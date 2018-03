DHA YURT BÜLTENİ - 10

Şehit Uzman Çavuş Sergen Çakmak için son görev

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak, memleketi İzmir'de son yolculuğuna gönderildi. Çakmak'ın ilk görev yeri Diyarbakır'a gittiği zaman kendisini yolcu eden annesi Ümmühan Çakmak'la birlikte çektirdikleri fotoğrafın altına "Olur ya hayallerimiz yarım kalırsa 'vatan sağ olsun' deriz" diye yazdı. Cenaze töreni sırasında ise şehit askerin arkadaşları, tabutunun üzerine kurşun bıraktı.

Hani ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak, şehit oldu. Şehit askerin acı haberinin dün getirildiği memleketi İzmir'de, bugün tören düzenlendi. Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirilen şehit askerin cenazesi, daha sonra tören için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne götürüldü. Şehit askerin babasının o henüz üç yaşında iken hayatını kaybettiği, ağabeyi Ali Çakmak, ablası Elif Çakmak'ı annesi Ümmühan Çakmak'ın tek başına büyütüp okuttuğu öğrenildi. Zor şartlarda çocuklarını büyüten Ümmühan Çakmak, oğlunun acı haberini, komşunun evinde bulunduğu sırada alınca yıkıldı. Şehit askerin acılı ailesi, anne Ümmühan Çakmak, KKTC'de görevli deniz Astsubay ağabeyi Ali Çakmak ve ablası Elif Çakmak, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Acılı anne burada oğlunun tabutuna kapanıp, "Oğlum bu sana yakışmadı" sözleriyle gözyaşı döktü. Ağabeyi Deniz Astsubay Ali Çakmak'a da, general rütbesindeki askerler sarılarak taziyelerini bildirdi. Ali Çakmak da, şehit kardeşinin tabutu başında gözyaşı döktü. Aileyi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri ve askeri yetkililer, vatandaşlar yalnız bırakmadı. Şehit askerin silah arkadaşı olduğu bildirilen meslektaşları da tabutunun üzerine kurşun bıraktı. Öğle namazından sonra yapılan törenle şehit asker Sergen Çakmak'ın cenazesi, bir süre silah arkadaşlarının omuzlarında ve top arabasında taşındıktan sonra Kadifekale Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

"OLUR YA HAYALLERİMİZ YARIM KALIRSA 'VATAN SAĞ OLSUN' DERİZ"

Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla da dikkat çeken Sergen Çakmak'ın, uzman çavuş olmadan önce AKUT bünyesinde İzmir'deki birçok arama ve kurtarma faaliyetlerine katıldığı öğrenildi. Şehit askerin, ilk görev yeri Diyarbakır'a gittiği zaman kendisini yolcu eden annesi Ümmühan Çakmak'la birlikte çektirdikleri fotoğrafın altına "Olur ya hayallerimiz yarım kalırsa 'vatan sağ olsun' deriz" diye yazdı. Hesabında görev yaptığı bölgeden çok sayıda fotoğraf paylaşan şehit Çakmak, 20 Ocak tarihinde de, "Az kaldı, elbet bir gün, az kaldı. Hissediyorum" ifadelerini paylaştı.

Mardin'de Öcalan'ın yeğeni ve 17 kişiye PKK gözaltısı



Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adasında İmralı Cezaevi'nde çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan'ın da bulunduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK'ya yönelik Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Örgütün kırsal alan yapılanması içerisindeki milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 şahıs ile şehir alan yapılanması KCK/TM içerisinde şahıslara yönelik, bugün merkez ve Nusaybin ilçesiyle eş zamanlı olarak İstanbul, Adana ve Muğla illerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 21 şahıstan 18'i gözaltına alındı. Operasyon firarisi 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." Gözaltına alınan şüpheliler arasında, daha önce Mardin DBP il eş başkanlığı yapan Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan'ın da bulunduğu kaydedildi.

CHP'den BESAŞ'ın kararına tepki

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu olan Bursa Ekmek Sanayi ve Anonim Şirketi'nin (BESAŞ) alkollü içecek satan bayilere ekmek satışı yapmayacağını açıklaması CHP Bursa İl Teşkilatı'nın tepkisine neden oldu. Yazılı açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, "Uygulama hem Bursa halkının ucuz ekmeğe erişimine, hem de esnafın ekmek parasını kazanmasına engeldir. Bu uygulamaya tamamen karşıyız ve konunun takipçisi olacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden BESAŞ, 2016 yılından bu yana alkollü içecek satan işyerlerine bayilik vermeme uygulaması başlattı. BESAŞ bu uygulamasını, 14 Mart 2018 tarihinde bayilerine gönderdiği yazı ile alkollü içecek satan işyerlerinin 31 Mart tarihine kadar alkol satışına son vermemesi halinde bayiliklerinin sonlandırılacağını duyurdu. BESAŞ'ın aldığı bu karar CHP Bursa İl Başkanlığı'nın tepkisine neden oldu. Yazılı basın açıklaması yapan Bursa CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, “Bu uygulama hem Bursa halkının ucuz ekmeğe erişimine, hem de esnafın ekmek parasını kazanmasına engeldir. Bu uygulamaya tamamen karşıyız ve konunun takipçisi olacağız" dedi. BESAŞ'ın kabul edilemez bir uygulamaya imza attığını belirten CHP İl Başkanı Akkuş, alkol satan bayilere 31 Mart 2018'e kadar süre tanındığına ve esnafın bir tercihe zorlandığına dikkat çekerek; “AKP'nin temel anlayışı olan bölme, ayırma, ötekileştirme kültürü, AKP'nin yönettiği bütün kurumlarda varlığını sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve bağlı şirketlerin ilk ötekileştirici tutumu değil. Pembe vagon uygulaması ile kadın ve erkek yolcuları da ayrı vagonlarda seyahat etmesini öngörmüş, ancak uygulamaya ilgi olmadığı ve halkın sağduyusu ile bu ötekileştirmeye son vermek zorunda kalmışlardır. Tamamen karşı olduğumuz bu ötekileştirme kültürü, ülkemizin bütünlüğüne ve halkımızın birlikte yaşama kültürüne büyük zarar vermektedir. Yayınlanan bu duyuru da bu ötekileştirme kültürüne hizmet etmektedir" dedi. Açıklamasında,"Devletin vergi uygulamalarına baktığımızda en yüksek vergilerden birinin alkolden alındığını" belirten Akkuş, sözlerini şöyle tamamladı:“Bu konudaki tutumlarını tamamen ikiyüzlü ve çelişkili buluyoruz. Halka ucuz ekmek sağlamakla görevli olan, Bursa halkının kaynaklarıyla kurulan ve çalışan bu şirketler halkın yaşam tarzına karışamaz, müdahale edemez. Bursa halkını yaşam tarzı üzerinden ötekileştiremez. Ucuz ekmek yapmakla görevli kurumun görevi sadece ekmek yapmaktır, halkın yaşam tarzına müdahale etmek değil, esnafın ekmek parasıyla oynamak da değil. Halka daha fazla noktada, daha uygun fiyata ekmek sağlamak zorundalar. Bu uygulama hem Bursa halkının ucuz ekmeğe erişimine hem de esnafın ekmek parasını kazanmasına engeldir. Bu uygulamaya tamamen karşıyız ve konunun takipçisi olacağız." Bursa'da her gün 250 bin ekmek satan BESAŞ, 400 gram ekmeği tüketiciye 1.25 TL'den veriyor. 500'den fazla abonesi bulunan BESAŞ'ta alkollü içecek satan tekel bayi ve bakkal sayısı 13 olarak açıklandı.

Eskişehir'de PKK operasyonu: 2 İranlı adliyede



Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu Erfan A. ve Shores S., adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçen cumartesi günü, ihbar üzerine terör operasyonu düzenledi. Ekipler, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı oldukları öne sürülen İran uyruklu Erfan A. ve Shores S.'yi kaldıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere TEM Şubesi'ne getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Lübnan'da Türk bayrağına basan Suriyeli, Adana'da tutuklandı

Lübnan'da Türk bayrağının üzerine basarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medyaya paylaştığı belirlenen Suriye uyruklu Said Hacı Hüseyin (25), Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalandı.

Lübnan'da 2014 yılındaki nevruz gösterileri sırasında Said Hacı Hüseyin, bir minibüsün basamaklarına serdiği Türk bayrağının üzerine basarak verdiği pozu, sosyal medyada paylaştı. O dönemde kısa sürede yayılan fotoğraf, büyük tepki gördü. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hüseyin'in 2015'te Adana'nın Ceyhan ilçesine yerleşip su dağıtıcısı olarak çalışmaya başladığını belirledi. Bunun üzerine Said Hacı Hüseyin'in çalıştığı iş yerine baskın yapan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorlu 5 sokak köpeği telef olmuş halde bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş arazide 5 sokak köpeği telef olmuş halde bulundu.

Çorlu'nun Yenice Mahallesi'ndeki boş bir arazide telef olmuş köpekleri gören vatandaşları durumu belediyeye bildirdi. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden bölgeye giden veteriner telef olan 5 köpek üzerinde inceleme yaptı. İncelemede köpeklerin vücutlarında herhangi bir ize rastlanılmadı. Köpekler daha sonra kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. Köpeklerin bölgede bulunan zehirli su ya da yiyecekleri yemeleri sonucu telef olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Çorlu Doğa ve Hayvan Severler Derneği Başkanı Gönül Sönmez, telef olan köpeklerin durumlarını takip ettiklerini belirterek, "Konunun takipçisi olacağız. Kesin ölüm nedenlerini henüz bilmiyoruz"dedi.

Serbest dalışçı Birgül Erken dünya rekoru kırdı, şehitlere ithaf etti

Çanakkaleli serbest dalış sporcusu Birgül Erken (46), Anafartalar Spor Salonu'nda, kadınlarda, 'Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 Metre Geniuses Dünya Rekoru'nu 2 dakika 24 saniye 96 saliselik dereceyle kırdı. Erken, rekorunu tüm şehitlere ithaf etti.

Milli serbest dalış sporcusu, evli ve bir çocuk annesi Birgül Erken, 'Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 metre Geniuses Dünya Rekoru' denemesini bugün saat 11.00'de Anafartalar Spor Salonu'ndaki olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirdi. Rekor denemesi için havuza gelen Erken, yaklaşık 2 saat süreyle nefes antrenmanı yaptı. Son hazırlıklarını tamamlayan Birgül Erken, suya indirilen bisiklete binerek rekor denemesine başladı. Su altında pedal çeviren Erken, 2.20 metre derinlik, 60 metre uzunluğundaki parkuru 2 dakika 24 saniye 96 saliselik dereceyle tamamlayarak kadınlarda dünya rekorunu kırmayı başardı.Emekli Su Altı Taarruz (SAT) komandosu, judo, su altı, paraşüt, jimnastik, halter ve yüzme şampiyonu, ayrıca etkinlik hakemi Namık Ekin rekorlar ilgili yaptığı açıklamada, "Milli sporcu Birgül Erken'in Türk sporunu dünyaya tanıtmasından çok memnunum. Geniuses Dünya Rekorları Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği olarak Çanakkale Valiliği'nin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bize verdiği yetkiyle kendisine sertifikasını takdim ediyoruz. İnşallah bu başarı diğer Türk kızlarına, Türk kadınlarına ve bayanlarına örnek olur. Birgül Erken'den daha çok şey bekliyoruz. Ayrıca bu rekoru özellikle Türkiye'ye getirdiği için Birgül kardeşime çok teşekkür ederim" dedi.

'TÜM ŞEHİTLERİMİZE İTHAF'

Rekorunu Çanakkale şehitlerine ve vatan uğrunda hayatlarını veren tüm şehitlere ithaf ettiğini belirten milli sporcu Birgül Erken ise "Bu rekoru şehitlerimize ithaf etmek benim için ayrıca bir gurur veriyor. Bu vatan için canlarını veren nice şehitlerimiz var. Çanakkale Destanı bu topraklarda yazıldı. Bu dünya rekorunu bu özel güne denk getirmeyi özellikle istemiştim. Çünkü ben Çanakkale'de doğup büyümüş, bu ruhu solumuş bir insanım. Bu rekorumu tüm şehitlerimize ithaf ettim. Bu rekorun şu anda vatan savunmasında olan Mehmetçiklerimize bir moral olmasını istiyorum. Çünkü zor günlerden geçiyoruz. Suyun altında bu rekoru kırmak istediğim anlarda hep bu düşünceler içerisindeydim. Değişik duygular. Beni çok heyecanlandırdı. Aynı zamanda bu topraklarda yaşamış olmak beni gururlandırıyor" diye konuştu.

BİRGÜL ERKEN KİMDİR?

Serbest dalış branşında milli sporcu olarak Türkiye'yi uluslararası birçok organizasyonda temsil eden Birgül Erken, 1972’de Çanakkale’de doğdu. Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim gören Erken, aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi’nde Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü’nden de mezun oldu. 2010’da sistemli bir biçimde antrenmanlara başlayan Birgül Erken, serbest dalışın farklı disiplinlerinde hem havuzda hem de denizde defalarca Türkiye rekoru kırarak birinci oldu. 2011 yılından bu yana serbest dalış branşında milli forma giyen sporcu, dünya şampiyonalarında iki kez bronz madalya elde ederek Türk bayrağını kürsüye taşıdı. Serbest dalışta bu başarıya ulaşan sayılı Türk kadınından biri olan Birgül Erken aynı zamanda sualtı fotoğrafçılığı ve sualtı modelliği de yaptı. Aktif olarak sosyal sorumluluk projelerine katılan ve kişisel sergiler açan Birgül Erken, stok fotoğrafçılığı ve sanatsal fotoğraf çalışmalarına devam ediyor. Evli ve bir çocuk annesi olan milli sporcu, Çanakkale’de yaşıyor ve Çanakkale Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapıyor.

