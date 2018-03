DHA YURT BÜLTENİ-10

Bakan Yılmaz: 25 bin öğretmen ataması yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'de yapılan 60 milyarlık eğitim yatırımının yüzde 30'unu, Van'a yaptıklarını belirterek, "Van'ın eğitim kalitesi eskiye nazaran artmış durumda. Van, 2019'un sonuna kadar tekli eğitime geçen ilk büyükşehirlerden biri olacak. Yeni bir öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleşecek. Bu öğretmenlerden bini Van'a atanacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Van'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Eğitim Değerlendirme' toplantısına katıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve ilçe kaymakamları tarafından karşılanan Bakan Yılmaz, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz, Van'daki eğitim kalitesinin yükseltilmesi için çok güzel çalışmalar yapıldığını, önümüzdeki günlerde Van'a bin öğretmen aması daha yapacaklarını belirterek şöyle konuştu: "Öğrencilerimizin yarıya yakını ikili eğitim almakta. Bu da eğitimin kalitesini düşürüyor. Ancak gerek okul yapacağımız arazileri, gerekse de hangi projeyi uygulayacağımızı belirledik. Önümüzdeki dönemde 2019'un sonuna kadar büyük bir gayretle tamamlayıp, Van'da tekli eğitime geçmek istiyoruz ki, büyükşehirlerden herhalde ilk tekli eğitme geçecek illlerden birisi Van olacaktır. Türkiye'de, yaklaşık 60 milyarın üzerinde bir eğitim yatırımı yapıldı. Bu yatırımın 2 milyarı Van'a yapıldı. Dolayısıyla Türkiye'nin tamamına yapmış olduğumuz yatırımın, 30'da birini Van'a gerçekleştirdik. Bundan dolayı, Van'da 2002 yılında derslik sayısına düşen öğrenci sayısı 51 iken, bugün 28'e düştü. Ortaöğretimde, yani liselerde derslik sayısına düşen öğrenci sayısı 39 iken, bugün 26'ya düştü. Bir başka kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan birisi, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak. Bunun için de daha çok öğretmen görevlendirmek gerekiyor. Son iki yılda yaklaşık 3 binin üzerinde öğretmen görevlendirilmesi yapıldı. Biliyorsunuz sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattık. Hem Sayın Valim, hem de eğitimin yöneticileri diyorlar ki, Van'daki eğitimin kalitesi eskiye kıyasla daha iyi, artıyor. Dolayısıyla öğretmenlerimiz ne kadar süre kalacağını biliyor. Öğrencilerimizi tanımaya başladılar."

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yeni bir öğretmen alımı dönemini başlattıklarını da belirterek, "25 bin öğretmen ataması gerçekleşecek. Bu öğretmenlerden, bininin Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da, 2002'de 35 iken, şimdi ilk okullarda 20'ye düştü. 2002 'de 6 bin öğretmen vardı, şimdi 16 bin 229 öğretmen var. Yani üç kata yaklaştık. 2002'de 3 bin dersliğimiz varken, şimdi 11 bin 796 dersliğimiz var.Toplam öğrenci sayamız ise 331 bin. Okul öncesi eğitimden başlayarak, yüksek öğretimin sonuna kadar bütün bu bölgedeki insanlarımızın istediği eğitim hizmetini yerinde alabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Allah nasip ederse devam eden yatırımlarımızı, planladığımız yatırımlarımızı tamamladıktan sonra, bu sefer eğitimin daha çok kalitesini artırmak için de beraber çalışacağız" dedi. Bakan Yılmaz, açıklamanın ardından öğle namazı için Hacı Ömer Camisi'ne geçti. Namazın ardındn Bakan Yılmaz, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Ardından Bakan Yılmaz Van Valiliği tarafından açılan Sürekli Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulundu.

TED Başkanı Pehlivanoğlu: Andımızın tekrar başlamasını arzu ederiz

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Okullardan kaldırılan andımızın yeniden başlamasını arzu ederiz" dedi.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. TED Sivas Koleji'nde basın toplantısı düzenleyen Pehlivanoğlu, 1928 yılında kurulan TED'in Türkiye'de kurulmuş eğitim alanındaki ilk sivil toplum örgütü olduğunu söyledi. Eğitimde sosyal adaletin olması gerektiğine vurgu yapan Pehlivanoğlu "Bir ülkede sosyal adaleti sağlayacağınız birinci nokta, kesinlikle eğitim olmak mecburiyetindedir. Eğer eğitimde sosyal adaleti sağlayamazsanız, zenginlerin çocuklarının yoksulların çocuklarına göre 10 adım ilerde gitmesinin önüne geçemezsek, bu kadar genç nüfusa sahip olduğumuz bir ülkede ileriyi görmemiz söz konusu değildir" dedi.

'HİBRİT İNSANLAR YETİŞTİRİLİYOR'

Dünyada hibrit arabalar gibi hibrit insanların yetiştirildiği ifade eden Pehlivanoğlu, "Artık diplomanın bir değeri kalmadı. Dünya'da hibrit arabalar gibi hibrit insanlar yetiştiriliyor. Yani ilk önce dünyada bugün bizim yaşadığımız testle tost arasına sıkıştırılmış akademik başarı esastı 10 yıl önce. Hızla gelişmiş dünya uyandı 10-15 yıl önce, sosyal başarıya, sosyal zekaya geçtiler. Artık kültürel zeka deniyor. Kültürel zeka uluslararası firmalarda onlarca ülkenin vatandaşı çalışıyor. İnsanların birbirini tanıması, demokrasi algılarının gelişmesi, birbirlerinin kültürlerine, inançlarına ve görüşlerine saygı duymaları ve birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan yapıya kültürel zeka diyoruz. Hibrit insanın sadece aldığı notlarla oluşmaması gerekiyor" diye konuştu.

'ANDIMIZIN BAŞLAMASINI ARZU EDERİZ'

Değerleri olmayan bir toplumun yaşayamayacağını belirten Pehlivanoğlu, okullardan kaldırılan 'Andımız'ın yeniden getirilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Kültürü ve inancı olmayan bir toplumun Türk Eğitim Derneği olarak biz yaşayacağına inanmayız. Biz her ferdimize değerlerimizi öğretmemizin milli bir görev olduğuna inanırız. Onun içindir ki; biz tekrar pazartesi sabahlarına çocuklarımızın 'Andımız ile başlamasını arzu ederiz. Bunu da bakanlıktaki tüm toplantılarımızda söylüyoruz. Çünkü buradaki kastımız bir ırk değil, buradaki kastımız, çocuklarımızın bilinçlenmesidir. Onun için biz çocuklarımızın kültürünü ve inancını okullarda, devletin kontrolünde öğrenmeleri gerektiğinin altını çizeriz ve kendi okullarımızda da bunu vazgeçilmez olarak uygularız. Bütün bunları uygularken de çocuklarımıza biz eleştirme yeteneğini, sorulama becerilerini ve demokrasiyi başkalarına olan saygıyı öğretiriz. çünkü özgür düşünmeyen, eleştirme yeteneğinden korkan, dar kalıpların içine sokulmuş bir yapıda 21'nci yüzyılda ayakta kalmak söz konusu değildir." Pehlivanoğlu, son olarak Google'ın Türkiye'deki ortaklık yaptığı tek kurumun kendileri olduğunu, yakında Google'ın logosunu kendi logolarında kullanmaya başlayacaklarını ve Google okulu olacaklarını sözlerine ekledi.

Sakarya'da kaçak elektrik kullanan evlerin elektriği kesildi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 72 evin elektriğini kesti.

SEDAŞ, Roman vatandaşların yoğun olduğu Küpçüler Mahallesi'nde uzun süre borcunu ödemeyen ve kaçak elektrik kullanan evleri tespit etti. SEDAŞ ekipleri, sabahın erken saatlerinde bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi eşliğinde girdi. Görevliler mahalledeki 200 evde sayaç kontrolü yaptı. Ekipler, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 72 evin elektriğini keserek, tutanak tuttu. Mahalle halkı sokağa dökülerek ekiplere tepki gösterdi.

Bölgeye gelip ekiplerden bilgi alan Sakarya Romanlar Derneği Başkanı Orhan Tanyel, "Romanlara karşı doğmuş olan ön yargının sebeplerinden dolayı hemen işte bizi döverler, vururlar kırarlar gibi hal hareketin doğurduğu sebeplerden dolayı polisle gelinmiş. Bu ne kadar doğru, niye farklı bir mahallede böyle yapılmıyor, niye diğer etnik grupların mahallelerine girip çevik kuvvetle elektrik saatlerini kesmeye yada incelemeye gidilmiyor? Bu ne kadar doğru, yetkili insanlara sorarım ben bunu? Bu tarz işlemi gerçekleştiren yetkilileri kınıyorum" diye konuştu.

Batman'ta 2 bin öğrenci aynı anda kitap okudu

Batman Valiliğince geçen yıl başlatılan, "Batman her yerde okuyor" kampanyası kapsamında bugün 16 Mayıs Şehir Stadyumunda, 2 bin öğrenci, aynı anda kitap okudu. Batman Valisi Ahmet Deniz'in de katıldığı kitap okuma etkinliğinde, öğrenciler oturduğu yerden "Batman okuyor" yazılı görüntü oluşturdu.

Batman her yerde okuyor kampanyasının düzenlendiği 16 Mayıs Şehir Stadyumu'na Vali Ahmet Deniz, Vali Yardımcısı Serap Çetin, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Arslanlı ve çeşitli okullarda eğitim gören 2 bin öğrenci katıldı. İki bin öğrenciyle birlikte kitap okuyan Vali Deniz, "Geçen yıl başlattığımız 'Batman her yerde okuyor' kampanyamız yoğun bir şekilde geçiyor. Buradaki amacımız bir okuma amacımızla beraber, bir farkındandık olsun istedik. Gerçekten bizim okumaya ihtiyacımız var. Özelikle ülkemizin geleceğini inşa edecek çocuklarımızın iyi eğitim almaları gerekir. Okumaları lazım, geçmişini bilmesi lazım, tarihimizi bilmesi lazım. Çünkü geleceği inşa etsinler. Türkiye'nin genel problemi maalesef çok fazla okumuyoruz. Geçen yıl başlattığımız bu kampanya ile birlikte kitaba yoğun bir ilgi var. Batmanlı hemşerilerimiz öğrenciler, her tarafından ve ciddi bir farkındanlık oluştu. Her yerde kitap okunmaya başlattı; otobüste, parkta, bahçede kütüphanelerde hakeza, kütüphane sayımız 10'u geçti. Bu yılda kitap ve kütüphane yılı ilan ettik. Bugüne kadar 120 bin kitap dağıttık. Daha önce 200 bin kitap dağıttık, hedefimiz 400 bin kitabı dağıtmak. Okul kütüphanelerini yeniliyoruz. Bu ay içinde 15 tane Z kütüphanesi kazandıracağız. Buradaki bütün amacımız, gayemiz okumak, okumak, okumak. Çünkü çocuklarımızın fikir ve düşünce zenginliği başka türlü oluşmaz. Bunlar bizim her şeyimiz, geleceğiz. Eğitimde başarılı olmak zorundayız. Ülkesine, bayrağına, vatanına bağlı, sevdalı gençleri ancak okuyarak, okutarak kazandırabiliriz" dedi. Etkinliğe TFF 3'üncü Lig 1'inci Grupta mücadele eden Batman Petrolsporlu futbolcular ve kulüp yöneticileri de katıldı.

Farkındalık için kitap okudular

Burdur'da Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 1 saat boyunca kitap okudu.

Burdur'da 54'üncü Kütüphane Haftası dolayısıyla Kitap Okuma etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Özdemir, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Proje Topluluğu Öğrencileri, Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakinleri, Burdur Gençlik Merkezi üyeleriyle vatandaş katıldı. 1 saat süren etkinlikte kimi katılımcılar tek başına, MAKÜ Proje Topluluğu öğrencileri ise yaşlılarla birlikte kitap okudu. Zafer Kılınç (70), "Torunlarımla birlikte kütüphaneye gidiyorum. Torunlarım kitap okuyor, ben dinliyorum. Gençlerin burada da bana kitap okumasından memnun oldum" dedi. Murat Erkan (62) "Gençler hep telefonlarla ilgileniyor. Günde 10 sayfa kitap okusa yetecek. Bilgilenecekler, bilgi sahibi olacaklar ama yapmıyorlar" diye konuştu.

MAKÜ Proje Topluluğu öğrencilerinden Sultan Altıntaş, şöyle dedi: "Şu anda geleceğimizin tehlike altında olduğunu düşünüyorum. Gençler kitap okumaktan çok teknolojik aletlere yöneldi. Bunda ailelerin payı da yüksek. Çocuklar oyalansın diye ellerine telefon, tablet gibi teknolojik aletler yerine resimli kitaplardan başlayarak kitap okumaya teşvik ederlerse ileride gençliğimiz daha bilgili olur. Türkiye'nin gelişmesi de kitap okumaya bağlı. Kitap zihinsel ve bilişsel olarak her konuda bizi geliştiriyor." Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakinlerinden Ömer Karakaya, etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

