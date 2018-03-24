DHA YURT BÜLTENİ - 10

Batman'da uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 2 PKK'lı öldürüldü/EK

BATMAN'DAKİ ÇATIŞMADA BİR ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin, tedavi için Siirt Devlet Hastanesine getirildi. Buradaki doktorların müdahalesine rağmen Uzman Çavuş İbrahim Çetin, şehit oldu. Şehit haberi üzerine Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Devlet Hastanesi'ne gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü kırsalında Cuma günü başlayan operasyon kapsamında çıkan çatışmada dün Jandarma Uzman Kıdemli Çavuş Bülent Doğan şehit olmuştu. Sabah saatlerinde tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Uzman Çavuş İbrahim Çetin de aynı çatışmada yaralanmış, yakın olması nedeniyle Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülmüş ancak buradaki doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Siirt Valisi Ali Fuat Atik, morg önünde

-Hastane morgu önündeki askerler

-Askeri inzibatların hastaneye gelişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık metal yorgunluğu yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artık metal yorgunluğunun olmadığını belirterek, "Afrin'le birlikte şimdi diriliş hareketi yeniden başladı. Bizi bölmek isteyenlere karşı bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız ve Türkiye olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı İl Kongresi'ne katılmak üzere Samsun'a geldi. Çarşamba Havalimanı'nda protokol tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kongrenin yapılacağı Tekkeköy İlçesi'ndeki Yaşar Doğu Spor Salonu'na geçti. Salon önünde yağan yağmur altında kendisini bekleyen vatandaşlara parti otobüsü üzerinden seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl kurak bir yıl geçirdik. Şimdi de Nisan yağmurları bize sinyaller veriyor. Rabbim rahmetinden bizleri rahmetiyle tecelli etsin inşallah. Ne diyor beyitte, 'Sebekat rahmetî alâ ğadabî...' Yani; “Müslüman rahmetle büyür, rahmetle gelişir. Fakat ‘rahmet ümidimin budur sebebi’ derken şair, altında evet Rabbimiz buyuruyor ki; ‘Rahmetim gazabımı çok ama çok fazlasıyla aşacaktır’ diyor. Biz de Rabbimizin kulları olarak inanıyoruz ki rahmetiyle bizleri kuraklıkla terbiye etmesin. Bakın rahmet geldi" dedi. Bu sırada kalabalıktan 'Sen getirdin Reis' diye seslenilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlere "No, no, no, no" diye karşılık verdi.

Samsun'un hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yola çıktığımız günden bu yana Samsun bizi yalnız koymadı. Her zaman yanımızda oldu. 16 Nisan'da yine yanımızda oldunuz. Ve birileri Türkiye'de darbe yapmaya kalkerken, Samsun dimdik ayakta durdu. F-16'lara karşı susmadı, tanklara, toplara karşı dimdik ayakta durdu, üzerine üzerine yürüdü. Şimdi neye hazırlanıyoruz. Martta önemli bir yerel seçim var. Arkasından kasımda parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Hazır mıyız (hazırız sesleri). Öyleyse durmak yok, yola devam" dedi.

'KOVALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Rabia işaretini yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neydi rabiamız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Birileri bunu öğrenmemiş olabilir. Bay Kemal diyor ki; 'bu bir terör örgütünün işaretidir.' Ey gidi Kemal ey, nerelerde dolaşıyorsun sen. Bunun izinde tek millet var, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler, böldürtmeyeceğiz. İnlerine kadar kovalayacağız. Kovaladık mı, Gabar'da kovaladık, Cudi'de kovaladık, Tendürek'te kovaladık. Bestler Deresi'nde kovaladık, kovalamaya devam ediyoruz. Suriye'ye kaçtılar. Yine kovaladık. Fırat Kalkanı ile kovaladık, Afrin'le kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok. Afrin'le birlikte şimdi diriliş hareketi yeniden başladı. Bizi bölmek isteyenlere karşı bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız ve Türkiye olacağız" diye konuştu.

İKİNCİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da partisinin 6’ncı olağan il kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra kongrede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti milletvekilleri ve teşkilat üyeleri yer aldı. 7 bin 500 kişi oturma kapasiteli salon tamamen dolarken salona ‘O milletin diz çökmeyen iradesinin temsilcisi. O milletimizin aydınlık geleceği. O milletin kabul edilmiş duası. O yapılmaz denen eserlerin ustası’ yazan dev afişler asıldı. Partililerin alkışları ve sloganları eşliğinde salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak, salondakileri selamladı. Ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’a yapılan yatırımları anlattı. Kentte ikinci devlet üniversitesi müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Samsun’a ikinci bir devlet üniversitesi açıyoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdiğimiz Samsun Üniversitemizin kuruluşu ile ilgili karar önceki gün yükseköğretim kurulumuzda alındı. İnşallah diğer aşamaları da süratle geçerek, kanun olarak meclisimizden çıkacak ve üniversitemiz en yakın zamanda eğitim öğretime başlayacak. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

'TORUNLARIMIZ 2071'İ KUTLAYACAK'

Malazgirt'te yeni, farklı bir peyzaj çalışması yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen yıl birincisini yaptık bundan sonra her yıl yapacağız. Nasıl 18 Mart Çanakkale savaşlarını kutluyorsak inşallah Malazgirt'i de kutlayacağız. Çünkü 2071 göremeyeceğim ama bizim torunlarımız inşallah 2071’i kutlayacaklar” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Bugün de ecdadımızın izinden gidiyoruz. Terör örgütleri ile mücadelemizi ecdadın savaşçı kimliğinden aldığımız ilhamla ve ustalıkla yürütürken emanetimize aldığımız yerlerde hemen gönül alma faaliyetine başlıyoruz. Zaten öz kardeşlerimizden ayrı görmediğimiz bölge insanını daha güvenli, huzurlu ve müreffeh bir gelecek sağlamak için her türlü çalışmayı sürdürüyoruz. Bununla yetinmiyoruz hastanelerinden okullarına kadar insanların günlük hayatlarında ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri hemen faaliyete geçiriyoruz. Güvenlikten belediye hizmetlerine kadar ihtiyaç duyulan tüm görevlileri gerekli eğitimlerden geçirerek donanımlarını sağlayarak işe başlatıyoruz. Çünkü biz oralara sömürmeye veya zulmetmeye değil kardeşlerimizi terör örgütlerinin pençesinden çekip almaya gidiyoruz. Bugün itibariyle Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 733 oldu. Kimse Türk ordusuna, Türkiye’ye Suriye’de istila hareketi yapıyor diyemez. Batı istila hareketlerinin en güzel örneklerini vermiştir. Çünkü onlar müstevlidir. Bu günde Afrika’ya gittiğiniz zaman kendilerini nasıl istila ederek onlara köle muamelesi yaptıklarını anlatırlar. İşte dolaştığım Afrika ülkelerinde bunu gördüm. Acımazsızca yapmışlar. Ama bizim tarihimizde böyle bir şey asla yok. Biz tam aksine batı istila yaparken biz onları kurtuluşa erdirdik. Oralara elimizi adeta merhametle uzattık. Kendi geleceklerini inşaa etmelerine yardımcı olduğumuz kardeşlerimiz bunu tamamen başardıklarında artık orada bize ihtiyaç kalmayacaktık. İşte bakın şu anda Fırat Kalkanı harekatı ile yaptığımız operasyonda 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüze aldık. 160 bin oranın insanı topraklarına döndüler. Şimdi de Afrin’de operasyonlar bittiği anda ki dönmeye başladılar, oraya dönecekler ve biz o insanları orada güvence altına alacağız. Bölgede bulunan devletlerden sadece ve sadece Türkiye’nin böyle bir bakış açısı, niyeti, gayreti vardır. Bizim dışımızdaki herkes farklı niyetlerle ve farklı taktiklerle oradadır. Bölgede yaşayan kardeşlerimiz bu durumu gördükleri için her yerde Türkiye’nin gelip oraları da güvenliğe huzura düzene kavuşturmasını isteyen mesajlar gösteriyor. İnşallah onların bu çağrılarını karşılıksız bırakmayacağız.”

'HUSUMET BESLEYENLERE HADDİNİ BİLDİRMEK VAZİFEMİZ'

Suriye üzerinden Türkiyeye kurulan tuzağı tamamen bozana kadar durmayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Hem Suriye’deki kardeşlerimizi kurtararak hem de Suriye üzerinden ülkemize kurulan tuzağı tamamen bozana kadar durmayacağız. Türkiye’nin bölgesinde ne yaptığını ve ne yapmak istediğini bilenler ya tüm samimiyetleriyle yanımızda yer alıyor ya da tüm husumetleri ile karşımıza dikiliyor. Neredeyse bu işin ortası kalmadı desek yeridir. Esasen bu durum bizim tercihimiz değildir. Biz müttefiklerimiz başta olmak üzere dünyadaki ve bölgemizdeki herkes ile iyi ilişkiler kurmak güçlü işbirlikleri tesis etmek istiyoruz. Demokrasiden ekonomiye her alanda büyük hedefleri olan Türkiye için başka türlüsü zaten düşünülemez. Dostlarımızın sayısını artırmaktan memnuniyet duyarız ama birileri ısrarla gelip burnumuzun dibinde adeta gırtlağımıza bıçak dayarcasına işler karıştırmaya kalkarsa işte o zaman kimseyi gözümüz görmez bu da böyle bilinsin. Haklıya hakkını verirken bize husumet besleyenlere haddini bildirmek de vazifemizdir. Milletimiz bu makamları bize kendisinin ve ülkemizin menfaatlerini müdafaa edelim diye bize vermiştir. Türkiye’nin sınırları dibinde bir terör koridoru kurulurken sırf başımız ağrımasın diye biz bu hakikate arkamızı dönemeyiz. Ülkemizde 3,5 milyon Suriyeli kardeşimiz hayatlarını sürdürmeye çalışırken, onların bu duruma düşmesine yol açan gelişmeleri görmezden gelemeyiz. Biz bu güne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:BUNLAR TERÖRİST GENÇLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da bir üniversitede imanlı, milli, yerli gençlik Afrin’le ilgili lokum dağıtırken, komünist, vatan haini gençlerin onların masalarını dağıtmaya yeltendiklerini söyleyerek, "Bunlar terörist gençler. Bu terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz ve bunların eşkallerini her şeyi belirleme suretiyle bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez. Üniversite vatanına milletine hizmet edecek bir nesil yetiştirir. Biz işte bunun için yıllardır her fırsatta Rabia’mızı haykırıyoruz” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Biz bu ülkenin başına son 200 yıldır neler geldiğini unutmadık, unutmayacağız. Balkan faciasının nasıl yaşandığını unutmadık, unutmayacağız. Çanakkale zaferini hangi ruhla ve hangi fedakarlıklarla kazandığımızı unutmadık, unutmayacağız. Kafkas harekatından Kutül Amare zaferine kadar pek çok savaşı nasıl kazandığımızı unutmadık, unutmayacağız. Birinci dünya savaşının sonunda 600 yıllık devletimizin başımıza nasıl yıkıldığını unutmadık, unutmayacağız. İstiklal harbimizi nasıl hangi şartlara kimlere nelere karşı verdiğimizi, zaferi kazandıktan sonra dahi nelerden vazgeçmek zorunda kaldığımızı unutmadık, unutmayacağız. Çağrafyamızda çizilen suni sınırların yüreğimizde açtığı yaraları unutmadık unutmayacağız. Aradan geçen bunca zamana kadar bırakınız önümüzün açılmasını şu garip Anodulu topraklarının dahi bize hala nasıl çok görüldüğünü unutmadık unutmayacağız. İşte bütün bunlara karşı mücadele edebilmek hedeflerimize doğru adım adım yürüyebilmek için hazır mısınız bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Aksi takdirde kendimizi çevremizde yaşanan faciaların içinde bulmamız kaçınılmaz olacaktır. Türkiye’yi kimsenin böyle bir duruma düşürmesine izin vermeyeceğiz.” Büyük ve güçlü Türkiye’yi mutlaka inşaa edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun için gerekirse canımızı vereceğiz, gerekirse can alacağız. Ama asla esir olmayacağız. Ama asla namusumuza çocuklarımıza tasallut edenlere fırsat vermeyeceğiz. Suriyeli yaşlı amcamızın yürek acısını yaşamayacak ve yaşatmayacağız. Ne diyorsunuz biliyor musunuz Suriyeli yaşlı amca ‘Bayrağınızın gölgesi bile yeter bize’ diyor. Aynı şeyi Suriyeli hanım kardeşimizde söylüyor ama asla bayrağımızı gördüğünde ‘Niye bu kadar genç kaldınız’ diyerek olduğu yere çöken Suriyeli kardeşimiz gibi hayıflanmayacağız. Ya olacağız ya öleceğiz. Kardeşlerim biz bunları söylerken kesinlikle hamaset yapmıyoruz. Biz milletimin hissiyatını ülkemizin kararlılığını, devletimizin tavrını ifade ediyoruz. Birileri hala bizim karalılığımızı anlayamamış olabilir. Birileri hala bizim sözlerimizi blöf veya altı boş ifadeler olarak görebilir. Birileri hala bizim köşeye sıkışında sineceğimizi, kusacağımızı sanıyor olabilir, emin olun çok yanılıyorlar. Aslında sadece şu son dört beş yılda ortaya koyduğumuz karalılık yaptığımız işler, yürüttüğümüz operasyonlar sözlerimizde ne derece ciddi olduğumuz göstermeye yeter. Ama anlaşılan o ki birilerinin gözleri var ama görmüyor, kulakları var ama duymuyor, dilleri var ama doğruyu konuşamıyoruz çünkü onların onların kalpleri mühürlü. Hiç önemli değil. Eninde sonunda hepsi de bizim kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ne yapabileceğimi nereden geldiğimiz nereye gittiğimizi anlayacak. O güne kadar biz mücadelemizi her alanda kesintisiz vereceğiz. Demokrasi ise en güzelini tesis ediyoruz tesis edeceğiz. İnsan hakları ise en ilerisini uyguluyoruz uygulayacağız. Ekonomi ise en büyüğünü yapıyoruz yapacağız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'un ardından Ordu'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü :

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-Salon içinden ve dışından detay

-Pankart ve dövizlerden detay

- Detaylar

Haber-Kamera : Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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Edirne, Sarayiçi'nde taşkın devam ediyor

Edirne'de etkili olan yağışların ardından, Tunca Nehri'nde başlayan taşkının, 'kırmızı alarm' durumunda, yatağından taşması sonucu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında kaldı.

Edirne'de son 1 haftada etkili olan yağışlar ve bölgede eriyen kar sularıyla birlikte Tunca Nehri'nde 2 haftadır yatağından taşarak akmaya devam ediyor. Arazileri sular altında bırakan taşkında, Tunca'nin debisi, DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkililerince bugün 196 metre küp/saniye olarak ölçüldü.Her geçen gün suları yükselerek akan Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında bıraktı. Sarayiçi'ne giriş ve çıkışı sağlayan Saraçhane, Kanuni, Fatih köprüleri trafik ekipleri tarafından şerit çekilerek, 4 gün önce ulaşıma kapatıldı. Balkan Şehitliği'ni de taşkın suların altında kalırken, tarihi Edirne Sarayı kazı alanı sular altında kalması nedeniyle kazı çalışması durdu. Meteoroloji yetkilileri, kentte yağışların hafta başına kadar devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kanuni Köprüsü'nden görüntü

-Nehirden görüntü

-Sarayiçi Er meydanı alanından görüntü

-Saraçhane Köprüsü'nden görüntü

-Fatih Köprüsü'nden görüntü

-Balkan Şehitliği alanından görüntü

-Edirne Sarayı kazı alanından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Temizlik görevlisinin dikkatiyle yola tuzaklanan bomba bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, belediye temizlik işçisi Mehmet Mengi'nin dikkati sonucu, yola tuzaklanan el yapımı parça tesirli bomba bulunarak, uzman ekipler tarafından imha edildi.

Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik görevlisi Mehmet Mengi, sokak üzerinde temizlik yaptığı sırada Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi yolu üzerinde, kablolara sarılı telsizi ve paketi fark etti. Bunun üzerine çevredeki parkta oynayan çocukları bölgeden uzaklaştıran Mengi, polise ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, düzeneğin tank mayınıyla güçlendirilmiş bomba olduğu tespit etti. Bölgede alınan önlemin ardından el yapımı parça tesirli bomba, fünyeyle patlatılarak imha edildi. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, bombanın öğrenci giriş ve çıkışları sırasında veya polislerin ihbar üzerine bölgeye geldiği sırada patlatılacağı yönünde bilgilere ulaştı. İmha edilen bombanın parçaları incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, polis bombayı okul yoluna bırakan teröristleri yakalamak için bölgede operasyon başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde inceleme yapan ekipler

- Bombanın bulunduğu okul

- Olay yerinde toplananlar

- Temizlik görevlisi olayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 184MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,()

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Derede kaybolan polis memuru için ekip sayısı iki katına çıkarıldı

Trabzon’un Maçka ilçesinde şüpheli bir aracı takibe aldıkları sırada dereye uçan otomobilde akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmaları sürüyor. Dün, 326 kişilik ekibin aradığı kayıp polis memuru için bu sayı iki katına çıkarıldı.

Kzada, suda akıntıya kapılarak, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına 3’üncü günde devam edildi. AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan oluşan ve dün 326 olan sayı 603'e çıkarılan ekip kazanın yaşandığı Çatak köprüsü mevkiinden başlayarak denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere deresini didik didik arıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 helikopter ve 4 dronenin havadan destek verdiği arama çalışmalarına Rize ve Artvin’den gelen 16 dalgıçta eşlik ediyor. Bölgedeki olumsuz hava koşulları arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Yağmur nedeniyle su debisi artan Değirmendere üzerinde kurulu bulunan Hidroelektrik Santrale (HES) ait regülatör su tutamıyor. Suyun debisi yükselen derede ise arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

VALİ YAVUZ AİLE İLE GÖRÜŞTÜ

Suda akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Ayan’ın annesi Ayşe, babası İsmail ve kardeşi Muhammet Ayan da olay yerinde bekleyişlerini sürdürüyor. Kazanın yaşandığı bölgede Kızılay tarafından kurulan çadırda bekleyen acılı Ayan ailesi ile görüşen Trabzon Valisi Yücel Yavuz, arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Yavuz, aileye bütün imkanların kullandığını belirtti.

1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS DE YARALANMIŞTI

Kaza, perşembe gece saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla, Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmendere'ye uçtu. Kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yol boyu dereyi gözetleyenler

-Valinin babayla görüşmesi

-Derede arama çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON,()

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Giresun'daki yangınlar kontrol altına alındı

Giresun’da dün gece şiddetli fırtına nedeniyle devrilen elektrik direklerinin tellerden çıkan kıvılcımların neden olduğu 4 ayrı orman yangını kontrol altına alındı.

Giresun’un merkez Alınca köyü ile Görele ilçesinin Daylı köyü, Espiye ilçesinin Cibril mahallesi ve Bulancak ilçesinde lodos ve elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan kıvılcımlar nedeniyle ormanlık alanlarda dün gece yangınlar çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ile Giresun ve ilçe belediyelerinin müdahaleleri ile yangınlar kontrol altına alındı. Örtü yangınlarında yaklaşık 10 hektarlık orman alanı zarar gördü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. Giresun Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, lodos ve elektrik direğinin devrilmesi sonucu ormanlık alanlarda çıkan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Özkaya, yangınlarla ilgili teknik çalışmanın ise devam ettiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın detayları

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,()

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Birbirlerini seven ortopedik engelli çift, kaçarak evlendi

Kahramanmaraş'ta birbirlerini seven, her ikisi de ortopedik engelli olan Dursun Pakdil ile Derya Kaplan, kaçarak evlendi. Çiftin düğün masraflarını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi üstlenirken, nikahı da belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç kıydı.

Kahramanmaraş'ta 4 yıl önce tanışan ve birbirini seven Dursun Pakdil ile Derya Kaplan evlenmeye karar verdi. Ancak çiftin bu kararına Kaplan'ın erkek kardeşi karşı çıktı. Bunun üzerine Kaplan ve Pakdil kaçtı ve bir tanıdıkları tarafından 4 gün saklandı. Yakınlarının araya girmesi ile Derya Kaplan ve Dursun Pakdil'in evlenmelerine onay çıkarken, çiftin hikayesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a anlatıldı. Erkoç da belediyenin Engelliler Şube Müdürlüğü'ne çiftin çeyizi dahil, tüm düğün masraflarının belediye tarafından karşılanması talimatını verdi.

ENGELLİ HİZMET ARACI, GELİN ARABASI OLDU

Başkan Fatih Mehmet Erkoç'un yardım haberiyle sevinen Dursun Pakdil ile Derya Kaplan, yapılan düğünle dünya evine girdi. Engelliler Şube Müdürlüğü'nün engelli hizmet aracı da çiftin gelin arabası oldu. Tekerlekli sandalye ile araçtan inen çift, salona alkışlar arasında gidi. Çiftin nikahını Başkan Fatih Mehmet Erkoç kıyarken, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ve Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, nikah şahidi oldu. Nikahı kıyan Erkoç, Derya Kaplan ile Dursun Pakdil'e mutluluklar dilerken, nikah cüzdanını Vali Özkan verdi.

'HAYALİM GERÇEK OLDU'

Derya Kaplan ile evlendiği için çok mutlu olduğunu belirten Dursun Pakdil, "Birbirimizle konuşuyorduk. Ağabeyi geldi, bizi ayırdı. Biz de kaçtık. Bir ağabey bizi sakladı. Daha sonra büyükler araya girdi" dedi.

Derya Kaplan ise 22 Nisan 2014'te tanıştıklarını ve 4 sene süren arkadaşlıklarının sonunda evlenmeye karar verdiklerini belirterek şunları söyledi:"Benin kardeşim çıkınca biz de kaçtık. Kaçtıktan sonra belediye başkanımızın haberi oldu. Allah razı olsun, bugünlere getirdi. Kaçma fikri ikimizden çıktı. Ben kaçırmadım, ikimiz bir kaçtık. Çok mutluyum. Fatih Başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayalimiz köy düğünü yapmaktı. Kendi evlerinde düğün yapacaklardı. Öyle bir hayal kuruyorduk, ama böylesi daha iyi oldu. Allah bin kere razı olsun başkanımızdan." Kendileri gibi engellilere de çağrıda bulunan Kaplan, hayallerinin peşinden koşmalarını isteyerek, "Hayat devam ediyor. Engel tanımayalım. Engelleri sevgiyle aşıyoruz. Hiçbir sorun yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gelin arabasının gelişi

- Gelinin Derya Kaplan'ın araçtan inmesi

- Damat Dursun Pakdil'in araçtan inmesi

- Gelin-damat yan yana

- Damat ile röp.

- Gelin ile röp.

- Aile fotoğrafı çektirilmesi

- Gelin ve damadın salona girmesi

- Çiftin gelin masasına geçmesi

- Düğünden detaylar

- Nikahın kıyılması

- Çiftin imzaları atması

- Vali Vahdettin Özkan'ın evlilik cüzdanını vermesi

- Hatıra fotoğrafı çektirilmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 386 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,()

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Enflasyona inat çay 50 kuruş

Balıkesir'de, 2 yıldır kahvehane işletmeciliği yapan Uğur Eroğlu, çayı 50 kuruşa satıyor. Ucuz çay satmaya devam edeceğini belirten Uğur Eroğlu, “Vatandaşın bir çay keyfi var. Buna da zam yapmayacağızö dedi.

Burhaniye ilçesi Kavakdibi Caddesinde 2 yıldır kahvehane işleten 47 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Uğur Eroğlu, işletmesini açtığı günden bu yana aynı fiyatlarla çay satmaya devam ediyor. Çayı 50 kuruşa, kahveyi 1 liraya satan Eroğlu, “Başka çay ocağı ve kahvehanelerde 1 ile 1,5 liraya satılıyor. Müşteriler fiyattan memnun. 2 yıldan beri 50 kuruşa çay satmaktayım. Zarar etmeye başlayana kadar bu fiyattan satmaya devam edeceğim. Vatandaşın bir çay keyfi var buna da bende zam yok" dedi. Müşterilerden İsmail Budak ise, “Uğur Ağabey, 2 senedir mahallemizde kahvecilik yapıyor. Çayları 50 kuruş ama gerçekten kaliteli. Ben memnunumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çay ocağı ve kahvehane müşterilerinden genel ve detay görüntü

-Uğur Eroğlu ile röp.

-İsmail Budak ile röp.

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE(Balıkesir), ()

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Tokat'ta engelli öğrencilerden komando yemini

Tokat'ın Turhal ilçesinde jandarma taburunu ziyaret eden engelli öğrenciler, askerlerle birlikte komando yemini etti.

Tokat Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Ortopedik Engelliler Ortaokulu öğrencileri 'Gazamız Mübarek Olsun' etkinliği kapsamında Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Tabur Komutan Vekili Binbaşı Levent Sevimli tarafından karşılanan öğrencilere jandarmayı tanıtıcı bilgiler verildi. Komando taburu bahçesinde hazırlanan alanda engelli öğrenciler askerler ile birlikte komando andını okudu. Ziyaret anısına öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Hârekatı'nda görev yapan askerler için 'zeytin fidanı' dikimi gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaret

-Öğrencilerin askerlerle komando yemini

(78 mb)

Haber:TOKAT,()

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Motorculardan harekata destek

Motosiklet tutkunu bir grup, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek için Suriye sınırındaki Kilis'e geldi.

Cumhuriyet Meydanı'da toplanan motosiklet tutkunları adına konuşan Ali Uygur, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için motosiklet tutkunları ile askere moral için Kilis'e geldiklerini belirterek, "Kötü ava şartlarında zor da olsa buraya yetiştik. Şanlı ordumuza destek için buradayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Meydanda toplanan motosikletliler

- Yapılan konuşmalar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:228 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,()

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İzmit'te inşaat kazısında tarihi mezar bulundu

İzmit'te, bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi mezar bulundu. Müze Müdürlüğü yetkilileri incelemelerde bulunurken, inşaat çalışması durdu.

Eski İstanbul Yolu Caddesi'nde müteahhit Naci Kaya'nın yaptırdığı inşaatın temel kazısı sırasında iş makinesi sert bir cisme rastladı. İş makinesini kullanan Bahattin Ördem, polisi arayarak durumu bildirdi. Mezarın bulunduğu yere polis ve Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi'nden arkeologlar geldi. Yapılan incelemede cismin tarihi mezar olduğu tespit edildi. Arkeologlar mezar içerisindeki kemik parçalarını alarak incelenmek üzere müzeye götürdü. Kazı yapılan alanda çalışma durdurularak, Pazartesi günü yapılacak incelemenin ardından inşaat çalışmasının yapılıp yapılmayacağına karar verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arkeologlar kemikleri çuvallara koyarken

-Vatandaşla röp

-İş makinesi ve polis detayları

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), ()