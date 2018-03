DHA YURT BÜLTENİ -10 

Hatay şehidini 10 bin kişiyle uğurladı



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin ilçe merkezindeki arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral (23), memleketi Hatay'da, 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi ilk olarak Antakya merkez Aksaray Mahallesi'ndeki baba evine getirilip helallik alındı. Ardından şehidin cenazesi törenin düzenleneceği Antakya Mezarlık Kompleksi'ne getirildi.

Cuma namazının ardından düzenlenen törene Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Valisi Erdal Ata, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Hatay milletvekilleri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

ANNE VE KARDEŞTEN 'ASKER SELAMLI' VEDA

Şehit Kadir Hasan Demiral'in cenazesi tören alanına getirildiği sırada annesi Döne Gökhan ile küçük kardeşi Kerem gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun resmini öpüp gözyaşı döken anne Döne Gökhan tabutun başından ayrılırken asker selamı verdi. Şehidin babası Mustafa Sami ile dedesi Kore Gazisi İhsan Demiral ise metanetlerini korudu. Askeri elbise giyen şehidin 5 yaşındaki kardeşi Kerem abisini asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı. Şehidin İstanbul'da vatani görevini yapan kardeşi Taner Demiral'da metanetini korurken, diğer kardeşi Ömer ise abisinin kamuflajını giydi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her şey vatan için' sloganlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, () -

===========================================

Bucak'ta binler, Afrin şehidini uğurladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın (22) cenazesi, Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verildi. Şehidi, binlerce kişi uğurladı.

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit olan 3 askerden Sözleşmeli Er Muhittin Çalışkan için memleketi Burdur'a bağlı Bucak ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya ve Burdur milletvekilleri, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, belediye başkanları, kamu kurumları yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Melike ve lise öğrencisi kardeşleri Rumeysa ile Baha Çalışkan, törende gözyaşı döktü. Ağabeyinin askeri üniformasını giyen Baha Çalışkan'ı, Bakan Çavuşoğlu teselli etmeye çalıştı.

BÜYÜK KALABALIK UĞURLADI

Hacı Ömerağa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehidi uğurlamaya, nüfusu 50 bine yakın olan ilçede 7'den 70'e neredeyse herkes katıldı. Törende, şehidin birlikte görev yaptığı asker arkadaşları da bir an tabutun başından ayrılmadı. Namazın ardından cenaze aracına yerleştirilen şehide, mezarlığa kadar çok sayıda vatandaş eşlik etti. Şehit Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın cenazesi, Hacısarılar Şehitliği'nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Not: Burdur klasörüne Drone görüntüsü atılacak

Şehidin tabutu tören alanına getirilmesi

Yakınlarının tabuta sarılıp ağlamaları

Asker arkadaşlarının tabut önünde görüntüsü

Dışişleri bakanı ve protokol üyelerinin görüntüsü

Cenaze namazının kılınması

Tabutun askerler omuzunda cenaze aracına taşınması

Cenaze aracının şehitliğe gidişi

Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Halim AKCA-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

=============================================



Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı (7)

DİJİTALLEŞME ŞİRKETLERİ VE TOPLUMU NEREYE TAŞIYACAK?

Vodafone’un oturum sponsorluğunda gerçekleşen ‘Dijital Gelecek’ konulu panelde katılımcılar, dijitalleşmenin önümüzdeki dönemde şirketleri ve toplumları nereye taşıyacağını tartıştı. Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın yaptığı panele; IoT Akıllı Evler Girişimcisi Daniel Kottke, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, M-Factory Ventures Kurucusu Murat Emirdağ, Autonomous Mobility CEO’su Peter Theo Sorgenfrei ve DaVinci Enstitüsü Gelecek Bilimcisi Thomas Frey katıldı.

BOL BOL GEZİN

IoT Akıllı Evler Girişimcisi ve ilk Apple çalışanlarından Daniel Kottke, bulut teknolojileri kullanarak evlerdeki ortak alanları sanal ortama taşıdıklarını söyledi. “Böylece insanlara daha küçük evlerin yeterli olduğunu yani daha az para ödeyerek üst düzeyde bir evde yaşayabileceklerini gösterdikö diyen Kottke, gençlere de bol bol gezmelerini, farklı kültürlerin önemli deneyimler kazandırdığını vurguladı.

GELECEKTE DÖRT TREND OLACAK

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, facebook iş modelinin ekonomiye etkisini,‘şirketlerin sınırlarını aşmasına destek vermek’ olarak tanımladı. Hem KOBİ’lere hem büyük şirketlere; pazarlama, müşteri hizmetleri ve müşteri içgörüsü alanlarında hizmet verdiklerini anlatan Matraş, “Akbank’taki kredilerin yüzde 15’i Facebook üzerinden satılıyor. Nissan’ın her ay yüzlerce aracı yine Facebook’tan satılıyorö dedi.

Gelecekte en önemli dört dijital trendi 'bağlantı, ticaret, iletişim ve kültür' olarak sıralayan Matraş, “Mobil bağlantı hayatımızı çok değiştirdi. Artık günde ortalama 200 kere telefonumuza bakıyoruz. Alışveriş yaparken mağazalardaki satışların yarısında mobil telefonun etkisi var. İletişimin de şekli değişti. Artık mesajla, fotoğrafla ve videoyla konuşuyoruz. Yakın gelecekte artırılmış gerçeklikle konuşacağız. Ama en önemlisi kültür. Yapılarımızı nasıl dönüştüreceğimizi çok iyi tasarlamamız gerekiyorö dedi.

TRENDLERİ TAKİP EDİP, ZAMANLAMAYI DOĞRU YAPMALI

Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Binbaşgil de trendleri takip etmenin sürdürülebilir iş başarısı için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Teknolojiye yılda 300 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Binbaşbil, “Bu sayede artık Akbank’ta işlemlerin sadece yüzde 5’i şubeden yapılıyorö dedi. Akbank Galata şubesini dijitalleştirdiklerini anlatan Binbaşgil, gelecekte tüm Akbank şubelerinin böyle olacağını belirtti.

TÜKETİCİLER BİLİNÇLİ

M-Factory Ventures Kurucusu Murat Emirdağ, özellikle milenyum jenerasyonunun yüzde 90’ının bir ürünü alırken, bu ürünün yapım sürecinin etik olup olmadığına da baktığını belirtti.

OTONOM ARAÇ SİSTEMİNE 9 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI

Autonomous Mobility CEO’su Peter Theo Sorgenfrei; insanları A noktasından B noktasına yenilikçi bir yaklaşımla nasıl taşıyabileceklerine kafa yorduklarını ve sonunda sahibi olmayan, dijital şekilde yönlendirilen bir ulaşım sistemi bulduklarını anlattı. Daha az yakıt harcanan, daha az kirlilik yaratan bu sisteme 15 ay önce 8 ülkede başladıklarını belirten Sorgenfrei, otonom araç sistemine 9 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.

YAPAY ZEKA İLE 15-20 KAT HIZ KAZANABİLİRİZ

DaVinci Enstitüsü Gelecek Bilimcisi Thomas Frey ise “Yapay zeka pek çok bileşenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir yapı. ‘İnsana karşı robot’ diye birşey sözkonusu değil. Bugün yaptığımız bir işi, yapay zeka sayesinde 15-20 kat daha iyi yapabilmemiz sözkonusu. Örneğin yapay zeka arama motorlarını da geliştirecek. Bir kişi kentimde kaç adet kuduz köpek var ve bunlar şu an nerede diye arama yaptığında, hasta köpeklerin nerede olduğunu görebilecekö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: BURSA ()

================================================

Bakan Kaya; Çocuk Destek ve Rehabilitasyon Merkezi açtı

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Mika-Der tarafından yaptırılan Çocuk Destek ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Çocukların eğitimine çok büyük önem verdiklerini belirten Kaya, "Çocuklarımıza yapılan yatırımın, milletimizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Çocukları korumak onların sorumluluğunu üstlenmek onları eğitmek, geleceğe güvenle hazırlamak bizim ülkemizin kaderini de etkiliyor" dedi.

Mika-Der, yaşadıkları ağır travma nedeni ile hayata küsmüş, suça meyilli dezavantajlı çocuklarımızın rehabilite edilerek hayata yeniden kazandırılması için, bir televizyon kanalında yayınlanan 'İçerde' dizisinin de katkılarıyla Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Mika-Der Çocuk Destek, Rehabilitasyon Merkezi açtı. Yapımı 2 yılda tamamlanan merkezin açılışına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Ak Parti Tekirdağ milletvekilleri Metin Akgün, Mustafa Yel, Ayşe Doğan, iş insanları Hacı Sabancı, Arzu Sabancı, Ali Ağaoğlu, dizi oyuncularından Gözde Kansu ile iş, sanat ve spor dünyasından birçok davetli katıldı.

Mika-Der Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Ercan, projenin 2.5 yıl sürdüğünü ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Çocuk destek merkezlerinin çocukların gelecekleri için umuda açılan bir kapı niteliğinde olduğunu kaydeden Ercan, "Bugün burada, Kapaklı Mika-Der Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışındayız. Tam 2.5 yıl sürdü bu proje. Çok emek ve çaba harcandı. Sayısız toplantılar, uykusuz bırakan bütçe hesaplamaları. Tekirdağ-İstanbul arası seferleri, 'ya olmazsa korkusu'. Ama oldu, başardık. Ancak bu başarının tamamının Mika-Der'e ait olduğunu söylemek haksızlık olur. Geçen yıl Ay Yapım, Show TV, İçerde dizisi ve oyuncularıyla Mika-Der İçerde adıyla 6 ay süren kapsamlı bir proje yürüttük. Bu kurumun bu hale gelmesinde başarının mimarlarından biri de isimleri bu projenin ürünü olan İçerde binasındaki pano da isimleri yazılan partnerleri ve yüce gönüllü bağışçılarımızdır. Yoğun çalışma temposuna rağmen 'sizinleyiz' diyen sanatçılarımızın, oyuncularımızın başarısıdır. Bu başarı iki yıl üst üste Mika-Der için bu çocuklar için sahne alan Kenan Doğulu'nun başarısıdır. Bu başarı bu inşaat tasarlayan kotaran ellerin başarısıdır. Bu başarı buraya maddi, manevi her türlü desteği sağlayan herkesindir. Dilerim bugün açılacak olan Kapaklı Mika-Der Rehabilitasyon Çocuk Destek Merkezi'nin kapısı minik kalpler adını verdiğimi çocuklarımızın temiz, pırıl pırıl geleceklerine, umuda açılan kapı olur. Ülkemizin yarınlarına bir armağan olur" dedi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın önemli projelere ve çalışmalara imza attığını belirterek, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı son yıllarda çocuk, aile, şehitlerimiz, engellilerimiz ve gerçekten bir çok alanda hizmetler veriyor. Tekirdağ'da çocuklarımıza ve engellilerimize, şehit aileleri ve gazilerimize yönelik güzel çalışmalar oluyor. Bu çalışmaların halkında katkısıyla birlikte böyle güzel bir tesisle taçlandırılması ayrı bir anlam taşıyor" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çocuk Destek ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çocuklara yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Çocuklarımızın geleceğine yapılan yatırım. Bu kıymetli yatırım destek veren, bağış yapan tüm herkese ayrıca buradan selam göndermek istiyorum. Bir toplumda çocuğa verilen önem değer müreffeh toplum olmanın temel unsurlarından biridir. Biz inanıyoruz ki, sağlıklı nesiller, ancak sağlıklı çocuklar yetiştirdiğimiz sürece olacak. Çocuklarımızın yüzündeki her tebessüm bu ülkenin bir umudu. Biz çocuklarımızın yüzünü güldürmek üzere gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çocuklarımızı umutla beraber geleceğe en güzel şekilde hazırlamanın derdi ve çabası içerisindeyiz. Burada elbette milletimizin her bir ferdine ayrı ayrı görev ve sorumluluktan düşüyor. Yaşadığımız çağın bugün değişen dünyanın sorunlarıyla mücadele etmek, elbette kolay değil. Bu sorunlardan en fazla etkilenen de yavrularımız ve evlatlarımız, milletimizin çocukları. Biz her türlü risklere karşı savunmasız olan çocuklarımızın korunması toplumumuzun en önemli sorumluluğu olan çocuklarımız için hep birlikte millet-devlet el ele çalışmak durumundayız. Biz bakanlık olarak çocukların, çocukluktan başlayıp gençlik dönemlerine kadar hayata en iyi şekilde hazırlanmaları ve korunları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."

Her çocuğun aile sıcaklığında hayata hazırlanmasını amaçladıklarını kaydeden Bakan Kaya, "Bu konudaki çok önemli çalışmalarımızdan bir tanesi bugünde açılışını yaptığımız Çocuk Destek Merkezlerimiz. Suça sürüklenen, suç mağduru olan, madde bağımlısı olan, sokak geçmişi olan yada refakatsiz olan çocuklarımızın rehabilitasyonunu sağladığımız, son derece kıymetli merkezler. Her çocuğumuz için destek merkezlerimizde bireyselleştirilmiş bakım ve koruma hizmeti sağlıyoruz. Çocuklarımızın maddi ve her birine psiko-sosyal destek ihtiyaçlarını ayrı ayrı karşılıyoruz. Topluma uyum sağlamalarına yönelik çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zaman yeteneklerine ve isteklerine göre sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de düzenli katılmalarını sağlıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE 66 DESTEK MERKEZİ KURULDU'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak Türkiye'de 66 Çocuk Destek Merkezi'nde çocuklara eğitim verildiğini ve çocukların ihmal ile istismar içerinde olmalarını engellemeye çalıştıklarını anlatan Bakan Kaya,sözlerine şöyle devam etti: "Bakanlığımızın tüm hizmet kuruluşları aslında çok önemli görevler ifa ediyor ama bunların içerisinde Çocuk Destek Merkezlerini çok ayrı görüyorum. Burada çocuklarımızın tam anlamda hayata kazandırıldığı, topluma rehabilite edilmiş olarak bireyler kazandırılan merkezler olarak görüyorum. Bugün 36 ilimizde 66 Çocuk Destek Merkezi'miz var. Mika-Der'in verdiği katı çok önemli. Bu merkezde topluma kazandırılacak bireyler yetişecek. Biz istiyoruz ki, hiç bir çocuğumuz ihmal ve istismarın içerisinde olmasın, maruz kalmasın ama ihmal ve istismar mağduru çocuklarımızı da en iyi şekilde rehabilite etmek, hayata kazandırmak bizim görevimiz. Biz bakanlık olarak çocuklarımızın sağlıklı gelişimini aile ortamlarında yaşamalarıyla öncelikli olarak mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla ailelerinin ekonomik yoksulluğu nedeniyle çocukların ailelerinden kopmasının önüne geçiyoruz. Bugün bakanlık olarak 108 bin çocuğumuzu ailesinin yanında, ekonomik olarak destekliyoruz. Yani hiç bir çocuğumuzun sadece ekonomik sebepler yüzünden ailesinden ayrılmasını istemiyoruz. Her çocuk ailesinin yanında yetişsin istiyoruz. Koruyucu aile modeli, evlat edindirme hizmet modelimizle birlikte birer sıcak yuvaya kavuşmasını istiyoruz. 5728 çocuğumuz koruyucu aile yanında bir sıcak yuvada hayata hazırlanıyor. 2017 Haziran ayında bakanlık olarak çok önemli bir dönüşümü gerçekleştirdik. Ülkemizdeki çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları dönemini tamamıyla kapattık. Artık çocuklarımız çocuk evleri yada sevgi evleri sitesi dediğimiz ev ortamında özel ilgiyle hayata hazırlanıyor. Korumamız altında bulunan 14 bin çocuğumuz artık ev sıcaklığını yaşayarak daha bireyselleştirilmiş özel ilgi ve bakım alacakları ortamlarda yaşayacaklar. Çocuklarımızın sportif kültürel sosyal etkinliklere katılmasını çok önemsiyoruz. Onları değerler eğitimi ile buluşturuyoruz. Çocuklarımızı topluma ne kadar çok kazandırırsak millet olarak o kadar güçlü olacağımıza inanıyoruz. Çocuklarımıza yapılan yatırımın, milletimizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Çocukları korumak onların sorumluluğunu üstlenmek onları eğitmek, geleceğe güvenle hazırlamak bizim ülkemizin kaderini de etkiliyor. Bunu biliyoruz, bunun bilincinde ve sorumluluğunda olarak çocuklarımıza çok özel ilgi ve ihtimam gösteriyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Kaya ve beraberindekiler açılış kurdelesi keserek, Çocuk Destek Merkezi'ni açtı. Bakan Kaya binaları gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

ŞEHİT AİLESİNİ EVİNDE ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çocuk Destek Merkezi'nin açılışın ardından Kapaklı Belediyesi tarafından haklarında icra takibi başlatılan 2012 Eylül ayında Tunceli’de yola döşenen patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Kadir Dadaş’ın Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti. Mihriban-Cemal Dadaş ile görüşen, Bakan Kaya, "Tekrardan size baş sağlığı diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın selamlarını getirdim. Siz bize şehidimizin emanetisiniz. Size yapılan çirkin davranışa çok üzüldük. Size sahip çıkmak hepimizin görevidir. Şehit aileleri baş tacımızdır. Biz sizlerin her zaman yanınızdayız" dedi.

Devletin her zaman yanlarında olduğunu kaydeden şehit babası Cemal Dadaş "Devletimizden Allah razı olsun. Bu evimizden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. İmarsız bölgede ev yaptık ve ruhsat alamıyoruz. Yıkım emri geldi. Şehit çocuğumu bu durumdan dolayı unuttum. 12 nüfusum var ve üç çocuğum bulunuyor. Bu evin ruhsatını almak istiyorum. Devletimiz bugün isterse tekrar askere gönderirim ve kendim bile giderim. Önce vatan. Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz. Burada şehitlerimiz sayesinde hür bir şekilde yaşıyoruz. Her zaman gururlu bir şekilde yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Kapaklı Müftüsü İsa Aktaş’ın okuduğu Kur'an-ı Kerim’in ardından Bakan ve partililer Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışına katıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Bakan Kaya'nın gelişi

Törene katılanlar

Nesrin Ercan'ın konuşması

Bakan Kaya'nın konuşması

Açılışın yapılması

Kaya'nın Ercan'a plaket vermesi

Merkezin gezilmesi

Bakan Kaya'nın çocuklarla sohbeti

Merkez ve çocuklar

Bakan Kaya'nın şehit ailesine ziyaret

Şehit ailesi ile konuşma

Ziyaretten detaylar

Bakan'ın kreş açması

Kreşin gezilmesi

Bakanın çocuklarla ilgilenmesi

Detaylar

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Mehmet YİRUN/KAPAKLI(Tekirdağ),()-

============================================

Gökhan Güneri oğlu için İzmir'den Samsun'a bisikletle gidecek

İZMİR'de düzenlenen kongre ile kistik fibrozis (kalıtsal geçişli ölümcül hastalık) hastalığına dikkat çekmek isteyen Orta Doğu Kistik Fibroz Derneği (KİFDER), aileleri erken tanı konusunda uyardı. Dernek Başkan Yardımcısı Prof. Bülent Karadağ, kistik fibrozis için 'en ölümcül hastalıklardan biri' yorumunda bulunurken, Türkiye'de 3 bin 500 kişiye bu hastalığın tanısının konulduğunu açıkladı. Aynı hastalığa yakalanan oğlu Fatih Güneri'nin (12) ardından kendini bu hastalık için farkındalık oluşturmaya adayan Gökhan Güneri (38) ise 9 Mayıs'ta İzmir'den Samsun'a doğru bisikletle yola çıkacak.

Orta Doğu Kistik Fibroz Derneği tarafından 'Tedaviye devam, hayata devam' sloganı ile ilki Umman'da gerçekleştirilen Kistik Fibrozis Kogresi'nin ikincisi İzmir'de yapıldı. Bir otelde düzenlenen kongre ile hastalığa dikkat çeken KİFDER, aynı zamanda ailelerin bilinçlendirilmesini de hedefliyor. 22 ülkeden 250 kişinin katıldığı kongrede konuşan Dernek Başkan Yardımcısı Prof. Bülent Karadağ, en ölümcül hastalıklardan biri olan kistik fibrozis hastalığının tanısının Türkiye'de 3 bin 500 kişiye konulduğunu belirtti. Hastaların çoğunun solunum yolu ve akciğer enfeksiyonları nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Bülent Karadağ, şöyle konuştu:

"Çocukluk çağında görülen en ölümcül hastalıklardan biri. Hem solunum sistemi hem de sindirim sistemini etkiliyor. Bu hastalık sonucu çocuklarımızı erken yaşlarda kaybediyoruz. Ama son yıllardaki gelişmelerle erken tanı ve tedavi ile bu hastalar 50 yaşına kadar rahatça yaşayabilmekte. Neredeyse normal bir yaşam şekli sürebilmekte. Bizim de amacımız hem Türkiye'de hem de Orta Doğu'da bu çocukların batı standartlarında olduğu gibi uzun yaşamaları. Dünyada bu hastalığın yarısından fazlası erişkin yaşta insanlar. Biz de ise ne yazık ki hastalığın 5'te 1'i. Hatta Ortadoğu için bakarsak Filistin'de neredeyse erişkin hasta hiç yok gibi."

Karadağ, hastalığın genelde bebeklerde ishal ve kusma ile kendini gösterdiğini ifade ederek, çocuklar iştahlarının iyi olduğu halde kilo alamadıklarını ve 2-3 aylık olduktan sonra sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarına yakalandıklarını söyledi. Karadağ, "Eğer bunun da önlemi alınmaz ve hasta gerekli şekilde tedavi edilmezse, hasta karaciğer, diyabet gibi ek bulgularla birlikte daha da kötüleşiyor ve sonunda hayatını kaybediyorlar" dedi.

OĞLU İÇİN PEDAL ÇEVİRECEK

Dernek Başkanı Prof. Dr. Esen Demir de Orta Doğu'da ve çevre ülkelerde, hastalıkla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak ve tanı ile tedavi olanakları konusunda çalışmalar yapmak için derneği kurduklarını belirtti. Demir, "Ağır bir hastalık olsa da çocukların sağlıklı, kaliteli yaşamaya hakkı var" dedi. Oğlu Fatih Güneri'nin (12) aynı hastalığa yakalandığını açıklayan Gökhan Güneri (38), durumu öğrendikten sonra yaşadıkları zorlukları anlattı. Oğlunun doğar doğmaz bağırsak ameliyatı geçirdiğini ve tedavi süreçlerinde bu hastalığın pek bilinmediğini gördüklerini söyleyen Güneri, bu nedenla farkındalık yaratmak için 'İzmir'den Samsun'a pedallıyoruz' sloganıyla bir kampanya başlattı. 9 Mayıs'ta İzmir'den yola çıkmayı planlayan Güneri, 38 ilçe merkezine gittikten sonra 19 Mayıs günü yolculuğunu Samsun'da sonlandıracak. Güneri, "12 yıl önce anne karnında oğlumun rahatsızlığı belli oldu. Hastane hastane dolaştık. O zaman tanı ve tedavi merkezleri bu kadar yoktu. Topuk kanı ile hastalığın teşhisi konulabiliyor. Anadolu'da bir çok doktorun ismini bildiği ama niteliğiyle alakalı bilgisinin olmadığını gördük. Farkındalık oluşturabilmek için 9 Mayıs'ta İzmir'den yola çıkarak 38 ilçe merkezine uğrayacağız. Buralarda hastalıkla ilgili farkındalık yaratan broşürlerimizi dağıtacağız. Hastalık çok pahalı. Tedavide en iyi yöntem fizyoterapi. Özellikle akciğerin korunması açısından fizyoterapi önemli" dedi. Bilim adamlarının bu hastalığa yakalananları fark etmesini isteyen Gökhan Güneri, tanı ve tedavi merkezlerinin yaygınlaşmasını istedi. Hastane hastane dolaşmak istemediklerini söyleyen Güneri, ayrıca ödemesi yapılmayan ilaçların olduğunu bu nedenle maddi durumu iyi olmayan bazı ailelerin çocuklarını tedavi ettiremediklerini ileri sürdü. Kongrenin 3'üncüsü gelecek yıl İstanbul'da yapılması planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kongre salonundan detay

-Orta Doğu Kistik Fibroz Dernek Başkan Yardımcısı Prof. Bülent Karadağ ile röp.

-Orta Doğu Kistik Fibroz Dernek Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Esen Demir ile röp.

-Gökhan Güneri ile röp.

Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

=========================================

Müdür yazdı öğrenciler sahneledi

DÜNYA Tiyatrolar Günü İzmir'in Foça İlçesi'nde erken kutlandı. Reha Midilli Anadolu Lisesi öğrencileri, okul müdürünün yazdığı, öğretmenlerin sahneye koyduğu 'Bak Çocuklar da Büyüdü' isimli oyun ile seyirci karşısına çıktı.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle kutlandı. Reha Midilli Anadolu Lisesi Müdürü Ali Öztütüncü'nün yazdığı, okulun öğretmenlerinin sahnelenmesi için gerekli hazırlıklarını yapıp, yönettiği 'Bak Çocuklar da Büyüdü' adlı oyunda dört erkek çocuklu dürüst ve mütevazı, emekli bir çiftin; çocukları, kendileri ve çevreleri ile ilgili olaylar karşısındaki tavır ve tutumları anlatıldı. 1970-80-90'lı yılların gerçek olaylarından kesitler, çocukları kendi dünyalarına kötü ve zararlı alışkanlıklara çekmek isteyen çevrelerin taktikleri, yaşanan aşklar, acılar, ayrılıklar, kavuşmalar, öğrencilerin zaman zaman profesyonel tiyatrocuları andıran performanslarıyla soluksuz izlendi. Dönemin şarkılarıyla desteklenen oyun izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Acı biten oyunun sonunda öğrenciler havayı dağıtmak ve seyirciyi selamlamak için sahneye, hareketli 'Tekirdağ'ın Üzümü' türküsüyle oynayarak geldi. Selamlamaya çıkan son oyuncu grubunun getirdiği, tüm öğrencilerle birlikte açtığı üzerinde Atatürk portresi bulunan 'Atatürk'ün Gençleriyiz. Bize Güveniniz' pankartı ise tüm salonu ayağa kaldırdı. Salon "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla inledi.

"Yaşamımdan, basından, televizyondan aklımda kalanları alt alta yazdım. Ortaya bu oyun çıktı. En değerli varlıklarımız çocuklara, hatta büyüklerimize sahip çıkalım. Hayatta onlardan daha değerli hiçbir şeyimiz yoktu. Onlar bizim geleceğimiz" diyen Ali Öztütüncü ile öğrencileri sahneden çiçekler ve alkışlarla uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Oyundan görüntü

-İzleyenlerden görüntü

-Oyuncuların izleyiciyi selamlayıp, pankart açmaları

-Oyunu yazan Reha Midilli Anadolu Lisesi Müdürü Ali Öztütüncü'nün oyunu sonundaki konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), )

=============================================

Şanlıurfa'da seyyar satıcıların at arabalı eylemi

ŞANLIURFA'da zabıtanın, trafik akışını tehlikeye attığı gerekçesiyle at arabalarını toplayıp imha etmesine tepki gösteren bir grup seyyar satıcı, at arabalarının parçalarını belediye binası önüne getirip, dökerek, eylem yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İl Trafik Komisyonu'nca yasak olan at arabalarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde şehir içi ana arterlerde trafiği olumsuz etkileyen at arabaları toplayarak imha etti. Dün at arabacılar, eylem yaptı. At arabacılar, bugün de imha edilen arabalarının parçalarını, at arabasına yükleyerek belediye binasının önüne getirip, attı.

Evlerini geçindirmek için arabalarına el konup parçalandığını dile getiren seyyar satıcılar, zararlarının ödenmesini istedi. Kısa süreli yolu araç trafiğine kapatan atlı satıcılar için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin görüştüğü seyyar satıcılar, bir süre sonra eyleme son verip, dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Parçalanan at arabasıyla belediye binası önüne gelen seyyar satıcılar

- Kırk at arabasının parçalarını beledine önüne bırakan satıcılar

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Polis eylemci grubu ikna etmeye çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LYELAK-ŞANLIURFA-)

================================================