emine Uğur'un yaşadığı Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine helallik alınması için boş tabut getirildi. Tabut cenaze namaz kılınması için kent merkezindeki Orhan Camii'ne taşınırken Emine Uğur'un yakınları burada yakınlarının taziyelerini kabul etti.

Tabut burada öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlığa gelen kalabalık cenazeyi gömmek için açtıkları tabutun içinin boş olduğunu görünce şok oldu. Cenaze işlerine telefon açılması üzerine Uğur'un cenazesinin morgda unutulduğu ortaya çıktı. Daha sonra cenaze morgdan alınarak mezarlıkta yeniden cenaze namazının kılınmasından sonra toprağa verildi. Ayrıca Emine Uğur'un yakınları konuyla ilgili kendilerine ulaşan gazetecilere konuşmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

HABER-KAMERA:AZİZ GÜVENER-ADAPAZARI-

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Tunca Nehri 'kırmızı alarm' seviyesinde akmaya devam ediyor

EDİRNE'de aşırı yağışların ardından Meriç Nehri'nde düşüş devam ederken Tunca Nehri, 'kırmızı alarm' seviyesinde akmaya devam ediyor. Sarayiçi bölgesinde bulunan, Saraçhane futbol sahalarındaki karşılaşmalar taşkın nedeniyle başka sahalara alındı.

Edirne'de ve Bulgaristan'da aşırı yağmur yağışı ve karların erimesiyle, Bugaristan'daki barajlardan da su bırakılmasıyla birlikte Tunca ve Meriç nehirlerindeki taşkın, geçtiği bölgeleri sular altında bırakmıştı. Tunca ve Meriç nehirlerindeki su seviyesinin düşüşü devam ediyor. Suların çekilmesiyle dün 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na geçişleri sağlayan, tarıhı Tunca ve Meriç köprüleri trafiğe açılırken, Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi ise hala taşkın suları altında bulunuyor.

DSİ'nin son ölçümlerine göre, Meriç Nehri 1550 metreküp/saniyeden, 1070 metreküp/saniye düşerken, Tunca Nehri, 214 metreküp/saniye ile yatağından taşarak akmaya devam ediyor. Tunca Nehri'nin geçtiği Sarayiçi Er Meydanı Balkan Şehitliği ile buralara geçişleri sağlayan Fatih ve Kanuni köprüleri 13 gündür sulat altında. Aynı bölgede 10 bin kişinin yaşadığı Yeniimaret ve Yıldırım Mahallerine geçişleri sağlayan Saraçhane ve Yanlızgöz köprüleri de suyla kaplı olduğu için geçişler alternatif yollardan sağlanıyor. Edirne amatör futbol müsabakalarının yapıldığı Saraçhane stadındaki maçlar ise sahanın sularla kaplı olması nedeniyle başka statlara alındı.

Edirne'de taşkınların sürekli yaşandığını ve Tunca Nehri'ndeki suların çekilmesinin 1 ay daha süreceğini söyleyen çiftçilerden Mustafa Tarhan, "Suların çekilmesi 1 ayı bulur. Bir aydan erken sular buradan çekilmez. Bulgaristan kapakları açtı bu yüzden hep taşkın oluyor. Binlerce ekili arazimiz sular altında. Sarayiçini gezmek için geldik ama içerde 1.5 metre derinliğinde su var. Bizim bu taşkın çilemiz hiç bitmez"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sular altında stad

Sular altında kalan kaleler

Genel detay

Taşkını izleyenler

Sular altında kalan, Kanuni Köprüsü

Sarayiçi genel detay

Vatandaş ile röp

Nehirden genel detay

Muhabir Ali Can Zeray, anons

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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