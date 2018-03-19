DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KIZILIRMAK'A ATLAYAN OSMAN ERTEKİN'İN 4 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

SAMSUN'un Bafra ilçesinde aşk yaşadığı iddia edilen Belgin Ş. (15) ile birlikte Kızılırmak Nehri'ne atlayan Osman Ertekin'in (20) cansız bedenine ulaşıldı.Bafra ilçesinde geçen Perşembe akşamı evli ve bir çocuk babası Osman Ertekin ile aşk yaşadığı öne sürülen Belgin Ş., Kızılırmak Nehri'ne atladı. Bir süre suda çırpınıp yardım çığlıkları atan iki genç, ardından akıntıya kapılarak kayboldu. İtfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin Cuma sabahından itibaren başlattığı arama çalışmalarında Belgin Ş.'nin cesedi bulundu. Ancak Ertekin'in izine ulaşılamadı. Günlerdir süren arama çalışmaları bugün sonuç verdi. Osman Ertekin'in cansız bedeni, Jandarma Özel Arama Kurtarma ekibi tarafından nehre atladıkları yerden 4 kilometre uzaklıkta bataklığa saplanmış şekilde bulundu. Ertekin'in cansız bedeni, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen ve gözyaşlarına boğulan anne Emine Ertekin, “Oğlumu öldürdüler. Yavrumu öldürdülerö diyerek ağıt yaktı. Anne Ertekin`i yakınları ve jandarma ekipleri sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü

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-Ekiplerin ceseti çıkartması

-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

(Süre: 01.04 dk) - (Boyut: 121 mb)

Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),()

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2)SİVAS'TA 5 ÖĞRENCİDE GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

SİVAS'ta Gazi Anadolu Lisesinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri yaşayan 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Emek Mahallesi'ndeki, Gazi Anadolu Lisesinde yaşandı. İddiaya göre okula yakın bir lokantadan aldıkları tavuk döneri yiyerek ayran içen öğrenciler bir süre sonra sınıfta rahatsızlandı. Bunun üzerine okula ambulans sevk edildi. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri bulunan öğrenciler Hüseyin Batur (15), Cumali Doğan (15), İsmail Ünal (15), Abdulsamet Öğütlüoğlu (15) ve Muhammet İsa Yalçın (15) gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sivas Numune Hastanesinde tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntüler

-Tedaviye getirilen öğrencilerin görüntüsü

-Okul binasından görüntütler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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3)MOTOSİKLET KAZASINDA AZRA ÖLDÜ, BABASI YARALANDI

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde babasının kullandığı motosikletin park halindeki kamyonete çarptığı kazada 7 yaşındaki Azra Nur Cengiz yaşamını yitirdi, baba Hakkı Cengiz ise yaralandı.

Korkuteli- Antalya karayolunun ilçe girişinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, Hakkı Cengiz'in (34) kullandığı 07 RT 237 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 41 L 7360 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada başlarında kask bulunmayan sürücü Hakkı Cengiz ile kızı Azra Nur Cengiz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Azra Nur Cengiz, Korkuteli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Hakkı Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerine gelen ambulans

- Yaralılara müdahale edilirken

- Genel detaylar

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), ()

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4)ÇALDIĞI PARAYI HARCAYAMADAN YAKALANDI

ANTALYA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Sadettin U.'nun 1600 lirasını yankecisilik yöntemiyle çalan A.K., parayı harcamaya fırsat bulamadan yakalandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Sadettin U.'nun üzerinde bulunan 1600 lira, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yankesicilik yöntemiyle çalındı. Durumun bildirilmesiyle harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, kısa sürede şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Alınan izinlerin ardından Konyaaltı ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen polis, A.K.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çalınan 1600 lira bulunarak sabine teslim edildi. A.K., sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- A.K'nin parayı çalma anı- (güvenlik kamerası)

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: /ANTALYA, ()

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5)MİLLETVEKİLİ BİÇER'DEN 'ACIYI HİSSET' KAMPANYASINA DESTEK

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, ALS hastalığına dikkat çekmek için başlatılan ve dalga dalga yayılan 'Acıyı Hisset'

kampanyasına destek oldu. Milletveki Biçer, ALS hastası Ali Rıza Aslan'ın meydan okumasına 3 acı biber yiyerek karşılık verip, bunun videosunu sosyal medyada paylaşarak partisinin İstanbul milletvekilleri Eren Erdem, Mahmut Tanal ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a destek için meydan okudu.

İzmir'de yaşayan ALS hastası Ali Rıza Aslan, ALS hastalığına karşı farkındalık yaratılması için bir süre önce başlatılan "Acıyı Hisset' kampanyası kapsamında CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'e meydan okudu. Milletvekili Biçer, Aslan'ın meydan okumasına yanıtsız kalmadı. Biçer 3 adet acı biber yiyip, çektiği videoyu "Bu ay ALS farkındalık ayı. İzmir'den ALS hastası sevgili Ali Rıza Aslan bana meydan okumuş. Bu meydan okumayı görüyorum ben de ve bu acı biberleri yiyerek ALS hastalarının bütün acısını paylaştığımı ifade etmek istiyorum. Bende buradan partimizin İstanbul Milletvekilleri Eren Erdem ve Mahmut Tanal ile İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a meydan okuyup, onların da acı biber yiyerek ALS hastalarının acılarını paylaşmalarını ve bunu videoya çekip paylaşmalarını istiyorum" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

ALS hastalarının sorunlarının araştırılması ve çözüm bulunması için çağrıda da bulunan Milletvekili Biçer, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ALS hastalarına ve yakınlarına karşı sosyal devlet ilkesinden hareketle çözüm sağlayıcı unsurları harekete geçirmesi gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarının planlanmasında ALS hastanelerinin kurulması, ALS sağlık hizmeti veren merkezlerin sayısının ve niteliklerinin arttırılması yer almalıdır. Ayrıca, aile hekimliği uygulamalarında ALS hastalığına karşı toplumun bilinçlendirilmesi öncelikli olmalıdır. Doktorların, sağlık personelinin ALS hastalığı konusunda yeterliliklerini arttırıcı eğitim programları uygulamaya konulmalıdır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ALS hastaları için 7/24 sürekli bakım hizmeti veren birimler oluşturulmalıdır. ALS hastalığının bilinen bir tedavisinin olmaması, destekleyici tedavi hizmetlerini önemli kılmaktadır. ALS hastalarına verilecek destekleyici tedavi hizmetlerinin sağlık kuruluşlarında sistemli ve planlı bir şekilde sunulması, hastaların yaşamlarını daha nitelikli şekilde devam ettirmesi ve hastalığın etkilerinin azaltılması açısından fayda sağlayacaktır."

Görüntü Dökümü

-ALS hastası Ali Rıza Aslan'ın meydan okumasından görüntü

-CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in acı biber yiyerek, partisinin 3 milletvekiline meydan okumasından görüntü

( Haber - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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6)SİLOPİLİ ÖĞRENCİLER AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN FİDAN DİKTİ

ZEYTİN Dalı Harekatında şehit olan Mehmetçikler için Şırnak'ın Silopi ilçesindeki öğrenciler tarafından fidan dikildi.

Silopi İstiklal İlk ve Ortaokulu bahçesinde, Afrin şehitleri için öğretmen ve öğrenciler tarafından fidan dikildi. Kazma ve kürekler ile toprağı kazan öğrenciler, fidanları toprakla birleştirerek, can suyu verdi. Milli birlik ve beraberliğin ön planda tutulduğu etkinlikte, her sınıf bir fidanın bakımını üstlendi. Öğrenciler Afrin’de şehit olan Mehmetçikler için fidanları diktiklerini ve fidanları kahraman savaşan askerler ile birlikte sulamayı umut ettiklerini söyledi.

İstiklal İlk ve Ortaokulu Müdürü Özhan Özyer, okul öğrencilerinin milli birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmayı hedeflediklerini belirterek, "Hepimizin bildiği gibi Zeytin Dalı Harekatı mazlumlara bir ses, ülkemizi bölmek isteyenlere karşı bir ders niteliğinde olmuştur. Bizler de bu kutlu yolda bir adım atabilmek amacıyla çocuklarımızın milli bilinci ve manevi duygularını canlı tutmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Şehit anneleri ve şehit babaları üzülmesinler. Çocukları ölmemiştir yaşamaktadırlar. Bir okulda, bir kütüphanede, bir fidanda ve en önemlisi de çocuklarımızın kalplerinde yaşamaktadırlar ve yaşamaya da devam edeceklerdir" dedi.

Görüntü Dökümü

-Fidan dikimi yapan öğrenciler

-Fidanların dikilmesi

-Fidanların sulanması

-Öğrencilerin konuşması

-Okul Müdürü Özhan Özyer’in açıklaması

-Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()-